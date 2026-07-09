One Click Close and Breakeven Panel

一键平掉或保护你手上的每一笔持仓。

One Click Close 是一个为 MetaTrader 5 做的快速离场驾驶舱。需要立刻动手的时候，你可以全部平掉、只落袋盈利的、只砍掉亏损的、只清一个方向、把所有持仓拉到保本，或者清空挂单，每一项都是一个按钮。它不开仓，也不发信号，只作用于你已经持有的仓位，而且只在你点击时才动。

它能做什么

  • 全部平仓，一键平掉所有持仓
  • 平掉盈利单，只处理当前处于盈利的仓位
  • 平掉亏损单，只处理当前处于亏损的仓位
  • 平掉多单或平掉空单，只清一个方向
  • 全部移到保本，把符合条件的每一笔仓位的止损移到开仓价，让它再也变不成亏损
  • 删除挂单，取消你所有的挂单

为安全和清楚而设计

  • 有确认步骤：会造成不可逆后果的按钮第一次点击只是待命，第二次点击才执行，所以误触不会把你的仓位一扫而空
  • 每次点击后都有配色的反馈，明确告诉你发生了什么，或者为什么什么都没发生
  • 移到保本只作用于盈利幅度充足的仓位，绝不会把你已经设好的止损放松
  • 可以作用于整个账户，也可以只作用于当前图表的品种，另外还有可选的幻数筛选
  • 净额结算账户和对冲账户都支持

面板

面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在图表内。它一眼就能看出有多少仓位在范围内、有多少挂单，以及当前的浮动盈亏。

