Trade Manager with Risk Sizing and Trailing Stops

你说每笔一个百分点。最近十笔并不是。因为止损会挪，手数却没跟着挪。把入场、止损、目标作为三根可拖动的线放到图上。把止损拖到这笔交易真正被否定的位置，手数就跟着走，于是止损离十个点也好、两百个点也好，一个百分点始终是一个百分点。之后一次点击，就按这个手数发出去。

它从不决定要不要交易，决定的是您。里面没有信号、没有入场规则，也没有任何策略。方向和价位由您选，它按正确的手数把单送出去，然后完全照您的配置逐笔管理，不管您在不在盯盘。

它做三件事，第三件才是你真正有感觉的

手数跟着你的止损走 ，不是反过来。风险可以按余额或净值的百分比设定，也可以用账户货币的固定金额，拖动时实时重算。

，不是反过来。风险可以按余额或净值的百分比设定，也可以用账户货币的固定金额，拖动时实时重算。 一次点击发出去 ，止损和目标直接取自你的线，按你把入场放在哪里，自动是市价单或对应的挂单。

，止损和目标直接取自你的线，按你把入场放在哪里，自动是市价单或对应的挂单。 之后它替你把这笔交易走完。分批平仓、保本、追踪止损和日内限额，每个 tick 都在跑，凌晨三点也在跑，你睡着的时候也在跑。

它拒绝去做的事

用风险除以止损距离，谁都会算。下面这些，只有被它们的缺失坑过的人才会写进去，也是把实盘账户交给它的理由。

计划不成立时，它拒绝算手数。 止损贴着入场价放，多数面板会自信地报出 77 手。这一个只显示两条横线，并告诉您止损太近、无法计算手数。这是仓位计算工具能犯的最贵的错。

止损贴着入场价放，多数面板会自信地报出 77 手。这一个只显示两条横线，并告诉您止损太近、无法计算手数。这是仓位计算工具能犯的最贵的错。 按不动的按钮会告诉您为什么。 休市、禁止交易、已达日内限额、可用保证金不足、止损离现价太近，十九种不同的原因，用大白话写出来，而不是按下去毫无反应的控件。

休市、禁止交易、已达日内限额、可用保证金不足、止损离现价太近，十九种不同的原因，用大白话写出来，而不是按下去毫无反应的控件。 在最容易算错的品种上，手数算得对。 止损是亏损，止盈是盈利，而很多差价合约和交叉盘上，经纪商给这两者的估值并不相同。拿错的去算手数，实际风险会悄悄超过您的设定。它对每一边都读取正确的估值。

止损是亏损，止盈是盈利，而很多差价合约和交叉盘上，经纪商给这两者的估值并不相同。拿错的去算手数，实际风险会悄悄超过您的设定。它对每一边都读取正确的估值。 入场线还在跟随价格时，价格若已穿过您的止损，计划作废。 它不会悄悄翻成反向的那笔交易，而单凭几何关系判断方向正会翻过去。

它不会悄悄翻成反向的那笔交易，而单凭几何关系判断方向正会翻过去。 止损永远不会被放宽。任何追踪模式下都不会，部分平仓之后不会，重启之后也不会。它只朝对您有利的方向移动。

