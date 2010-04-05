SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard

没有哪个指标能单靠自己让你稳定盈利，凡是展示完美箭头的产品，不过是把赢的那几次截图下来而已。这一款不会那样卖给你。它是一套不重绘的 Smart Money Concepts (SMC) 与 ICT 工具，替你把盘面读出来：市场结构、订单块、公允价值缺口、流动性、溢价与折价、killzone 时段，以及一个多周期面板。你一眼看到全局，而不必手动去标；决定权仍然在你手里，只不过结构已经清清楚楚摆在面前。

它标出什么

市场结构 ：主级别摆动层上已确认的 Break of Structure 与 Change of Character，配合 HH / HL / LH / LL 标签，一眼就能读出趋势，另可选开内部层。

：主级别摆动层上已确认的 Break of Structure 与 Change of Character，配合 HH / HL / LH / LL 标签，一眼就能读出趋势，另可选开内部层。 订单块 ：结构被打破前最后一根反向 K 线，画成区域并一路跟踪，直到价格把它消化掉。

：结构被打破前最后一根反向 K 线，画成区域并一路跟踪，直到价格把它消化掉。 公允价值缺口 ：三根 K 线形成的失衡，按大小过滤掉噪音，同一段推动中的会合并，所以连续出现时仍然看得清。

：三根 K 线形成的失衡，按大小过滤掉噪音，同一段推动中的会合并，所以连续出现时仍然看得清。 流动性 ：买方与卖方价位，可只显示尚未被扫过的；等高与等低；以及前一日的最高价和最低价。

：买方与卖方价位，可只显示尚未被扫过的；等高与等低；以及前一日的最高价和最低价。 溢价与折价 ：把当前有效区间在中枢处一分为二，另可选显示 OTE 带。

：把当前有效区间在中枢处一分为二，另可选显示 OTE 带。 killzone 时段 ：悉尼、东京、伦敦、纽约，自动对齐你的经纪商时间，并处理夏令时。

：悉尼、东京、伦敦、纽约，自动对齐你的经纪商时间，并处理夏令时。 多周期面板 ：M15、H1、H4、D1 上的偏向、最近的关注价位和最近的流动性，另有一行用大白话把整体读法总结出来。

：M15、H1、H4、D1 上的偏向、最近的关注价位和最近的流动性，另有一行用大白话把整体读法总结出来。 提醒：按你选的事件推送弹窗、手机推送和邮件，都在 K 线收盘确认后才发。

为不重绘而设计

会不会重绘，是认真的交易者第一个要查的事，所以这也是这款工具第一个做对的事。识别只在已收盘的 K 线上运行。正在形成的那根 K 线不会画出任何东西，一旦画出来的对象就不会再移动或消失。唯一的变化都是有意为之，而且只发生在收盘那一刻：某个价位标记为已被扫过、某个区域标记为已消化，或者某个区域把边界往外延一点。你昨天看到的，今天还在那里。

默认就很干净

每个模块都能单独开关，颜色、摆动强度、显示数量、时段时刻全都是可调参数。内置三套预设：Minimal 最精简，Balanced 是开箱默认，Full 全部打开。明暗主题会自动读取你的图表背景，两种配色下都保证标签和区域清晰可读。

它不做什么

这是一个分析工具。它不下单、不发买卖信号、不预测方向。它把结构标得清楚且前后一致，决定权仍在你手里。

适用于任意品种和任意周期；不少交易者在 M15 到 H4 上使用，把更大周期的背景交给面板去看。每次更新都做回归测试，所以新版本不会破坏你已经依赖的部分。有问题或需求，可以通过评论区或 MQL5 站内信找我。