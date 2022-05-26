Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 100): Verbesserungen im Umgang mit erweiterten grafischen Standardobjekten

Inhalt

Konzept

Im Laufe der letzten Artikel habe ich die Funktionsweise für die Handhabung von zusammengesetzten grafischen Objekten entwickelt, die auf der Grundlage von erweiterten grafischen Standardobjekten erstellt wurden. Wir haben uns schrittweise auf die Schaffung dieser Funktionsweise Artikel für Artikel zubewegt. Manchmal war ich gezwungen, von einem Thema zum anderen zu wechseln: Zuerst erstellte ich Objekte auf der Basis der Klasse CCanvas und begann dann mit der Erstellung von grafischen Objekten, da die geplante Funktionalität für die Einführung von grafischen Objekten in alle Bibliotheksobjekte das Vorhandensein einer zumindest teilweise funktionierenden Funktionalität von grafischen Standardobjekten erforderte. Danach kehrte ich zu Formularobjekten auf der Basis von CCanvas zurück, da fortgeschrittene grafische Objekte die Verbesserung von Klassen auf der Basis des Canvas erforderten. Jetzt müssen wir wieder weitergehen, um die Entwicklung von Objekten auf Canvas fortzusetzen.

Daher werde ich im aktuellen Artikel offensichtliche Mängel bei der gleichzeitigen Handhabung von erweiterten (und Standard-) grafischen Objekten und Formularobjekten auf Canvas beseitigen sowie Fehler beheben, die während des im vorherigen Artikel durchgeführten Tests entdeckt wurden. Der Artikel schließt diesen Teil der Bibliotheksbeschreibung ab. Der nächste Artikel wird einen neuen Abschnitt einleiten, in dem ich mit der Entwicklung von grafischen Objekten auf der Leinwand beginnen werde, die Windows Forms in MS Visual Studio imitieren. Ich werde diese Objekte benötigen, um die Entwicklung von erweiterten grafischen Standardobjekten sowie von darauf basierenden zusammengesetzten Objekten fortzusetzen.



Verbesserung der Klassenbibliothek

Wenn das Chart grafische Objekte auf dem Canvas zur Erstellung von GUI-Elementen — Element, Gestalt, Fenster (noch nicht implementiert) oder andere ähnliche Steuerelemente — enthält, führt das Platzieren von grafischen Standardobjekten sowie anderen darauf basierenden Bibliotheksobjekten auf dem Diagramm (entweder manuell oder programmatisch) dazu, dass diese Objekte über den Steuerelementen gezeichnet werden, was unpraktisch ist. Daher müssen wir einen Mechanismus entwickeln, um neue grafische Objekte im Diagramm zu verfolgen und alle GUI-Elemente in den Vordergrund zu bringen. Um dies zu erreichen, können wir die Eigenschaft ZOrder eines grafischen Objekts verwenden (Priorität eines grafischen Objekts für den Empfang des Ereignisses beim Klicken auf ein Chart (CHARTEVENT_CLICK)).



Unten finden Sie die Hilfeinformationen:



Der Standardwert ist Null, wenn ein Objekt erstellt wird, aber die Priorität kann bei Bedarf erhöht werden. Beim Übereinanderlegen von Objekten wird nur das Objekt mit der höchsten Priorität das Ereignis CHARTEVENT_CLICK erhalten.

Aber ich werde diese Eigenschaft breiter einsetzen — der Wert dieser Eigenschaft gibt die Reihenfolge an, in der GUI-Elemente relativ zueinander sowie relativ zu anderen grafischen Objekten angeordnet sind.

In der Enumeration der Integer-Eigenschaften eines grafischen Elements auf der Leinwand in der Datei \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh fügen wir eine neue Eigenschaft hinzu und erhöhen die Anzahl der Integer-Eigenschaften von 23 auf 24:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, CANV_ELEMENT_PROP_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





Fügen wir die neue Eigenschaft zur Liste der möglichen Kriterien für die Sortierung von grafischen Elementen auf der Leinwand hinzu:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BELONG, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CHART_ID, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WND_NUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_LEFT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_TOP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_SHIFT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_MOVABLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACTIVE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_INTERACTION, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_COORD_ACT_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ACT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ZORDER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, };

Jetzt können wir grafische Elemente auf der Leinwand anhand dieser Eigenschaft auswählen und sortieren.





Alle grafischen Objekte in der Bibliothek sind vom Basisobjekt aller grafischen Objekte der Bibliothek abgeleitet — standardmäßige grafische Objekte und grafische Elemente auf der Leinwand. In der Datei der grafischen Basisobjektklasse \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh werden die Methoden zur Handhabung der Eigenschaft ZOrder virtuell gemacht:

bool SetFlagHidden( const bool flag, const bool only_prop) { :: ResetLastError (); if ((!only_prop && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_SELECTABLE ,flag)) || only_prop) { this .m_hidden=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } virtual bool SetZorder( const long value, const bool only_prop) { :: ResetLastError (); if ((!only_prop && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_ZORDER ,value)) || only_prop) { this .m_zorder=value; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; } bool SetVisible( const bool flag, const bool only_prop) { long value=(flag ? OBJ_ALL_PERIODS : OBJ_NO_PERIODS ); :: ResetLastError (); if ((!only_prop && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .m_name, OBJPROP_TIMEFRAMES ,value)) || only_prop) { this .m_visible=flag; return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,:: GetLastError (), true ); return false ; }

...

ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE TypeGraphElement( void ) const { return this .m_type_element; } ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG Belong( void ) const { return this .m_belong; } ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES Species( void ) const { return this .m_species; } ENUM_OBJECT TypeGraphObject( void ) const { return this .m_type_graph_obj; } datetime TimeCreate( void ) const { return this .m_create_time; } string Name( void ) const { return this .m_name; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } long ObjectID( void ) const { return this .m_object_id; } virtual long Zorder( void ) const { return this .m_zorder; } int SubWindow( void ) const { return this .m_subwindow; } int ShiftY( void ) const { return this .m_shift_y; } int VisibleOnTimeframes( void ) const { return this .m_timeframes_visible; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } int Group( void ) const { return this .m_group; } bool IsBack( void ) const { return this .m_back; } bool IsSelected( void ) const { return this .m_selected; } bool IsSelectable( void ) const { return this .m_selectable; } bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsVisible( void ) const { return this .m_visible; }

Die gleichen Methoden sind in der Basisobjektklasse aller grafischen Bibliotheksobjekte vorhanden.

Die Methoden sind in ihnen ebenfalls virtuell.

In der Datei der abstrakten grafischen Standardobjektklasse \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh:

bool Back( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK, 0 ); } bool SetFlagBack( const bool flag, const bool only_prop) { if (!CGBaseObj::SetFlagBack(flag,only_prop)) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK, 0 ,flag); return true ; } virtual long Zorder( void ) const { return this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER, 0 ); } virtual bool SetZorder( const long value , const bool only_prop) { if (!CGBaseObj::SetZorder( value ,only_prop)) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ZORDER, 0 , value ); return true ; } bool Hidden( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, 0 ); } bool SetFlagHidden( const bool flag, const bool only_prop) { if (!CGBaseObj::SetFlagHidden(flag,only_prop)) return false ; this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, 0 ,flag); return true ; }





In der Datei der grafischen Elementobjektklasse \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh fügen wir die gleichen virtuellen Methoden hinzu:



virtual void Show( void ) { CGBaseObj::SetVisible( true , false ); } virtual void Hide( void ) { CGBaseObj::SetVisible( false , false ); } virtual long Zorder( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); } virtual bool SetZorder( const long value , const bool only_prop) { if (!CGBaseObj::SetZorder( value ,only_prop)) return false ; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, value ); return true ; }

Da die Objektklasse des grafischen Elements bereits über die Struktur der Objekteigenschaften zum Speichern und Wiederherstellen verfügt, sollten wir das Feld für die neue Integer-Eigenschaft hinzufügen:

virtual bool ObjectToStruct( void ); virtual void StructToObject( void ); private : struct SData { int id; int type; int number; long chart_id; int subwindow; int coord_x; int coord_y; int width; int height; int edge_right; int edge_bottom; int act_shift_left; int act_shift_top; int act_shift_right; int act_shift_bottom; uchar opacity; color color_bg; bool movable; bool active; bool interaction; int coord_act_x; int coord_act_y; int coord_act_right; int coord_act_bottom; long zorder; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; }; SData m_struct_obj;





In der Methode zur Erstellung der Objektstruktur fügen wir das Speichern einer neuen Objekteigenschaft hinzu:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); this .m_struct_obj.chart_id= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID); this .m_struct_obj.subwindow=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM); this .m_struct_obj.coord_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X); this .m_struct_obj.coord_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); this .m_struct_obj.width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH); this .m_struct_obj.height=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT); this .m_struct_obj.edge_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT); this .m_struct_obj.edge_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM); this .m_struct_obj.act_shift_left=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); this .m_struct_obj.act_shift_top=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); this .m_struct_obj.act_shift_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); this .m_struct_obj.act_shift_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); this .m_struct_obj.movable=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE); this .m_struct_obj.active=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE); this .m_struct_obj.interaction=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION); this .m_struct_obj.coord_act_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X); this .m_struct_obj.coord_act_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y); this .m_struct_obj.coord_act_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT); this .m_struct_obj.coord_act_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM); this .m_struct_obj.color_bg= this .m_color_bg; this .m_struct_obj.opacity= this .m_opacity; this .m_struct_obj.zorder= this .m_zorder; :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }

In der Methode der Wiederherstellung eines Objekts aus der Struktur fügen wir das Lesen der Eigenschaft zu einem Objekt hinzu:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, this .m_struct_obj.number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID, this .m_struct_obj.chart_id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM, this .m_struct_obj.subwindow); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_X, this .m_struct_obj.coord_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y, this .m_struct_obj.coord_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WIDTH, this .m_struct_obj.width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_HEIGHT, this .m_struct_obj.height); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_RIGHT, this .m_struct_obj.edge_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM, this .m_struct_obj.edge_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT, this .m_struct_obj.act_shift_left); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP, this .m_struct_obj.act_shift_top); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT, this .m_struct_obj.act_shift_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM, this .m_struct_obj.act_shift_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE, this .m_struct_obj.movable); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE, this .m_struct_obj.active); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, this .m_struct_obj.interaction); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_X, this .m_struct_obj.coord_act_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_ACT_Y, this .m_struct_obj.coord_act_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_RIGHT, this .m_struct_obj.coord_act_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_BOTTOM, this .m_struct_obj.coord_act_bottom); this .m_color_bg= this .m_struct_obj.color_bg; this .m_opacity= this .m_struct_obj.opacity; this .m_zorder= this .m_struct_obj.zorder; this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); }

Wir brauchen all dies, um das Objekt korrekt auf der Festplatte zu speichern und es in Zukunft beim Lesen und Schreiben von Bibliotheksobjekten in Dateien von der Festplatte wiederherzustellen. Dies wird notwendig sein, damit die Bibliothek beim Neustart des Terminals den Zustand des Programms und seiner Daten wiederherstellen kann, um die Arbeit normal fortzusetzen. Aber all dies wird erst später implementiert werden. In der Zwischenzeit bereiten wir lediglich die notwendige Funktionsweise vor.







