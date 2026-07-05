Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard

款免费的 MetaTrader 5 风险面板。它盯住终结大多数考核账户的两条线，单日亏损上限和总亏损上限，用进度条实时告诉你离触线还有多远，并在你越线之前提醒。它从不交易，也不发信号，只是把你的上限一直摆在眼前。

它显示什么

今日盈亏 ，以账户货币和百分比显示，配有颜色标记。

，以账户货币和百分比显示，配有颜色标记。 当日亏损 ，以进度条显示距离单日上限的位置，并给出触线前还剩多少钱。

，以进度条显示距离单日上限的位置，并给出触线前还剩多少钱。 总回撤 ，以第二条进度条显示距离最大亏损上限的位置，同样给出剩余空间。

，以第二条进度条显示距离最大亏损上限的位置，同样给出剩余空间。 SAFE、CAUTION、DANGER 三种状态，在预警水平（默认 80%）提醒一次，触及上限时再提醒一次。

按考核规则设计

单日上限 按账户规模的百分比设定（默认 5%），用当前净值来量，所以持仓的浮亏也算进去，这正是多数考核机构判定越线的方式。基准由你选：当日起始余额、净值、两者中较高的一个，或者当日净值的最高点。最后一种是给那些从当天最好的位置、而不是从开盘算亏损的机构用的。

按账户规模的百分比设定（默认 5%），用当前净值来量，所以持仓的浮亏也算进去，这正是多数考核机构判定越线的方式。基准由你选：当日起始余额、净值、两者中较高的一个，或者当日净值的最高点。最后一种是给那些从当天最好的位置、而不是从开盘算亏损的机构用的。 每日重置时刻 ，按你所在机构的服务器时区设置。

，按你所在机构的服务器时区设置。 总上限 （默认 10%）可选固定式（在起始余额下方设一条不动的底线，类似 FTMO 的算法）或跟踪式（从净值最高点起算，适用于跟踪回撤的账户）。

（默认 10%）可选固定式（在起始余额下方设一条不动的底线，类似 FTMO 的算法）或跟踪式（从净值最高点起算，适用于跟踪回撤的账户）。 初始账户规模由你自己的成交历史推算，也就是考核真正开始时的余额，而不是你装上这个工具那天的余额。这里每一条上限都是这个数的百分比，所以当历史不够长、无法确定时，它会直说，而不是猜。你也可以随时自己填准确数值（例如 10 万美元的考核就填 100000）。

当日基准和你的净值高点都会被稳妥保存，所以关掉图表、重新编译或者重启终端，都不会把你这一天清零，也不会把真实回撤藏起来。

为什么有用

多数考核并不是败在策略差，而是败在某一天悄悄越过了单日上限。这个面板把真正决定成败的两个数字一直摆在你面前，让你在账户替你做决定之前，自己减小手数或者收工。

它不做什么

不下单、不平仓、不发买卖信号。它只是一个监控面板，决定权仍在你手里。

免费。适用于任意品种和任意周期。如果它值得留在你的图表上，一条评价能帮下一位做考核的交易者找到它。