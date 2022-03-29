Grafiken in der DoEasy-Bibliothek (Teil 95): Steuerelemente für zusammengesetzte grafische Objekte

Inhalt





Konzept

In diesem Artikel werde ich die Entwicklung von zusammengesetzten grafischen Objekten fortsetzen. Dabei handelt es sich um Standard-Grafikobjekte, die aus mehreren Objekten bestehen und zu einem einzigen Grafikobjekt zusammengefasst werden. In der Bibliothek werden grafische Objekte, die in einem zusammengesetzten Objekt enthalten sind, als erweiterte Standard-Grafikobjekte definiert. Solche Objekte haben einige zusätzliche Eigenschaften und Funktionen, die es ihnen ermöglichen, andere grafische Objekte einzubinden und zu integrieren.

Das Konzept eines zusammengesetzten grafischen Objekts erfordert die Funktionsweise, das Objekt an dem Punkt zu halten, an dem es mit einem anderen Objekt verbunden ist, und seine Position anzupassen, wenn ein übergeordnetes Objekt geändert oder verschoben wird.

Im vorangegangenen Artikel habe ich mit der Erstellung der Handler für Ereignisse für zusammengesetzte grafische Objekte begonnen, die Handhabung des Entfernens eines zusammengesetzten grafischen Objekts implementiert und mit der Entwicklung des Handlers für die Verschiebung des Objekts begonnen.

Heute werde ich ein wenig vom Verschieben eines zusammengesetzten grafischen Objekts abweichen und den Handler für Änderungsereignisse in einem Chart mit einem zusammengesetzten grafischen Objekt implementieren. Außerdem werde ich mich auf die Steuerelemente für die Verwaltung eines zusammengesetzten grafischen Objekts konzentrieren.

Warum wohl? Ich werde die Echtzeit-Erstellung von zusammengesetzten grafischen Objekten implementieren, indem ich ein untergeordnetes Objekt an ein Basisobjekt anhänge, indem ich das untergeordnete Objekt auf das Basisobjekt ziehe. Das grafische Basisobjekt erkennt, wenn ein anderes Objekt mit der Maus auf es gezogen wird. Der Mechanismus zum Anhängen von Objekten wird in einem bestimmten Abstand von einem seiner Chart-Ankerpunkte aktiviert. Die Linien, die den Ankerpunkt des angehängten Objekts mit dem Ankerpunkt des Basisobjekts verbinden, werden visuell angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass das gezogene Objekt bereit ist, an das Basisobjekt angehängt zu werden. Um dies zu erreichen, sollte jeder Ankerpunkt des grafischen Objekts ein Formularobjekt einer bestimmten Größe enthalten. Die Linien, die anzeigen, dass die Objekte zur Interaktion bereit sind, werden auf dem Formular selbst angezeigt. Solche Formulare sind unsichtbar an jedem Drehpunkt des grafischen Objekts vorhanden. Die Größe des Bereichs ist nur zu Debugging-Zwecken sichtbar, indem das Zeichnen eines Rechtecks entlang der Formularränder aktiviert wird:

Außerdem zeigt das Formular die Ankerpunkte des grafischen Objekts an, die nur angezeigt werden, wenn der Mauszeiger über den aktiven Bereich des Formulars bewegt wird. Auf diese Weise können wir das erweiterte grafische Objekt verschieben und verändern, indem wir den Mauszeiger über den Formularbereich bewegen, anstatt es durch einen Mausklick zu markieren. Sobald wir den Mauszeiger über den aktiven Bereich des Formulars bewegen (in der Abbildung oben durch Rechtecke gekennzeichnet), erscheinen die Beschriftungen im Ankerpunkt des grafischen Objekts (der blaue Punkt in der Mitte des Kreises). Wenn wir beginnen, das Formular mit der Maus zu ziehen, wird der entsprechende Drehpunkt des grafischen Objekts dem Cursor folgen und das Objekt selbst zusammen mit dem zusammengesetzten grafischen Objekt ändern.

Wenn der Mauszeiger bei gedrückter Maustaste in den aktiven Bereich des Formulars eintritt, bedeutet dies (sofern verifiziert), dass wir ein weiteres grafisches Objekt auf das Formular anwenden und damit den Mechanismus der Bindung eines Objekts an ein anderes aktivieren. Die Formulare ermöglichen es uns also, mehrere Ziele auf einmal zu erreichen.

Ich werde das Anhängen eines Objekts an ein anderes hier nicht implementieren, da die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen sind. Stattdessen werde ich die Formulare erstellen, sie an die Ankerpunkte des grafischen Objekts anhängen und den Mechanismus implementieren, mit dem sie entlang der Koordinaten des Objektdrehpunkts verschoben werden können, wenn das Chart verändert wird, d. h. wenn es verschoben oder sein Anzeigemaßstab geändert wird. Dies sollte möglich sein, da das Formularobjekt die Koordinaten in Bildschirmpixeln hat, während die meisten grafischen Objekte in Zeit-/Preiswerten angezeigt werden.







Verbesserung der Klassenbibliothek



In \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh fügen wir die neue Nachrichtenindizes hinzu:

MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_X, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ANY_PIVOTS_Y, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NOT_ATACHED_TO_BASE, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_PP_DATA_OBJ, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_X, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_NUM_BASE_PP_TO_SET_Y, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA, MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM, };

und die Nachrichtentexte entsprechend den neu hinzugefügten Indizes:

{ "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси X" , "The object does not have any pivot points set along the x-axis" }, { "Для объекта не установлено ни одной опорной точки по оси Y" , "The object does not have any pivot points set along the y-axis" }, { "Объект не привязан к базовому графическому объекту" , "The object is not attached to the base graphical object" }, { "Не удалось создать объект данных опорной точки X и Y." , "Failed to create X and Y reference point data object" }, { "Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты X: " , "Number of reference points of the base object to set the X coordinate: " }, { "Количество опорных точек базового объекта для расчёта координаты Y: " , "Number of reference points of the base object to set the Y coordinate: " }, { "Не удалось изменить размер массива данных времени опорной точки" , "Failed to resize pivot point time data array" }, { "Не удалось изменить размер массива данных цены опорной точки" , "Failed to resize pivot point price data array" }, { "Не удалось создать объект-форму для контроля опорной точки" , "Failed to create form object to control pivot point" }, };





Wir ersetzen die Makrosubstitution in \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh

#define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 )

mit besser verständlichen

#define CLR_MW_DEFAULT ( 0xFF000000 )

und die Makro-Substitution



#define NULL_COLOR ( 0x00FFFFFF )

mit besser verständlichen



#define CLR_CANV_NULL ( 0x00FFFFFF )

und wir fügen die neuen Makrosubstitutionen zum Setzen der Standardwerte für die hier zu erstellenden Formularobjekte hinzu:

#define PROGRAM_OBJ_MAX_ID ( 10000 ) #define CTRL_POINT_SIZE ( 5 ) #define CTRL_FORM_SIZE ( 40 )





Wir ersetzen die alten Makro-Ersatznamen in allen Dateien.