没有意外

没有信号，没有自动开仓，也没有预测。它只负责平掉和保护你已经持有的仓位，仅此而已。免费。

如果它值得留在你的图表上，评价、问题反馈，或者一个功能建议，都同样欢迎。


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Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
作者的更多信息
Visual Risk and Position Size Calculator
Amal Yuldashev
5 (1)
指标
在图表上拖动三条线：入场、止损和目标，即可读出您所选风险对应的精确 手数 。这是一个可视化的 仓位规模与风险计算器 ：面板会显示以账户货币计价的风险金额、以点数表示的止损距离，以及盈亏比，全部随拖动实时更新。 您的线在两次使用之间会被记住 ，所以切换周期或重启终端之后，您设好的计划依然在那里。没有信号，不重绘。 它显示什么 手数 ，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。 风险金额 ，以您的账户货币计算。 止损距离 ，从入场到止损，以点数表示。 盈亏比 ，以及到达止盈位时的潜在收益。 方向 ，多头还是空头，由三条线的相对位置自动判断。 您的计划会留在原处 入场、止损和目标按品种和账户分别保存。切换周期、重启终端、第二天再打开，三条线都还在您离开时的位置。超过 30 天的计划会被视为过期并替换为新的默认值，这样就不会把线还原到一片空白的地方。如果您更喜欢每次从头开始，也可以关掉这个功能。 当您确实想重新开始时，面板上有一个   Reset plan to current price   按钮：点击一次进入待确认状态，再点击一次确认，因此绝不会误触发生。
FREE
Auto Breakeven Trailing Stop and Partial Close
Amal Yuldashev
专家
一款免费的 MetaTrader 5 持仓管理工具。挂到图表上，它就会照看您已经开好的仓位：把止损推到 保本位 、随行情 追踪止损 ，并在您设定的目标位 部分平仓 。它从不开仓，也不发出任何信号，只管理已经存在的仓位。 它做什么 自动保本。 当浮盈达到您设定的点数后，止损自动移到开仓价，还可以加一个缓冲，让它锁住几个点而不是刚好持平。 追踪止损，两种方式。 浮盈超过下一个阈值后，止损开始跟随价格。可以保持 固定距离 ，也可以放在 最近若干根已收盘K线高低点 的外侧，让它跟随结构而不是固定间距。两种方式都只有在改善幅度达到您设定的步长时才会移动，因此不会频繁地做无意义的微调。 部分止盈。 到达您的目标位时，按您设定的百分比平掉一部分仓位，每个仓位只执行一次，之后还可以立即把剩余部分移到保本位。 三条规则可以各自独立开关。只用其中一条，或三条同时使用，都可以。 跟随K线结构的追踪止损 手动移动止损的人很少用固定间距，他们会把止损放到上一个摆动低点下方。这个功能把那套做法自动化了： 放在最近已收盘K线的外侧。 您指定回看多少根K线，做多时止损位于该区间最低价的外侧，做空时位于最高价的外侧。
FREE
Candle Close Countdown Timer
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 倒计时工具。挂到任意图表上，它就会显示当前这根 K 线还剩多少时间收盘、K 线成型过程中的进度条，以及同时显示一整组更大周期的实时倒计时。精确到秒，而且不碍事。 它显示什么 距离收盘的准确时间。   针对当前图表周期的大号实时倒计时，每秒跳动一次，最后几秒会高亮。 进度条。   一眼看出当前这根 K 线已经走了多少。 所有周期一起看。   M5、M15、M30、H1、H4、D1 的实时倒计时并排显示，不用切换图表就知道哪个周期下一根什么时候收。列出哪些周期由你决定。 为什么有用 按 K 线收盘来安排进出场，而不是凭感觉估。 在小周期上操作时，知道大周期的 K 线马上就要收了。 按服务器时间校准，所以倒计时和你的经纪商那边真实的 K 线收盘时刻一致。 它不做什么 不发信号、不做预测、绝不交易。它就是一个时钟，仅此而已。不重绘。 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它值得留在你的图表上，欢迎留下评价，或者告诉我还想加点什么。
FREE
Round Number Levels
