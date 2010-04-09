Candle Close Countdown Timer
- 指标
-
Amal Yuldashev
- 版本: 1.0
一款免费的 MetaTrader 5 倒计时工具。挂到任意图表上，它就会显示当前这根 K 线还剩多少时间收盘、K 线成型过程中的进度条，以及同时显示一整组更大周期的实时倒计时。精确到秒，而且不碍事。
它显示什么
- 距离收盘的准确时间。 针对当前图表周期的大号实时倒计时，每秒跳动一次，最后几秒会高亮。
- 进度条。 一眼看出当前这根 K 线已经走了多少。
- 所有周期一起看。 M5、M15、M30、H1、H4、D1 的实时倒计时并排显示，不用切换图表就知道哪个周期下一根什么时候收。列出哪些周期由你决定。
为什么有用
- 按 K 线收盘来安排进出场，而不是凭感觉估。
- 在小周期上操作时，知道大周期的 K 线马上就要收了。
- 按服务器时间校准，所以倒计时和你的经纪商那边真实的 K 线收盘时刻一致。
它不做什么
不发信号、不做预测、绝不交易。它就是一个时钟，仅此而已。不重绘。
面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它值得留在你的图表上，欢迎留下评价，或者告诉我还想加点什么。