Drücken Sie einfach Strg+Umschalt+H, geben Sie die folgenden Werte ein und markieren Sie die unten stehenden Kästchen:





Klicken Sie auf "Ersetzen in Dateien". Der Editor nimmt Ersetzungen in allen Bibliotheksdateien vor.

NULL_COLOR wird auf die gleiche Weise durch CLR_CANV_NULL ersetzt.



Die neuen Makro-Ersatznamen sind anschaulicher und weisen auf ihre Funktion hin, wodurch sich die Anzahl möglicher Fehler verringert (ich habe z. B. CLR_DEFAULT eingegeben, um einen transparenten Leinwandhintergrund einzustellen, und viel Zeit damit verbracht, zu verstehen, warum es nicht funktionierte).



Außerdem habe ich einige kleine Änderungen in allen Klassendateien der grafischen Basisobjekte vorgenommen (durch einfaches Hinzufügen eines Kommas in den Text der Methode, die eine kurze Objektbeschreibung im Journal anzeigt):

void CGStdArrowBuyObj::PrintShort( const bool dash= false , const bool symbol= false ) { :: Print ( (dash ? " - " : "" )+ this .Header(symbol), " \"" ,CGBaseObj::Name(), "\": ID " ,( string ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 ), " , " ,:: TimeToString (CGBaseObj::TimeCreate(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ); }

Dies ist eine rein "kosmetische" Verbesserung.

Sie wurde in allen Dateien in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\.

implementiert.





Erweiterte Hilfsklasse für Standard-Grafikobjekt



Beginnen wir mit der Erstellung eines Toolkits für den Umgang mit erweiterten grafischen Objekten. Dies wird eine Klasse sein, die alle notwendigen Methoden zur Erstellung von Formularobjekten und zur Arbeit mit ihnen enthält. Jedes erweiterte grafische Objekt soll einen Zeiger auf das Objekt der entsprechenden Klasse haben. Gegebenenfalls (wenn es sich um ein Basisobjekt innerhalb eines zusammengesetzten grafischen Objekts handelt) wird das Klassenobjekt beim Erstellen eines erweiterten Objekts dynamisch erzeugt und beim Löschen des letzteren gelöscht.

Das Objekt erhält die notwendigen Parameter des grafischen Basisobjekts (seine Koordinaten, Typ, Name usw.). Die Koordinaten des Basisobjekts werden verfolgt und die Koordinaten des Formularobjekts werden innerhalb des Objekts angepasst. Letztendlich werden die Formularobjekte die Verwaltung des Basisobjekts ermöglichen.

Aber das Wichtigste zuerst...



In \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ erstellen wir den neuen Ordner Extend\, der die Datei CGStdGraphObjExtToolkit. mqh der Klasse CGStdGraphObjExtToolkit abgeleitet von der Basisklasse CObject zum Aufbau der MQL5 Standardbibliothek:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Graph\Form.mqh" class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject { }

Die Formularobjekt Klassendatei sollte in die Klassendatei aufgenommen werden.



Im privaten Teil der Klasse deklarieren wir die Variablen, die alle notwendigen Eigenschaften des Basisobjekts, die Eigenschaften für die Konstruktion von Formularen, die Liste für deren Speicherung und die Methoden für die Erstellung eines Formularobjekts und die Rückgabe seiner Bildschirmkoordinaten speichern:

class CGStdGraphObjExtToolkit : public CObject { private : long m_base_chart_id; int m_base_subwindow; ENUM_OBJECT m_base_type; string m_base_name; int m_base_pivots; datetime m_base_time[]; double m_base_price[]; int m_base_x; int m_base_y; int m_ctrl_form_size; int m_shift; CArrayObj m_list_forms; CForm *CreateNewControlPointForm( const int index); bool GetControlPointCoordXY( const int index, int &x, int &y); public :

Wir verwenden die Arrays, um Preis- und Zeitkoordinaten zu speichern, da ein einzelnes grafisches Objekt mehrere Pivotpunkte haben kann. Die Koordinaten jedes Punktes werden also in den entsprechenden Array-Zellen gespeichert. Die Koordinate des ersten Punktes — durch den Index 0 des Arrays, die Koordinate des zweiten Punktes — durch den Index 1 des Arrays, die Koordinate des dritten Punktes — durch den Index 2, usw.

Die Verschiebung der Formularkoordinaten ermöglicht es uns, das Formular genau in der Mitte des Objektdrehpunkts zu positionieren. Diese Verschiebung deckt die Hälfte der Punktgröße ab. Wenn die Größe des Formulars ein Vielfaches von zwei ist, z. B. 10, wird sie durch Hinzufügen von 1, d. h. 11, angepasst. Auf diese Weise kann das Formular genau in der Mitte des Drehpunkts des grafischen Objekts platziert werden, so dass keine Seite eine andere auch nur um ein einziges Pixel überragt.

Die Liste der Formulare speichert alle erstellten Formulare. Der Zugriff auf sie wird durch den Zeiger gewährt. Die Methode zur Berechnung der Bildschirmkoordinaten ermöglicht es uns, die Koordinaten des Bildschirms zu kennen, auf dem das Formular platziert werden soll. Dies ermöglicht seine genaue Platzierung auf dem Drehpunkt des grafischen Objekts.