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 整数关口指标。挂到任意图表上，它就会画出交易者关注的心理整数价位：整数大关「00」用实线，中间的「50」半档用虚线，每一条都标注价格。行情移动时会自动跟随价格。 它做什么 替你画好整数关口。   当前价格附近的整数大关和半档都会画出来，不必再手动标记。 自动适配品种。   它会读取你正在交易的品种，自行选择合适的间距：外汇按 100 点的整数关口，黄金约 20 美元，股指几百个点，以此类推。间距也可以自己设定。 带标注，易读。   每条主要关口都显示价格，标注位置经过安排，浅色和深色配色下都能看清。 跟随价格。   行情进入新的区间时，关口会自动重新居中。 与 Daily Weekly Monthly Key Levels 的区别 那款画的是已收盘周期的高低点（前一日、前一周、前一月）。这款画的是吸引价格的整数关口。两者回答的问题不同，可以同时使用。 它不做什么 不发出交易信号，不做行情预测，也绝不下单。它只画关口，仅此而已。不重绘。 面板可拖动、可锁定，并始终完整地留在屏幕内。适用于任意品种和任意周期。免费使用。如果它帮你省去了手动标记整数关口的
FREE
SMC and ICT Structure Liquidity Dashboard
Amal Yuldashev
指标
没有哪个指标能单靠自己让你稳定盈利，凡是展示完美箭头的产品，不过是把赢的那几次截图下来而已。这一款不会那样卖给你。它是一套不重绘的   Smart Money Concepts (SMC) 与 ICT   工具，替你把盘面读出来：市场结构、订单块、公允价值缺口、流动性、溢价与折价、killzone 时段，以及一个多周期面板。你一眼看到全局，而不必手动去标；决定权仍然在你手里，只不过结构已经清清楚楚摆在面前。 它标出什么 市场结构 ：主级别摆动层上已确认的 Break of Structure 与 Change of Character，配合 HH / HL / LH / LL 标签，一眼就能读出趋势，另可选开内部层。 订单块 ：结构被打破前最后一根反向 K 线，画成区域并一路跟踪，直到价格把它消化掉。 公允价值缺口 ：三根 K 线形成的失衡，按大小过滤掉噪音，同一段推动中的会合并，所以连续出现时仍然看得清。 流动性 ：买方与卖方价位，可只显示尚未被扫过的；等高与等低；以及前一日的最高价和最低价。 溢价与折价 ：把当前有效区间在中枢处一分为二，另可选显示 OTE 带。 killzone
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Currency Strength Meter Multi Timeframe
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 货币强弱指标。它按八大货币（EUR、GBP、AUD、NZD、USD、CAD、CHF、JPY）在 28 个主要货币对上的实际走势给它们排序，显示哪些强、哪些弱，以及每一个正在往哪个方向转。计算 只用已收盘的 K 线 ，所以不会随每一个报价跳动。它从不交易，也不发信号。 它显示什么 八大货币排序 ，由强到弱，每一个都带强弱数值和一根配色的柱子。 多周期一致性。   每种货币四个周期格（默认 M15、H1、H4、D1，都可以改）。四格全绿表示在各个周期上都强，是把握最大的一种读法。 动能方向。   每种货币上的箭头显示它是在变强还是在变弱，让你抓住正在转向的货币，而不只是看到它现在在哪。 最突出的货币对。   最强货币对最弱货币，直接点名为值得关注的一对。这是读法，不是信号。 稳定，而且算法不藏着 只用收盘 K 线，不重绘。   强弱在 K 线收盘时更新，不是逐个报价地跳。多数免费强弱指标价格一动就跳，那是噪音。这个不动。 公开的方法。   强弱是该货币在所有包含它的货币对上的涨跌幅平均值，方向统一为越高越强。没有藏起来的公式。 只测量，不预测。   没
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ADR Average Daily Range Meter
Amal Yuldashev
指标
看清这个品种一天通常走多少、已经走掉了多少，以及这一天在哪里就没空间了。 Average Daily Range (ADR) Meter   会把当日的推算高点和低点画在图表上，并且可以在 价格触及其中之一时提醒你 ，也可以在这一天用掉了你设定的那部分平均波幅时提醒你。没有信号，不重绘，只提供判断还有没有空间的背景信息。 它显示什么 平均日波幅 ，取最近 N 天的平均值，也就是这个品种一天的典型走幅。 今日已用 ，价格已经走掉了这段波幅的多少，以点数和百分比显示。 剩余空间 ，在这一天达到平均大小的波幅之前，上下各还剩多少。 ADR High 与 ADR Low ，当日推算的上沿和下沿画在图表上，各带一个价格标签，即使该价位跑出画面也仍然看得见。 为什么有用 最简单的那个问题，很少有人问：这个品种今天是不是已经把该走的走完了，还是仍有空间？如果一个货币对平均走 60 点而现在已经走了 55 点，追新的突破是笔差劲的赌注；如果才走了 15 点，那就有空间。而当价格触及推算价位，说明它已经走完了一段平均波幅，正是延续变得不那么可能、反转开始变多的地方。这个工具把这层背景一直放在你眼前，让你