在图表上做计划

拖动入场、止损和止盈线。整条线上任意一点都抓得住，不必去找隐藏的手柄。

手数、风险金额、止损距离和盈亏比随拖动实时重算。

风险可按余额或净值的百分比，也可以是账户货币的固定金额。

不想拖？可让止损自动落在价格后方固定点数或 ATR 倍数处，并把止盈锁定为某个盈亏比，让它跟着走。

计划按品种保存并自动恢复，切换周期或重启都不会悄悄按当时的价格重建一遍。

看不见的价位照样告诉您它在哪。放大到某条线跑出视野时，它贴在图表边缘变成小标签，显示名称和价格。点一下，图表自动调整到重新看见它。

一键入场

按计划好的手数买入或卖出，止损和止盈直接取自您画的线。

把入场线放在离价格远处，它自动变成对应的挂单，止损单还是限价单，看您放在哪一侧。

按钮在按下之前就写明它要做什么，含订单类型和手数。

可选的二次确认，确认会自行过期，您一动线它就立刻失效。

然后它管理这笔交易

部分平仓 ，两级，第二级按剩余仓位算，而不是按原始手数。

，两级，第二级按剩余仓位算，而不是按原始手数。 保本 ，到达您的触发条件后移动，并在入场价之外锁住一段缓冲，而不是刚好持平。

，到达您的触发条件后移动，并在入场价之外锁住一段缓冲，而不是刚好持平。 追踪止损 四种模式：固定距离、ATR 倍数、吊灯止损（跟随入场以来的最高价）、或跟在您指定根数的已收盘蜡烛之后。

四种模式：固定距离、ATR 倍数、吊灯止损（跟随入场以来的最高价）、或跟在您指定根数的已收盘蜡烛之后。 触发条件用您顺手的单位来读：点、ATR 倍数、R 倍数，或账户货币。

一切都读取已收盘的K线，因此不会重绘。

这一天该收手时，它会拦住您

按账户百分比设定日内限额和总限额。面板显示离两条线各还剩多少余地。一旦触及，它撤掉自己的挂单，平掉自己开的仓，并在跨日之前拒绝新的入场。这是会动手的限额，不是在旁边看着的进度条。

面板

一张可拖动、可锁定的卡片。上面是您正在计划的交易，下面是已持有的仓位，带实时止损、实时止盈、已经做过什么、还在等什么。可选的历史区加上胜率、盈利因子、每笔平均和最好最差的一天，数据取自经纪商自己的已平仓交易，而不是本工具私下记的账。

它不会碍事

一个整天挂在图表上的面板，应该几乎不占用什么资源。这个就是这样做的。

面板每秒最多重绘两次 ，而不是每个报价都重绘。耗时的工作被刻意放在了节流之后。

，而不是每个报价都重绘。耗时的工作被刻意放在了节流之后。 三十七个图表对象。 这就是整个界面。

这就是整个界面。 是实测，不是宣称。在黄金逐笔模型的166万个报价上，平均每个报价的处理开销约为一微秒。

需要知道的几点

净额结算和对冲账户都支持，经纪商提供的任何品种都可以。

它只管自己开的仓位，靠自己的幻数识别，不会碰您别的单，也不会碰别的工具的单。

部分平仓、保本、追踪止损、止盈线和账户限额，每一项都能单独关掉。全关之后，它就是按风险定手数的一键下单面板。

每个仓位的每个阶段最多只执行一次，这份记忆挺得过重启、重新编译和订单号变更。

关于演示版，把话说清楚

在本市场，付费产品的演示版只能在策略测试器里运行。从 1.1 版起，面板在策略测试器中可以完全操作：选好方向，直接从面板下单，然后在测试推进的过程中看着保本、分批平仓和追踪止损作用在这笔持仓上。测试器里仍有两件事做不到，而且都不是本产品的设置：面板无法拖动，提醒也不会响。这两项在真实图表上都正常工作，图集里的视频演示的就是面板在真实图表上被操作的过程。

需要我的时候，我会回复

在评论区或通过MQL5私信提问，回复您的是写这段代码的人，而不是客服窗口。如果哪里坏了，我希望知道，而且错误反馈换来的是修复，不是绕开问题的办法。

这是一个新上架的产品，您看得出来

背后没有长长的评价记录，也没有多年的版本历史。早来的人得到的是这个价格，并且您购买的一切都会一直按此价格计算，以及一位还有时间真正回复您的开发者。价格会随着评价增加而上调，不会下调。

您本来就知道止损该放在哪，也知道自己愿意承担多少风险。它要做的是让手数配得上这个决定，订单配得上这个计划，后续的管理真的发生。