Kehren wir zu der Datei der abstrakten grafischen Standardobjektklasse \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh zurück.



Da wir in Zukunft die minimalen und maximalen Koordinaten des gesamten Objekts kennen müssen, wenn wir aus den erweiterten grafischen Standardobjekten zusammengesetzte grafische Objekte erstellen, ist es jetzt an der Zeit, Methoden hinzuzufügen, die die Werte der minimalen und maximalen X- und Y-Koordinaten des grafischen Standardobjekts ermitteln und zurückgeben. Später werden wir in der Lage sein, die minimalen/maximalen Koordinaten des gesamten zusammengesetzten grafischen Objekts auf der Grundlage dieser Methoden zu ermitteln.

Wir deklarieren zwei neue Methoden im öffentlichen Teil der Klasse:

CArrayObj *GetListDependentObj( void ) { return & this .m_list; } CGStdGraphObj *GetDependentObj( const int index) { return this .m_list.At(index); } int GetNumDependentObj( void ) { return this .m_list.Total(); } string NameDependent( const int index); bool AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj); bool ChangeCoordsExtendedObj( const int x, const int y, const int modifier, bool redraw= false ); bool SetCoordsXYtoDependentObj(CGStdGraphObj *dependent_obj); bool GetMinCoordXY( int &x, int &y); bool GetMaxCoordXY( int &x, int &y); CLinkedPivotPoint*GetLinkedPivotPoint( void ) { return & this .m_linked_pivots; }

Schreiben wir ihre Implementierung außerhalb des Klassenkörpers.

Die Methode, die die minimale XY-Bildschirmkoordinate von allen Pivotpunkten zurückgibt:

bool CGStdGraphObj::GetMinCoordXY( int &x, int &y) { datetime time_min= LONG_MAX ; double price_max= 0 ; switch ( this .TypeGraphObject()) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : x= this .XDistance(); y= this .YDistance(); return true ; default : for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { if ( this .Time(i)<time_min) time_min= this .Time(i); if ( this .Price(i)>price_max) price_max= this .Price(i); } return (:: ChartTimePriceToXY ( this . ChartID (), this .SubWindow(),time_min,price_max,x,y) ? true : false ); } return false ; }

Bei Objekten, die in Bildschirmkoordinaten konstruiert wurden, ist es nicht notwendig, nach der Maximum/Minimum-Koordinate zu suchen, da solche Objekte einen einzigen Chart-Ankerpunkt haben, der bereits in den Bildschirmkoordinaten enthalten ist — wir sollten sie einfach zurückgeben.

Umgekehrt müssen wir bei Objekten, die in Zeit-/Preiskoordinaten konstruiert wurden, diese Koordinaten über die Funktion ChartTimePriceToXY() ermitteln. Zunächst muss jedoch die minimale Zeitkoordinate aus allen Pivotpunkten des Objekts und die maximale Preiskoordinate aus denselben Pivotpunkten ermittelt werden. Warum suchen wir nach der maximalen Preiskoordinate, wenn wir die minimale Koordinate im Chart benötigen? Die Antwort ist einfach: Der Preis auf dem Chart steigt von unten nach oben, während die Koordinaten in Pixeln auf dem Chart von der linken oberen Ecke aus gezählt werden. Je höher also der Preis ist, desto kleiner ist der Wert der Pixelkoordinate für diesen Preispunkt.

In der Schleife durch alle Pivotpunkte finden wir die minimale Zeit und den maximalen Preis, die wir schließlich an die Funktion ChartTimePriceToXY() übergeben, um Koordinaten in Chart-Pixeln zu erhalten.

Die ähnliche Methode wird verwendet, um die maximale Bildschirm-XY-Koordinate von allen Pivot-Punkten zu erhalten:

bool CGStdGraphObj::GetMaxCoordXY( int &x, int &y) { datetime time_max= 0 ; double price_min= DBL_MAX ; switch ( this .TypeGraphObject()) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : x= this .XDistance(); y= this .YDistance(); return true ; default : for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { if ( this .Time(i)>time_max) time_max= this .Time(i); if ( this .Price(i)<price_min) price_min= this .Price(i); } return (:: ChartTimePriceToXY ( this . ChartID (), this .SubWindow(),time_max,price_min,x,y) ? true : false ); } return false ; }

Die Methode ähnelt der vorherigen, nur dass wir hier nach der maximalen Zeit und dem minimalen Preis suchen.

Wie ich bereits erwähnt habe, werde ich diese Methoden später bei der Arbeit mit zusammengesetzten grafischen Objekten benötigen.





