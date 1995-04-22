Auto Close by Time and Weekend

一款免费的 MetaTrader 5 定时平仓工具。挂到图表上、设好时间，它就会替你把持仓平掉：每天固定时刻、周末跳空之前，或者一笔单子持有太久的时候。它不开仓，也不发信号，只按你定的时间表让你空仓。

三种空仓方式

每日定时平仓。 每天在你设定的时刻平仓（服务器时间）：交易时段结束、隔夜利息结算前，或任何你想空仓的时刻。

每天在你设定的时刻平仓（服务器时间）：交易时段结束、隔夜利息结算前，或任何你想空仓的时刻。 周末平仓。 在周末跳空之前空仓。日期和时刻都可自选（默认周五 20:55 服务器时间），不必带着单子熬到周一开盘。

在周末跳空之前空仓。日期和时刻都可自选（默认周五 20:55 服务器时间），不必带着单子熬到周一开盘。 最长持仓时间。 平掉任何超过你设定时长的单子，免得短线仓位悄悄变成扛好几天的包袱。

开一项、两项或三项都行，每一项都能单独工作。

它平哪些单子

只管本图表的品种，或者所有品种。 一个开关。

一个开关。 按幻数筛选，或者全部。 只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。

只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。 定时平仓时也可以顺带删除你的挂单。

为安全而设计

按服务器时间运行 ，并且自己走一份时钟，所以周五晚上报价稀疏的时候，周末平仓照样会触发。

，并且自己走一份时钟，所以周五晚上报价稀疏的时候，周末平仓照样会触发。 会等点差尖峰过去。 如果到了定时平仓的时刻而点差正在放大，它会稍等点差收回去再平，绝不会把你直接扔进尖峰里。点差本身永远不会触发平仓，它只是让已经安排好的平仓更稳妥。

如果到了定时平仓的时刻而点差正在放大，它会稍等点差收回去再平，绝不会把你直接扔进尖峰里。点差本身永远不会触发平仓，它只是让已经安排好的平仓更稳妥。 不会补做过期的平仓。 如果终端在计划时刻之后很久才启动，这一次就跳过，而不是在错误的时点把你平掉，并且会告诉你错过了一次。

如果终端在计划时刻之后很久才启动，这一次就跳过，而不是在错误的时点把你平掉，并且会告诉你错过了一次。 重启是安全的。 已经完成的平仓会被记住，所以重启终端不会把你重新开的单子又平一遍。

已经完成的平仓会被记住，所以重启终端不会把你重新开的单子又平一遍。 没有信号，也不开仓。 它只平你已经持有的单子，开仓这件事它做不到。

它只平你已经持有的单子，开仓这件事它做不到。 清楚的面板显示下一次平仓时刻和实时倒计时、有多少单子在范围内、当前点差，以及你的最长持仓设置，并且可以拖到图表上任意位置。

它不做什么

不开仓、不预测方向、不发买卖信号。单子由你下，它按你的时间表平掉。需要开启智能交易才能动作。

在策略测试器中，它会开一些小额示例单，好让回测里有东西可看（一个只负责盯着和平仓的工具，否则在回测中什么都不会做）。在真实或模拟账户上，它从不开仓。

免费。适用于任意品种和任意周期。如果你有过忘记在周末前平仓的经历，这就是那个会替你动手的提醒。