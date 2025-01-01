- initialize
last_error
返回最后一个错误的数据。
|
last_error()
返回值
以元组形式返回最后一个错误代码和描述。
注意
last_error()允许在MetaTrader 5程序库函数执行失败的情况下获取错误代码。它类似于GetLastError()。然而，它应用自己的错误代码。可能值：
|
常量
|
值
|
描述
|
RES_S_OK
|
1
|
通用成功
|
RES_E_FAIL
|
-1
|
通用失败
|
RES_E_INVALID_PARAMS
|
-2
|
无效参数
|
RES_E_NO_MEMORY
|
-3
|
无存储条件
|
RES_E_NOT_FOUND
|
-4
|
没有历史
|
RES_E_INVALID_VERSION
|
-5
|
无效版本
|
RES_E_AUTH_FAILED
|
-6
|
授权失败
|
RES_E_UNSUPPORTED
|
-7
|
不受支持的方法
|
RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED
|
-8
|
禁用自动交易
|
RES_E_INTERNAL_FAIL
|
-10000
|
内部IPC一般错误
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND
|
-10001
|
内部IPC发送失败
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE
|
-10002
|
内部IPC接收失败
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT
|
-10003
|
内部IPC初始化失败
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT
|
-10003
|
内部IPC没有ipc
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT
|
-10005
|
内部超时
例如：
|
import MetaTrader5 as mt5
另见