지정된 거래 작업에 대한 계정 통화로 수익을 반환합니다.
order_calc_profit(
Parameters
action
[in] 주문 유형에는 두개의 ORDER_TYPE 열거값 중 하나가 포함될 수 있습니다: ORDER_TYPE_BUY 또는 ORDER_TYPE_SELL. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
symbol
[in] 금융상품명. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
volume
[in] 거래 작업량. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
price_open
[in] 시가. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
price_close
[in] 종가. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수.
반환 값
성공한 경우 실제 값, 그렇지 않은 경우 None. 오류 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
참고
현재 거래 환경과 현재 계정에서 거래활동 결과를 추정하는 기능입니다. 이 함수는 OrderCalcProfit와 유사합니다.
예:
import MetaTrader5 as mt5