In der Klasse des erweiterten Standard-Toolkits für grafische Objekte \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh muss die Methode, die die X- und Y-Koordinaten des angegebenen Drehpunkts des grafischen Objekts in Bildschirmkoordinaten zurückgibt, leicht angepasst werden. Der Grund dafür ist, dass wir die grafischen Objekte durch die "switch"-Operator-Fälle so verteilen müssen, dass jeder Fall grafische Objekte nach der Anzahl der Pivot-Punkte für Objekte enthält, die mit Zeit-/Preiskoordinaten konstruiert wurden. Verteilen wir sie also in der richtigen Reihenfolge:

bool CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointCoordXY( const int index, int &x, int &y) { CFormControl *form0= NULL , *form1= NULL ; x= 0 ; y= 0 ; switch ( this .m_base_type) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : x= this .m_base_x; y= this .m_base_y; return true ; case OBJ_HLINE : break ; case OBJ_VLINE : case OBJ_EVENT : break ; case OBJ_TEXT : case OBJ_BITMAP : break ; case OBJ_TREND : case OBJ_TRENDBYANGLE : case OBJ_CYCLES : case OBJ_ARROWED_LINE : case OBJ_CHANNEL : case OBJ_STDDEVCHANNEL : case OBJ_REGRESSION : case OBJ_GANNLINE : case OBJ_GANNGRID : case OBJ_FIBO : case OBJ_FIBOTIMES : case OBJ_FIBOFAN : case OBJ_FIBOARC : case OBJ_FIBOCHANNEL : case OBJ_EXPANSION : if (index< this .m_base_pivots) return (:: ChartTimePriceToXY ( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow, this .m_base_time[index], this .m_base_price[index],x,y) ? true : false ); else { form0= this .GetControlPointForm( 0 ); form1= this .GetControlPointForm( 1 ); if (form0== NULL || form1== NULL ) return false ; x=(form0.CoordX()+ this .m_shift+form1.CoordX()+ this .m_shift)/ 2 ; y=(form0.CoordY()+ this .m_shift+form1.CoordY()+ this .m_shift)/ 2 ; return true ; } case OBJ_PITCHFORK : break ; case OBJ_GANNFAN : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE5 : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE3 : break ; case OBJ_RECTANGLE : break ; case OBJ_TRIANGLE : break ; case OBJ_ELLIPSE : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_UP : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_UP : break ; case OBJ_ARROW_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_STOP : break ; case OBJ_ARROW_CHECK : break ; case OBJ_ARROW_LEFT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_BUY : break ; case OBJ_ARROW_SELL : break ; case OBJ_ARROW : break ; default : break ; } return false ; }

Objekte, die anfänglich in Bildschirmkoordinaten gezeichnet werden, geben einfach die Bildschirmkoordinaten ihres Basisobjekts zurück (das Objekt, an das sie angehängt sind).

Objekte mit implementierter Rückgabe von Bildschirmkoordinaten haben zwei Drehpunkte. Die Bildschirmkoordinaten werden für alle Objekt-Drehpunkte und den zentralen Punkt berechnet.



Die restlichen Objekte, die noch nicht so funktionieren, werden einfach in ihre Gruppen eingeteilt (einige Objekte werden in Gruppen nach Typen und nicht nach der Anzahl der Pivotpunkte zusammengefasst, ich werde sie später implementieren).







Jetzt müssen wir sicherstellen, dass alle GUI-Steuerelemente im Chart immer über den grafischen Objekten bleiben, die neu zum Chart hinzugefügt werden. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass die GUI-Elemente in der gleichen Reihenfolge angeordnet werden, in der sie sich befanden, bevor ein grafisches Objekt zum Chart hinzugefügt wurde.



Um ein grafisches Objekt in den Vordergrund zu bringen, müssen wir es ausblenden und nacheinander wieder einblenden. Dies geschieht, indem man das Sichtbarkeitsflag für grafische Objekte zurücksetzt und dann einbaut. Um das Objekt auszublenden, müssen wir die ObjectSetInteger() Funktion verwenden, um das OBJ_NO_PERIODS Flag für die OBJPROP_TIMEFRAMES Eigenschaft zu setzen. Das OBJ_ALL_PERIODS-Flag wird verwendet, um das Objekt anzuzeigen. Wenn wir dies für alle GUI-Objekte in der Reihenfolge tun, in der sie sich in der Liste der grafischen Elemente befinden, verlieren wir die Reihenfolge ihrer Position auf dem Chart. Mit anderen Worten, die Objekte werden so angeordnet, dass das allererste in der Liste auf dem Chart ganz unten steht und das letzte ganz oben. Diese Objekte können aber auch in einer völlig anderen Reihenfolge angeordnet sein, die beim Neuzeichnen geändert wird. Hier wenden wir uns der neuen Eigenschaft zu, die wir heute hinzugefügt haben — ZOrder. Wir müssen die Liste der grafischen Objekte in aufsteigender Reihenfolge der ZOrder-Eigenschaft sortieren. Dann werden die Objekte in der richtigen Reihenfolge neu gezeichnet.



Öffnen Sie die Datei der Sammlungsklasse für grafische Elemente \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh und nehmen wir darin alle notwendigen Verbesserungen vor.



Wir deklarieren drei neue Methoden im privaten Abschnitt der Klasse:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); private : void BringToTopAllCanvElm( void ); long GetZOrderMax( void ); bool SetZOrderMAX(CGCnvElement *obj); void DeleteExtendedObj(CGStdGraphObj *obj);

Schreiben wir ihre Implementierung außerhalb des Klassenkörpers.

Die Methode verschiebt alle Objekte auf der Leinwand in den Vordergrund:

void CGraphElementsCollection::BringToTopAllCanvElm( void ) { CArrayObj *list= new CArrayObj(); list.FreeMode( false ); list.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ZORDER); CGCnvElement *obj= NULL ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list_all_canv_elm_obj.Total();i++) { obj= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (obj== NULL ) continue ; list.InsertSort(obj); } for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj.BringToTop(); } delete list; }

Was wir hier also sehen. Wir deklarieren das neue Listenobjekt CArrayObj und setzen sein Speicherverwaltungsflag zurück. Als Nächstes setzen wir die Eigenschaft des Sortierflags der Liste für ZOrder. Warum tun wir das? Um die CObject-Objekte nach einer beliebigen Eigenschaft sortieren zu können, müssen wir den Eigenschaftswert als Sortierkennzeichen setzen. In diesem Fall gibt die virtuelle Methode Compare(), die in allen von der Klasse CObject abgeleiteten Objekten implementiert ist, den Wert zurück, der sich aus dem Vergleich ähnlicher Eigenschaften (die als Sortiermodus festgelegte Eigenschaft) zweier Objekte ergibt, was für die Operation der Methode Sort() erforderlich ist.

