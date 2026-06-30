Apex Market Structure Pro

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    Samuel Monga Ilunga

    Samuel Monga Ilunga

    我是 Samuel Monga——一名 IT、网络与网络安全架构师。
    我自 2017 年 4 月开始交易，主要交易黄金（XAUUSD）。黄金一直是我用来理解市场真实运作方式的训练品种。
    九年多之后，我发现：市场并非随机或杂乱无章。它有自己的运行方式，并以"阶段"的形式演变。如果你只看单一图表，这一点很难察觉——无论使用
    哪个时间周期，你依然看不清楚。然而，这种市场周期会一再重复，循环往复。
    我所领悟到的是：交易的成功首先来自纪律。不要追逐各种策略——它们不断变化，而且很少能适用于所有品种。相反，要学会解读市场结构。我们不
    2 评论
  • 版本: 1.31
  • 更新: 24 七月 2026
  • 激活: 10

看清市场真正在做什么。


  在您眼前实时观察三大市场阶段（收缩、扩张、趋势），并在趋势阶段的早期阶段抓住更优的入场点。


  不要再猜测。开始像机构和聪明钱那样解读市场。


  Apex Market Structure Pro（MT5 版）是一款精准的聪明钱分析工具，它剥离噪音，向您展示每根 K 线之下的真实结构：流动性、结构转变、吸

  筹区域与趋势偏向，全部呈现在一个简洁、专业的图层中。专为厌倦了滞后指标、准备以清晰视角交易的严肃交易者打造。


  重要提示：本指标专为 Heikin Ashi（平均足）K 线设计。使用前请将图表切换为 Heikin Ashi，以释放其全部威力。全部分析都围绕 Heikin

  Ashi 的价格流构建。正是在这里，Apex Market Structure Pro 发挥出最佳表现。


  交易者为何选择 Apex Market Structure Pro：


  流动性，一览无遗： 瞬间看清止损池所在之处。卖方与买方流动性会被自动标注。实时关注尚未被扫的价位，捕捉价格攫取流动性并反转的精确时

  刻。在聪明钱交易的地方交易。


  会说话的结构： Break of Structure（结构突破）与 Change of

  Character（性质转变）在确认的瞬间即被标记。清楚知道趋势何时延续、何时即将反转。无需再三犹豫。绝不重绘。


  吸筹区域： 在扩张之前发现压缩。Apex 会高亮那些狭窄、蓄势待发、孕育大行情的区域，并附带一条均衡价值线。


  清晰的入场信号： 在确认的结构事件处，会触发锐利而明确的标记。延续点与反转点被清楚区分，让您始终明白自己看到的是什么。


  始终把握大局： 实时的日线与 4 小时偏向读数让您与主导趋势保持一致。再也不会逆着更高周期硬扛。


  内置风险量表： 一款入场前的可视化仓位计算工具，依据您的余额、手数与风险计算止损与止盈。它会立即告诉您止损是否安全地设在附近流动性

  之外。适用于任何品种、任何周期。

  

  牢牢掌控： 实时的 K 线收盘倒计时与图表上的点差显示，让您在时机与信息上始终精准无误。


  绝不错过任何行情：

  针对每一个关键事件提供弹窗、声音、推送与邮件提醒：结构突破、流动性扫荡、新区域与入场。智能触发机制确保启动时零提醒骚扰。


  它的与众不同之处：


  100% 不重绘。 每个信号都在 K 线收盘时锁定，永不移动。您所见，即一直存在。


  任何市场，任何周期。 黄金、外汇、指数、加密货币。Apex 通吃。


  完全可自定义。 每一图层皆可开关，并可精确调整到您的风格。


  零杂乱。 完整的结构解读，却美观整洁。


  Apex Market Structure Pro 不会替您交易；它做的是更好的事。它把专业、具备机构思维的交易者所依赖的那份结构清晰度交到您手中，并将决

  定权归还给它应属之处：您自己。


  将图表设为 Heikin Ashi。加载 Apex Market Structure Pro。看清市场。以 D1 与 H4 作为您的 GPS，在更低周期上触发入场。


