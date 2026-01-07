Keyboard ScalpMaster Pro

🇨🇳 中文（简体）

YouTube 视频说明：

https://youtu.be/OJXERVs405g

Keyboard Scalper Pro —— 工具说明

Keyboard Scalper Pro 是一款 手动剥头皮交易辅助工具，专为通过 键盘快捷键 执行和管理交易而设计，可实现 快速、精准、专注的交易操作。

该工具 不自动做出任何交易决策。

所有操作均由交易者通过预设快捷键 手动触发。

快捷键功能说明

W – Buy Market（市价买入）

使用预设的风险或手数设置，在当前交易品种上立即开立市价多头仓位。

S – Sell Market（市价卖出）

使用预设的风险或手数设置，在当前交易品种上立即开立市价空头仓位。

E – Break-Even（保本）

将止损移动至保本位置，基于当前品种 所有已开仓位的平均入场价格 进行计算。

在加仓（分批建仓）时尤为实用。

Q – Close All Positions（按品种平仓）

立即关闭 当前交易品种的所有持仓。

其他交易品种不受影响。

Y / X – 仓位风险调整

基于账户余额动态调整仓位风险：

Y → 风险减少 0.1%

X → 风险增加 0.1%

无需打开设置或面板即可快速进行风险控制。

方向键 ↑ / ↓ – 止损调整

以 预设步长 向上或向下移动止损，专为快速剥头皮交易优化。

步长可在 “Steps for SL” 设置中进行配置。