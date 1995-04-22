Megamax Donchian Trend

MEGAMAX DONCHIAN — USD/JPY H1 趋势跟踪系统



重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1，否则交易数将为零。



MEGAMAX DONCHIAN 是一套在 H1 周期上交易 USD/JPY 的自动交易系统。它是纯粹的趋势跟踪策略：等待近期区间的唐奇安通道被确认突破后入场，随后用 ATR 移动止损跟随行情，不设固定止盈。没有网格，也没有马丁格尔。本策略接受大多数交易只是小额亏损或平本离场，力求让少数强劲而持续的 USD/JPY 趋势来贡献整体收益 —— 建立在长达 9.4 年的检验记录之上。



风险提示优先：发布的默认 Run-Mode 为 ULTRA（已验证的最高风险）。它追求最高回报，相对回撤也最深。请选择与您账户规模和心理承受力相匹配的 Run-Mode —— 日常使用推荐 Defensive、Standard 或 Aggressive；Ultra 适合能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非真实交易记录。



四档风险等级 —— 一个下拉框，相同信号，仅风险伸缩（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，USDJPY H1，2017-2026，约 9.4 年，$10,000，其余为默认设置）：

- Defensive（防御型）: +71% / Profit Factor 1.59 / 最大权益回撤 4.8%

- Standard（标准型）: +165% / Profit Factor 1.50 / 最大权益回撤 7.3%

- Aggressive（进取型，推荐）: +716% / Profit Factor 1.55 / 最大权益回撤 16.4%（相对 19.5%）

- Ultra（发布默认）: +2,155% / Profit Factor 1.55 / 相对权益回撤 58.6%（绝对最大权益回撤仅 16.3%）



每一档都以完全相同的信号交易，伸缩的只是仓位大小（风险）。请留意高档位的两个回撤数字：由于高复利趋势系统会将收益再投入，绝对最大权益回撤保持温和（约 16%），而峰值到谷底的相对回撤则随复利增长，在 Ultra 档达到 58.6%。我们特意同时披露这两个数字，方便您判断真实的波动幅度。以 Exness 数据源（OHLC 模型）交叉验证，各数据源结果一致。



这是一个工具，不承诺盈利。自动交易存在真实风险，趋势跟踪系统在等待趋势期间会经历一连串小额亏损。请通读整份说明，从适合自己的档位开始，并在用于真实账户前设定好您的风险。





工作原理



1) 入场 —— 唐奇安突破

EA 跟踪近期唐奇安通道（默认 20 根 H1 K 线）的最高价与最低价，当价格突破该区间时入场。突破意味着市场已脱离近期均衡，可能开始一段方向性行情。



2) 初始止损 —— 基于 ATR

入场时，保护性止损设在距入场价 ATR 倍数（默认 2.0×）的位置。这将初始风险按当前波动率而非固定点数来衡量，因此止损能同时适应平静和活跃的行情。



3) 移动止损 —— 让趋势奔跑

当交易朝有利方向发展时，止损以更宽的 ATR 距离（默认 4.0×）跟随价格。没有固定止盈：移动止损既保护浮动盈利，又给趋势延续留出空间，只有当价格回撤达到移动距离时才平仓。



4) 时间止损

若持仓在设定的 K 线数（默认 120）之后仍未发展成趋势，则由时间止损平仓，释放资金，避免对停滞交易的无限期敞口。



5) 仓位管理

手数按账户余额的风险百分比对应初始止损距离来计算，并设有严格的最大手数上限。您所选的 Run-Mode 会上下调整这一风险百分比。





RUN-MODE：一个下拉框管理风险

MEGAMAX DONCHIAN 内置一个含四种设置的 Run-Mode 选择器，各自的数据见上表：

- Defensive：最低风险与回撤，用于资金保全

- Standard：原始的平衡配置

- Aggressive：我们推荐的增长设置 —— 在适中回撤下获得强劲回报

- Ultra：发布默认 —— 已验证的最高回报、最深的相对回撤，面向资深交易者

由于风险与回报成比例伸缩，您只需一个输入项即可选出适合自己账户和心理承受力的配置。偏好此前行为的老用户请选择 Standard 预设。





内置保护与监控

- 经济日历新闻规避：在高影响事件前后暂停新入场（使用 MetaTrader 内置日历，无需外部连接）

- 单日亏损停止与连续亏损安全保护

- 周末平仓选项

- 图表内仪表盘：余额、净值、保证金水平，今日/本周/本月/累计盈亏，胜率，最长连胜/连亏，当前回撤，点差，以及下一个高影响事件

- 开仓、平仓及保证金预警的推送和邮件通知





推荐设置

- 品种：USDJPY

- 周期：H1

- 账户：从一个普通的标准账户即可运行；余额很小时，建议使用微型/美分账户，以免最小手数过大

- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕

- 建议使用 VPS 或常开电脑，让 EA 全天候 24/5 不间断运行

- 默认 Run-Mode 为 Ultra。日常使用我们推荐 Aggressive（增长）或 Defensive/Standard（稳健）；只有在您能接受更深的相对回撤时才保留 Ultra。





主要输入参数

- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Ultra）

- RiskPercent / FixedLot / MaxLot：仓位大小与手数上限

- N_Channel：唐奇安突破通道长度（H1 K 线数）

- ATR_Period：ATR 周期

- SL_ATR：初始止损距离（ATR 倍数）

- Trail_ATR：移动止损距离（ATR 倍数）

- HoldBars：时间止损长度

- MinATR_Abs：可选的最小绝对 ATR，用于要求一定波动率

- AllowBuy、AllowSell：启用多头/空头方向

- 新闻过滤、周末平仓及通知设置





重要风险披露

本产品是用于自动下单执行的软件工具。它不是投资建议，也不管理您的资金。任何交易系统都无法保证盈利，包括回测在内的过往表现均不保证未来结果。趋势跟踪系统天生胜率较低，在震荡市中可能承受较长时间的回撤。Ultra 默认设置刻意偏激进，峰值到谷底的相对权益回撤约达 59%；请先在模拟账户上开始，若回撤超出您的承受范围，请下调至 Aggressive、Standard 或 Defensive。只用您能承受损失的资金进行交易。





支持

如有疑问请使用内置聊天。更新与改进会通过 Market 发布并自动推送给您。