  在操纵段上、逆着更高周期的每一次反转，都是您的机会：在您更低的交易周期图表上开启新的入场。请好好思考这一点。


  购买者将获得持续的支持与指导，以充分发挥 Apex Market Structure Pro 的价值。


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指标
MERAVITH SCANNER 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业金融市场指标，将多种分析工具整合为一个统一的系统。它基于专有的成交量加权平均价格（VWAP）方法自动完成所有计算，完全消除主观判断。 该指标适用于所有资产类别（外汇、股票、指数、大宗商品、加密货币）以及从 M1 到 Monthly 的所有时间周期。其核心原理是价格跟随成交量。MERAVITH 识别机构资金成交量的集中区域，并从该集中区域中推导出数学上精确的价格水平。它不预测，不推测。它只计算。 使用 MERAVITH SCANNER，您可以在 2–3 分钟内扫描全部 28 个主要外汇货币对的所有时间周期。您也可以扫描任何您选择的市场——例如，大约 100 只股票约需 10 分钟。 该指标计算耗尽水平、平衡线、偏差、统计水平以及目标投射。 图表元素 Origin Point 标记所有计算的起始位置。指标会自动将其放置在最佳位置。红色标签（TOP）表示市场高点并带有看跌倾向。绿色标签（BOTTOM）表示市场低点并带有看涨倾向。 Sentiment Line 是一条动态曲线，反映基于成交量加权计算得出的市场情绪。
Euro Escalper
Cristofher Robles
指标
Euro Escalper— Zhuan Ye Ji Gou Ji Tou Pi Zhi Biao Euro Escalper shi yi kuan gao xing neng jiao yi zhi biao, zhuan wei xu yao ji gou ji jing zhun ru chang de jiao yi zhe she ji. Shi yong yu he cheng zhi shu (Deriv), wai hui ji MetaTrader 5 shang de ren he zi chan. Jie he le ji yu Fibonacci de liu dong xing qu yu, nei zhi SuperTrend yin qing he shi shi zhuan ye kong zhi mian ban. Zhu Yao You Shi Wu Chong Hui: Xin hao jian tou jin zai K xian shou pan shi chu xian, yong yuan bu hui yi dong huo xiao
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
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指标
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
指标
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
指标
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
指标
this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
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指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
指标
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
指标
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
指标
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en MQL5, recibe la información del precio SUAVIZADO, lo procesa anulando los picos inteligentemente, y el resultado lo envía al desarrollo de la escalera que iniciara y subirá o bajara según el peldaño o INTERVALO ingresado Ingreso PERIODO = 50 (variar segun uso) Ingreso MULTIPLICA AL PERIODO = 1 (variar segun uso) Segun la configuración la escalera puede pegarse o separarse de los precios,, Se aplica toda la linea de tiempo, y a todas las divisas, etc.  
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
指标
Indicador en MQL5, que obtiene el promedio de 10 EMAS, que son alineadas según Fibonacci, obteniendo un promedio, que sera suavizado.  Se puede ingresar un numero desde 2 a N, que multiplica a los EMA-Fibonacci. Funciona en cualquier criptomoneda, etc. etc... pudiendo calcular el futuro segun la tendencia de las EMAS. Funciona excelentemente en tramos largos, determinando exactamente el mejor inicio/salida. El precio inicial por apertura sera por un periodo de tiempo, luego aumentará.
作者的更多信息
Apex Market Structure
Samuel Monga Ilunga
指标
Promotional pricing: $100 until 31 August 2026. The price returns to $300 after that date. APEX MARKET STRUCTURE ----> MT4   See What the Market Is Really Doing. Watch the 3 Market Phases unfold live (Contraction, Expansion, Trend) and catch better entries   at the early stage of the Trend Phase.   Stop guessing. Start reading the market the way institutions and smart money do.      Apex Market Structure for MT4 is a precision smart-money analysis tool that strips away the noise and reveals t
Apex Risk Manager Pro
Samuel Monga Ilunga
专家
Apex Risk Manager Pro   Expert Advisor — MetaTrader 5   Know your exact position size, stop loss, and risk before you enter, on any pair, any timeframe, in one clean panel.   Apex Risk Manager Pro is a live pre-trade calculator that reads your account balance, the current price, ATR, and pip value, then   instantly shows you the safe lot size, the exact money at risk, and your stop-loss and take-profit prices. It removes the guesswork   and the manual math, so every trade is sized to you
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Samuel Monga Ilunga
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Karl Kamavu
35
Karl Kamavu 2026.07.08 18:57 
 

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Samuel Monga Ilunga
450
来自开发人员的回复 Samuel Monga Ilunga 2026.07.09 04:23
Thank Karl, I am humbled and thank you for your support.
For the installation I think you did it easy, but an additional all you need is to download your copy and the indicator will be automatically in your MT5 account. Once you open your MT5 Desktop Application, and from the right up Conner log in to your MQL5 account. Automatically you can download the ApexMarketStructurPro and find it in Market. Ready your review I see you are enjoying your indicator. Note that for the support you can write here I am available ON 7day of the week and I can get back to you in 30 to 1hour during day time CAT
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