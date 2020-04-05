Gold Pivot Trend Follower

GOLD PIVOT — трендовый советник для XAUUSD с ML-фильтром на основе пивотов

ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M1, иначе вы увидите ноль сделок.

GOLD PIVOT — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M1. Она открывает трендовые сделки на основе пивотов и пропускает каждую потенциальную точку входа через фильтр машинного обучения с градиентным бустингом, поэтому в торговлю попадают только пробои с высокой вероятностью. Дизайн нацелен на умеренные, но стабильные результаты — профит-фактор около 1,55–1,61 на всех уровнях риска — с жёстким стоп-лоссом на каждой сделке, без сетки и без мартингейла. Одна позиция за раз.

СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный режим работы (Run-Mode) по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наивысшую доходность и допускает более глубокие просадки. Выбирайте режим работы, который соответствует вашему счёту и темпераменту — мы рекомендуем Aggressive, а Defensive или Standard являются более спокойными вариантами; Ultra предназначен для опытных трейдеров, готовых к сильным колебаниям капитала. Все приведённые ниже результаты бэктестов — исторические, а не реальная торговая история.

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, РИСК МАСШТАБИРУЕТСЯ (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, XAUUSD M1 2022-2026, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):
- Defensive: +13% / профит-фактор 1.56 / макс. просадка по капиталу 7.6%
- Standard: +41% / профит-фактор 1.61 / макс. просадка по капиталу 15.9%
- Aggressive (рекомендуется): +85% / профит-фактор 1.55 / макс. просадка по капиталу 31.1%
- Ultra (по умолчанию): +191% / профит-фактор 1.58 / относительная просадка по капиталу 49%
Каждый уровень торгует по идентичному сигналу; масштабируется только риск размера позиции. Стратегия намеренно стабильна, а не взрывная: профит-фактор остаётся в узком диапазоне 1.55-1.61 на всех четырёх уровнях, поэтому подъём по лестнице покупает больше доходности ценой пропорционально более глубокой просадки.

Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматизированная торговля несёт реальный риск, и система по золоту, настроенная на недавний рыночный режим, может переживать полосы убытков, ожидая чистых точек входа. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с подходящего вам уровня и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать её на реальном счёте.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1) Вход — подтверждённый пробой пивота с ML-фильтром
Советник отслеживает каузальный ZigZag с масштабированием по ATR на таймфрейме H4, чтобы построить текущую структуру пивотов. Когда цена пробивает подтверждённый пивот на M1, модель машинного обучения с градиентным бустингом на 16 признаках (16-feature) оценивает точку входа, и в торговлю попадают только пробои с высокой вероятностью. Модель была обучена на данных 2022-2024 и без изменений проверена на 2025-2026 (walk-forward), заменив более старый механизм на основе правил, преимущество которого слишком сильно опиралось на один год.

2) Выход — трейлинг-стоп по ATR с жёстким стоп-лоссом
Каждая сделка имеет жёсткий стоп-лосс. Затем трейлинг-стоп с масштабированием по ATR следует за движением, фиксируя большую часть тренда и оставляя место для нормальной волатильности. Никакой фиксированной сетки ордеров, никакого восстановления по мартингейлу, одна позиция за раз.

3) Расчёт размера позиции
Лоты рассчитываются исходя из процента риска от баланса относительно дистанции стопа, с опциональным множителем масштабирования по прибыли — именно это и меняют уровни Run-Mode, описанные выше.


RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА
GOLD PIVOT включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:
- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала
- Standard: исходный сбалансированный профиль
- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — высокая доходность при умеренной просадке
- Ultra: настройка по умолчанию — максимальная проверенная доходность, наибольшая просадка, для опытных трейдеров
Поскольку риск и вознаграждение масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, одним параметром. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.


ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ
- Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке
- Защитные механизмы: стоп по дневному убытку и по серии убыточных сделок
- Новостной фильтр по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вблизи событий с высокой значимостью (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)
- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / за всё время, процент прибыльных сделок, самая длинная серия побед/поражений, текущая просадка, спред и следующее событие с высокой значимостью
- Push- и email-уведомления об открытии, закрытии сделок и предупреждениях о марже


РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА
- Символ: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: M1
- Счёт: стандартный счёт с балансом, подходящим под размер контракта и волатильность золота; проверьте минимальный лот и маржу вашего брокера для XAUUSD
- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните плечо по золоту у вашего брокера
- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал без перерывов
- Режим работы по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive / Standard (спокойнее); оставляйте Ultra только если вы принимаете более глубокую просадку.


КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)
- RiskPercent / лимит масштабирования по прибыли: расчёт размера позиции
- Настройки ZigZag / пивотов: каузальный ZigZag с масштабированием по ATR на H4
- ATRPeriod, ATRMult: дистанция трейлинга и начального стопа (кратность ATR)
- Порог ML-фильтра: минимальная оценка модели для входа в сделку
- Настройки жёсткого стоп-лосса
- Новостной фильтр, защита по дневному убытку / серии убытков и настройки уведомлений


ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ
Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Это инструмент по золоту, настроенный на недавний рыночный режим: он был спроектирован и проверен на данных с 2022 года и может вести себя иначе в других режимах. Жёсткий стоп-лосс ограничивает каждую сделку, но это не устраняет риск. Настройка Ultra по умолчанию намеренно агрессивна; начните с демо-счёта и перейдите на Aggressive, Standard или Defensive, если просадка окажется больше, чем вы готовы принять. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.


ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, используйте встроенный чат для вопросов. Обновления и улучшения публикуются через Маркет и доставляются вам автоматически.
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Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Atlas Diversified Trend Portfolio
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
ATLAS PORTFOLIO — Один советник, диверсифицированный трендовый портфель из пяти рынков (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, Bitcoin, Ethereum) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart). Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart), иначе вы увидит
Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
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Donchian Trend Engine
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
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MTF Trend Multi Timeframe Direction Dashboard
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
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Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
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Donchian Channel With ATR Trailing Stop
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
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Volatility Squeeze Bollinger Keltner MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — сжатие волатильности (squeeze): оранжевые точки, пока полосы Боллинджера сжаты внутри канала Кельтнера, и стрелка в момент высвобождения сжатия. Это визуализация логики нашего советника Bitcoin Coil. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крупные направленные движения обычно начинаются с низкой волатильности, но график не показ
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Dip Buyer Zones RSI Pullback MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
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БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем тренде. Покупка перепроданной просадки только тогда, когда рынок находится в подтверждённом восходящем тренде, — это другая, обоснованная идея. Этот индикатор отмечает именно это условие, чтобы вы
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MTF Trend Multi Timeframe Dashboard MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — небольшая панель, которая показывает направление тренда на M15, H1, H4, D1 и W1 одновременно, без переключения графиков. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство убыточных сделок в трендовой системе открываются против старшего таймфрейма, который указывал в другую сторону. Эта панель ставит их все перед вами сразу, чт
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Donchian Trend Engine MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
БЕСПЛАТНО — полноценный трендовый движок Donchian, который мы используем в своих платных советниках. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто н
FREE
Gold Viper Breakout
Kenichiro Sakamoto
5 (1)
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Donchian Channel With ATR Trailing Stop MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian и трейлинг-стоп по ATR, который ведёт сделку после пробоя, нарисованные на одном графике. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство пробойных индикаторов показывают вход и на этом останавливаются. Самое трудное в следовании за трендом — то, что происходит дальше: где стоит стоп, когда он подтяг
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — точки разворота ZigZag вместе с трендовым фильтром на скользящей средней, нарисованные на одном графике. Индикатор показывает уровни разворотов и контекст тренда, на которых торгует система пробоя пивотов. Настроен под золото (XAUUSD). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Пробой пивота имеет смысл только в направлении более к
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Aegis Account Protector
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
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Dip Buyer Zones RSI Pullback Above Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — выделяет откаты при перепроданности RSI, которые происходят, ПОКА цена находится выше растущей трендовой SMA: сетап покупки на просадке только в лонг для рынков с восходящим уклоном, таких как фондовые индексы. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Покупка каждой перепроданной просадки — это то, как счета умирают в нисходящем
FREE
Spread Guard Live Spread With Average And Ceiling
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
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Sentinel News Filter
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Sentinel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.co
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Rapid Trade Panel
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Rapid Trade Panel полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://ww
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Crypto Trend Channel Donchian SMA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — пробойный канал Donchian, трендовый фильтр SMA и трейлинг-стоп по ATR, управляющий сделкой, сведённые вместе. Настроено под крупные криптовалюты (BTC, ETH). Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Крипта движется длинными чистыми трендами, а затем резко пилит. Простой пробойный индикатор срабатывает и там, и там. Этот отмечает п
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Spread Guard Live Spread MT4 Indicator
Kenichiro Sakamoto
Индикаторы
БЕСПЛАТНО — посмотрите на свой спред так, как бэктест вам его никогда не показывал: по каждому бару, относительно его собственного среднего и относительно потолка, который вы задаёте сами. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Большинство людей фильтрует входы индикаторами. В моих собственных тестах почти каждый «умный» фильтр, который я
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Falcon Trailing Stop Manager MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Falcon полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие инструменты разработчика: - Aegis Account Protector (защита средств по всему счёту): https://www.mql5.com/en/market/p
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Aegis Account Protector MT4
Kenichiro Sakamoto
Утилиты
100% БЕСПЛАТНО — полная версия, без ограничений и регистрации. Полностью бесплатно, без ограничений. Если инструмент занял место на ваших графиках, короткий отзыв поможет нам больше всего — это 30 секунд, и именно так другие трейдеры находят этот инструмент. Если Aegis полезен вам, пожалуйста, оставьте отзыв — это очень помогает и позволяет держать утилиту бесплатной. Другие бесплатные инструменты разработчика: - Falcon Trailing Stop Manager (универсальный трейлинг-стоп и безубыток): https:/
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Gold Viper Breakout MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
GOLD VIPER — прорыв золота по режиму волатильности (XAUUSD M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. GOLD VIPER — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах расширения волатильности: советник
Aureus Gold Averaging Grid MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
AUREUS GOLD — Импульсный пробой с сеткой восстановления для XAUUSD (M30) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M30. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M30, иначе вы увидите ноль сделок. AUREUS GOLD — это автоматическая торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M30. Она торгует только в режимах сильного расширения волатиль
Bitcoin Comet Trend Follower MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN COMET — трендовый советник на канале Дончиана для BTCUSD и ETHUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN COMET — это автоматизированная торговая система для основных криптовалют — Bitcoin (BTCUSD) и Ethereum (ETHUSD) — на таймфрейме H4. Это чис
Megamax Donchian Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
MEGAMAX DONCHIAN — трендовая система для USD/JPY на H1 ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USDJPY H1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USDJPY H1, иначе вы увидите ноль сделок. MEGAMAX DONCHIAN — это автоматическая торговая система для USD/JPY на таймфрейме H1. Это чистая трендовая стратегия: она ждёт подтверждённого пробоя канала Дончиана н
Nasdaq Dip Buyer MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
NASDAQ DIP BUYER — откат по RSI на USTEC H4 (только покупки) ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику USTEC H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм USTEC H4, иначе вы увидите ноль сделок. NASDAQ DIP BUYER — это автоматизированная торговая система для индекса NASDAQ-100 (US Tech 100 / USTECm) на таймфрейме H4. Это стратегия возврата к среднему тольк
Bitcoin Glacier Daily Trend MT4
Kenichiro Sakamoto
Эксперты
BITCOIN GLACIER — терпеливый дневной трендследящий советник для BTCUSD ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD D1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD D1, иначе вы увидите ноль сделок. BITCOIN GLACIER — это автоматизированная торговая система для биткоина (BTCUSD) на дневном (D1) таймфрейме. Это медленный, терпеливый трендследящий со
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