Das Zurücksetzen des Speichermanagement-Flags ist erforderlich, damit wir schließlich Kopien von Objekten aus der Kollektionsliste in dem erstellten Array erhalten und nicht nur Zeiger auf die Sammlungsobjekte. Das ist wichtig, denn wenn wir es mit den Zeigern zu tun haben, dann wird jede Änderung an ihnen in der neuen Liste automatisch das Objekt in der Kollektionsliste ändern, da es sich um die Zeiger auf dasselbe Objekt der Kollektionsliste handelt, die sich in zwei Listen befinden. Ich erstelle eine unabhängige Listenkopie, deren Änderung sich nicht auf das Original auswirkt, um solche "Überraschungen" zu vermeiden. Nach Abschluss der Methode sollten wir die erstellte Liste löschen, um Speicherlecks zu vermeiden. Dies wird auch in der Hilfe der Standardbibliothek (FreeMode) erwähnt:

Das Setzen des Speichermanagement-Flags ist ein wichtiger Bestandteil bei der Verwendung der Klasse CArrayObj. Da die Array-Elemente Zeiger auf dynamische Objekte sind, ist es wichtig zu bestimmen, was mit ihnen geschehen soll, wenn sie aus dem Array entfernt werden. Wenn das Flag gesetzt ist und ein Element aus dem Array entfernt wird, wird das Element automatisch durch den delete-Operator gelöscht. Wenn das Flag nicht gesetzt ist, wird davon ausgegangen, dass ein Zeiger auf das gelöschte Objekt noch irgendwo im Benutzerprogramm vorhanden ist und anschließend vom Programm freigegeben wird. Wenn das Nutzerprogramm das Flag der Speicherverwaltung zurücksetzt, muss der Benutzer seine Verantwortung für die Entfernung des Arrays vor Beendigung des Programms verstehen. Andernfalls wird der vom neuen Operator für Elemente zugewiesene Speicher nicht freigegeben. Bei großen Datenmengen kann dies sogar zu einem Absturz des Terminals führen. Wenn der Nutzer das Speicherverwaltungsflag nicht zurücksetzt, gibt es einen weiteren Fallstrick. Wenn Zeigerelemente in einem Array irgendwo in den lokalen Variablen gespeichert sind, dann führt das Entfernen des Arrays zu einem kritischen Fehler und zum Absturz des Nutzerprogramms. Standardmäßig ist das Speicherverwaltungsflag gesetzt, d. h. die Klasse des Arrays ist für das Freigeben der Speicherelemente verantwortlich.

Als Nächstes durchlaufen wir in einer Schleife die Kollektionsliste der grafischen Elemente und fügen das jeweils nächste Objekt in der Sortierreihenfolge in die neue Liste ein.



Nach Abschluss der Schleife erhalten wir die neue Liste sortiert in aufsteigender Reihenfolge der ZOrder-Eigenschaften aller grafischen Elemente.

In der Schleife durch die Liste holen wir das nächste Element und bringen es in den Vordergrund. Jedes nachfolgende Element wird immer höher sein als das vorherige.

Wenn die Schleife beendet ist, entferne die neu erstellte Liste.



Die Methode gibt die maximale ZOrder aller CCanvas-Elemente zurück:

long CGraphElementsCollection::GetZOrderMax( void ) { this .m_list_all_canv_elm_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ZORDER); int index=CSelect::FindGraphCanvElementMax( this .GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); CGCnvElement *obj= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(index); return (obj!= NULL ? obj.Zorder() : WRONG_VALUE ); }

Hier sortieren wir die Liste nach der Eigenschaft ZOrder und erhalten den Elementindex in der Liste mit dem maximalen Eigenschaftswert.

Wir holen uns den Zeiger auf das Element über den erhaltenen Index und geben die Eigenschaft ZOrder des Elements zurück.

Wenn das Element nicht empfangen wurde, gibt die Methode -1 zurück.



Wenn wir zum Beispiel drei GUI-Objekte haben, wäre es sinnvoll, drei ZOrder-Werte für sie zu haben. Alle Objekte haben zunächst einen ZOrder-Wert von Null — sie befinden sich alle ganz unten. Sobald wir ein Objekt erfassen, wird seine ZOrder um 1 erhöht. Aber zuerst sollten wir sehen, ob irgendein anderes Objekt einen ZOrder-Wert hat, der gleich oder größer als 1 ist, denn das letzte ausgewählte Objekt sollte höher als alle anderen sein und die maximal verfügbare ZOrder um 1 überschreiten. Natürlich können wir die maximale ZOrder ermitteln und sie einfach um 1 erhöhen. Aber das ist nicht die eleganteste Lösung. Stattdessen werde ich dafür sorgen, dass von den drei Objekten nur ZOrder-Werte im Bereich von 0 - 2 möglich sind.

Daher müssen wir für das letzte ausgewählte Objekt entweder die ZOrder um 1 erhöhen oder sie so hoch wie möglich lassen (um die Anzahl aller Objekte, die bei Null beginnen), während wir die ZOrder für die übrigen Objekte um 1 verringern. Wenn sich das Objekt ganz unten befindet und seine ZOrder bereits Null ist, wird sie nicht verringert. Die Änderung der ZOrder-Werte erfolgt also "on loop" entsprechend der Anzahl der GUI-Objekte.