Im öffentlichen Teil der Klasse deklarieren wir alle notwendigen Methoden für die Handhabung der Klasse:

public : void SetBaseObj( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]); void SetBaseObjTime( const datetime time, const int index); void SetBaseObjPrice( const double price, const int index); void SetBaseObjTimePrice( const datetime time, const double price, const int index); void SetBaseObjCoordX( const int value) { this .m_base_x=value; } void SetBaseObjCoordY( const int value) { this .m_base_y=value; } void SetBaseObjCoordXY( const int value_x, const int value_y) { this .m_base_x=value_x; this .m_base_y=value_y; } void SetControlFormSize( const int size); int GetControlFormSize( void ) const { return this .m_ctrl_form_size; } CForm *GetControlPointForm( const int index) { return this .m_list_forms.At(index); } CForm *GetControlPointForm( const string name, int &index); int GetNumPivotsBaseObj( void ) const { return this .m_base_pivots; } bool CreateAllControlPointForm( void ); void DeleteAllControlPointForm( void ); void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CGStdGraphObjExtToolkit( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]) { this .m_list_forms.Clear(); this .SetBaseObj(base_type,base_name,base_chart_id,base_subwindow,base_pivots,ctrl_form_size,base_x,base_y,base_time,base_price); this .CreateAllControlPointForm(); } CGStdGraphObjExtToolkit(){;} ~CGStdGraphObjExtToolkit(){;} };

Im Klassenkonstruktor leeren wir die Liste der Formularobjekte, alle notwendigen Werte des Basisobjekts (die in den Konstruktorparametern übergeben werden) auf die Klassenvariablen setzen und die Formularobjekte zur Verwaltung des Basisobjekts an jedem Drehpunkt des grafischen Basisobjekts erzeugen.



Die Methode setzt die Parameter des Basisobjekts eines zusammengesetzten grafischen Objekts:

void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObj( const ENUM_OBJECT base_type, const string base_name, const long base_chart_id, const int base_subwindow, const int base_pivots, const int ctrl_form_size, const int base_x, const int base_y, const datetime &base_time[], const double &base_price[]) { this .m_base_chart_id=base_chart_id; this .m_base_subwindow=base_subwindow; this .m_base_type=base_type; this .m_base_name=base_name; this .m_base_pivots=base_pivots; this .m_base_x=base_x; this .m_base_y=base_y; this .SetControlFormSize(ctrl_form_size); if ( this .m_base_type== OBJ_LABEL || this .m_base_type== OBJ_BUTTON || this .m_base_type== OBJ_BITMAP_LABEL || this .m_base_type== OBJ_EDIT || this .m_base_type== OBJ_RECTANGLE_LABEL || this .m_base_type== OBJ_CHART ) return ; if (:: ArraySize (base_time)== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN+ "base_time: " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return ; } if (:: ArraySize (base_price)== 0 ) { CMessage::ToLog(DFUN+ "base_price: " ,MSG_CANV_ELEMENT_ERR_EMPTY_ARRAY); return ; } if (:: ArrayResize ( this .m_base_time, this .m_base_pivots)!= this .m_base_pivots) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA); return ; } if (:: ArrayResize ( this .m_base_price, this .m_base_pivots)!= this .m_base_pivots) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA); return ; } for ( int i= 0 ;i< this .m_base_pivots;i++) { this .m_base_time[i]=base_time[i]; this .m_base_price[i]=base_price[i]; } }

Die Methode erhält alle notwendigen Werte der Eigenschaften des Basisobjekts. Als nächstes wird der Typ des Basisobjekts überprüft. Wenn es sich um ein Objekt handelt, das nicht auf den Preis/Zeit-Koordinaten basiert, verlassen wir die Methode. Wir behandeln solche Objekte noch nicht. Als Nächstes überprüfen wir Größe der Arrays der Basisobjektkoordinaten, die an die Methode übergeben werden. Wenn sie gleich Null sind (die Methode hat ein leeres Array erhalten), informiere darüber und verlasse die Methode. Danach wird die Größe der internen Koordinaten-Arrays entsprechend den übergebenen Arrays geändert. Wenn das Array nicht geändert werden konnte, wird darüber informiert und die Methode verlassen. Am Ende kopiert man einfach die eingegebenen Arrays in die internen Arrays Element für Element.



Die Methode legt die Größe der Referenzpunkte für die Verwaltung der Pivotpunkte fest:

void CGStdGraphObjExtToolkit::SetControlFormSize( const int size) { this .m_ctrl_form_size=( size> 254 ? 255 : size< 5 ? 5 : size% 2 == 0 ? size+ 1 : size ); this .m_shift= ( int ) ceil ( m_ctrl_form_size/ 2 )+ 1 ; }

Die Methode erhält die erforderliche Formulargröße. Wenn die Größe 254 überschreitet, wird sie auf 255 gesetzt (ungerader Wert), wenn die übergebene Größe kleiner als 5 ist, wird sie auf 5 gesetzt (dies wird der minimale Wert für die Formulargröße sein). Andererseits, wenn die übergebene Größe gleich zwei ist, wird Eins dazu addiert und es kann benutzt werden. Wenn keiner der geprüften Werte wahr ist, wird die an die Methode übergebene Größe verwendet.

Als Nächstes wird die Koordinatenverschiebung berechnet, da die Form so eingestellt werden soll, dass der Drehpunkt des grafischen Objekts genau in der Mitte liegt. Um dies zu erreichen, müssen wir den Verschiebungswert vom Koordinatenwert subtrahieren. Die berechnete Formulargröße durch zwei teilen, den nächsthöheren ganzzahligen Wert nehmen und einen addieren.



Die Methode zum Setzen der Zeitkoordinate des Basisobjekts:



void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjTime( const datetime time, const int index) { if (index> this .m_base_pivots- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return ; } this .m_base_time[index]=time; }

Die Methode erhält Zeit und Index des Pivotpunkts des Objekts. Wenn der Index die Anzahl der Pivotpunkte im Objekt übersteigt, wird die Anfrage außerhalb des Array-Bereichs gemeldet und verlassen. Als Ergebnis wird der Zeitwert, der an die Methode übergeben wird, in die Zelle gesetzt, die dem Index im Zeit-Array entspricht.

Die Methode ist notwendig, um die Zeit des Basisobjekts im Klassenobjekt festzulegen, wenn das Objekt geändert wird.



Die Methode setzt die Preiskoordinate des Basisobjekts:



void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjPrice( const double price, const int index) { if (index> this .m_base_pivots- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return ; } this .m_base_price[index]=price; }

Die Methode ist identisch mit der oben beschriebenen, mit dem Unterschied, dass hier der Preis des Pivotpunkts des Basisobjekts, der durch den Index spezifiziert wird, zum Array Preis der Klasse hinzugefügt wird.

