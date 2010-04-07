Currency Strength Meter Multi Timeframe

一款免费的 MetaTrader 5 货币强弱指标。它按八大货币（EUR、GBP、AUD、NZD、USD、CAD、CHF、JPY）在 28 个主要货币对上的实际走势给它们排序，显示哪些强、哪些弱，以及每一个正在往哪个方向转。计算只用已收盘的 K 线，所以不会随每一个报价跳动。它从不交易，也不发信号。

它显示什么

八大货币排序 ，由强到弱，每一个都带强弱数值和一根配色的柱子。

，由强到弱，每一个都带强弱数值和一根配色的柱子。 多周期一致性。 每种货币四个周期格（默认 M15、H1、H4、D1，都可以改）。四格全绿表示在各个周期上都强，是把握最大的一种读法。

每种货币四个周期格（默认 M15、H1、H4、D1，都可以改）。四格全绿表示在各个周期上都强，是把握最大的一种读法。 动能方向。 每种货币上的箭头显示它是在变强还是在变弱，让你抓住正在转向的货币，而不只是看到它现在在哪。

每种货币上的箭头显示它是在变强还是在变弱，让你抓住正在转向的货币，而不只是看到它现在在哪。 最突出的货币对。 最强货币对最弱货币，直接点名为值得关注的一对。这是读法，不是信号。

稳定，而且算法不藏着

只用收盘 K 线，不重绘。 强弱在 K 线收盘时更新，不是逐个报价地跳。多数免费强弱指标价格一动就跳，那是噪音。这个不动。

强弱在 K 线收盘时更新，不是逐个报价地跳。多数免费强弱指标价格一动就跳，那是噪音。这个不动。 公开的方法。 强弱是该货币在所有包含它的货币对上的涨跌幅平均值，方向统一为越高越强。没有藏起来的公式。

强弱是该货币在所有包含它的货币对上的涨跌幅平均值，方向统一为越高越强。没有藏起来的公式。 只测量，不预测。 没有买卖箭头，也没有承诺。

让它在你的经纪商那里直接能用

它会自动识别你的经纪商如何命名品种，包括 .pro 或 .m 这类后缀，并跳过你的经纪商不提供的货币对。面板底部会显示 28 个货币对里找到了几个。

按你的习惯配置

一致性格子用哪四个周期由你选，以及其中哪一个决定排序和主柱。

计算涨跌幅的回溯长度，以 K 线根数设定。

动能箭头和货币对读法都可以单独开关。

它不做什么

不交易、不预测、不发信号。它从真实价格量出相对强弱，摆在你面前。决定权仍在你手里。

免费。适用于任意品种和任意周期。如果它值得留在你的图表上，一条评价，或者一句「还想要什么」的建议，都同样有帮助。