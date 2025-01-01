文档部分
last_error

返回最后一个错误的数据。

last_error()

返回值

以元组形式返回最后一个错误代码和描述。

注意

last_error()允许在MetaTrader 5程序库函数执行失败的情况下获取错误代码。它类似于GetLastError()。然而，它应用自己的错误代码。可能值：

常量

描述

RES_S_OK

1

通用成功

RES_E_FAIL

-1

通用失败

RES_E_INVALID_PARAMS

-2

无效参数

RES_E_NO_MEMORY

-3

无存储条件

RES_E_NOT_FOUND

-4

没有历史

RES_E_INVALID_VERSION

-5

无效版本

RES_E_AUTH_FAILED

-6

授权失败

RES_E_UNSUPPORTED

-7

不受支持的方法

RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED

-8

禁用自动交易

RES_E_INTERNAL_FAIL

-10000

内部IPC一般错误

RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND

-10001

内部IPC发送失败

RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE

-10002

内部IPC接收失败

RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT

-10003

内部IPC初始化失败

RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT

-10003

内部IPC没有ipc

RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT

-10005

内部超时

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()