Die Methode setzt die Zeit- und Preiskoordinate des Basisobjekts:



void CGStdGraphObjExtToolkit::SetBaseObjTimePrice( const datetime time, const double price, const int index) { if (index> this .m_base_pivots- 1 ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_REQUEST_OUTSIDE_ARRAY); return ; } this .m_base_time[index]=time; this .m_base_price[index]=price; }

Die Methode ist identisch mit den beiden oben genannten Methoden, mit dem Unterschied, dass sowohl der Preis als auch die Zeit in den Klassenarrays festgelegt werden.



Die Methode gibt die X- und Y-Koordinaten des angegebenen Pivotpunkts des grafischen Objekts in Bildschirmkoordinaten zurück:



bool CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointCoordXY( const int index, int &x, int &y) { switch ( this .m_base_type) { case OBJ_LABEL : case OBJ_BUTTON : case OBJ_BITMAP_LABEL : case OBJ_EDIT : case OBJ_RECTANGLE_LABEL : case OBJ_CHART : x= this .m_base_x; y= this .m_base_y; break ; default : if (! :: ChartTimePriceToXY ( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow, this .m_base_time[index], this .m_base_price[index],x,y) ) { x= 0 ; y= 0 ; return false ; } } return true ; }

Die Methode erhält den Index des gewünschten Drehpunkts des grafischen Basisobjekts. Das ist der Pivotpunkt, für den die Bildschirmkoordinaten (in Pixeln von der linken oberen Bildschirmecke) und zwei Variablen (über den Link), die die Bildschirmkoordinaten des Formulars erhalten sollen, empfangen werden sollen. Wenn sich das Objekt bereits innerhalb der Bildschirmkoordinaten befindet, werden diese Koordinaten zurückgegeben.

Befindet sich das Objekt innerhalb der Preis/Zeit-Koordinaten, berechnen wir diese mit der Funktion ChartTimePriceToXY(). Wenn es nicht gelingt, die Koordinaten in die Bildschirmkoordinaten umzuwandeln, setzen wir die Koordinaten auf Null und geben false zurück.

Als Ergebnis wird true zurückgegeben.



Die Methode gibt den Zeiger auf das Formular des Pivotpunkts mit Namen zurück:

CForm *CGStdGraphObjExtToolkit::GetControlPointForm( const string name, int &index) { index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CForm *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; if (form.Name()==name) { index=i; return form; } } return NULL ; }

Die Methode erhält den Namen des gewünschten Formulars und die Variable über die Verknüpfung mit dem Index des gefundenen Formulars in der Liste der Formularobjekte.

In der Schleife durch die Liste der Formularobjekte, das nächste Objekt holen. Wenn dessen Name mit dem gewünschten übereinstimmt, schreiben wir den Schleifenindex in die Variable und geben den Zeiger auf das erkannte Objekt zurück. Am Ende der Schleife wird NULL zurückgegeben — das Formular wurde nicht gefunden, der Index ist gleich -1. Dieser Wert wurde vor dem Start der Schleife gesetzt.

Die Methode erstellt ein Formularobjekt auf einem Basisobjekt-Referenzpunkt:

CForm *CGStdGraphObjExtToolkit::CreateNewControlPointForm( const int index) { string name= this .m_base_name+ "_TKPP_" +(index< this .m_base_pivots ? ( string )index : "X" ); CForm *form= this .GetControlPointForm(index); if (form!= NULL ) return NULL ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(index,x,y) ) return NULL ; return new CForm( this .m_base_chart_id, this .m_base_subwindow,name,x - this .m_shift ,y - this .m_shift , this .GetControlFormSize(), this .GetControlFormSize()); }

Die Methode erhält den Index des gewünschten Drehpunktes, an dem das Formularobjekt erstellt werden soll.

Wir erstellen den Namen des Formularobjekts, bestehend aus dem Namen des Basisobjekts + der Abkürzung "ToolKit Pivot Point" (_TKPP) + dem Index des Pivotpunkts. Beim Erstellen der Indexbeschreibung wird der den Wert des Indexes überprüft. Ist er kleiner als die Anzahl der Pivotpunkte des Basisobjekts (die Berechnung beginnt bei Null), verwenden wir die String-Darstellung des an die Methode übergebenen Index. Andernfalls verwenden wir das X-Symbol. Warum brauchen wir das? Später wird es möglich sein, untergeordnete Objekte nicht nur an den Drehpunkten, sondern auch zwischen den Drehpunkten an das Basisobjekt anzuhängen. Außerdem müssen wir ein Kontrollformular in der Mitte der Basisobjektlinie erstellen, über die hinaus das gesamte Objekt verschoben wird, um es zu verschieben. Daher sollte der Formularname die Möglichkeit bieten, das Formular nicht nur für Pivotpunkte, sondern auch für andere Punkte zu erstellen.

Als Nächstes wird das Vorhandensein des Formulars in der Liste anhand des an die Methode übergebenen Index geprüft. Wenn das Formularobjekt bereits durch den Index in der Liste vorhanden ist (der Zeiger darauf ist nicht gleich NULL), wird NULL zurückgegeben.

Danach transformieren wir die Koordinaten des Pivotpunkts durch seinen Index in die Bildschirmkoordinaten und geben das Ergebnis der Erstellung eines Formularobjekts auf den erhaltenen Koordinaten zurück. Der Verschiebungswert wird von beiden Koordinaten subtrahiert, um den Mittelpunkt des Formulars präzise auf dem Pivotpunkt zu positionieren.

Ich könnte einfach den Wert für den Formularankerpunkt setzen, aber unsere Bibliothekskonvention besagt, dass der Ankerpunkt aller Formulare unverändert bleibt — in der oberen linken Ecke. Daher wird die Verschiebung für die Positionierung des Formularobjekts verwendet, wo immer es nötig ist.