Die Methode setzt ZOrder auf das angegebene Element und passt es in anderen Elementen an:

bool CGraphElementsCollection::SetZOrderMAX(CGCnvElement *obj) { long max= this .GetZOrderMax(); if (obj== NULL || max< 0 ) return false ; bool res= true ; long value=(max== 0 ? 1 : max< this .m_list_all_canv_elm_obj.Total()- 1 ? max+ 1 : this .m_list_all_canv_elm_obj.Total()- 1 ); if (!obj.SetZorder(value, false )) return false ; CForm *form=obj; form.TextOnBG( 0 ,TextByLanguage( "Тест: ID " , "Test. ID " )+( string )form.ID()+ ", ZOrder " +( string )form.Zorder(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); this .m_list_all_canv_elm_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID); CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_ID,obj.ID(),NO_EQUAL); if (list== NULL && this .m_list_all_canv_elm_obj.Total()> 1 ) return false ; for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGCnvElement *elm=list.At(i); if (elm== NULL || elm.Type()==OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL || elm.Zorder()== 0 ) continue ; if (!elm.SetZorder(elm.Zorder()- 1 , false )) res &= false ; if (elm.Type()==OBJECT_DE_TYPE_GFORM) { form=elm; form.TextOnBG( 0 ,TextByLanguage( "Тест: ID " , "Test. ID " )+( string )form.ID()+ ", ZOrder " +( string )form.Zorder(),form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); } } return res; }

Jeder Methodenstring ist mit Kommentaren versehen, um die Logik der Methode zu verdeutlichen. Zu Testzwecken wurde eine Textanzeige auf dem Formular mit einem Hinweis auf den ZOrder-Wert hinzugefügt, damit wir die Änderung der Eigenschaften jedes Formularobjekts während der Tests visuell verfolgen können.



Es gibt zwei Fälle, in denen wir GUI-Objekte über die neu erstellten grafischen Objekte verschieben müssen:

Manuelles Hinzufügen eines grafischen Standardobjekts zu einem Chart, Programmgesteuertes Hinzufügen eines grafischen Objekts (ein Standard- oder ein erweitertes zusammengesetztes Objekt).

Diese Fälle werden in der Bibliothek unabhängig voneinander behandelt.

Daher müssen wir an verschiedenen Stellen einen Aufruf einer Methode hinzufügen, die GUI-Objekte auf eine höhere Ebene hebt.

Wenn wir ein grafisches Objekt programmatisch erstellen, können wir einen Aufruf zum Neuzeichnen von GUI-Objekten direkt in einer privaten Methode platzieren, die das erstellte grafische Standardobjekt zur Liste hinzufügt. Dies ist genau die Stelle, an der der Erfolg der Erstellung eines grafischen Objekts letztendlich bestimmt wird, und wir können den Aufruf einer Methode zum Verschieben aller GUI-Objekte in den Vordergrund genau an das Ende dieser Methode setzen:

bool AddCreatedObjToList( const string source, const long chart_id, const string name,CGStdGraphObj *obj) { if (! this .m_list_all_graph_obj.Add(obj)) { CMessage::ToLog(source,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); :: ObjectDelete (chart_id,name); delete obj; return false ; } this .BringToTopAllCanvElm(); :: ChartRedraw (chart_id); return true ; }

Nach dem Aufruf der Methode müssen wir das Chart aktualisieren, damit die Änderungen sofort angezeigt werden.





Im Falle einer manuellen Deklaration von grafischen Objekten wird dieses Ereignis in der Methode zur Aktualisierung der Liste aller grafischen Objekte definiert.

In dem Code-Block, in dem das Hinzufügen eines neuen grafischen Objekts definiert ist, fügen wir den Aufruf der Methode hinzu, die GUI-Objekte in den Vordergrund bringt:

void CGraphElementsCollection::Refresh( void ) { this .RefreshForExtraObjects(); long chart_id= 0 ; int i= 0 ; while (i< CHARTS_MAX ) { chart_id=:: ChartNext (chart_id); if (chart_id< 0 ) break ; CChartObjectsControl *obj_ctrl= this .RefreshByChartID(chart_id); if (obj_ctrl== NULL ) continue ; if (obj_ctrl.IsEvent()) { if (obj_ctrl.Delta()> 0 ) { if (! this .AddGraphObjToCollection(DFUN_ERR_LINE,obj_ctrl)) continue ; this .BringToTopAllCanvElm(); :: ChartRedraw (obj_ctrl. ChartID ()); } else if (obj_ctrl.Delta()< 0 ) { int index= WRONG_VALUE ; for ( int j= 0 ;j<-obj_ctrl.Delta();j++) { CGStdGraphObj *obj= this .FindMissingObj(chart_id,index); if (obj!= NULL ) { long lparam=obj. ChartID (); string sparam=obj.Name(); double dparam=( double )obj.TimeCreate(); if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { this .DeleteExtendedObj(obj); } if ( this .MoveGraphObjToDeletedObjList(index)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_DELETE,lparam,dparam,sparam); } } } } i++; } }





Bei der Durchführung des Tests im vorigen Artikel habe ich festgestellt, dass die Koordinaten eines zusammengesetzten grafischen Objekts nicht immer korrekt durch die Grenzen des Charts begrenzt werden. Bei unterschiedlichen Positionen der Objektdrehpunkte kann das Objekt "deformiert" werden, wenn es einen Chart-Rand erreicht.

