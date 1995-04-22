Artemis FX HFT Throttle MT5

Artemis HFT Throttle EA MT5

等待终于结束了——我们最受欢迎的 Artemis EA 之一现已支持 MetaTrader 5。

Artemis HFT Throttle EA MT5 将我们热门 MT4 版本中的结构化短线外汇自动化交易带到 MT5 平台，并保持相同的核心交易理念：受控执行、纪律化的交易频率以及清晰的仪表盘可视化。

Artemis HFT Throttle EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，面向短线外汇自动化交易，并提供结构化执行控制。它将图表交易品种逻辑与 Artemis Throttle Guard 相结合。Artemis Throttle Guard 是一个执行控制层，用于管理请求频率、限制交易突增、处理经纪商错误，并支持更有纪律的自动化交易。

默认情况下，EA 会交易其所加载图表的交易品种。对于希望将交易限制在指定货币对上的用户，也提供可选的交易品种白名单。

MT5 版本新内容

此 MT5 版本将 Artemis HFT Throttle EA 带到 MetaTrader 5 平台，同时保留熟悉的 Artemis 工作流程、仪表盘结构和短线外汇交易方式。

MT5 版本包含最新的 V2.0 功能集，包括 Smart Market State、Broker Quality Score、Trade Readiness Score、改进的 Why No Trade 诊断、Artemis Copilot 指导消息、STATE 仪表盘标签页以及更清晰的面板处理。

现有 Artemis HFT Throttle 用户会熟悉原有交易逻辑和整体行为，而 MT5 用户现在可以直接在 MetaTrader 5 中使用同样的结构化外汇剥头皮交易框架。

V2.0 新内容

V2.0 新增 Smart Market State 层、Broker Quality Score、Trade Readiness Score、改进的 Why No Trade 诊断、我们独有的 Artemis Copilot 指导消息、新的 STATE 仪表盘标签页以及更清晰的面板处理。V2.0 保持原有 FX HFT Throttle 交易逻辑不变，因此在 MT5 版本支持的情况下，原有策略行为和 set 文件兼容性将得到保留。

新的 Smart Market State 层可显示当前市场环境是趋势、区间、安静、波动、还是存在点差风险，帮助用户在交易前和交易过程中理解市场环境。

Broker Quality Score 可以更清楚地显示当前点差和执行条件，这对于短线外汇剥头皮尤其有用，因为经纪商条件可能会显著影响结果。

Trade Readiness Score 将市场状态、经纪商质量、点差、波动率、交易时段、风险和冷却条件整合为一个简单分数，使用户可以快速判断 EA 是准备交易、正在等待，还是需要谨慎运行。

新的 STATE 标签页将这些细节集中在一个位置，使 EA 更容易监控，并帮助用户理解为什么 EA 可能在等待而不是开仓交易。

Artemis Throttle Guard

Throttle Guard 让用户可以控制 EA 向经纪商发送交易操作的频率。限制包括每日交易请求、OrderSend、OrderClose、OrderModify 上限、操作之间的最短间隔、每分钟最大操作次数以及连续错误保护。

Throttle Guard 旨在减少过度活跃的执行行为，帮助 EA 在快速变化的市场条件下以更受控的方式运行。V2 还新增了 Throttle Safety Close，当达到 throttle 锁定并且仍有 Artemis 管理的交易处于打开状态时，它可以尝试降低未平仓风险敞口。

Smart Market State

Smart Market State 层有助于在交易活动之前和过程中识别当前交易环境。

它可以显示如下状态：

Trending

Ranging

Quiet

Volatile

Spread Risk

Caution

Waiting

这有助于用户理解 EA 是否看到有利条件、混合条件，或是否存在应暂时观望的原因。

Broker Quality Score

对于短线外汇交易来说，经纪商条件非常重要。Broker Quality Score 可以更清楚地显示当前点差和执行条件。这可以帮助用户判断交易条件是干净、可接受，还是可能不适合短线剥头皮。

Trade Readiness Score

Trade Readiness Score 将多个实时因素整合为一个简单的交易准备状态视图。

它会考虑以下方面：

市场状态

经纪商质量

点差

波动率

交易时段

风险控制

冷却时间

Throttle 状态

这让用户更清楚地了解 EA 是否准备好交易、是否在等待更好条件，或是否正在谨慎运行。

Artemis Copilot

Artemis Copilot 会直接在仪表盘上提供清晰的指导消息。Copilot 帮助解释 EA 当前看到的情况、为什么可能在等待，以及哪些条件可能影响交易准备状态。

该功能旨在让 EA 在实盘交易和测试期间更易监控，并更加透明。

风险与交易管理

Artemis 包括固定手数或风险百分比手数计算、SL/TP、最大持仓数量、最大手数控制、每日亏损和回撤限制、开放风险限制以及每日亏损交易保护。

EA 还包含或改进了以下功能：

单次亏损冷却

连续亏损冷却

点差与目标保护

Break-even

Trailing Stop

Protected Exit 跟踪

Exit Reason Tracking

TimeExit / 最大交易持续时间

Profit-only TimeExit

这些工具有助于管理交易行为，但不能保证盈利，也不能防止亏损。

仪表盘与控制

仪表盘显示关键账户、交易和系统信息，包括：

Balance

Equity

Floating P/L

Today Net with Win Rate

Week Net

Month Net

Market State

Broker Quality

Trade Readiness

Why No Trade diagnostics

仪表盘标签页包括：

DASH

RISK

GUARD

EXEC

DIAG

STATE

HIST

STATS

SETTINGS

EVENTS

HELP

运行时按钮包括 Pause / Resume 和 Close，允许用户直接从图表暂停新的交易或关闭 Artemis 管理的持仓。

Advanced / Tester Only

Advanced / Tester Only 部分包括 Market Validation Fallback、Tester Frequency Mode、Tester Repeat Entries 和 Tester Repeat Cooldown。

推荐的正常设置：

Market Validation Fallback = true

Tester Frequency Mode = false

Tester Repeat Entries = false

Tester Repeat Cooldown = 30

Tester Frequency Mode 仅用于诊断，不应用于判断盈利能力，也不应作为策略测试模式使用。

Set 文件

在可用情况下，会为主要外汇货币对和短线交易配置提供 set 文件。

通常支持的货币对包括：

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

USDCHF

USDCAD

AUDUSD

NZDUSD

未来可能会提供更多 set 文件。

每个货币对应使用唯一的 magic number，并使用以下格式的交易注释：

Artemis HFT Throttle

重要提示

表现取决于经纪商点差、佣金、滑点、执行质量、交易品种、时间周期、账户类型和市场条件。

任何 Expert Advisor 都无法保证盈利、避免亏损或保证经纪商接受订单。

请始终先在模拟账户测试，使用合理的手数，并仔细监控表现。