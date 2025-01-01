- Objekttypen
Elliott Wellen werden durch zwei graphische Objekte der Typen OBJ_ELLIOTWAVE5 und OBJ_ELLIOTWAVE3 dargestellt. Für Festlegung der Wellengroesse (Verfahren der Wellenmarkierung) wird die Eigenschaft OBJPROP_DEGREE verwendet, der einen der Enumerationswerte ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE festgestellt werden kann.
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
|
Konstante
|
Beschreibung
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Hauptsuperzyklus (Grand Supercycle)
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Superzyklus (Supercycle)
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Zyklus (Cycle)
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
primaeres Zyklus (Primary)
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Mittelstelle (Intermediate)
|
ELLIOTT_MINOR
|
Sekundaeres Zyklus (Minor)
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minute (Minute)
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Sekunde (Minuette)
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subsekunde (Subminuette)
Beispiel:
|
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)