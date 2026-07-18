MTFOpenLineEn

概述

Multi Timeframe Open Lines是一款适用于MetaTrader 5的轻量级指标，可在当前图表上直接显示所选时间周期的开盘价水平线。

本指标可以显示更高时间周期、更低时间周期以及相同时间周期的开盘价。

例如，可以在H1图表上显示H4和D1的开盘价，也可以在H1图表上显示M15的开盘价。

最多可以同时设置三个时间周期，并且每个时间周期都可以单独配置。

本指标仅用于辅助图表分析。它不会提供交易信号，不会开仓、修改持仓或平仓。

工作原理

每条开盘价线从所选时间周期的开始时间绘制到下一个周期的开始时间。

通过这种分段显示方式，可以清楚地确认每个开盘价所属的时间区间，并查看当前市场价格位于该开盘价的上方还是下方。

本指标也可以显示当前正在形成周期的开盘价，并自动更新显示。

主要功能

  • 最多同时显示三个时间周期的开盘价

  • 支持更高、更低和相同时间周期

  • 可单独启用或关闭每个时间周期

  • 可单独设置每条线的颜色、样式和宽度

  • 可调整历史周期的显示数量

  • 可显示当前周期的开盘价

  • 可使用垂直线连接连续的开盘价水平

  • 在图表右侧显示最新开盘价标签

  • 可调整标签文字大小

  • 可调整刷新间隔

  • 自动使用当前图表品种

使用示例

  • 在H1图表上显示H4和D1开盘价

  • 在M15图表上显示H1、H4和D1开盘价

  • 在H1图表上显示M15开盘价

  • 在M5图表上显示H1、D1和W1开盘价

输入参数

时间周期1

  • Enable timeframe 1：启用或关闭第一条开盘价线

  • Timeframe 1：选择第一条开盘价线使用的时间周期

  • Line color 1：设置第一条线和标签的颜色

  • Line style 1：设置第一条线的样式

  • Line width 1-5：设置第一条线的宽度，范围为1至5

时间周期2

  • Enable timeframe 2：启用或关闭第二条开盘价线

  • Timeframe 2：选择第二条开盘价线使用的时间周期

  • Line color 2：设置第二条线和标签的颜色

  • Line style 2：设置第二条线的样式

  • Line width 1-5：设置第二条线的宽度，范围为1至5

时间周期3

  • Enable timeframe 3：启用或关闭第三条开盘价线

  • Timeframe 3：选择第三条开盘价线使用的时间周期

  • Line color 3：设置第三条线和标签的颜色

  • Line style 3：设置第三条线的样式

  • Line width 1-5：设置第三条线的宽度，范围为1至5

通用设置

  • Number of historical open periods：设置显示的历史开盘价周期数量

  • Show current period open：显示当前正在形成周期的开盘价

  • Connect steps with vertical lines：使用垂直线连接连续的开盘价水平

  • Show latest open labels：在图表右侧显示最新的时间周期名称和开盘价

  • Label font size：设置标签文字大小

  • Refresh interval (seconds)：设置重新绘制的时间间隔，单位为秒

  • Object name prefix：设置图表对象名称前缀，通常不需要修改

注意事项

开盘价和时间区间以经纪商提供的价格数据及服务器时间为准。因此，不同经纪商的日线和周线开盘时间及开盘价可能存在差异。

在较高时间周期图表上显示较低时间周期时，线段会变短，并可能因图表缩放比例而出现重叠。

如果MetaTrader 5尚未加载所需时间周期的历史数据，过去的开盘价线可能不会立即全部显示。

本指标仅用于辅助图表分析，不保证任何交易结果。


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5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
Ninja Trend Matrix MT5
Atsushi Katayama
指标
Ninja Trend Matrix MT5 Ninja Trend Matrix MT5是一款MetaTrader 5指标，将多个时间周期的趋势方向、相对强度和基于ATR的波动状态集中显示在一个面板中。它可用于在进行主观判断或使用其他交易系统之前，快速了解当前市场环境。 本指标不会开仓、修改订单或平仓，也不显示入场箭头、止盈、止损、胜率或利润预测。 主要功能 将每个选定周期分类为 STRONG UP、UP、RANGE、DOWN、STRONG DOWN 或 N/A 显示0至100的相对趋势强度 基于ATR显示 LOW、NORMAL、HIGH 或 SHOCK 波动状态 综合EMA 20/50、EMA斜率、近期高低点结构、ADX和+DI/-DI 使用已收盘K线，而不是当前尚未收盘的K线 面板可直接拖动、最小化、自动布局并支持紧凑网格 时间周期 DEFAULT显示M5、M15、H1、H4和D1。CUSTOM可输入逗号分隔的列表，例如M1,M5,M30,H1,W1,MN1。ALL显示从M1到MN1的全部21个MT5标准时间周期。 综合状态与提醒 面板汇总显示 BULLISH ALIGNMENT
