SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard

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  • Amal Yuldashev
    Amal Yuldashev

    Amal Yuldashev

    5 (1)
    TickForgeFX: trading tools for MetaTrader 5, built to hold up on a live chart
    I build trading tools for MetaTrader 5. Six years trading my own account taught me what a tool needs to be worth keeping on the chart: precise execution, real risk management, and no repaint.
    18 产品 2 评论
  • 版本: 1.40
  • 更新: 8 八月 2026

没有哪个指标能单靠自己让你稳定盈利，凡是展示完美箭头的产品，不过是把赢的那几次截图下来而已。这一款不会那样卖给你。它是一套不重绘的 Smart Money Concepts (SMC) 与 ICT 工具，替你把盘面读出来：市场结构、订单块、公允价值缺口、流动性、溢价与折价、killzone 时段，以及一个多周期面板。你一眼看到全局，而不必手动去标；决定权仍然在你手里，只不过结构已经清清楚楚摆在面前。

它标出什么

  • 市场结构：主级别摆动层上已确认的 Break of Structure 与 Change of Character，配合 HH / HL / LH / LL 标签，一眼就能读出趋势，另可选开内部层。
  • 订单块：结构被打破前最后一根反向 K 线，画成区域并一路跟踪，直到价格把它消化掉。
  • 公允价值缺口：三根 K 线形成的失衡，按大小过滤掉噪音，同一段推动中的会合并，所以连续出现时仍然看得清。
  • 流动性：买方与卖方价位，可只显示尚未被扫过的；等高与等低；以及前一日的最高价和最低价。
  • 溢价与折价：把当前有效区间在中枢处一分为二，另可选显示 OTE 带。
  • killzone 时段：悉尼、东京、伦敦、纽约，自动对齐你的经纪商时间，并处理夏令时。
  • 多周期面板：M15、H1、H4、D1 上的偏向、最近的关注价位和最近的流动性，另有一行用大白话把整体读法总结出来。
  • 提醒：按你选的事件推送弹窗、手机推送和邮件，都在 K 线收盘确认后才发。

为不重绘而设计

会不会重绘，是认真的交易者第一个要查的事，所以这也是这款工具第一个做对的事。识别只在已收盘的 K 线上运行。正在形成的那根 K 线不会画出任何东西，一旦画出来的对象就不会再移动或消失。唯一的变化都是有意为之，而且只发生在收盘那一刻：某个价位标记为已被扫过、某个区域标记为已消化，或者某个区域把边界往外延一点。你昨天看到的，今天还在那里。

默认就很干净

每个模块都能单独开关，颜色、摆动强度、显示数量、时段时刻全都是可调参数。内置三套预设：Minimal 最精简，Balanced 是开箱默认，Full 全部打开。明暗主题会自动读取你的图表背景，两种配色下都保证标签和区域清晰可读。

它不做什么

这是一个分析工具。它不下单、不发买卖信号、不预测方向。它把结构标得清楚且前后一致，决定权仍在你手里。

适用于任意品种和任意周期；不少交易者在 M15 到 H4 上使用，把更大周期的背景交给面板去看。每次更新都做回归测试，所以新版本不会破坏你已经依赖的部分。有问题或需求，可以通过评论区或 MQL5 站内信找我。

