Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla

枢轴点是市场上相当一部分人每个交易时段都在看的支撑与阻力位，在任何图表上算法都一样。这款 Pivot Points 会用上一根已收盘的 K 线替你算好并画出来：中枢、阻力和支撑各自标注价格，并给出与当前价的距离。

三种计算方式

Classic ，经典枢轴：中枢，R1 到 R3，S1 到 S3。

，经典枢轴：中枢，R1 到 R3，S1 到 S3。 Fibonacci ：以前一段波幅的 0.382、0.618、1.000 比例投射出阻力与支撑。

：以前一段波幅的 0.382、0.618、1.000 比例投射出阻力与支撑。 Camarilla：基于收盘价的价位，包含反转位 R3 与 S3、突破位 R4 与 S4。

日线、周线或月线

选择枢轴的取值周期。看当日行情用日线，需要整周或整月有效的高级别价位就用周线和月线。一次只画一个周期，图表才不会乱。

一眼看清每个价位

每个价位都是带价格标注的线，紧凑的面板会列出中枢、全部阻力与支撑，以及当前价距离每一档多少点。中枢做了高亮，所以你随时知道中间那条是哪一条。

直接取自你的经纪商 K 线

价位是用你自己经纪商的前一日、前一周或前一月 K 线算出来的，所以和你已经看到的 K 线对得上。由于取值的那根 K 线已经收盘，价位在整个周期内固定不变。不重绘。

它不做什么

不下单、不发信号、不预测方向。它标出价位并量出距离，决定权仍在你手里。

适用于任意品种和任意周期。可切换方式与周期、选择显示几档、给任意一组重新配色，面板可拖到任意位置也可锁定。免费使用。如果枢轴本来就是你解读盘面的一部分，留下评价可以帮助其他交易者找到它。