FREE
NINJA Symbol Passport MT5
Atsushi Katayama
实用工具
NINJA SYMBOL PASSPORT MT5 概述 NINJA Symbol Passport MT5是一款免费的只读实用工具，用于查看经纪商提供的交易品种规格和当前交易条件。它可以扫描市场报价（Market Watch）中的品种或服务器上的可用品种，有效上限为200个品种。面板和输入参数名称使用英语。 检查的数据 面板显示交易时段、到期日、交易模式、预估点差成本、参考交易量对应的预估保证金，以及点差与ATR的比率。每个品种都会显示PENDING、PASS、WARN或BLOCK结果及相应原因。PASS仅表示已实现的检查未发现当前警告或阻止条件。 附加功能 结果可以导出为CSV。保存的基准数据可用于检测所监控固定品种规格的变化。面板支持拖动和折叠，后台扫描会继续运行。 重要说明 本实用工具不是信号、交易机会或品种排名系统，也不提供BUY或SELL入场提示。PASS不表示盈利、安全或推荐。数值取决于经纪商、账户类型和当前市场数据。点差成本和保证金为即时估算，不会完整计入佣金或未来滑点。请先在模拟账户上测试。 运行方式 本工具不会发送订单或修改持仓，也不使用DLL或调用WebReque
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Ninja Trinity XAU
Atsushi Katayama
专家
Ninja Trinity XAU 概述 Ninja Trinity XAU 是一款面向 MetaTrader 5 的 XAUUSD 多策略 EA。信号引擎以 M5 数据为基础，并在需要时使用更高周期的市场环境。 组合由三个功能角色构成： - 多头与动量：突破、回测、动量、支撑及反转逻辑 - 空头：弱势行情中的向下突破、延续及反转逻辑 - 统一控制：市场状态路由、3/9/18 周表现记忆、回撤控制及经纪商执行检查 本 EA 不使用网格、马丁格尔或以回本为目的的逆势加仓。内部策略参数受到保护。v1.48 仅向用户显示两个输入参数。 v1.48 新增内容 - 根据已完成 M5 K 线独立重建 A–N 虚拟表现记录 - 21、63、126 天三个窗口，对应 3、9、18 周 - 识别震荡、上涨、下跌、突破、过渡和波动冲击的多状态控制器 - 三档自动复利：Conservative 0.60x、Balanced 1.00x、Aggressive 1.25x - 默认模式改为 Conservative 0.60x - 图表左下角新增可折叠的 Capital & Lot Guide - 通过共享价格
Yenforge Usdjpy Adaptive Signals
Atsushi Katayama
指标
YENFORGE USDJPY v1.10 Adaptive Fusion 5 YENFORGE USDJPY is a discretionary signal indicator for MetaTrader 5. It evaluates confirmed M5 and M15 bars and displays BUY/SELL candidates together with reference target, stop and time-exit levels. This product is designed and validated primarily for Japanese traders using USDJPY data from the OANDA Japan MT5 Tokyo server. It can start on other broker feeds, but signal timing, prices, spread filtering and historical reconstruction may differ. The interf
Goldforge Gold Signals
Atsushi Katayama
指标
Goldforge Gold Signals 产品概述 Goldforge Gold Signals 是一款为 XAUUSD（黄金）设计的 MetaTrader 5 交易信号指标。它只分析已经收盘的 M5 K线，并结合 M15 及更高时间周期进行确认，在图表上显示潜在的买入和卖出信号。 建议使用 M5 图表。即使切换当前图表的显示周期，计算引擎仍以 M5 为基础。本产品不会自动发送或管理订单，所有交易决定和下单操作均由用户自行负责。 主要功能 - 仅根据已收盘K线计算；信号来源K线收盘后，箭头不会移动 - 覆盖东京/亚洲、伦敦和纽约时段的 M5/M15 逻辑 - 三种信号频率模式：QUALITY、BALANCED、HIGH FREQUENCY - 显示 BUY/SELL 箭头、Entry、TP、SL 和计划 Time Exit - STR 3、STR 2、STR 1 三档相对强度评级 - 五个时间周期的趋势面板 - 弹窗、手机推送、邮件和声音提醒 - 自动检测经纪商服务器相对 UTC 的时差，并提供手动模式 信号模式 QUALITY：信号数量最少、筛选最严格的模式。