Die Methode zur Erstellung von Formularobjekten auf den Pivotpunkten des Basisobjekts:

bool CGStdGraphObjExtToolkit::CreateAllControlPointForm( void ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< this .m_base_pivots;i++) { CForm *form= this .CreateNewControlPointForm(i); if (form== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_CREATE_CTRL_POINT_FORM); res &= false ; } if (! this .m_list_forms.Add(form)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete form; res &= false ; } form.SetBelong(GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); form.SetActive( true ); form.SetMovable( true ); form.SetActiveAreaShift( 0 , 0 , 0 , 0 ); form.SetFlagSelected( false , false ); form.SetFlagSelectable( false , false ); form.Erase(CLR_CANV_NULL, 0 ); form.DrawCircle(( int ) floor (form.Width()/ 2 ),( int ) floor (form.Height()/ 2 ),CTRL_POINT_SIZE, clrDodgerBlue ); form.DrawCircleFill(( int ) floor (form.Width()/ 2 ),( int ) floor (form.Height()/ 2 ), 2 , clrDodgerBlue ); form.Done(); } if (res) :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); return res; }

Die gesamte Logik ist in den Codekommentaren beschrieben. Kurz gesagt, erstellen wir in der Schleife nach der Anzahl der Drehpunkte des Basisobjekts ein neues Formularobjekt für jeden Drehpunkt, fügen Sie es der Liste der Formularobjekte hinzu und setzen Sie die Koordinaten des entsprechenden Drehpunkts des Basisobjekts auf jedes Formular. Jedes Formular enthält den Kreis in der Mitte und den Punkt, der angibt, dass es sich um das Objekt handelt, das den Drehpunkt des Basisobjekts verwaltet.

Diese Objekte sind zunächst unsichtbar und werden erst sichtbar, wenn der Mauszeiger über dem Formularbereich schwebt. Für den Moment werde ich sie sichtbar machen, um ihr Verhalten bei Änderungen im Chart zu testen. In späteren Artikeln werde ich an meinem Plan festhalten — die Objekte werden zunächst unsichtbar sein und erst erscheinen, wenn der Mauszeiger über ihren aktiven Bereich (d. h. die gesamte Größe des Formularobjekts) bewegt wird.



Die Methode entfernt alle Formularobjekte aus der Liste:



void CGStdGraphObjExtToolkit::DeleteAllControlPointForm( void ) { this .m_list_forms.Clear(); }

Wir verwenden einfach die Methode Clear(), um die gesamte Liste vollständig zu löschen.

In der Ereignisbehandlung, verarbeiten wir die Ereignisse des Formularobjekts entsprechend des aufgetretenen Ereignisses:

void CGStdGraphObjExtToolkit:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_forms.Total();i++) { CForm *form= this .m_list_forms.At(i); if (form== NULL ) continue ; int x= 0 , y= 0 ; if (! this .GetControlPointCoordXY(i,x,y)) continue ; form.SetCoordX(x- this .m_shift); form.SetCoordY(y- this .m_shift); form.Update(); } :: ChartRedraw ( this .m_base_chart_id); } }

Zurzeit behandeln wir nur das Chart-Änderungsereignis. In der Schleife durch alle Formularobjekte, holen wir uns das nächste Formular aus der Liste. Wenn wir die Bildschirmkoordinaten entsprechend dem Pivot-Punkt, auf dem es gezeichnet ist, nicht erhalten haben, gehen wir zum nächsten Formular über. Wir legen die neuen Bildschirmkoordinaten für das Formular fest und aktualisieren das Formular. Nach Abschluss der Schleife zeichnen wir das Chart neu, um die Änderungen anzuzeigen.



Da das Hilfsobjekt des erweiterten Standard-Grafikobjekts im Objekt der Klasse des Standard-Grafikobjekts gespeichert ist, müssen wir die Klasse in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Standard\GStdGraphObj.mqh verbessern.

Wir fügen zunächst die Dateien des Formularobjekts und des neu erstellten Toolkit-Objekts des erweiterten Standard-Grafikobjekts in die Datei ein:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/de/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\GBaseObj.mqh" #include "..\..\..\Services\Properties.mqh" #include "..\..\Graph\Form.mqh" #include "..\..\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh"

Im privaten Bereich der Klasse des abstrakten Standard-Grafikobjekts deklarieren wir den Zeiger auf das Hilfsobjekt des erweiterten Standard-Grafikobjekts:

class CGStdGraphObj : public CGBaseObj { private : CArrayObj m_list; CProperties *Prop; CLinkedPivotPoint m_linked_pivots; CGStdGraphObjExtToolkit *ExtToolkit; int m_pivots; void SetTimePivot( const int index); void SetPricePivot( const int index); void SetLevelColor( const int index); void SetLevelStyle( const int index); void SetLevelWidth( const int index); void SetLevelValue( const int index); void SetLevelText( const int index); void SetBMPFile( const int index); public :

Im öffentlichen Abschnitt schreiben wir die Methode, die den Zeiger auf das Toolkit-Objekt zurückgibt:

public : void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Prop.Curr.SetLong(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ) { this .Prop.Curr.SetDouble(property,index, value ); } void SetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ) { this .Prop.Curr.SetString(property,index, value ); } long GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetLong(property,index); } double GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetDouble(property,index); } string GetProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .Prop.Curr.GetString(property,index); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index, long value ) { this .Prop.Prev.SetLong(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index, double value ){ this .Prop.Prev.SetDouble(property,index, value ); } void SetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index, string value ){ this .Prop.Prev.SetString(property,index, value ); } long GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetLong(property,index); } double GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetDouble(property,index); } string GetPropertyPrev(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property, int index) const { return this .Prop.Prev.GetString(property,index); } CGStdGraphObj *GetObject( void ) { return & this ; } CProperties *Properties( void ) { return this .Prop; } CChangeHistory *History( void ) { return this .Prop.History;} CGStdGraphObjExtToolkit *GetExtToolkit( void ) { return this .ExtToolkit; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING property) { return true ; }

In der öffentlichen Sektion der Klasse deklarieren wir den Handler für grafische Objekt-Ereignisse. Im Konstruktor setzen wir den Standardwert NULL für den Zeiger auf das Toolkit-Objekt, während wir im Destruktor der Klasse die Gültigkeit des Zeigers prüfen und zuerst alle Formen aus dem Toolkit-Objekt entfernen und dann das Objekt selbst löschen:



private : void SetCoordXToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordXFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYToDependentObj(CGStdGraphObj *obj, const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetCoordYFromBaseObj( const int prop_from, const int modifier_from, const int modifier_to); void SetDependentINT(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop, const long value, const int modifier); void SetDependentDBL(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop, const double value, const int modifier); void SetDependentSTR(CGStdGraphObj *obj, const ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop, const string value, const int modifier); public : void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CGStdGraphObj(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSTD_OBJ; this .m_species= WRONG_VALUE ; this .ExtToolkit= NULL ; } ~CGStdGraphObj() { if ( this .Prop!= NULL ) delete this .Prop; if ( this .ExtToolkit!= NULL ) { this .ExtToolkit.DeleteAllControlPointForm(); delete this .ExtToolkit; } } protected : CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name); public :

