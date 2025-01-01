ドキュメントセクション
last_error

最後に発生したエラーのデータを返します。

last_error()

戻り値

最後のエラーコードと説明をタプルとして返します。

注意事項

last_error()を使用すると、MetaTrader 5ライブラリ関数の実行に失敗した場合にエラーコードを取得できます。これはGetLastError()に似ていますが、独自のエラーコードのみに適用されます。可能な値:

定数

説明

RES_S_OK

1

一般的な成功

RES_E_FAIL

-1

一般的な失敗

RES_E_INVALID_PARAMS

-2

無効な引数/パラメータ

RES_E_NO_MEMORY

-3

メモリ条件なし

RES_E_NOT_FOUND

-4

履歴なし

RES_E_INVALID_VERSION

-5

無効なバージョン

RES_E_AUTH_FAILED

-6

許可が失敗

RES_E_UNSUPPORTED

-7

サポートされていないメソッド

RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED

-8

自動売買が無効

RES_E_INTERNAL_FAIL

-10000

内部IPCの一般的なエラー

RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND

-10001

内部IPC送信の失敗

RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE

-10002

内部IPC受信の失敗

RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT

-10003

内部IPC初期化の失敗

RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT

-10003

内部IPCのipcなし

RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT

-10005

内部タイムアウト

例：

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()