Ninja Kagehana XAU
Atsushi Katayama
专家
Ninja Kagehana XAU 面向近期市场、约每两周持续更新的XAUUSD EA 最大特点：约每两周持续复核与更新 Ninja Kagehana XAU并不是一款多年保持相同逻辑、无需维护的EA。 原则上约每两周重新检查近期交易表现、最新Tick数据、交易成本、市场状态以及不同经纪商之间的差异，并持续进行维护和更新。当测试确认存在有意义的改进时，将通过MQL5 Market发布新版本。 如果当前版本仍然是表现更好的方案，则不会为了更新版本号而进行无意义的修改，而是保留当前逻辑并继续下一周期的检查。约两周是持续测试、维护和更新的周期，并不是产品有效期。超过显示的复核日期后，EA不会停止运行。 MQL5 SIGNAL 计划使用Ninja Kagehana XAU专用账户发布公开的MQL5 Signal。积累稳定的前向记录后，将在产品页面补充相关信息。 Signal发布前，页面中的数据属于回测或独立Tick验证结果，并非真实前向交易结果。 主要规格 MetaTrader 5 XAUUSD / GOLD 内部信号周期：M5 支持做多和做空 两套逻辑：均值回归和缓冲突破 最多同时持有一个
Ninja EA Portfolio Guard MT5
Atsushi Katayama
实用工具
NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5 NINJA EA Portfolio Guard MT5是一款面向整个MetaTrader 5账户的监控与风险管理工具。只需在一个图表上加载一个实例，即可按Magic Number查看手动交易和多个EA。它不预测行情、不生成信号，也不会主动开仓。 重要：作用范围为整个账户 CLOSE ALL、DELETE PENDING和自动保护并不限于当前图表品种，而会作用于整个MT5账户，包括手动交易、所有Magic Number、所有EA和所有品种。每个账户只运行一个实例，并先在模拟账户测试。 面板与Magic分析 Balance、Equity、Floating、Free margin和Margin 含浮动盈亏的当日结果，以及本周和本月已实现结果 从持久峰值计算的Equity DD和已实现余额曲线的Closed DD 全账户Positions、总Lots和Pending NORMAL、WATCH、DANGER和MAX USE 每个Magic Number可显示7/14/30日已实现盈亏、30日PF、胜率、最大连败、当前持仓数、手数和浮动盈
NINJA Market Radar MT5
Atsushi Katayama
实用工具
PRODUCT NAME NINJA Market Radar MT5 LANGUAGE Simplified Chinese (zh) SHORT DESCRIPTION 只读MT5实用工具，以透明的0至100分Market Context Score对市场报价中可见的交易品种进行排名。 FULL DESCRIPTION 重要：本工具仅用于分析，不是交易信号 NINJA Market Radar MT5是一款只读的多品种实用工具。它对当前市场环境进行排名，帮助用户建立观察列表并自行查看图表。BULLISH WATCH、BEARISH WATCH和评分仅为分析标签，不是BUY或SELL指令，也不代表盈利概率。 品种范围和时间周期 本工具仅扫描当前在市场报价（Market Watch）中可见的品种。默认上限为30个品种，可设置的最大值为60。默认分析周期为M15、H1和H4。面板和输入参数名称使用英语。 透明的0至100分评分 Market Context Score由可见的评分部分相加而成：趋势30分，依据M15、H1和H4上的EMA 20与EMA 50一致性；动量2
NINJA Setup Confirm MT5
Atsushi Katayama
实用工具
概述 NINJA Setup Confirm MT5是一款只读实用工具，用于在选出候选品种后检查当前图表品种。面板整合M15、H1和H4环境、已收盘K线条件、运行状态以及参考风险计划。 检查内容 面板显示EMA趋势一致性、方向性RSI和ADX/DI、ATR活跃度、点差与ATR之比、交易时段和报价状态，以及已收盘K线的突破、回调或延续条件。0至100的透明Market Context Score表示规则一致程度，不代表概率。 状态 WAIT表示环境尚未准备好。ARMED表示方向环境一致，但触发条件尚未全部完成。TRIGGERED表示设定分数、符合条件的已收盘K线和有效参考计划均已具备。BLOCKED表示运行、经纪商或风险检查失败。 参考计划 面板估算Entry、SL、TP、风险金额、手数和保证金。OrderCalcProfit将Entry到SL的实际损失换算为账户货币，手数按经纪商volume step向下取整。若超过设定的可用保证金限制，OrderCalcMargin可降低参考手数。 重要说明 TRIGGERED不是入场指令、交易信号或盈利保证。本工具不会发送订单或修改持仓。数值为估算
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