Gold Pivot Trend Follower

GOLD PIVOT — 面向 XAUUSD 的机器学习门控枢轴趋势 EA



重要提示 — 请将EA挂载到 XAUUSD M1 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 XAUUSD M1，否则交易数将为零。



GOLD PIVOT 是一款针对黄金（XAUUSD）、运行在 M1 时间框架上的自动化交易系统。它采用基于枢轴（pivot）的趋势入场，并将每一个候选交易信号都送入一个梯度提升（gradient-boosted）机器学习门控中，因此只有高概率的突破才会被交易。该系统的设计目标是追求稳健而非爆发式的收益——在所有风险档位下，盈利因子（Profit Factor）大致维持在 1.55 到 1.61 之间——每一笔交易都带有硬性止损，不使用网格，也不使用马丁格尔。同一时间只持有一个仓位。



风险警示优先：已发布的默认运行模式（Run-Mode）为 ULTRA（经验证的最高风险）。它以最高收益为目标，同时也会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心理承受能力相匹配的运行模式——我们推荐 Aggressive（激进），而 Defensive（防守）或 Standard（标准）则是更平稳的选择；Ultra（极致）适合能够接受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非真实的实盘业绩记录。



四个风险档位——一个下拉菜单，相同信号，风险按比例缩放（真实 tick 回测，MT5 策略测试器，XAUUSD M1，2022-2026，$10,000，其余为默认设置）：

- Defensive（防守）： +13% / 盈利因子 1.56 / 最大权益回撤 7.6%

- Standard（标准）： +41% / 盈利因子 1.61 / 最大权益回撤 15.9%

- Aggressive（激进，推荐）： +85% / 盈利因子 1.55 / 最大权益回撤 31.1%

- Ultra（极致，已发布默认）： +191% / 盈利因子 1.58 / 相对权益回撤 49%

每个档位交易的都是完全相同的信号；只有仓位规模的风险按比例缩放。该策略刻意追求稳健而非爆发：在全部四个档位中，盈利因子都保持在 1.55-1.61 这个狭窄区间内，因此沿着阶梯往上走，是以承受成比例更深的回撤来换取更高的收益。



这是一个工具。它并不承诺盈利。自动化交易伴随着真实的风险，而一个针对黄金、基于近期市场行情（recent-regime）的系统在等待干净入场信号时，可能会经历一段亏损期。请完整阅读整个说明，从适合您的档位开始，并在实盘账户上使用之前先设定好您的风险规模。





工作原理



1）入场——经确认的枢轴突破 + 机器学习门控

EA 在 H4 时间框架上跟踪一个因果式（causal）、以 ATR 缩放的 ZigZag，用来刻画当前的枢轴结构。当价格在 M1 上突破一个已确认的枢轴时，一个包含 16 个特征（16-feature）的梯度提升机器学习模型会对该信号进行评分，只有高概率的突破才会被采纳。该模型在 2022-2024 上训练，并在 2025-2026 上进行未经改动的验证（walk-forward 前进式验证），取代了此前一个规则式引擎——后者的优势过度依赖于单一年份。



2）出场——ATR 跟踪止损 + 硬性止损

每一笔交易都带有硬性止损。随后一个以 ATR 缩放的跟踪止损会跟随行情移动，在为正常波动留出空间的同时锁定更多的趋势利润。没有固定的网格挂单，没有马丁格尔式补仓，同一时间只持有一个仓位。



3）仓位规模

手数是根据余额的风险百分比与止损距离计算得出的，并带有一个可选的盈利放大（win-scaling）乘数——这正是上文各运行模式档位所改变的内容。





运行模式：用一个下拉菜单控制风险

GOLD PIVOT 内置一个运行模式选择器，包含四种设置——每种设置对应的数值见上方表格：

- Defensive（防守）：风险和回撤最低，用于资本保全

- Standard（标准）：最初的平衡型配置

- Aggressive（激进）：我们推荐的增长设置——在适中回撤下取得强劲收益

- Ultra（极致）：已发布的默认设置——经验证的最高收益、最深回撤，适合资深交易者

由于风险与收益是成比例缩放的，您只需通过一个输入项，就能选择适合自己账户和心理承受能力的配置。偏好此前行为的老用户，请选择 Standard 预设。





内置保护与监控

- 每笔交易都有硬性止损

- 每日亏损停止（daily-loss stop）与连续亏损安全防护

- 经济日历新闻过滤：在高影响事件前后暂停新的入场（使用 MetaTrader 内置日历；无需外部连接）

- 图表内仪表盘：余额、权益、保证金水平、今日 / 本周 / 本月 / 历史累计盈亏、胜率、最长连胜/连败、当前回撤、点差，以及下一个高影响事件

- 针对开仓、平仓和保证金预警的推送（Push）与邮件通知





推荐配置

- 品种：XAUUSD（黄金）

- 时间框架：M1

- 账户：一个标准账户，其余额需与黄金的合约规模及波动性相适应；请查询您经纪商 XAUUSD 的最小手数与保证金要求

- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请向您的经纪商确认黄金的杠杆

- 建议使用 VPS 或一台常开的电脑，以确保 EA 不间断运行

- 默认运行模式为 Ultra。对于日常使用，我们推荐 Aggressive（增长）或 Defensive / Standard（更平稳）；仅在您能接受更深回撤的情况下才保留 Ultra。





关键输入参数

- RunMode：Defensive / Standard / Aggressive / Ultra（默认 Ultra）

- RiskPercent / 盈利放大上限：仓位规模

- ZigZag / 枢轴设置：H4 上因果式、以 ATR 缩放的 ZigZag

- ATRPeriod、ATRMult：跟踪止损与初始止损距离（ATR 的倍数）

- 机器学习门控阈值：采纳一个信号所需的最低模型评分

- 硬性止损设置

- 新闻过滤、每日亏损 / 连续亏损防护及通知设置





重要风险披露

本产品是一款用于自动执行订单的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。没有任何交易系统能够保证盈利，而过往业绩——包括任何回测——都不能保证未来结果。这是一款针对黄金、基于近期市场行情（recent-regime）的工具：它是在 2022 年及以后的数据上设计和验证的，在其他市场行情下可能表现不同。硬性止损为每一笔交易设定了上限，但这并不能消除风险。Ultra 默认设置是刻意激进的；请先在模拟账户上开始，如果回撤超出您的意愿，请降档至 Aggressive、Standard 或 Defensive。请只使用您能承受损失的资金进行交易。





支持

如有疑问，请使用内置聊天功能。更新与改进将通过 Market 发布，并自动交付给您。

