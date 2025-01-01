DocumentazioneSezioni
Restituisce i dati sull'ultimo errore.

last_error()

Valore di Ritorno

Restituisce l'ultimo codice di errore e la descrizione come tupla.

Nota

last_error() consente di ottenere un codice di errore in caso di mancata esecuzione di una funzione della libreria MetaTrader 5. È simile a GetLastError(). Tuttavia, applica i propri codici di errore. Valori possibili:

Costante

Valore

Descrizione

RES_S_OK

1

successo generico

RES_E_FAIL

-1

errore generico

RES_E_INVALID_PARAMS

-2

argomenti/parametri non validi

RES_E_NO_MEMORY

-3

nessuna condizione di memoria

RES_E_NOT_FOUND

-4

nessuno storico

RES_E_INVALID_VERSION

-5

versione non valida

RES_E_AUTH_FAILED

-6

autorizzazione fallita

RES_E_UNSUPPORTED

-7

metodo non supportato

RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED

-8

auto-trading disabilitato

RES_E_INTERNAL_FAIL

-10000

errore generale IPC interno

RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND

-10001

send IPC interno non riuscito

RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE

-10002

recv interno IPC non riuscito

RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT

-10003

inizializzazione IPC interna non riuscita

RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT

-10003

IPC interno no ipc

RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT

-10005

timeout interno

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()

See also

version, GetLastError