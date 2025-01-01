void OnStart()

{

//---

string highlevel="PreviousDayHigh";

string lowlevel="PreviousDayLow";

double prevHigh; // High des Vortages

double prevLow; // Low des Vortages

double highs[],lows[]; // Felder für Erhaltung von High und Low



//--- stellen wir den Wert des letzten Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- wir bekommen 2 letzte Werte High auf Tagstimeframe

int highsgot=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,highs);

if(highsgot>0) // wenn Kopieren erfolgreich ist

{

Print("Preise High für letzte 2 Tage erfolgreich erhalten");

prevHigh=highs[0]; // High des Vortages

Print("prevHigh =",prevHigh);

if(ObjectFind(0,highlevel)<0) // Objekt mit dem Namen highlevel nicht gefunden

{

ObjectCreate(0,highlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // schaffen wir das Objekt Hotline

}

//--- stellen wir Preislevel für die Linie highlevel fest

ObjectSetDouble(0,highlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevHigh);

//--- Stellen wir Sichtbarkeit nur für PERIOD_M10 und PERIOD_H4

ObjectSetInteger(0,highlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

{

Print("Erhalten von Preisen High für letzte 2 Tage Fehler, Error = ",GetLastError());

}



//---stellen wir den wert des letzen Fehlers zurück

ResetLastError();

//--- bekommen wir 2 letzte Werte auf Tagstimeframe Low

int lowsgot=CopyLow(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,lows);

if(lowsgot>0) // wenn Kopierenoperation erfolgreich ist

Print("Preise Low für letzte 2 Tage erfolgreich erhalten");

prevLow=lows[0]; // Low des Vortages

Print("prevLow =",prevLow);

if(ObjectFind(0,lowlevel)<0) // Objekt mit dem Namen lowlevel nicht gefunden

{

ObjectCreate(0,lowlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // erzeugen wir das Objekt "Hotline"

}

//--- stellen wir Preislevel für Linie lowlevel fest

ObjectSetDouble(0,lowlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevLow);

//--- stellen wir Sichbarkeit nur für PERIOD_M10 und PERIOD_H4 fest

ObjectSetInteger(0,lowlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else Print("Erhalten von Preisen für die letzten zwei Tage Fehler, Error = ",GetLastError());



ChartRedraw(0); // zeichnen wir Chart zwangslaeufig neu

}