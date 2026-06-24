Visual Risk and Position Size Calculator

在图表上拖动三条线：入场、止损和目标，即可读出您所选风险对应的精确手数。这是一个可视化的仓位规模与风险计算器：面板会显示以账户货币计价的风险金额、以点数表示的止损距离，以及盈亏比，全部随拖动实时更新。您的线在两次使用之间会被记住，所以切换周期或重启终端之后，您设好的计划依然在那里。没有信号，不重绘。

它显示什么

手数 ，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。

，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。 风险金额 ，以您的账户货币计算。

，以您的账户货币计算。 止损距离 ，从入场到止损，以点数表示。

，从入场到止损，以点数表示。 盈亏比 ，以及到达止盈位时的潜在收益。

，以及到达止盈位时的潜在收益。 方向，多头还是空头，由三条线的相对位置自动判断。

您的计划会留在原处

入场、止损和目标按品种和账户分别保存。切换周期、重启终端、第二天再打开，三条线都还在您离开时的位置。超过 30 天的计划会被视为过期并替换为新的默认值，这样就不会把线还原到一片空白的地方。如果您更喜欢每次从头开始，也可以关掉这个功能。 当您确实想重新开始时，面板上有一个 Reset plan to current price 按钮：点击一次进入待确认状态，再点击一次确认，因此绝不会误触发生。

放大时不会消失

把图表放大之后，某条线常常会落在可见价格范围之外。它不会就这样消失，而是在图表边缘固定一个小标签，显示这条线的名称、价格，以及一个指向它所在方向的箭头。即使看不见，您也始终知道止损在哪里。

让目标跟着您的风险走

设定您想要的盈亏比，您的目标线，也就是您预期的止盈位，就会在您拖动入场和止损时自动跟随。2R 的目标就一直是 2R，而不用每次手动重新摆放。想要自由放置目标位时，把这个功能关掉即可。

可选的入场提醒

设好线之后就可以走开，价格触及入场线的那一刻会通知您：弹窗、声音、推送到 MetaTrader 手机端，或电子邮件。默认关闭，而且只提醒一次，不会每个报价都打扰您。

为什么有用

仓位规模是风险管理中最容易草草了事的一环，而算错仓位，正是一轮再普通不过的连续亏损演变成爆仓的原因。单笔交易风险只设一次（默认为余额的 1%），可以按余额或净值计算，也可以直接输入一个固定的账户金额来推演另一种情况。如果账户规模不足以在该止损下承担您设定的风险，它会退回到最小手数，并把真实风险标示出来，这样您绝不会在不知情的情况下过度暴露。

它不做什么

它不开仓、不替您移动止损、不发信号、不预测方向。它是一个计算器，负责把算术做对，让您不必再手算。决策始终在您手里。

适用于任何品种和任何周期。免费。如果它哪怕只帮您避免一次算错仓位，一条真实的评价能帮下一位交易者找到它，一份问题反馈同样有帮助。