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ICT Killzone and Session Tracker
Amal Yuldashev
指标
随时知道当前哪个交易时段正在进行、还剩多久、下一个何时开始，每个时段的最高价和最低价都直接画在图表上。 ICT Killzone and Session Tracker   以 GMT 把整个交易日放到您的图表上，因此在任何经纪商那里读数都一致，并且可以在 时段或 Killzone 开启或结束的那一刻提醒您 。没有信号，不重绘。 它显示什么 实时时段面板 ，带 GMT 时钟，悉尼、东京、伦敦、纽约各占一行。每一行要么显示「进行中」以及剩余时间，要么显示距离开盘还有多久。正在进行的时段会以其专属颜色高亮。 时段区间框 ，按各时段的交易时间，从最高价画到最低价，带标签并按颜色区分，覆盖最近几天。当前时段的框会实时向右延伸。 按您自己的 Killzone 设置 时段时间就是普通的 GMT 输入项。可以保留默认值使用标准时段，也可以填入您自己的 Killzone 时间窗，例如伦敦 Killzone 设为 GMT 07:00 到 10:00。标签同样可以改，让面板和区间框按照您的交易方式来显示。 自动处理夏令时 您永远不需要一年调两次。每个时段都带有自己的夏令时规则（欧洲、美国、澳大利亚，东京则
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Pivot Points Classic Fibonacci Camarilla
Amal Yuldashev
指标
枢轴点是市场上相当一部分人每个交易时段都在看的支撑与阻力位，在任何图表上算法都一样。这款   Pivot Points   会用上一根已收盘的 K 线替你算好并画出来：中枢、阻力和支撑各自标注价格，并给出与当前价的距离。 三种计算方式 Classic ，经典枢轴：中枢，R1 到 R3，S1 到 S3。 Fibonacci ：以前一段波幅的 0.382、0.618、1.000 比例投射出阻力与支撑。 Camarilla ：基于收盘价的价位，包含反转位 R3 与 S3、突破位 R4 与 S4。 日线、周线或月线 选择枢轴的取值周期。看当日行情用日线，需要整周或整月有效的高级别价位就用周线和月线。一次只画一个周期，图表才不会乱。 一眼看清每个价位 每个价位都是带价格标注的线，紧凑的面板会列出中枢、全部阻力与支撑，以及当前价距离每一档多少点。中枢做了高亮，所以你随时知道中间那条是哪一条。 直接取自你的经纪商 K 线 价位是用你自己经纪商的前一日、前一周或前一月 K 线算出来的，所以和你已经看到的 K 线对得上。由于取值的那根 K 线已经收盘，价位在整个周期内固定不变。不重绘。 它不做什么 不下
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Prop Firm Challenge Objectives Tracker
Amal Yuldashev
指标
考核能否通过由三个数字决定，而你的终端一个都不显示。这块面板把三个都放在图表上：盈利目标完成了多少，交易日累积了几天，以及总盈利里有多少来自单独一天。最后一项就是一致性规则，它让人拿不到出金的次数比回撤还多。 它不下单，也不发信号。 它读取你的账户和你自己的已平仓交易记录，据此推算考核的起点，再显示你相对于自己设定的目标处在什么位置。仅此而已。 盈利目标 以百分比显示进度，并给出还差多少金额。 可按已平仓加持仓计算，也可只按已平仓计算，取决于你的机构怎么算。 入金、出金、信用额和赠金都不算盈利。出金或追加资金都不会挪动你的进度。 单独计收的成本按机构的口径扣减。按日单独入账的佣金、各项费用、隔夜利息和交易所收费都会拉低这个数字，而不只是订单上写的那笔盈亏。 最少交易日 只数你真正开过仓的日子。一笔持仓分批在一周内平掉，仍然算一个交易日，而不是四个。 如果你的机构是那样表述规则，可以切换成把有过交易动作的日子都算上。 每日的分界线跟随机构的重置时间，而不是券商的午夜。 一致性规则 按已平仓结果计算，你盈利最多的一天占总盈利的比重。 填入你机构的上限。接近时变琥珀色，超过时变红色。 在样本
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Auto Close by Time and Weekend
Amal Yuldashev
专家