Den Grund habe ich gleich nach dem Test aufgedeckt:

... die Verschiebungen der Pivotpunkte werden relativ zum zentralen Punkt berechnet, d.h. ein Punkt hat eine positive Verschiebung, der zweite eine negative. Der Fehler bei der Berechnung der Begrenzung tritt auf, wenn man die Lage der Angelpunkte relativ zum zentralen Punkt ändert.

Wir beheben dies, indem wir die notwendigen Änderungen vornehmen. Wir werden sofort die Koordinaten des zentralen Punktes sowie die Verschiebungen von den Drehpunkten der grafischen Objekte zu ihrem zentralen Punkt berechnen. Bei der Berechnung der Begrenzungen durch die Chart-Größe sollten Sie den Wert für die Verschiebung ohne Vorzeichen verwenden. In diesem Fall hat das Vorzeichen der Verschiebung keinen Einfluss auf die Berechnung.

In der Ereignisbehandlung des Blocks für die Behandlung eines erweiterten grafischen Standardobjekts fügen wir eine neue Berechnung der Begrenzungen hinzu und zeigen die Debugging-Daten im Chart an:

else { if ( this .GetPivotPointCoordsAll(ext,m_data_pivot_point)) { for ( int i= 0 ;i<( int ) this .m_data_pivot_point.Size();i++) { if (x+shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftX)< 0 ) x=-shift+:: fabs (m_data_pivot_point[i].ShiftX); if (x+shift+:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftX)>chart_width) x=chart_width-shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftX); if (y+shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY)< 0 ) y=-shift+:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY); if (y+shift+:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY)>chart_height) y=chart_height-shift-:: fabs ( this .m_data_pivot_point[i].ShiftY); ext.ChangeCoordsExtendedObj(x+shift+ this .m_data_pivot_point[i].ShiftX,y+shift+ this .m_data_pivot_point[i].ShiftY,i); } } if (m_data_pivot_point.Size()>= 2 ) { int max_x,min_x,max_y,min_y; if (ext.GetMinCoordXY(min_x,min_y) && ext.GetMaxCoordXY(max_x,max_y)) Comment ( "MinX=" ,min_x, ", MaxX=" ,max_x, "

" , "MaxY=" ,min_y, ", MaxY=" ,max_y ); } }





Sobald wir auf das GUI-Objekt klicken, müssen wir es in den Vordergrund bringen und seine maximale ZOrder setzen.

In der Ereignisbehandlung des Cursor-Handling-Blocks innerhalb eines aktiven Bereichs der gedrückten Maustaste fügen wir den Code-Block zum Setzen einer maximalen ZOrder für das Objekt ein:

if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED && !move) { pressed_form= true ; if ( this .m_mouse.IsPressedButtonLeft()) { move= true ; form.SetInteraction( true ); form.BringToTop(); form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); this .ResetAllInteractionExeptOne(form); long zmax= this .GetZOrderMax(); if (zmax> WRONG_VALUE && (form.Zorder()<zmax || zmax== 0 )) { if (form.Type()!=OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL) this .SetZOrderMAX(form); } } }

Hier setze ich ZOrder für Formularobjekte, die keine erweiterten grafischen Standardobjektsteuerungen sind.

Die Behandlung der Klassenereignisse der grafischen Elementsammlung ist recht umfangreich. Es macht also keinen Sinn, den gesamten Code hier zu veröffentlichen. Sie finden alle Änderungen (siehe oben) in den angehängten Dateien.

Ändern wir die Berechnung der Verschiebung in der Methode, die die Bildschirmkoordinaten jedes Drehpunkts eines grafischen Objekts zurückgibt.

Jetzt berechnen wir sofort die Koordinaten des zentralen Drehpunktes (der zum Verschieben des Objekts verwendet wird) und berechnen die Verschiebungen auf der Grundlage dieses Punktes. Genauer gesagt werden wir die Verschiebungen von jedem Drehpunkt bis zum zentralen Punkt berechnen:

bool CGraphElementsCollection::GetPivotPointCoordsAll(CGStdGraphObj *obj,SDataPivotPoint &array_pivots[]) { int xc= 0 , yc= 0 ; if (:: ArrayResize (array_pivots,obj.Pivots())!=obj.Pivots()) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_ARRAY_RESIZE); return false ; } for ( int i= 0 ;i<obj.Pivots();i++) { if (!:: ChartTimePriceToXY (obj. ChartID (),obj.SubWindow(),obj.Time(i),obj.Price(i),array_pivots[i].X,array_pivots[i].Y)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_CONV_GRAPH_OBJ_COORDS_TO_XY); return false ; } } switch (obj.TypeGraphObject()) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : break ; case OBJ_HLINE : break ; case OBJ_VLINE : case OBJ_EVENT : break ; case OBJ_TREND : case OBJ_TRENDBYANGLE : case OBJ_CYCLES : case OBJ_ARROWED_LINE : case OBJ_CHANNEL : case OBJ_STDDEVCHANNEL : case OBJ_REGRESSION : case OBJ_GANNLINE : case OBJ_GANNGRID : case OBJ_FIBO : case OBJ_FIBOTIMES : case OBJ_FIBOFAN : case OBJ_FIBOARC : case OBJ_FIBOCHANNEL : case OBJ_EXPANSION : xc=(array_pivots[ 0 ].X+array_pivots[ 1 ].X)/ 2 ; yc=(array_pivots[ 0 ].Y+array_pivots[ 1 ].Y)/ 2 ; array_pivots[ 0 ].ShiftX=array_pivots[ 0 ].X-xc; array_pivots[ 1 ].ShiftX=array_pivots[ 1 ].X-xc; array_pivots[ 0 ].ShiftY=array_pivots[ 0 ].Y-yc; array_pivots[ 1 ].ShiftY=array_pivots[ 1 ].Y-yc; return true ; case OBJ_PITCHFORK : break ; case OBJ_GANNFAN : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE5 : break ; case OBJ_ELLIOTWAVE3 : break ; case OBJ_RECTANGLE : break ; case OBJ_TRIANGLE : break ; case OBJ_ELLIPSE : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_UP : break ; case OBJ_ARROW_THUMB_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_UP : break ; case OBJ_ARROW_DOWN : break ; case OBJ_ARROW_STOP : break ; case OBJ_ARROW_CHECK : break ; case OBJ_ARROW_LEFT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE : break ; case OBJ_ARROW_BUY : break ; case OBJ_ARROW_SELL : break ; case OBJ_ARROW : break ; case OBJ_TEXT : break ; case OBJ_BITMAP : break ; default : break ; } return false ; }

