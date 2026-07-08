Round Number Levels

一款免费的 MetaTrader 5 整数关口指标。挂到任意图表上，它就会画出交易者关注的心理整数价位：整数大关「00」用实线，中间的「50」半档用虚线，每一条都标注价格。行情移动时会自动跟随价格。

它做什么

替你画好整数关口。 当前价格附近的整数大关和半档都会画出来，不必再手动标记。

当前价格附近的整数大关和半档都会画出来，不必再手动标记。 自动适配品种。 它会读取你正在交易的品种，自行选择合适的间距：外汇按 100 点的整数关口，黄金约 20 美元，股指几百个点，以此类推。间距也可以自己设定。

它会读取你正在交易的品种，自行选择合适的间距：外汇按 100 点的整数关口，黄金约 20 美元，股指几百个点，以此类推。间距也可以自己设定。 带标注，易读。 每条主要关口都显示价格，标注位置经过安排，浅色和深色配色下都能看清。

每条主要关口都显示价格，标注位置经过安排，浅色和深色配色下都能看清。 跟随价格。 行情进入新的区间时，关口会自动重新居中。

与 Daily Weekly Monthly Key Levels 的区别

那款画的是已收盘周期的高低点（前一日、前一周、前一月）。这款画的是吸引价格的整数关口。两者回答的问题不同，可以同时使用。

它不做什么

不发出交易信号，不做行情预测，也绝不下单。它只画关口，仅此而已。不重绘。

面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它帮你省去了手动标记整数关口的功夫，留下评价可以帮助其他人找到它。