In den Methodenblock für einen vereinfachten Zugriff und das Setzen von grafischen Objekteigenschaften, schreiben wir die Methode, die die Anzahl der grafischen Objektdrehpunkte zurückgibt:

public : int Pivots( void ) const { return this .m_pivots; } int Number( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 ,number); }





Im geschützten des parametrischen Konstruktor prüfen wir den Typ des grafischen Elements. Wenn es sich um ein erweitertes grafisches Objekt handelt, erstellen wir ein neues Hilfsobjekt und speichern den Zeiger darauf in der Variablen ExtToolkit. Am Ende der Konstruktorauflistung initialisieren wir das Hilfsobjekt:

CGStdGraphObj::CGStdGraphObj( const ENUM_OBJECT_DE_TYPE obj_type, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE elm_type, const ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG belong, const ENUM_GRAPH_OBJ_SPECIES species, const long chart_id, const int pivots, const string name) { this .Prop= new CProperties(GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL,GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL); this .ExtToolkit=(elm_type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? new CGStdGraphObjExtToolkit() : NULL ); this .m_pivots=pivots; int levels=( int ):: ObjectGetInteger (chart_id,name, OBJPROP_LEVELS ); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, this .m_pivots); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELCOLOR,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELSTYLE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELWIDTH,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELVALUE,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_LEVELTEXT,levels); this .Prop.SetSizeRange(GRAPH_OBJ_PROP_BMPFILE, 2 ); this .m_type=obj_type; this .SetName(name); CGBaseObj::SetChartID(chart_id); CGBaseObj::SetTypeGraphObject(CGBaseObj::GraphObjectType(obj_type)); CGBaseObj::SetTypeElement(elm_type); CGBaseObj::SetBelong(belong); CGBaseObj::SetSpecies(species); CGBaseObj::SetSubwindow(chart_id,name); CGBaseObj::SetDigits(( int ):: SymbolInfoInteger (:: ChartSymbol (chart_id), SYMBOL_DIGITS )); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHART_ID, 0 ,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_WND_NUM, 0 ,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphObject()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ELEMENT_TYPE, 0 ,CGBaseObj::TypeGraphElement()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BELONG, 0 ,CGBaseObj::Belong()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SPECIES, 0 ,CGBaseObj::Species()); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_GROUP, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_ID, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_ID, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_NUM, 0 , 0 ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CHANGE_HISTORY, 0 , false ); this .SetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BASE_NAME, 0 , this .Name()); this .PropertiesRefresh(); this .m_create_time=( datetime ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_CREATETIME, 0 ); this .m_back=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_BACK, 0 ); this .m_selected=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTED, 0 ); this .m_selectable=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_SELECTABLE, 0 ); this .m_hidden=( bool ) this .GetProperty(GRAPH_OBJ_PROP_HIDDEN, 0 ); if ( this .GraphElementType()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { datetime times[]; double prices[]; if (:: ArrayResize (times, this .Pivots())!= this .Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_TIME_DATA); if (:: ArrayResize (prices, this .Pivots())!= this .Pivots()) CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_EXT_FAILED_ARR_RESIZE_PRICE_DATA); for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { times[i]= this .Time(i); prices[i]= this .Price(i); } this .ExtToolkit.SetBaseObj( this .TypeGraphObject(), this .Name(), this . ChartID (), this .SubWindow(), this .Pivots(),CTRL_FORM_SIZE, this .XDistance(), this .YDistance(),times,prices); this .ExtToolkit.CreateAllControlPointForm(); this .SetFlagSelected( false , false ); this .SetFlagSelectable( false , false ); } this .PropertiesCopyToPrevData(); }

Bei der Initialisierung des Hilfsobjekts deklarieren wir zunächst die Arrays der Zeit- und Preiseigenschaften, passen ihre Größe an die Anzahl der grafischen Objektdrehpunkte an und setzen die Preis- und Zeitwerte von den Objektdrehpunkten, die dem Schleifenindex entsprechen.

Als Nächstes rufen wir die Methode zur Initialisierung des Hilfsobjekts auf und übergeben ihr die erforderlichen Parameter des grafischen Objekts zusammen mit den neu gefüllten Arrays der Preis- und Zeiteigenschaften. Nach der Initialisierung rufen wir die Methode zum Erstellen von Formularobjekten an den Pivotpunkten des grafischen Objekts auf. Schließlich setzen wir den Status des nicht ausgewählten Objekts für das grafische Objekt und deaktivieren Sie die Möglichkeit, es mit der Maus auszuwählen.



In der Methode, die die Änderungen der Objekteigenschaften prüft, d.h. in dem Codeblock, der das erweiterte Standard-Grafikobjekt behandelt, fügen wir den Codeblock für das Verschieben von Kontrollpunkten (Formularobjekten) zu den neuen Bildschirmkoordinaten hinzu, wenn wir die Position der Drehpunkte des erweiterten Standard-Grafikobjekts ändern:

void CGStdGraphObj::PropertiesCheckChanged( void ) { CGBaseObj::ClearEventsList(); bool changed= false ; int begin= 0 , end=GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_INTEGER)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_DOUBLE)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j)) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } begin=end; end+=GRAPH_OBJ_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=begin; i<end; i++) { ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING prop=(ENUM_GRAPH_OBJ_PROP_STRING)i; if (! this .SupportProperty(prop)) continue ; for ( int j= 0 ;j<Prop.CurrSize(prop);j++) { if ( this .GetProperty(prop,j)!= this .GetPropertyPrev(prop,j) && prop!=GRAPH_OBJ_PROP_NAME) { changed= true ; this .CreateAndAddNewEvent(GRAPH_OBJ_EVENT_CHANGE, this . ChartID (),prop, this .Name()); } } } if (changed) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_events.Total();i++) { CGBaseEvent *event= this .m_list_events.At(i); if (event== NULL ) continue ; :: EventChartCustom (:: ChartID (),event.ID(),event.Lparam(),event.Dparam(),event.Sparam()); } if ( this .AllowChangeHistory()) { int total=HistoryChangesTotal(); if ( this .CreateNewChangeHistoryObj(total< 1 )) :: Print ( DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_SUCCESS_CREATE_SNAPSHOT), " #" ,(total== 0 ? "0-1" : ( string )total), ": " , this .HistoryChangedObjTimeChangedToString(total- 1 ) ); } if ( this .m_list.Total()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list.Total();i++) { CGStdGraphObj *dep=m_list.At(i); if (dep== NULL ) continue ; CLinkedPivotPoint *pp=dep.GetLinkedPivotPoint(); if (pp== NULL ) continue ; int num=pp.GetNumLinkedCoords(); for ( int j= 0 ;j<num;j++) { int numx=pp.GetBasePivotsNumX(j); for ( int nx= 0 ;nx<numx;nx++) { int prop_from=pp.GetPropertyX(j,nx); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierX(j,nx); this .SetCoordXToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,nx); } int numy=pp.GetBasePivotsNumY(j); for ( int ny= 0 ;ny<numy;ny++) { int prop_from=pp.GetPropertyY(j,ny); int modifier_from=pp.GetPropertyModifierY(j,ny); this .SetCoordYToDependentObj(dep,prop_from,modifier_from,ny); } } dep.PropertiesCopyToPrevData(); } if (ExtToolkit!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(i), this .Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); long lparam= 0 ; double dparam= 0 ; string sparam= "" ; ExtToolkit. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } :: ChartRedraw (m_chart_id); } this .PropertiesCopyToPrevData(); } }

