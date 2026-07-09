One Click Close and Breakeven Panel

一键平掉或保护你手上的每一笔持仓。

One Click Close 是一个为 MetaTrader 5 做的快速离场驾驶舱。需要立刻动手的时候，你可以全部平掉、只落袋盈利的、只砍掉亏损的、只清一个方向、把所有持仓拉到保本，或者清空挂单，每一项都是一个按钮。它不开仓，也不发信号，只作用于你已经持有的仓位，而且只在你点击时才动。

它能做什么

全部平仓，一键平掉所有持仓

平掉盈利单，只处理当前处于盈利的仓位

平掉亏损单，只处理当前处于亏损的仓位

平掉多单或平掉空单，只清一个方向

全部移到保本，把符合条件的每一笔仓位的止损移到开仓价，让它再也变不成亏损

删除挂单，取消你所有的挂单

为安全和清楚而设计

有确认步骤：会造成不可逆后果的按钮第一次点击只是待命，第二次点击才执行，所以误触不会把你的仓位一扫而空

每次点击后都有配色的反馈，明确告诉你发生了什么，或者为什么什么都没发生

移到保本只作用于盈利幅度充足的仓位，绝不会把你已经设好的止损放松

可以作用于整个账户，也可以只作用于当前图表的品种，另外还有可选的幻数筛选

净额结算账户和对冲账户都支持

面板

面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在图表内。它一眼就能看出有多少仓位在范围内、有多少挂单，以及当前的浮动盈亏。

没有意外

没有信号，没有自动开仓，也没有预测。它只负责平掉和保护你已经持有的仓位，仅此而已。免费。

如果它值得留在你的图表上，评价、问题反馈，或者一个功能建议，都同样欢迎。