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5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Visual Risk and Position Size Calculator
Amal Yuldashev
5 (1)
指标
在图表上拖动三条线：入场、止损和目标，即可读出您所选风险对应的精确 手数 。这是一个可视化的 仓位规模与风险计算器 ：面板会显示以账户货币计价的风险金额、以点数表示的止损距离，以及盈亏比，全部随拖动实时更新。 您的线在两次使用之间会被记住 ，所以切换周期或重启终端之后，您设好的计划依然在那里。没有信号，不重绘。 它显示什么 手数 ，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。 风险金额 ，以您的账户货币计算。 止损距离 ，从入场到止损，以点数表示。 盈亏比 ，以及到达止盈位时的潜在收益。 方向 ，多头还是空头，由三条线的相对位置自动判断。 您的计划会留在原处 入场、止损和目标按品种和账户分别保存。切换周期、重启终端、第二天再打开，三条线都还在您离开时的位置。超过 30 天的计划会被视为过期并替换为新的默认值，这样就不会把线还原到一片空白的地方。如果您更喜欢每次从头开始，也可以关掉这个功能。 当您确实想重新开始时，面板上有一个   Reset plan to current price   按钮：点击一次进入待确认状态，再点击一次确认，因此绝不会误触发生。
FREE
Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close
Amal Yuldashev
专家
一款免费的 MetaTrader 5 持仓管理工具。挂到图表上，它就会照看您已经开好的仓位：把止损推到 保本位 、随行情 追踪止损 ，并在您设定的目标位 部分平仓 。它从不开仓，也不发出任何信号，只管理已经存在的仓位。 它做什么 自动保本。 当浮盈达到您设定的点数后，止损自动移到开仓价，还可以加一个缓冲，让它锁住几个点而不是刚好持平。 追踪止损，两种方式。 浮盈超过下一个阈值后，止损开始跟随价格。可以保持 固定距离 ，也可以放在 最近若干根已收盘K线高低点 的外侧，让它跟随结构而不是固定间距。两种方式都只有在改善幅度达到您设定的步长时才会移动，因此不会频繁地做无意义的微调。 部分止盈。 到达您的目标位时，按您设定的百分比平掉一部分仓位，每个仓位只执行一次，之后还可以立即把剩余部分移到保本位。 三条规则可以各自独立开关。只用其中一条，或三条同时使用，都可以。 跟随K线结构的追踪止损 手动移动止损的人很少用固定间距，他们会把止损放到上一个摆动低点下方。这个功能把那套做法自动化了： 放在最近已收盘K线的外侧。 您指定回看多少根K线，做多时止损位于该区间最低价的外侧，做空时位于最高价的外侧。
FREE
Candle Close Countdown Timer
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 倒计时工具。挂到任意图表上，它就会显示当前这根 K 线还剩多少时间收盘、K 线成型过程中的进度条，以及同时显示一整组更大周期的实时倒计时。精确到秒，而且不碍事。 它显示什么 距离收盘的准确时间。   针对当前图表周期的大号实时倒计时，每秒跳动一次，最后几秒会高亮。 进度条。   一眼看出当前这根 K 线已经走了多少。 所有周期一起看。   M5、M15、M30、H1、H4、D1 的实时倒计时并排显示，不用切换图表就知道哪个周期下一根什么时候收。列出哪些周期由你决定。 为什么有用 按 K 线收盘来安排进出场，而不是凭感觉估。 在小周期上操作时，知道大周期的 K 线马上就要收了。 按服务器时间校准，所以倒计时和你的经纪商那边真实的 K 线收盘时刻一致。 它不做什么 不发信号、不做预测、绝不交易。它就是一个时钟，仅此而已。不重绘。 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它值得留在你的图表上，欢迎留下评价，或者告诉我还想加点什么。
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Round Number Levels