Alle Verschiebungen und Begrenzungen sollten nun korrekt berechnet werden. Führen wir den Test durch, um das zu überprüfen.







Test

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part100\ als TestDoEasyPart100.mq5.



Da wir während des Tests den Wert der ZOrder-Eigenschaft auf jedem Formular sofort sehen wollen, fügen wir in OnInit() den Nullwert der Eigenschaft für das Formular (das Objekt ganz unten) ein und fügen die Anzeige der ID des Formularobjekts und seinen ZOrder-Eigenschaftswert hinzu:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CForm *form= NULL ; for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { form= new CForm( "Form_0" + string (i+ 1 ), 30 ,(form== NULL ? 100 : form.BottomEdge()+ 20 ), 100 , 30 ); if (form== NULL ) continue ; form.SetActive( true ); form.SetMovable( true ); form.SetID(i); form.SetNumber( 0 ); form.SetOpacity( 245 ); form.SetColorBackground(array_clr[ 0 ]); form.SetColorFrame( clrDarkBlue ); form.SetShadow( false ); color clrS=form.ChangeColorSaturation(form.ColorBackground(),- 100 ); color clr=(InpUseColorBG ? form.ChangeColorLightness(clrS,- 20 ) : InpColorForm3); form.DrawShadow( 3 , 3 ,clr, 200 , 4 ); form.Erase(array_clr,form.Opacity(), true ); form.DrawRectangle( 0 , 0 ,form.Width()- 1 ,form.Height()- 1 ,form.ColorFrame(),form.Opacity()); form.Done(); form.SetZorder( 0 , false ); form.TextOnBG( 0 ,TextByLanguage( "Тест: ID " , "Test: ID " ) +( string )form.ID() + ", ZOrder " +( string )form.Zorder() ,form.Width()/ 2 ,form.Height()/ 2 ,FRAME_ANCHOR_CENTER, C'211,233,149' , 255 , true , true ); if (!engine.GraphAddCanvElmToCollection(form)) delete form; } return ( INIT_SUCCEEDED ); }





Kompilieren und starten wir den EA auf dem Chart:





Wie wir sehen können, ist der ZOrder-Wert jedes Formularobjekts unmittelbar nach der Erstellung gleich Null, aber grafische Objekte werden immer noch "unter ihnen" aufgebaut. Änderungen des ZOrder-Werts eines jeden Objekts werden "kreisförmig" durchgeführt — nicht mehr als die Anzahl der Formularobjekte auf dem Chart (von Null an gerechnet). Jedes konstruierte grafische Objekt erscheint immer "unter" den GUI-Objekten, und ihre relative Position bleibt unverändert, was bedeutet, dass sie in der Liste entsprechend den Werten ihrer ZOrder-Eigenschaft korrekt verteilt sind. Schließlich ist das zusammengesetzte grafische Objekt jetzt korrekt auf die Ränder des Bildschirms begrenzt und wird unabhängig von der Lage seiner Drehpunkte nicht verzerrt. Wie andere grafische Objekte wird es unterhalb der Formularobjekte gezeichnet.



Was kommt als Nächstes?

Der nächste Artikel wird einen großen Abschnitt über die Erstellung von GUI-Objekten im Stile von Windows Forms beginnen.

Das bedeutet aber nicht, dass erweiterte grafische Objekte und darauf basierende zusammengesetzte Objekte nicht weiterentwickelt werden. Wir brauchen einfach vollwertige Steuerelemente für ihre Weiterentwicklung. Im nächsten Abschnitt der Bibliothek werde ich die Entwicklung und Verfeinerung von erweiterten grafischen Objekten schrittweise fortsetzen.



Alle Dateien der aktuellen Bibliotheksversion, des Test-EA und des Chart-Event-Control-Indikators für MQL5 sind unten zum Testen und Herunterladen angehängt. Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge bitte im Kommentarteil.

Zurück zum Inhalt

*Frühere Artikel dieser Serie:



Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 93): Vorbereiten der Funktionen zur Erstellung zusammengesetzter grafischer Objekte

Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 94): Bewegen und Löschen zusammengesetzter grafischer Objekte

Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 95): Steuerelemente für zusammengesetzte grafische Objekte

Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 96): Grafiken in Formularobjekten und Behandlung von Mausereignissen

Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 97): Unabhängige Handhabung der Bewegung von Formularobjekten

Grafiken in der Bibliothek DoEasy (Teil 98): Verschieben von Angelpunkten erweiterter grafischer Standardobjekte

Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 99): Verschieben eines erweiterten grafischen Objekts mit einem einzigen Steuerpunkt

