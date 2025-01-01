DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenObjektkonstantenLevels von Elliott Wellen 

Levels von Elliott Wellen

Elliott Wellen werden durch zwei graphische Objekte der Typen OBJ_ELLIOTWAVE5 und OBJ_ELLIOTWAVE3 dargestellt. Für Festlegung der Wellengroesse (Verfahren der Wellenmarkierung) wird die Eigenschaft OBJPROP_DEGREE verwendet, der einen der Enumerationswerte  ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE festgestellt werden kann.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

Konstante

Beschreibung

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Hauptsuperzyklus (Grand Supercycle)

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Superzyklus (Supercycle)

ELLIOTT_CYCLE

Zyklus (Cycle)

ELLIOTT_PRIMARY

primaeres Zyklus (Primary)

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Mittelstelle (Intermediate)

ELLIOTT_MINOR

Sekundaeres Zyklus (Minor)

ELLIOTT_MINUTE

Minute (Minute)

ELLIOTT_MINUETTE

Sekunde (Minuette)

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subsekunde (Subminuette)

Beispiel:

   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
     {
      string currobj=ObjectName(0,i);
      if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) || 
         ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
        {
         //--- stellen wir Einteilungsstufe in INTERMEDIATE
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
         //--- Zeigen von Linien unter Wellenboegen schalten 
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
         //--- stellen wir Farbe der Linien ein
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
         //--- stellen wir Dicke der Linien ein 
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
         //--- stellen wir Beschreibung fest
         ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
        }
     }