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 整数关口指标。挂到任意图表上，它就会画出交易者关注的心理整数价位：整数大关「00」用实线，中间的「50」半档用虚线，每一条都标注价格。行情移动时会自动跟随价格。 它做什么 替你画好整数关口。   当前价格附近的整数大关和半档都会画出来，不必再手动标记。 自动适配品种。   它会读取你正在交易的品种，自行选择合适的间距：外汇按 100 点的整数关口，黄金约 20 美元，股指几百个点，以此类推。间距也可以自己设定。 带标注，易读。   每条主要关口都显示价格，标注位置经过安排，浅色和深色配色下都能看清。 跟随价格。   行情进入新的区间时，关口会自动重新居中。 与 Daily Weekly Monthly Key Levels 的区别 那款画的是已收盘周期的高低点（前一日、前一周、前一月）。这款画的是吸引价格的整数关口。两者回答的问题不同，可以同时使用。 它不做什么 不发出交易信号，不做行情预测，也绝不下单。它只画关口，仅此而已。不重绘。 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它帮你省去了手动标记整数关口的
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ADR Average Daily Range Meter
Amal Yuldashev
指标
看清这个品种一天通常走多少、已经走掉了多少，以及这一天在哪里就没空间了。 Average Daily Range (ADR) Meter   会把当日的推算高点和低点画在图表上，并且可以在 价格触及其中之一时提醒你 ，也可以在这一天用掉了你设定的那部分平均波幅时提醒你。没有信号，不重绘，只提供判断还有没有空间的背景信息。 它显示什么 平均日波幅 ，取最近 N 天的平均值，也就是这个品种一天的典型走幅。 今日已用 ，价格已经走掉了这段波幅的多少，以点数和百分比显示。 剩余空间 ，在这一天达到平均大小的波幅之前，上下各还剩多少。 ADR High 与 ADR Low ，当日推算的上沿和下沿画在图表上，各带一个价格标签，即使该价位跑出画面也仍然看得见。 为什么有用 最简单的那个问题，很少有人问：这个品种今天是不是已经把该走的走完了，还是仍有空间？如果一个货币对平均走 60 点而现在已经走了 55 点，追新的突破是笔差劲的赌注；如果才走了 15 点，那就有空间。而当价格触及推算价位，说明它已经走完了一段平均波幅，正是延续变得不那么可能、反转开始变多的地方。这个工具把这层背景一直放在你眼前，让你
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ICT Killzone and Session Tracker
Amal Yuldashev
指标
随时知道当前哪个交易时段正在进行、还剩多久、下一个何时开始，每个时段的最高价和最低价都直接画在图表上。 ICT Killzone and Session Tracker   以 GMT 把整个交易日放到您的图表上，因此在任何经纪商那里读数都一致，并且可以在 时段或 Killzone 开启或结束的那一刻提醒您 。没有信号，不重绘。 它显示什么 实时时段面板 ，带 GMT 时钟，悉尼、东京、伦敦、纽约各占一行。每一行要么显示「进行中」以及剩余时间，要么显示距离开盘还有多久。正在进行的时段会以其专属颜色高亮。 时段区间框 ，按各时段的交易时间，从最高价画到最低价，带标签并按颜色区分，覆盖最近几天。当前时段的框会实时向右延伸。 按您自己的 Killzone 设置 时段时间就是普通的 GMT 输入项。可以保留默认值使用标准时段，也可以填入您自己的 Killzone 时间窗，例如伦敦 Killzone 设为 GMT 07:00 到 10:00。标签同样可以改，让面板和区间框按照您的交易方式来显示。 自动处理夏令时 您永远不需要一年调两次。每个时段都带有自己的夏令时规则（欧洲、美国、澳大利亚，东京则
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Currency Strength Meter Multi Timeframe
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 货币强弱指标。它按八大货币（EUR、GBP、AUD、NZD、USD、CAD、CHF、JPY）在 28 个主要货币对上的实际走势给它们排序，显示哪些强、哪些弱，以及每一个正在往哪个方向转。计算 只用已收盘的 K 线 ，所以不会随每一个报价跳动。它从不交易，也不发信号。 它显示什么 八大货币排序 ，由强到弱，每一个都带强弱数值和一根配色的柱子。 多周期一致性。   每种货币四个周期格（默认 M15、H1、H4、D1，都可以改）。四格全绿表示在各个周期上都强，是把握最大的一种读法。 动能方向。   每种货币上的箭头显示它是在变强还是在变弱，让你抓住正在转向的货币，而不只是看到它现在在哪。 最突出的货币对。   最强货币对最弱货币，直接点名为值得关注的一对。这是读法，不是信号。 稳定，而且算法不藏着 只用收盘 K 线，不重绘。   强弱在 K 线收盘时更新，不是逐个报价地跳。多数免费强弱指标价格一动就跳，那是噪音。这个不动。 公开的方法。   强弱是该货币在所有包含它的货币对上的涨跌幅平均值，方向统一为越高越强。没有藏起来的公式。 只测量，不预测。   没