Wenn wir einen der Pivotpunkte des grafischen Objekts oder das gesamte Objekt verschieben, ändern sich die Bildschirmkoordinaten seiner Drehpunkte. Das bedeutet, dass wir die Formularobjekte der Hilfsklasse ebenfalls zu den neuen Bildschirmkoordinaten verschieben müssen. Daher übergeben wir zunächst die neuen Koordinaten des grafischen Objekts an das Hilfsobjekt (in der Schleife durch die Anzahl der Pivotpunkte für die Preis/Zeit-Koordinaten und die Koordinaten in Pixel trennen). Dann rufen wir den Handler der Hilfsobjekt-Ereignisse auf, indem wir ihm die ID des Chart-Change-Ereignisses übergebe. Dies veranlasst den Handler der Hilfsobjekt-Ereignisse, die Bildschirmkoordinaten aller Formulare neu zu berechnen und sie entsprechend den neuen Preis- und Zeitkoordinaten des grafischen Objekts an eine neue Stelle zu verschieben.



In der Methode, die ein untergeordnetes Standard-Grafikobjekt zur Liste hinzufügt, beheben wir einen kleinen Fehler — ein untergeordnetes Grafikobjekt ändert seine eigenen Eigenschaften, daher sollten die neuen Eigenschaften sofort als die vorherigen gespeichert werden, um zu vermeiden, dass neue Ereignisse zum Ändern dieser Grafikobjekte erzeugt werden, wenn man auf sie klickt:

bool CGStdGraphObj::AddDependentObj(CGStdGraphObj *obj) { if ( this .TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) { CMessage::ToLog(MSG_GRAPH_OBJ_NOT_EXT_OBJ); return false ; } if (! this .m_list.Add(obj)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_ADD_DEP_EXT_OBJ_TO_LIST); return false ; } obj.SetNumber( this .m_list.Total()- 1 ); obj.SetBaseName( this .Name()); obj.SetBaseObjectID( this .ObjectID()); obj.SetFlagSelected( false , false ); obj.SetFlagSelectable( false , false ); obj.SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED); obj.PropertiesCopyToPrevData(); return true ; }





Der Handler für die abstrakten Standard-Grafikobjekt-Ereignisse:

void CGStdGraphObj:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (GraphElementType()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) return ; if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (ExtToolkit== NULL ) return ; for ( int i= 0 ;i< this .Pivots();i++) { ExtToolkit.SetBaseObjTimePrice( this .Time(i), this .Price(i),i); } ExtToolkit.SetBaseObjCoordXY( this .XDistance(), this .YDistance()); ExtToolkit. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); } }

Im Moment verarbeitet der Handler nur das Chart-Änderungsereignis.



Wenn das Objekt nicht erweitert ist, verlassen wir die Ereignisbehandlung. Wenn das Chart-Änderungsereignis erkannt wurde, prüfen wir Gültigkeit des Zeigers auf das Hilfsobjekt des erweiterten Standard-Grafikobjekts. Wenn kein Hilfsmittel erstellt wurde, kehren wir zurück. Als Nächstes setzen wir in der Schleife durch die Anzahl der Drehpunkte des grafischen Objekts die neuen Preis/Zeit-Koordinaten des grafischen Objekts auf das Hilfsobjekt. Danach setzen wir seine neuen Bildschirmkoordinaten und ruft die Ereignisbehandlung für die Ereignisse des Hilfsobjekts auf, in dem alle Formulare auf der Grundlage der neu an das Hilfsobjekt übergebenen Preis/Zeit-Koordinaten auf die neuen Bildschirmkoordinaten verschoben werden.







Wenn wir ein erweitertes Standard-Grafikobjekt aus dem Chart entfernen, müssen wir auch die Formularobjekte seines Hilfsobjekts entfernen, falls ein solches Objekt für das Grafikobjekt erstellt wurde. Das Entfernen von grafischen Objekten aus dem Chart wird in der Sammelklasse für grafische Elemente in \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh behandelt.



In der Methode fügen wir den Codeblock zum Entfernen aller Formularobjekte aus dem Hilfsobjekt hinzu, in dem das Entfernen von erweiterten grafischen Objekten behandelt wird:

void CGraphElementsCollection::DeleteExtendedObj(CGStdGraphObj *obj) { if (obj== NULL ) return ; long chart_id=obj. ChartID (); int total=obj.GetNumDependentObj(); if (total> 0 ) { CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=obj.GetExtToolkit(); if (toolkit!= NULL ) { toolkit.DeleteAllControlPointForm(); } for ( int n=total- 1 ;n> WRONG_VALUE ;n--) { CGStdGraphObj *dep=obj.GetDependentObj(n); if (dep== NULL ) continue ; if (!:: ObjectDelete (dep. ChartID (),dep.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } :: ChartRedraw (chart_id); return ; } else if (obj.BaseObjectID()> 0 ) { string base_name=obj.BaseName(); long base_id=obj.BaseObjectID(); CGStdGraphObj *base=GetStdGraphObject(base_name,chart_id); if (base== NULL ) return ; int count=base.GetNumDependentObj(); for ( int n=count- 1 ;n> WRONG_VALUE ;n--) { CGStdGraphObj *dep=base.GetDependentObj(n); if (dep== NULL || ! this .IsPresentGraphObjOnChart(dep. ChartID (),dep.Name())) continue ; if (!:: ObjectDelete (dep. ChartID (),dep.Name())) { CMessage::ToLog(DFUN+dep.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); continue ; } } if (!:: ObjectDelete (base. ChartID (),base.Name())) CMessage::ToLog(DFUN+base.Name()+ ": " ,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DELETE_OBJ_FROM_CHART); } :: ChartRedraw (chart_id); }

Hier rufen wir einfach den Zeiger auf das Hilfsobjekt des erweiterten grafischen Objekts ab. Wenn der Zeiger gültig ist, rufen wir die Methode zum Entfernen aller erstellten Formen des Hilfsobjekts des erweiterten Standard-Grafikobjekts auf, die ich zuvor betrachtet habe.



