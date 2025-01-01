- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
last_error
最後に発生したエラーのデータを返します。
|
last_error()
戻り値
最後のエラーコードと説明をタプルとして返します。
注意事項
last_error()を使用すると、MetaTrader 5ライブラリ関数の実行に失敗した場合にエラーコードを取得できます。これはGetLastError()に似ていますが、独自のエラーコードのみに適用されます。可能な値:
|
定数
|
値
|
説明
|
RES_S_OK
|
1
|
一般的な成功
|
RES_E_FAIL
|
-1
|
一般的な失敗
|
RES_E_INVALID_PARAMS
|
-2
|
無効な引数/パラメータ
|
RES_E_NO_MEMORY
|
-3
|
メモリ条件なし
|
RES_E_NOT_FOUND
|
-4
|
履歴なし
|
RES_E_INVALID_VERSION
|
-5
|
無効なバージョン
|
RES_E_AUTH_FAILED
|
-6
|
許可が失敗
|
RES_E_UNSUPPORTED
|
-7
|
サポートされていないメソッド
|
RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED
|
-8
|
自動売買が無効
|
RES_E_INTERNAL_FAIL
|
-10000
|
内部IPCの一般的なエラー
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND
|
-10001
|
内部IPC送信の失敗
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE
|
-10002
|
内部IPC受信の失敗
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT
|
-10003
|
内部IPC初期化の失敗
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT
|
-10003
|
内部IPCのipcなし
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT
|
-10005
|
内部タイムアウト
例：
|
import MetaTrader5 as mt5
参照