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Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla
Amal Yuldashev
指标
枢轴点是市场上相当一部分人每个交易时段都在看的支撑与阻力位，在任何图表上算法都一样。这款   Pivot Points   会用上一根已收盘的 K 线替你算好并画出来：中枢、阻力和支撑各自标注价格，并给出与当前价的距离。 三种计算方式 Classic ，经典枢轴：中枢，R1 到 R3，S1 到 S3。 Fibonacci ：以前一段波幅的 0.382、0.618、1.000 比例投射出阻力与支撑。 Camarilla ：基于收盘价的价位，包含反转位 R3 与 S3、突破位 R4 与 S4。 日线、周线或月线 选择枢轴的取值周期。看当日行情用日线，需要整周或整月有效的高级别价位就用周线和月线。一次只画一个周期，图表才不会乱。 一眼看清每个价位 每个价位都是带价格标注的线，紧凑的面板会列出中枢、全部阻力与支撑，以及当前价距离每一档多少点。中枢做了高亮，所以你随时知道中间那条是哪一条。 直接取自你的经纪商 K 线 价位是用你自己经纪商的前一日、前一周或前一月 K 线算出来的，所以和你已经看到的 K 线对得上。由于取值的那根 K 线已经收盘，价位在整个周期内固定不变。不重绘。 它不做什么 不下
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Prop Firm Challenge Objectives Tracker
Amal Yuldashev
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考核能否通过由三个数字决定，而你的终端一个都不显示。这块面板把三个都放在图表上：盈利目标完成了多少，交易日累积了几天，以及总盈利里有多少来自单独一天。最后一项就是一致性规则，它让人拿不到出金的次数比回撤还多。 它不下单，也不发信号。 它读取你的账户和你自己的已平仓交易记录，据此推算考核的起点，再显示你相对于自己设定的目标处在什么位置。仅此而已。 盈利目标 以百分比显示进度，并给出还差多少金额。 可按已平仓加持仓计算，也可只按已平仓计算，取决于你的机构怎么算。 入金、出金、信用额和赠金都不算盈利。出金或追加资金都不会挪动你的进度。 单独计收的成本按机构的口径扣减。按日单独入账的佣金、各项费用、隔夜利息和交易所收费都会拉低这个数字，而不只是订单上写的那笔盈亏。 最少交易日 只数你真正开过仓的日子。一笔持仓分批在一周内平掉，仍然算一个交易日，而不是四个。 如果你的机构是那样表述规则，可以切换成把有过交易动作的日子都算上。 每日的分界线跟随机构的重置时间，而不是券商的午夜。 一致性规则 按已平仓结果计算，你盈利最多的一天占总盈利的比重。 填入你机构的上限。接近时变琥珀色，超过时变红色。 在样本
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Auto Close by Time and Weekend
Amal Yuldashev
专家
一款免费的 MetaTrader 5 定时平仓工具。挂到图表上、设好时间，它就会替你把持仓平掉：每天固定时刻、周末跳空之前，或者一笔单子持有太久的时候。它不开仓，也不发信号，只按你定的时间表让你空仓。 三种空仓方式 每日定时平仓。   每天在你设定的时刻平仓（服务器时间）：交易时段结束、隔夜利息结算前，或任何你想空仓的时刻。 周末平仓。   在周末跳空之前空仓。日期和时刻都可自选（默认周五 20:55 服务器时间），不必带着单子熬到周一开盘。 最长持仓时间。   平掉任何超过你设定时长的单子，免得短线仓位悄悄变成扛好几天的包袱。 开一项、两项或三项都行，每一项都能单独工作。 它平哪些单子 只管本图表的品种，或者所有品种。   一个开关。 按幻数筛选，或者全部。   只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。   定时平仓时也可以顺带删除你的挂单。 为安全而设计 按服务器时间运行 ，并且自己走一份时钟，所以周五晚上报价稀疏的时候，周末平仓照样会触发。 会等点差尖峰过去。   如果到了定时平仓的时刻而点差正在放大，它
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Daily Weekly Monthly Key Levels
Amal Yuldashev
