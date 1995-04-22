Nasdaq Dip Buyer
- 专家
-
Kenichiro Sakamoto
- 版本: 1.73
- 更新: 4 八月 2026
- 激活: 5
NASDAQ DIP BUYER —— USTEC H4 RSI 回调（仅做多）
重要提示 — 请将EA挂载到 USTEC H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USTEC H4，否则交易数将为零。
NASDAQ DIP BUYER 是一款针对纳斯达克100指数（US Tech 100 / USTECm）的自动交易系统，运行于 H4 周期。它是一种仅做多的均值回归策略：在已确立的上升趋势中买入暂时性的超卖回调，待动能恢复后离场。其设计基于股指一个简单而众所周知的特性——长期向上漂移，其间点缀着往往会被重新买回的回调。按设计，这是一个平静、低频的系统：约七年间仅交易了 74 笔。回报有意保持温和。它被设计为一个分散与稳定的工具，而非高回报机器人。
风险警告优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它追求最高回报，并触及更深的回撤。对于这款保守、回报温和的产品，我们诚实的建议是 Standard 或 Defensive Run-Mode——它们是注重稳定的选择。即便是 Ultra 档，七年也仅为 +51%（伴随 35% 回撤），因此请设定现实的预期。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。
四个风险档位——一个下拉菜单、相同信号、风险随之缩放（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，US Tech 100 / USTECm H4 2018-2025，$10,000，其余为默认设置）：
- Defensive（防守型）： +7.8% / 盈利因子 1.42 / 最大净值回撤 5.6%
- Standard（标准·推荐）： +15.7% / 盈利因子 1.40 / 最大净值回撤 11.0%
- Aggressive（激进型）： +31% / 盈利因子 1.36 / 最大净值回撤 21.3%
- Ultra（已发布默认）： +51% / 盈利因子 1.30 / 最大净值回撤 35.1%
每个档位交易完全相同的信号；仅仓位大小的风险随之缩放。这是一个低频系统——约七年 74 笔交易——因此回报缓慢复利，净值曲线以耐心的步伐推进。更高档位只是在回报与回撤两方面放大相同的交易，并不会更频繁地交易。
这是一个工具。它不承诺盈利。自动交易带有真实风险，一次"回调"可能持续下跌，演变为真正的下降趋势。这是一个回报刻意温和的分散与稳定工具，而非高回报机器人——请阅读完整说明，从适合自己的档位开始（对大多数交易者而言是 Standard 或 Defensive），并在用于实盘账户前调整好您的风险。
工作原理
1) 状态过滤器——仅在上升趋势中买入
仅当价格位于其 SMA200 之上时，EA 才交易，这定义为长期上升趋势。它按设计仅做多：不做空指数。这使每一笔交易都与指数的结构性向上偏向保持一致，而非与之对抗。
2) 入场——买入超卖回调
在该上升趋势内，EA 等待短期回调。当 RSI(14) 跌至买入水平（默认 40 或以下）时买入，将该回调视为暂时性的超卖状态，而非新下降趋势的开始。最大持仓数上限限制了可累积的敞口。
3) 离场——回升、时间止损或保护性止损
- 回升离场：当 RSI 回升至离场水平（默认 50）之上时平仓，捕获反弹。
- 时间止损：若在配置的 K 线数（默认 30）之后反弹仍未出现，则平仓。
- 保护性止损：ATR×8 止损在回调转为更深抛售时限制损失。
4) 仓位大小
手数依据余额相对止损距离的风险百分比计算，并设有硬性最大手数上限。也提供固定手数模式。
RUN-MODE：一个下拉菜单管理风险
NASDAQ DIP BUYER 包含一个具有四项设置的 Run-Mode 选择器——各项数值见上表：
- Defensive：最低的风险与回撤，用于资本保全
- Standard：均衡型档位——我们对这款保守产品的推荐
- Aggressive：更高的风险与回报，面向接受更深回撤的交易者
- Ultra：已发布默认——经验证的最大回报、最深回撤，面向经验丰富的交易者
由于风险与回报按比例缩放，您通过单一输入即可选择适合自己账户与性情的档位。对于这个平静、回报温和的系统，我们推荐 Standard 或 Defensive。偏好此前行为的现有用户应选择 Standard 预设。
内置保护与监控
- 经济日历新闻规避：在高影响事件前后暂停新入场（使用 MetaTrader 内置日历；无需外部连接）
- 每日亏损止损与连续亏损安全防护
- 周末平仓选项
- 图表仪表盘：余额、净值、保证金水平，今日 / 本周 / 本月 / 全期损益，胜率，最长连胜/连亏，当前回撤，点差，以及下一个高影响事件
