Trading Performance Statistics

一款免费的 MetaTrader 5 交易统计面板。它读取你已平仓的历史记录，把多数交易者其实从没真正算过的数字汇总起来：净盈亏、胜率、盈亏比（利润因子）、平均盈利对平均亏损、盈亏幅度比、期望值、最好和最差的一笔。好看不好看，它都照实显示。它从不交易，也不发信号。

它显示什么

净盈亏 ，所选周期的合计，配有颜色标记。

，所选周期的合计，配有颜色标记。 交易笔数 和 胜率 ，并附上盈利与亏损的笔数。

和 ，并附上盈利与亏损的笔数。 利润因子 ，总盈利除以总亏损。

，总盈利除以总亏损。 平均盈利 和 平均亏损 ，以及两者之间的 盈亏幅度比 。

和 ，以及两者之间的 。 期望值 ，也就是平均一笔交易对你值多少钱。

，也就是平均一笔交易对你值多少钱。 最好和最差的一笔交易。

不加修饰的数字

按持仓归组。 分批平掉的一笔交易算作一笔，而不是好几笔，数字和你真实的交易方式对得上。

分批平掉的一笔交易算作一笔，而不是好几笔，数字和你真实的交易方式对得上。 照实显示。 亏损的月份就显示为亏损的月份。这是一面镜子，不是营销工具。

亏损的月份就显示为亏损的月份。这是一面镜子，不是营销工具。 只读历史。 它无法下单、无法平仓，也无法影响任何一笔交易。

按你想看的来筛选

周期： 全部、今天、本周、本月、最近 7 天、最近 30 天。

全部、今天、本周、本月、最近 7 天、最近 30 天。 只看本图表的品种 ，或者全部品种。

，或者全部品种。 按幻数筛选，把某一套策略或某个智能交易系统单独拎出来看；填 0 就是全部。

为什么有用

多数交易者从不把自己的数字加总，所以始终不知道自己是有优势，还是在某处漏钱。只看胜率会骗人：胜率 40% 但盈亏幅度比很大，可能是相当出色的成绩。把胜率、利润因子、盈亏幅度比和期望值放在一起看，而且随着你交易不断更新，模糊的感觉就变成了可以据以行动的数字，写交易日志也会快很多。

它不做什么

不交易、不预测、不发信号。它衡量已经发生过的事情，决定权仍在你手里。

免费。适用于任意品种和任意周期。如果它让你看到一个值得堵上的漏洞，一条评价能帮别人也找到它。