一款免费的 MetaTrader 5 定时平仓工具。挂到图表上、设好时间，它就会替你把持仓平掉：每天固定时刻、周末跳空之前，或者一笔单子持有太久的时候。它不开仓，也不发信号，只按你定的时间表让你空仓。 三种空仓方式 每日定时平仓。   每天在你设定的时刻平仓（服务器时间）：交易时段结束、隔夜利息结算前，或任何你想空仓的时刻。 周末平仓。   在周末跳空之前空仓。日期和时刻都可自选（默认周五 20:55 服务器时间），不必带着单子熬到周一开盘。 最长持仓时间。   平掉任何超过你设定时长的单子，免得短线仓位悄悄变成扛好几天的包袱。 开一项、两项或三项都行，每一项都能单独工作。 它平哪些单子 只管本图表的品种，或者所有品种。   一个开关。 按幻数筛选，或者全部。   只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。   定时平仓时也可以顺带删除你的挂单。 为安全而设计 按服务器时间运行 ，并且自己走一份时钟，所以周五晚上报价稀疏的时候，周末平仓照样会触发。 会等点差尖峰过去。   如果到了定时平仓的时刻而点差正在放大，它
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Daily Weekly Monthly Key Levels
Amal Yuldashev
指标
昨天的最高价和最低价、本周开盘价、上周的波动区间，正是多数交易者每天早上都要手动重画一遍的那几条线。 Daily Weekly Monthly Key Levels   会用你自己经纪商的 K 线自动画好，并告诉你当前价距离每一条有多远。放到多近都不会丢，因为 任何跑出视野的价位都会贴到图表边缘 ，变成带名称和价格的标签，并配一个箭头。没有信号，不重绘，也不会把图表堆满。 它画什么 前一日 的最高价、最低价和收盘价。 前一周 的最高价和最低价。 当日与当周开盘价 ，也就是盘中被高度关注、仍在走的开盘价。 前一月 的最高价和最低价（可选）。 每个价位都是一条带名称的线，按周期配色；紧凑的面板会列出全部价位、各自的价格，以及距当前价多少点，让你一眼看出此刻是哪一条在起作用。 放大后也不会消失的价位 在盘中周期的图表上，你的关键价位多数都落在可见价格范围之外；黄金上更是几乎全部、几乎全天如此。看不见的价位比没用还糟，因为你会默认它离得很远。任何跑到视野上方或下方的价位，都会以一个小小的价格标签贴到图表边缘，标签上有它的名称、价格，以及指出它在哪一侧的箭头。画面外的价位有好几个时，它们会摊成一
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Basket Close Manager
Amal Yuldashev
实用工具
一款免费的 MetaTrader 5 一篮子平仓工具。如果你在跑网格、做对冲，或者围绕同一个想法持有好几笔单子，你在意的是整篮子的合计，而不是单张票。把它挂到图表上、设好合计目标，一旦持仓加起来达到这个数，它就 全部 一次性平掉。它不开仓，也不发信号。 它做什么 到达目标就平掉整篮子。   当你持仓的合计结果达到目标时，它会一次性把它们一起平掉。 可选的亏损上限。   设一个合计亏损额，合计结果跌到那里时它就把整篮子平掉，相当于给整篮子设一个简单的止损。 平仓会做到底。   一旦触发目标，它会清掉整篮子并一直盯着，直到每一笔都平掉，所以经纪商一时的拒单绝不会留下一笔落单的还开着。 目标用你习惯的单位 账户货币 的固定金额。 余额的百分比 ，或者 净值的百分比。 合计按整篮子的浮动盈亏计算，含隔夜利息（也可以把它排除在外）。 哪些单子算在篮子里 只管本图表的品种，或者所有品种。   一个开关。 按幻数筛选，或者全部。   只盯某一个智能交易系统的单子，或者留在 0，把账户里所有持仓都算进去，包括你手动下的单。 只买单、只卖单，或者两者。 为安全而设计 读数不对时它不动。   它会等到账户
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Prop Firm Drawdown and Daily Loss Guard
Amal Yuldashev
指标
款免费的 MetaTrader 5 风险面板。它盯住终结大多数考核账户的两条线， 单日亏损上限 和 总亏损上限 ，用进度条实时告诉你离触线还有多远，并在你越线之前提醒。它从不交易，也不发信号，只是把你的上限一直摆在眼前。 它显示什么 今日盈亏 ，以账户货币和百分比显示，配有颜色标记。 当日亏损 ，以进度条显示距离单日上限的位置，并给出触线前还剩多少钱。 总回撤 ，以第二条进度条显示距离最大亏损上限的位置，同样给出剩余空间。 SAFE、CAUTION、DANGER 三种状态 ，在预警水平（默认 80%）提醒一次，触及上限时再提醒一次。 按考核规则设计 单日上限 按账户规模的百分比设定（默认 5%），用当前净值来量，所以持仓的浮亏也算进去，这正是多数考核机构判定越线的方式。基准由你选：当日起始余额、净值、两者中较高的一个，或者当日净值的最高点。最后一种是给那些从当天最好的位置、而不是从开盘算亏损的机构用的。 每日重置时刻 ，按你所在机构的服务器时区设置。 总上限 （默认 10%）可选固定式（在起始余额下方设一条不动的底线，类似 FTMO 的算法）或跟踪式（从净值最高点起算，适用于跟踪回撤的