- 开仓、平仓与保证金预警的推送与邮件通知
推荐设置
- 品种：US Tech 100 / USTECm（NASDAQ-100）。品种名称因经纪商而异（如 NAS100、US100、USTEC）；请选择该经纪商的 NASDAQ-100 差价合约
- 周期：H4
- 账户：余额足以覆盖指数合约规模的标准账户；请核实您经纪商 NASDAQ-100 差价合约的最小手数与保证金
- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请确认您经纪商的指数杠杆
- 仅在经纪商的指数交易时段内交易；EA 会自动遵守
- 建议使用 VPS 或常开的电脑，使 EA 不间断运行
- 默认 Run-Mode 为 Ultra。对于这款保守产品，我们推荐 Standard（均衡）或 Defensive（安全）；仅在您接受更深回撤时才保留 Ultra。
关键输入参数
- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Ultra）
- RiskPercent / UseFixedLot / FixedLot / MaxLot：仓位大小与手数上限
- TrendSMA、TrendTF_Bars：上升趋势状态过滤器
- RSI_Period、RSI_BuyLevel：超卖回调入场
- MaxPositions：最大同时持仓数
- RSI_ExitLevel：回升离场水平
- SL_ATR、ATR_Period：保护性止损
- MaxHoldBars：时间止损长度
- 新闻过滤、周末平仓及通知设置
重要风险披露
本产品是用于自动订单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。任何交易系统都无法保证盈利，过往表现——包括任何回测——不保证未来结果。均值回归系统在回调演变为持续下跌时会承受风险；保护性止损限制每笔损失，但状态转变仍可能带来痛苦。这是一个低频、回报温和的系统；Ultra 默认档有意是最激进的档位，因此请先在模拟账户上开始，若回撤超出您的意愿，请降至 Aggressive、Standard 或 Defensive。仅使用您可承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问，请使用内置聊天。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给您。
您也许通过我们的免费指标 Dip Buyer Zones 认识我们——这是面向实盘交易、经校准并以真实 tick 验证的版本：https://www.mql5.com/en/market/product/185644
重要提示 — 请将EA挂载到 USTEC H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USTEC H4，否则交易数将为零。
NASDAQ DIP BUYER 是一款针对纳斯达克100指数（US Tech 100 / USTECm）的自动交易系统，运行于 H4 周期。它是一种仅做多的均值回归策略：在已确立的上升趋势中买入暂时性的超卖回调，待动能恢复后离场。其设计基于股指一个简单而众所周知的特性——长期向上漂移，其间点缀着往往会被重新买回的回调。按设计，这是一个平静、低频的系统：约七年间仅交易了 74 笔。回报有意保持温和。它被设计为一个分散与稳定的工具，而非高回报机器人。
风险警告优先：已发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（经验证的最大风险）。它追求最高回报，并触及更深的回撤。对于这款保守、回报温和的产品，我们诚实的建议是 Standard 或 Defensive Run-Mode——它们是注重稳定的选择。即便是 Ultra 档，七年也仅为 +51%（伴随 35% 回撤），因此请设定现实的预期。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。
四个风险档位——一个下拉菜单、相同信号、风险随之缩放（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，US Tech 100 / USTECm H4 2018-2025，$10,000，其余为默认设置）：
- Defensive（防守型）： +7.8% / 盈利因子 1.42 / 最大净值回撤 5.6%
- Standard（标准·推荐）： +15.7% / 盈利因子 1.40 / 最大净值回撤 11.0%
- Aggressive（激进型）： +31% / 盈利因子 1.36 / 最大净值回撤 21.3%
- Ultra（已发布默认）： +51% / 盈利因子 1.30 / 最大净值回撤 35.1%
每个档位交易完全相同的信号；仅仓位大小的风险随之缩放。这是一个低频系统——约七年 74 笔交易——因此回报缓慢复利，净值曲线以耐心的步伐推进。更高档位只是在回报与回撤两方面放大相同的交易，并不会更频繁地交易。