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昨天的最高价和最低价、本周开盘价、上周的波动区间，正是多数交易者每天早上都要手动重画一遍的那几条线。 Daily Weekly Monthly Key Levels   会用你自己经纪商的 K 线自动画好，并告诉你当前价距离每一条有多远。放到多近都不会丢，因为 任何跑出视野的价位都会贴到图表边缘 ，变成带名称和价格的标签，并配一个箭头。没有信号，不重绘，也不会把图表堆满。 它画什么 前一日 的最高价、最低价和收盘价。 前一周 的最高价和最低价。 当日与当周开盘价 ，也就是盘中被高度关注、仍在走的开盘价。 前一月 的最高价和最低价（可选）。 每个价位都是一条带名称的线，按周期配色；紧凑的面板会列出全部价位、各自的价格，以及距当前价多少点，让你一眼看出此刻是哪一条在起作用。 放大后也不会消失的价位 在盘中周期的图表上，你的关键价位多数都落在可见价格范围之外；黄金上更是几乎全部、几乎全天如此。看不见的价位比没用还糟，因为你会默认它离得很远。任何跑到视野上方或下方的价位，都会以一个小小的价格标签贴到图表边缘，标签上有它的名称、价格，以及指出它在哪一侧的箭头。画面外的价位有好几个时，它们会摊成一
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Basket Close Manager
Amal Yuldashev
实用工具
一款免费的 MetaTrader 5 一篮子平仓工具。如果你在跑网格、做对冲，或者围绕同一个想法持有好几笔单子，你在意的是整篮子的合计，而不是单张票。把它挂到图表上、设好合计目标，一旦持仓加起来达到这个数，它就 全部 一次性平掉。它不开仓，也不发信号。 它做什么 到达目标就平掉整篮子。   当你持仓的合计结果达到目标时，它会一次性把它们一起平掉。 可选的亏损上限。   设一个合计亏损额，合计结果跌到那里时它就把整篮子平掉，相当于给整篮子设一个简单的止损。 平仓会做到底。   一旦触发目标，它会清掉整篮子并一直盯着，直到每一笔都平掉，所以经纪商一时的拒单绝不会留下一笔落单的还开着。 目标用你习惯的单位 账户货币 的固定金额。 余额的百分比 ，或者 净值的百分比。 合计按整篮子的浮动盈亏计算，含隔夜利息（也可以把它排除在外）。 哪些单子算在篮子里 只管本图表的品种，或者所有品种。   一个开关。 按幻数筛选，或者全部。   只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。 为安全而设计 读数不对时它不动。   它会等到账户
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One Click Close and Breakeven Panel
Amal Yuldashev
实用工具
一键平掉或保护你手上的每一笔持仓。 One Click Close 是一个为 MetaTrader 5 做的快速离场驾驶舱。需要立刻动手的时候，你可以全部平掉、只落袋盈利的、只砍掉亏损的、只清一个方向、把所有持仓拉到保本，或者清空挂单，每一项都是一个按钮。它不开仓，也不发信号，只作用于你已经持有的仓位，而且只在你点击时才动。 它能做什么 全部平仓，一键平掉所有持仓 平掉盈利单，只处理当前处于盈利的仓位 平掉亏损单，只处理当前处于亏损的仓位 平掉多单或平掉空单，只清一个方向 全部移到保本，把符合条件的每一笔仓位的止损移到开仓价，让它再也变不成亏损 删除挂单，取消你所有的挂单 为安全和清楚而设计 有确认步骤：会造成不可逆后果的按钮第一次点击只是待命，第二次点击才执行，所以误触不会把你的仓位一扫而空 每次点击后都有配色的反馈，明确告诉你发生了什么，或者为什么什么都没发生 移到保本只作用于盈利幅度充足的仓位，绝不会把你已经设好的止损放松 可以作用于整个账户，也可以只作用于当前图表的品种，另外还有可选的幻数筛选 净额结算账户和对冲账户都支持 面板 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在图表内。它
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Trading Performance Statistics
Amal Yuldashev
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一款免费的 MetaTrader 5 交易统计面板。它读取你已平仓的历史记录，把多数交易者其实从没真正算过的数字汇总起来：净盈亏、胜率、盈亏比（利润因子）、平均盈利对平均亏损、盈亏幅度比、期望值、最好和最差的一笔。好看不好看，它都照实显示。它从不交易，也不发信号。 它显示什么 净盈亏 ，所选周期的合计，配有颜色标记。 交易笔数 和 胜率 ，并附上盈利与亏损的笔数。 利润因子 ，总盈利除以总亏损。 平均盈利 和 平均亏损 ，以及两者之间的 盈亏幅度比 。 期望值 ，也就是平均一笔交易对你值多少钱。 最好 和 最差 的一笔交易。 不加修饰的数字 按持仓归组。   分批平掉的一笔交易算作一笔，而不是好几笔，数字和你真实的交易方式对得上。 照实显示。   亏损的月份就显示为亏损的月份。这是一面镜子，不是营销工具。 只读历史。   它无法下单、无法平仓，也无法影响任何一笔交易。 按你想看的来筛选 周期： 全部、今天、本周、本月、最近 7 天、最近 30 天。 只看本图表的品种 ，或者全部品种。 按幻数筛选 ，把某一套策略或某个智能交易系统单独拎出来看；填 0 就是全部。 为什么有用 多数交易者从
