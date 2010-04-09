Candle Close Countdown Timer

昨天的最高价和最低价、本周开盘价、上周的波动区间，正是多数交易者每天早上都要手动重画一遍的那几条线。 Daily Weekly Monthly Key Levels 会用你自己经纪商的 K 线自动画好，并告诉你当前价距离每一条有多远。放到多近都不会丢，因为 任何跑出视野的价位都会贴到图表边缘 ，变成带名称和价格的标签，并配一个箭头。没有信号，不重绘，也不会把图表堆满。 它画什么 前一日 的最高价、最低价和收盘价。 前一周 的最高价和最低价。 当日与当周开盘价 ，也就是盘中被高度关注、仍在走的开盘价。 前一月 的最高价和最低价（可选）。 每个价位都是一条带名称的线，按周期配色；紧凑的面板会列出全部价位、各自的价格，以及距当前价多少点，让你一眼看出此刻是哪一条在起作用。 放大后也不会消失的价位 在盘中周期的图表上，你的关键价位多数都落在可见价格范围之外；黄金上更是几乎全部、几乎全天如此。看不见的价位比没用还糟，因为你会默认它离得很远。任何跑到视野上方或下方的价位，都会以一个小小的价格标签贴到图表边缘，标签上有它的名称、价格，以及指出它在哪一侧的箭头。画面外的价位有好几个时，它们会摊成一

FREE