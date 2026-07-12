Basket Close Manager

一款免费的 MetaTrader 5 一篮子平仓工具。如果你在跑网格、做对冲，或者围绕同一个想法持有好几笔单子，你在意的是整篮子的合计，而不是单张票。把它挂到图表上、设好合计目标，一旦持仓加起来达到这个数，它就全部一次性平掉。它不开仓，也不发信号。

它做什么

到达目标就平掉整篮子。 当你持仓的合计结果达到目标时，它会一次性把它们一起平掉。

当你持仓的合计结果达到目标时，它会一次性把它们一起平掉。 可选的亏损上限。 设一个合计亏损额，合计结果跌到那里时它就把整篮子平掉，相当于给整篮子设一个简单的止损。

设一个合计亏损额，合计结果跌到那里时它就把整篮子平掉，相当于给整篮子设一个简单的止损。 平仓会做到底。 一旦触发目标，它会清掉整篮子并一直盯着，直到每一笔都平掉，所以经纪商一时的拒单绝不会留下一笔落单的还开着。

目标用你习惯的单位

账户货币 的固定金额。

的固定金额。 余额的百分比 ，或者

，或者 净值的百分比。

合计按整篮子的浮动盈亏计算，含隔夜利息（也可以把它排除在外）。

哪些单子算在篮子里

只管本图表的品种，或者所有品种。 一个开关。

一个开关。 按幻数筛选，或者全部。 只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。

只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。

为安全而设计

读数不对时它不动。 它会等到账户连接正常、数值可靠，并且在每次重新连接后跳过一个周期，所以启动时的短暂异常绝不会触发平仓。

它会等到账户连接正常、数值可靠，并且在每次重新连接后跳过一个周期，所以启动时的短暂异常绝不会触发平仓。 没有信号，也不开仓。 它只平你已经持有的单子，开仓这件事它做不到。

它只平你已经持有的单子，开仓这件事它做不到。 尊重经纪商的规矩。 它会选用该品种的成交方式，被拒绝的平仓不会放弃，而是在下一个报价再试一次。

它会选用该品种的成交方式，被拒绝的平仓不会放弃，而是在下一个报价再试一次。 清楚的面板显示整篮子的实时盈亏、里面有几笔单子、你的目标与止损，以及当前状态，并且可以拖到图表上任意位置。

它不做什么

不开仓、不预测方向、不发买卖信号。单子由你下，它负责在合计达到你设的数字时把整篮子平掉。

在策略测试器中，它会开一些小额示例单，好让回测里有东西可看（一个只负责盯着和平仓的工具，否则在回测中什么都不会做）。在真实或模拟账户上，它从不开仓。

关于范围的提醒。 当幻数筛选为 0 且「只管本品种」也关闭时，篮子就是账户里的每一笔持仓，达到目标会把所有单子都平掉。如果你只想管理账户的一部分，请用品种、幻数和方向这几个筛选把范围收窄。

免费。适用于任意品种和任意周期。如果它值得留在你的图表上，一条评价，或者一句「这样会更好用」的建议，都同样有帮助。