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Trading Performance Statistics
Amal Yuldashev
指标
一款免费的 MetaTrader 5 交易统计面板。它读取你已平仓的历史记录，把多数交易者其实从没真正算过的数字汇总起来：净盈亏、胜率、盈亏比（利润因子）、平均盈利对平均亏损、盈亏幅度比、期望值、最好和最差的一笔。好看不好看，它都照实显示。它从不交易，也不发信号。 它显示什么 净盈亏 ，所选周期的合计，配有颜色标记。 交易笔数 和 胜率 ，并附上盈利与亏损的笔数。 利润因子 ，总盈利除以总亏损。 平均盈利 和 平均亏损 ，以及两者之间的 盈亏幅度比 。 期望值 ，也就是平均一笔交易对你值多少钱。 最好 和 最差 的一笔交易。 不加修饰的数字 按持仓归组。   分批平掉的一笔交易算作一笔，而不是好几笔，数字和你真实的交易方式对得上。 照实显示。   亏损的月份就显示为亏损的月份。这是一面镜子，不是营销工具。 只读历史。   它无法下单、无法平仓，也无法影响任何一笔交易。 按你想看的来筛选 周期： 全部、今天、本周、本月、最近 7 天、最近 30 天。 只看本图表的品种 ，或者全部品种。 按幻数筛选 ，把某一套策略或某个智能交易系统单独拎出来看；填 0 就是全部。 为什么有用 多数交易者从
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Visual Risk and Position Size Calculator MT4
Amal Yuldashev
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在图表上拖动三条线：入场、止损和目标，即可读出您所选风险对应的精确 手数 。面板会显示以账户货币计价的风险金额、以点数表示的止损距离，以及盈亏比，全部随拖动实时更新。 您的线在两次使用之间会被记住 ，所以切换周期或重启终端之后，您设好的计划依然在那里。没有信号，不重绘。 它显示什么 手数 ，对应您愿意承担的账户百分比风险，并遵守经纪商的最小手数、最大手数和手数步长。 风险金额 ，以您的账户货币计算。 止损距离 ，以点数表示。 盈亏比 ，以及到达目标位时的潜在收益。 方向 ，多头还是空头，由三条线的相对位置自动判断。 您的计划会留在原处 入场、止损和目标按品种和账户分别保存。切换周期、重启终端、第二天再打开，三条线都还在您离开时的位置。超过 30 天的计划会被视为过期并替换为新的默认值，这样就不会把线还原到一片空白的地方。如果您更喜欢每次从头开始，也可以关掉这个功能。 当您确实想重新开始时，面板上有一个   Reset plan to current price   按钮：点击一次进入待确认状态，再点击一次确认，因此绝不会误触发生。 放大时不会消失 把图表放大之后，某条线常常会落在可见价
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Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops
Amal Yuldashev
实用工具
你说每笔一个百分点。最近十笔并不是。因为止损会挪，手数却没跟着挪。把入场、止损、目标作为三根可拖动的线放到图上。把止损拖到这笔交易真正被否定的位置，手数就跟着走，于是止损离十个点也好、两百个点也好，一个百分点始终是一个百分点。之后一次点击，就按这个手数发出去。 它从不决定要不要交易，决定的是您。 里面没有信号、没有入场规则，也没有任何策略。方向和价位由您选，它按正确的手数把单送出去，然后完全照您的配置逐笔管理，不管您在不在盯盘。 它做三件事，第三件才是你真正有感觉的 手数跟着你的止损走 ，不是反过来。风险可以按余额或净值的百分比设定，也可以用账户货币的固定金额，拖动时实时重算。 一次点击发出去 ，止损和目标直接取自你的线，按你把入场放在哪里，自动是市价单或对应的挂单。 之后它替你把这笔交易走完。 分批平仓、保本、追踪止损和日内限额，每个 tick 都在跑，凌晨三点也在跑，你睡着的时候也在跑。 它拒绝去做的事 用风险除以止损距离，谁都会算。下面这些，只有被它们的缺失坑过的人才会写进去，也是把实盘账户交给它的理由。 计划不成立时，它拒绝算手数。 止损贴着入场价放，多数面板会自信地报出 77
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