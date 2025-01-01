for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)

{

string currobj=ObjectName(0,i);

if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) ||

((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))

{

//--- stellen wir Einteilungsstufe in INTERMEDIATE

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);

//--- Zeigen von Linien unter Wellenboegen schalten

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);

//--- stellen wir Farbe der Linien ein

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- stellen wir Dicke der Linien ein

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);

//--- stellen wir Beschreibung fest

ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");

}

}