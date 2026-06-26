昨天的最高价和最低价、本周开盘价、上周的波动区间，正是多数交易者每天早上都要手动重画一遍的那几条线。Daily Weekly Monthly Key Levels 会用你自己经纪商的 K 线自动画好，并告诉你当前价距离每一条有多远。放到多近都不会丢，因为任何跑出视野的价位都会贴到图表边缘，变成带名称和价格的标签，并配一个箭头。没有信号，不重绘，也不会把图表堆满。

它画什么

前一日 的最高价、最低价和收盘价。

的最高价、最低价和收盘价。 前一周 的最高价和最低价。

的最高价和最低价。 当日与当周开盘价 ，也就是盘中被高度关注、仍在走的开盘价。

，也就是盘中被高度关注、仍在走的开盘价。 前一月的最高价和最低价（可选）。

每个价位都是一条带名称的线，按周期配色；紧凑的面板会列出全部价位、各自的价格，以及距当前价多少点，让你一眼看出此刻是哪一条在起作用。

放大后也不会消失的价位

在盘中周期的图表上，你的关键价位多数都落在可见价格范围之外；黄金上更是几乎全部、几乎全天如此。看不见的价位比没用还糟，因为你会默认它离得很远。任何跑到视野上方或下方的价位，都会以一个小小的价格标签贴到图表边缘，标签上有它的名称、价格，以及指出它在哪一侧的箭头。画面外的价位有好几个时，它们会摊成一列清楚排开，而不是叠在一起，并且保持价格顺序。

直接取自你的经纪商 K 线

这些价位取自你自己经纪商的日线、周线和月线，所以和你已经看到的 K 线对得上。不需要为时区做任何设置，因为日、周、月的分界就是你的经纪商所用的分界。

可选的价位提醒

价格触及某个价位时，可以收到弹窗、声音、发往 MetaTrader 手机应用的推送，或者邮件。默认关闭。每个价位每天只提醒一次，所以价格在某条线附近来回锯的时候不会一直打扰你；而在日、周、月切换时取到新数值的价位，会安静地重新就位，而不是被当成一次新的触碰。

它不做什么

不下单、不发信号、不预测方向。它画价位、量距离，决定权仍在你手里。

适用于任意品种和任意周期，在这些价位主导盘面节奏的盘中图表上最有用。任意一组都可以开关和改色，面板可以拖到任意位置，也可以锁定。免费使用。如果它省下了你每天早上手动重画的功夫，一条诚实的评价能帮别人找到它，一份问题反馈同样有用。