这是一个工具。它不承诺盈利。自动交易带有真实风险，一次"回调"可能持续下跌，演变为真正的下降趋势。这是一个回报刻意温和的分散与稳定工具，而非高回报机器人——请阅读完整说明，从适合自己的档位开始（对大多数交易者而言是 Standard 或 Defensive），并在用于实盘账户前调整好您的风险。
工作原理
1) 状态过滤器——仅在上升趋势中买入
仅当价格位于其 SMA200 之上时，EA 才交易，这定义为长期上升趋势。它按设计仅做多：不做空指数。这使每一笔交易都与指数的结构性向上偏向保持一致，而非与之对抗。
2) 入场——买入超卖回调
在该上升趋势内，EA 等待短期回调。当 RSI(14) 跌至买入水平（默认 40 或以下）时买入，将该回调视为暂时性的超卖状态，而非新下降趋势的开始。最大持仓数上限限制了可累积的敞口。
3) 离场——回升、时间止损或保护性止损
- 回升离场：当 RSI 回升至离场水平（默认 50）之上时平仓，捕获反弹。
- 时间止损：若在配置的 K 线数（默认 30）之后反弹仍未出现，则平仓。
- 保护性止损：ATR×8 止损在回调转为更深抛售时限制损失。
4) 仓位大小
手数依据余额相对止损距离的风险百分比计算，并设有硬性最大手数上限。也提供固定手数模式。
RUN-MODE：一个下拉菜单管理风险
NASDAQ DIP BUYER 包含一个具有四项设置的 Run-Mode 选择器——各项数值见上表：
- Defensive：最低的风险与回撤，用于资本保全
- Standard：均衡型档位——我们对这款保守产品的推荐
- Aggressive：更高的风险与回报，面向接受更深回撤的交易者
- Ultra：已发布默认——经验证的最大回报、最深回撤，面向经验丰富的交易者
由于风险与回报按比例缩放，您通过单一输入即可选择适合自己账户与性情的档位。对于这个平静、回报温和的系统，我们推荐 Standard 或 Defensive。偏好此前行为的现有用户应选择 Standard 预设。
内置保护与监控
- 经济日历新闻规避：在高影响事件前后暂停新入场（使用 MetaTrader 内置日历；无需外部连接）
- 每日亏损止损与连续亏损安全防护
- 周末平仓选项
- 图表仪表盘：余额、净值、保证金水平，今日 / 本周 / 本月 / 全期损益，胜率，最长连胜/连亏，当前回撤，点差，以及下一个高影响事件
- 开仓、平仓与保证金预警的推送与邮件通知
推荐设置
- 品种：US Tech 100 / USTECm（NASDAQ-100）。品种名称因经纪商而异（如 NAS100、US100、USTEC）；请选择该经纪商的 NASDAQ-100 差价合约
- 周期：H4
- 账户：余额足以覆盖指数合约规模的标准账户；请核实您经纪商 NASDAQ-100 差价合约的最小手数与保证金
- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请确认您经纪商的指数杠杆
- 仅在经纪商的指数交易时段内交易；EA 会自动遵守
- 建议使用 VPS 或常开的电脑，使 EA 不间断运行
- 默认 Run-Mode 为 Ultra。对于这款保守产品，我们推荐 Standard（均衡）或 Defensive（安全）；仅在您接受更深回撤时才保留 Ultra。
关键输入参数
- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Ultra）
- RiskPercent / UseFixedLot / FixedLot / MaxLot：仓位大小与手数上限
- TrendSMA、TrendTF_Bars：上升趋势状态过滤器
- RSI_Period、RSI_BuyLevel：超卖回调入场
- MaxPositions：最大同时持仓数
- RSI_ExitLevel：回升离场水平
- SL_ATR、ATR_Period：保护性止损
- MaxHoldBars：时间止损长度
- 新闻过滤、周末平仓及通知设置
重要风险披露
本产品是用于自动订单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。任何交易系统都无法保证盈利，过往表现——包括任何回测——不保证未来结果。均值回归系统在回调演变为持续下跌时会承受风险；保护性止损限制每笔损失，但状态转变仍可能带来痛苦。这是一个低频、回报温和的系统；Ultra 默认档有意是最激进的档位，因此请先在模拟账户上开始，若回撤超出您的意愿，请降至 Aggressive、Standard 或 Defensive。仅使用您可承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问，请使用内置聊天。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给您。
您也许通过我们的免费指标 Dip Buyer Zones 认识我们——这是面向实盘交易、经校准并以真实 tick 验证的版本：https://www.mql5.com/en/market/product/185644