MTFOpenLineEn

概述

Multi Timeframe Open Lines是一款适用于MetaTrader 5的轻量级指标，可在当前图表上直接显示所选时间周期的开盘价水平线。

本指标可以显示更高时间周期、更低时间周期以及相同时间周期的开盘价。

例如，可以在H1图表上显示H4和D1的开盘价，也可以在H1图表上显示M15的开盘价。

最多可以同时设置三个时间周期，并且每个时间周期都可以单独配置。

本指标仅用于辅助图表分析。它不会提供交易信号，不会开仓、修改持仓或平仓。

工作原理

每条开盘价线从所选时间周期的开始时间绘制到下一个周期的开始时间。

通过这种分段显示方式，可以清楚地确认每个开盘价所属的时间区间，并查看当前市场价格位于该开盘价的上方还是下方。

本指标也可以显示当前正在形成周期的开盘价，并自动更新显示。

主要功能

最多同时显示三个时间周期的开盘价

支持更高、更低和相同时间周期

可单独启用或关闭每个时间周期

可单独设置每条线的颜色、样式和宽度

可调整历史周期的显示数量

可显示当前周期的开盘价

可使用垂直线连接连续的开盘价水平

在图表右侧显示最新开盘价标签

可调整标签文字大小

可调整刷新间隔

自动使用当前图表品种

使用示例

在H1图表上显示H4和D1开盘价

在M15图表上显示H1、H4和D1开盘价

在H1图表上显示M15开盘价

在M5图表上显示H1、D1和W1开盘价

输入参数

时间周期1

Enable timeframe 1：启用或关闭第一条开盘价线

Timeframe 1：选择第一条开盘价线使用的时间周期

Line color 1：设置第一条线和标签的颜色

Line style 1：设置第一条线的样式

Line width 1-5：设置第一条线的宽度，范围为1至5

时间周期2

Enable timeframe 2：启用或关闭第二条开盘价线

Timeframe 2：选择第二条开盘价线使用的时间周期

Line color 2：设置第二条线和标签的颜色

Line style 2：设置第二条线的样式

Line width 1-5：设置第二条线的宽度，范围为1至5

时间周期3

Enable timeframe 3：启用或关闭第三条开盘价线

Timeframe 3：选择第三条开盘价线使用的时间周期

Line color 3：设置第三条线和标签的颜色

Line style 3：设置第三条线的样式

Line width 1-5：设置第三条线的宽度，范围为1至5

通用设置

Number of historical open periods：设置显示的历史开盘价周期数量

Show current period open：显示当前正在形成周期的开盘价

Connect steps with vertical lines：使用垂直线连接连续的开盘价水平

Show latest open labels：在图表右侧显示最新的时间周期名称和开盘价

Label font size：设置标签文字大小

Refresh interval (seconds)：设置重新绘制的时间间隔，单位为秒

Object name prefix：设置图表对象名称前缀，通常不需要修改

注意事项

开盘价和时间区间以经纪商提供的价格数据及服务器时间为准。因此，不同经纪商的日线和周线开盘时间及开盘价可能存在差异。

在较高时间周期图表上显示较低时间周期时，线段会变短，并可能因图表缩放比例而出现重叠。

如果MetaTrader 5尚未加载所需时间周期的历史数据，过去的开盘价线可能不会立即全部显示。

本指标仅用于辅助图表分析，不保证任何交易结果。