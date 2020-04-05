Gold Pivot Trend Follower

GOLD PIVOT — трендовый советник для XAUUSD с ML-фильтром на основе пивотов



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику XAUUSD M1. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм XAUUSD M1, иначе вы увидите ноль сделок.



GOLD PIVOT — это автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) на таймфрейме M1. Она открывает трендовые сделки на основе пивотов и пропускает каждую потенциальную точку входа через фильтр машинного обучения с градиентным бустингом, поэтому в торговлю попадают только пробои с высокой вероятностью. Дизайн нацелен на умеренные, но стабильные результаты — профит-фактор около 1,55–1,61 на всех уровнях риска — с жёстким стоп-лоссом на каждой сделке, без сетки и без мартингейла. Одна позиция за раз.



СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный режим работы (Run-Mode) по умолчанию — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на наивысшую доходность и допускает более глубокие просадки. Выбирайте режим работы, который соответствует вашему счёту и темпераменту — мы рекомендуем Aggressive, а Defensive или Standard являются более спокойными вариантами; Ultra предназначен для опытных трейдеров, готовых к сильным колебаниям капитала. Все приведённые ниже результаты бэктестов — исторические, а не реальная торговая история.



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, РИСК МАСШТАБИРУЕТСЯ (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, XAUUSD M1 2022-2026, $10,000, в остальном настройки по умолчанию):

- Defensive: +13% / профит-фактор 1.56 / макс. просадка по капиталу 7.6%

- Standard: +41% / профит-фактор 1.61 / макс. просадка по капиталу 15.9%

- Aggressive (рекомендуется): +85% / профит-фактор 1.55 / макс. просадка по капиталу 31.1%

- Ultra (по умолчанию): +191% / профит-фактор 1.58 / относительная просадка по капиталу 49%

Каждый уровень торгует по идентичному сигналу; масштабируется только риск размера позиции. Стратегия намеренно стабильна, а не взрывная: профит-фактор остаётся в узком диапазоне 1.55-1.61 на всех четырёх уровнях, поэтому подъём по лестнице покупает больше доходности ценой пропорционально более глубокой просадки.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматизированная торговля несёт реальный риск, и система по золоту, настроенная на недавний рыночный режим, может переживать полосы убытков, ожидая чистых точек входа. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с подходящего вам уровня и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать её на реальном счёте.





КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Вход — подтверждённый пробой пивота с ML-фильтром

Советник отслеживает каузальный ZigZag с масштабированием по ATR на таймфрейме H4, чтобы построить текущую структуру пивотов. Когда цена пробивает подтверждённый пивот на M1, модель машинного обучения с градиентным бустингом на 16 признаках (16-feature) оценивает точку входа, и в торговлю попадают только пробои с высокой вероятностью. Модель была обучена на данных 2022-2024 и без изменений проверена на 2025-2026 (walk-forward), заменив более старый механизм на основе правил, преимущество которого слишком сильно опиралось на один год.



2) Выход — трейлинг-стоп по ATR с жёстким стоп-лоссом

Каждая сделка имеет жёсткий стоп-лосс. Затем трейлинг-стоп с масштабированием по ATR следует за движением, фиксируя большую часть тренда и оставляя место для нормальной волатильности. Никакой фиксированной сетки ордеров, никакого восстановления по мартингейлу, одна позиция за раз.



3) Расчёт размера позиции

Лоты рассчитываются исходя из процента риска от баланса относительно дистанции стопа, с опциональным множителем масштабирования по прибыли — именно это и меняют уровни Run-Mode, описанные выше.





RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА

GOLD PIVOT включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:

- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала

- Standard: исходный сбалансированный профиль

- Aggressive: наша рекомендуемая настройка для роста — высокая доходность при умеренной просадке

- Ultra: настройка по умолчанию — максимальная проверенная доходность, наибольшая просадка, для опытных трейдеров

Поскольку риск и вознаграждение масштабируются пропорционально, вы выбираете профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту, одним параметром. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.





ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ

- Жёсткий стоп-лосс на каждой сделке

- Защитные механизмы: стоп по дневному убытку и по серии убыточных сделок

- Новостной фильтр по экономическому календарю: приостанавливает новые входы вблизи событий с высокой значимостью (использует встроенный календарь MetaTrader; внешнее подключение не требуется)

- Панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L за сегодня / неделю / месяц / за всё время, процент прибыльных сделок, самая длинная серия побед/поражений, текущая просадка, спред и следующее событие с высокой значимостью

- Push- и email-уведомления об открытии, закрытии сделок и предупреждениях о марже





РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА

- Символ: XAUUSD (золото)

- Таймфрейм: M1

- Счёт: стандартный счёт с балансом, подходящим под размер контракта и волатильность золота; проверьте минимальный лот и маржу вашего брокера для XAUUSD

- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните плечо по золоту у вашего брокера

- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал без перерывов

- Режим работы по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive / Standard (спокойнее); оставляйте Ultra только если вы принимаете более глубокую просадку.





КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)

- RiskPercent / лимит масштабирования по прибыли: расчёт размера позиции

- Настройки ZigZag / пивотов: каузальный ZigZag с масштабированием по ATR на H4

- ATRPeriod, ATRMult: дистанция трейлинга и начального стопа (кратность ATR)

- Порог ML-фильтра: минимальная оценка модели для входа в сделку

- Настройки жёсткого стоп-лосса

- Новостной фильтр, защита по дневному убытку / серии убытков и настройки уведомлений





ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Он не является инвестиционной рекомендацией и не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Это инструмент по золоту, настроенный на недавний рыночный режим: он был спроектирован и проверен на данных с 2022 года и может вести себя иначе в других режимах. Жёсткий стоп-лосс ограничивает каждую сделку, но это не устраняет риск. Настройка Ultra по умолчанию намеренно агрессивна; начните с демо-счёта и перейдите на Aggressive, Standard или Defensive, если просадка окажется больше, чем вы готовы принять. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.





ПОДДЕРЖКА

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