In der Ereignisbehandlung der Klasse für grafische Elemente fügen wir die Behandlung der Chart-Änderungen für erweiterte Standard-Grafikobjekte hinzu:

void CGraphElementsCollection:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGStdGraphObj *obj= NULL ; ushort idx= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || id== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE || idx== CHARTEVENT_OBJECT_DRAG || idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { long param=(id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? :: ChartID () : idx== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ? lparam : WRONG_VALUE ); long chart_id=(param== WRONG_VALUE ? (lparam== 0 ? :: ChartID () : lparam) : param); obj= this .GetStdGraphObject(sparam,chart_id); if (obj== NULL ) { obj= this .FindMissingObj(chart_id); if (obj== NULL ) return ; string name_new= this .FindExtraObj(chart_id); if (obj.SetNamePrev(obj.Name()) && obj.SetName(name_new)) :: EventChartCustom ( this .m_chart_id_main,GRAPH_OBJ_EVENT_RENAME,obj. ChartID (),obj.TimeCreate(),obj.Name()); } obj.PropertiesRefresh(); obj.PropertiesCheckChanged(); } if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE || idx== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { CArrayObj *list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { obj=list.At(i); if (obj== NULL ) continue ; obj. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); } } } }

Wenn das Chart-Änderungsereignis erkannt wurde, holen wir hier die Liste aller erweiterten Standard-Grafikobjekte. In der Schleife holen wir uns gemäß ihrer Nummer das nächste Objekt, rufen seine Ereignisbehandlung auf und übergeben den Wert des Ereignisses "Chart geändert".





Test

Für den Test verwende ich den EA aus dem vorherigen Artikel und speichere ihn in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part95\ als TestDoEasyPart95.mq5.



Die einzigen Änderungen sind leicht unterschiedliche Namen der Preisetiketten-Objekte, die an das Basis-Trendlinien-Objekt angehängt sind. Die Namen der untergeordneten Objekte im Block zur Erstellung eines zusammengesetzten grafischen Objekts des EA-Ereignishandlers sind jetzt mit dem Zusatz "Ext" versehen, so dass die Namen dem erweiterten grafischen Objekttyp entsprechen:

if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { if (!IsCtrlKeyPressed()) return ; datetime time= 0 ; double price= 0 ; int sw= 0 ; if ( ChartXYToTimePrice ( ChartID (),( int )lparam,( int )dparam,sw,time,price)) { datetime time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); double price2= iOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 1 ); string name_base= "TrendLineExt" ; engine.CreateLineTrend(name_base, 0 , true ,time,price,time2,price2); CGStdGraphObj *obj=engine.GraphGetStdGraphObjectExt(name_base, ChartID ()); string name_dep= "PriceLeftExt" ; engine.CreatePriceLabelLeft(name_dep, 0 , false ,time,price); CGStdGraphObj *dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 0 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 0 ); name_dep= "PriceRightExt" ; engine.CreatePriceLabelRight(name_dep, 0 , false ,time2,price2); dep=engine.GraphGetStdGraphObject(name_dep, ChartID ()); obj.AddDependentObj(dep); dep.AddNewLinkedCoord(GRAPH_OBJ_PROP_TIME, 1 ,GRAPH_OBJ_PROP_PRICE, 1 ); } } engine.GetGraphicObjCollection(). OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam);

Erstellen wir ein zusammengesetztes grafisches Objekt. Die Formularobjekte sollen bei der Erstellung auf ihre Drehpunkte gesetzt werden.

Diese Formularobjekte haben die Koordinaten in Pixeln von der linken oberen Bildschirmecke. Wenn wir also das Chart verschieben, sollten diese Bildschirmkoordinaten neu berechnet werden, damit die Objekte auf die entsprechenden Pivot-Punkte des grafischen Objekts gesetzt werden. Dies werden wir überprüfen.

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf dem Chart:





Wir können sehen, dass die Objekte ihren Platz einnehmen, wenn sich der Chart ändert. Dies geschieht jedoch mit einer Verzögerung.

Wenn ein grafisches Objekt entfernt wird, werden auch die entsprechenden Formularobjekte entfernt.

Was können wir mit der Verzögerung anfangen? Eigentlich brauchen wir die Bewegungen nicht live zu sehen — diese Bewegungen werden beim Verschieben des Charts immer ausgeblendet bleiben (sie werden jetzt angezeigt, um eine Ereignisreaktion zu verarbeiten). Die Linie des grafischen Objekts selbst wird bewegt, wenn die Formularobjekte mit der Maus gezogen werden. Jegliche Interaktion mit den Formularen wird auf einem festen Chart ausgeführt. Dieses Ergebnis ist also völlig ausreichend, vor allem wenn man bedenkt, dass das Chart erst nach Abschluss der Schleife und nicht bei jeder Schleifeniteration aktualisiert wird. Um die Belastung zu verringern, können wir den Abschluss der Chart-Änderung steuern, indem wir die Änderungen anzeigen und das Objekt anschließend einblenden (dies ist nur möglich, wenn der Mauszeiger über den aktiven Bereich des Formularobjekts bewegt wird, wenn es sichtbar werden soll).



Was kommt als Nächstes?



Im nächsten Artikel werde ich meine Arbeit an zusammengesetzten grafischen Objektereignissen fortsetzen.



Alle Dateien der aktuellen Bibliotheksversion, des Test-EA und des Chart-Event-Control-Indikators für MQL5 sind unten zum Testen und Herunterladen angehängt. Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge bitte im Kommentarteil.