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Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard
Amal Yuldashev
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款免费的 MetaTrader 5 风险面板。它盯住终结大多数考核账户的两条线， 单日亏损上限 和 总亏损上限 ，用进度条实时告诉你离触线还有多远，并在你越线之前提醒。它从不交易，也不发信号，只是把你的上限一直摆在眼前。 它显示什么 今日盈亏 ，以账户货币和百分比显示，配有颜色标记。 当日亏损 ，以进度条显示距离单日上限的位置，并给出触线前还剩多少钱。 总回撤 ，以第二条进度条显示距离最大亏损上限的位置，同样给出剩余空间。 SAFE、CAUTION、DANGER 三种状态 ，在预警水平（默认 80%）提醒一次，触及上限时再提醒一次。 按考核规则设计 单日上限 按账户规模的百分比设定（默认 5%），用当前净值来量，所以持仓的浮亏也算进去，这正是多数考核机构判定越线的方式。基准由你选：当日起始余额、净值、两者中较高的一个，或者当日净值的最高点。最后一种是给那些从当天最好的位置、而不是从开盘算亏损的机构用的。 每日重置时刻 ，按你所在机构的服务器时区设置。 总上限 （默认 10%）可选固定式（在起始余额下方设一条不动的底线，类似 FTMO 的算法）或跟踪式（从净值最高点起算，适用于跟踪回撤的
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Visual Risk and Position Size Calculator MT4
Amal Yuldashev
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在图表上拖动三条线：入场、止损和目标，即可读出您所选风险对应的精确 手数 。面板会显示以账户货币计价的风险金额、以点数表示的止损距离，以及盈亏比，全部随拖动实时更新。 您的线在两次使用之间会被记住 ，所以切换周期或重启终端之后，您设好的计划依然在那里。没有信号，不重绘。 它显示什么 手数 ，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。 风险金额 ，以您的账户货币计算。 止损距离 ，以点数表示。 盈亏比 ，以及到达目标位时的潜在收益。 方向 ，多头还是空头，由三条线的相对位置自动判断。 您的计划会留在原处 入场、止损和目标按品种和账户分别保存。切换周期、重启终端、第二天再打开，三条线都还在您离开时的位置。超过 30 天的计划会被视为过期并替换为新的默认值，这样就不会把线还原到一片空白的地方。如果您更喜欢每次从头开始，也可以关掉这个功能。 当您确实想重新开始时，面板上有一个   Reset plan to current price   按钮：点击一次进入待确认状态，再点击一次确认，因此绝不会误触发生。 放大时不会消失 把图表放大之后，某条线常常会落在可见价
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Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops
Amal Yuldashev
实用工具
你说每笔一个百分点。最近十笔并不是。因为止损会挪，手数却没跟着挪。把入场、止损、目标作为三根可拖动的线放到图上。把止损拖到这笔交易真正被否定的位置，手数就跟着走，于是止损离十个点也好、两百个点也好，一个百分点始终是一个百分点。之后一次点击，就按这个手数发出去。 它从不决定要不要交易，决定的是您。 里面没有信号、没有入场规则，也没有任何策略。方向和价位由您选，它按正确的手数把单送出去，然后完全照您的配置逐笔管理，不管您在不在盯盘。 它做三件事，第三件才是你真正有感觉的 手数跟着你的止损走 ，不是反过来。风险可以按余额或净值的百分比设定，也可以用账户货币的固定金额，拖动时实时重算。 一次点击发出去 ，止损和目标直接取自你的线，按你把入场放在哪里，自动是市价单或对应的挂单。 之后它替你把这笔交易走完。 分批平仓、保本、追踪止损和日内限额，每个 tick 都在跑，凌晨三点也在跑，你睡着的时候也在跑。 它拒绝去做的事 用风险除以止损距离，谁都会算。下面这些，只有被它们的缺失坑过的人才会写进去，也是把实盘账户交给它的理由。 计划不成立时，它拒绝算手数。 止损贴着入场价放，多数面板会自信地报出 77
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