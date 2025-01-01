- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
last_error
Restituisce i dati sull'ultimo errore.
|
last_error()
Valore di Ritorno
Restituisce l'ultimo codice di errore e la descrizione come tupla.
Nota
last_error() consente di ottenere un codice di errore in caso di mancata esecuzione di una funzione della libreria MetaTrader 5. È simile a GetLastError(). Tuttavia, applica i propri codici di errore. Valori possibili:
|
Costante
|
Valore
|
Descrizione
|
RES_S_OK
|
1
|
successo generico
|
RES_E_FAIL
|
-1
|
errore generico
|
RES_E_INVALID_PARAMS
|
-2
|
argomenti/parametri non validi
|
RES_E_NO_MEMORY
|
-3
|
nessuna condizione di memoria
|
RES_E_NOT_FOUND
|
-4
|
nessuno storico
|
RES_E_INVALID_VERSION
|
-5
|
versione non valida
|
RES_E_AUTH_FAILED
|
-6
|
autorizzazione fallita
|
RES_E_UNSUPPORTED
|
-7
|
metodo non supportato
|
RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED
|
-8
|
auto-trading disabilitato
|
RES_E_INTERNAL_FAIL
|
-10000
|
errore generale IPC interno
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND
|
-10001
|
send IPC interno non riuscito
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE
|
-10002
|
recv interno IPC non riuscito
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT
|
-10003
|
inizializzazione IPC interna non riuscita
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT
|
-10003
|
IPC interno no ipc
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT
|
-10005
|
timeout interno
Esempio:
|
import MetaTrader5 as mt5
