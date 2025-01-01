- Objekttypen
- Objekteigenschaften
- Methode der Objektbindung
- Bindungswinkel
- Objektsichtbarkeit
- Levels von Elliott Wellen
- Gann Objekte
- Web-Farben
- Wingdings
Objektsichtbarkeit
Kombination von Flaggen der Objektsichbarkeit destimmt Timeframes des Charts, auf denen das Objekt dargestellt wird. Für Einstellung/Erhaltung des Wertes der Eigenschaft OBJPROP_TIMEFRAMES können die Funktionen ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger() verwendet werden.
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
Objekt wird auf 1-Minute Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
Objekt wird auf 2-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
Objekt wird auf 3-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
Objekt wird auf 4-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
Objekt wird auf 5-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
Objekt wird auf 6-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
Objekt wird auf 10-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
Objekt wird auf 12-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
Objekt wird auf 15-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
Objekt wird auf 20-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
Objekt wird auf 30-Minuten Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
Objekt wird auf 1-Stunde Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
Objekt wird auf 2-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
Objekt wird auf 3-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
Objekt wird auf 4-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
Objekt wird auf 6-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
Objekt wird auf 8-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
Objekt wird auf 12-Stunden Chart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
Objekt wird auf Tageschart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
Objekt wird auf Wochenchart gezeichnet
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
Objekt wird auf Monatschart gezeichnet
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
Objekt wird auf allen Timeframes gezeichnet
Flaggen der Sichbarkeit können durch das Symbol "|" kombiniert werden, zB Flaggenkombination OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 bedeutet, dass Objekt auf dem 10-Minuten und 4-Minuten timeframes sichtbar sein wird.
Beispiel:
|
void OnStart()
Sehen Sie auch