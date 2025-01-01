void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// Objekt nicht gefunden

{

//--- melden wir Missefolg an

Print("Object ",my_gann," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- wir erhalten maximalen Preis des Charts

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- wir erhalten minimalen Preis des Charts

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- wieviel Bars auf dem Chart gezeigt?

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- erzeugen wir Feld, wo wir die Eroeffnungszeit jeder Bar schreiben

datetime Time[];

//--- organisieren wir Zugang zum Feld wie in Timeserie

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Jetzt kopieren wir darin Daten für die auf dem Chart sichtbaren Bars

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Kopieren des Feldes mit Eroeffnungszeit fehler!");

return;

}

//--- Vorbereitungen werden abgeschlossen



//--- Index der Zentralbar auf dem Chart

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- Chartäquator - zwischen Maximum und Minimum

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- stellen wir Koordinaten des ersten Snappunktes ins Zentrum fest

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- der zweite Snappunkt ist recsht

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Time[center_bar]/="+(string)Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Time[center_bar]/="+Time[center_bar]+" Time[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- stellen wir Massstab in Einheiten Pips/Bar

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- stellen wir Liniendicke fest

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- stellen wir Liniendicke fest

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- Legen wir Linienstil

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- und Linienfarbe fest

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- erlauben wir dem Benutzer, Objekt hervorzuheben

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- herben wir es selbst hervor

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- zeichnen wir auf dem Chart

ChartRedraw(0);

}

}