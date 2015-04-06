Gold Hunter Pro MT4

Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。

该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。

该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。





定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD





风险与资金管理

该 EA 支持两种仓位规模计算模式：

固定手数 — 使用固定的交易量。

基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。

在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。





推荐交易条件

交易品种：XAUUSD

平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5

账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户

建议使用稳定的执行环境

建议低滑点

建议使用 VPS 托管

最低杠杆：1:10

推荐杠杆：1:100 或更高





输入参数

VOLUME

Money Management — 固定手数或基于风险的手数计算。

Risk — 用于基于风险仓位规模计算的风险值。

Fixed — 用于交易的固定手数。

TRADE

Hedge Mode — 控制对冲功能。

Trade Mode — 允许全部交易、仅做多或仅做空交易。

Stop Loss — 以价格百分比表示的止损距离。

Take Profit — 以价格百分比表示的止盈距离。

Expert Magic Number — EA 交易的唯一标识符。

Expert Comment — 自定义交易注释。

TIME

Auto GMT Offset — 自动检测经纪商 GMT 偏移。

Manual GMT Offset — 手动设置 GMT 偏移。

DST — 夏令时调整。

Trade on Monday-Friday — 按工作日启用或禁用交易。

Session Start / End — 定义允许交易的时间段。

SYSTEM

Plot Levels — 显示计算出的结构性水平。

Stop Trading After Movement — 在满足预设波动条件后暂停交易。

Stop Trading Level — 选择用于暂停逻辑的水平。

Trading Bars — 定义激活后仍允许交易的K线数量。





Gold Hunter Pro 仅通过 MQL5 Market 官方发行。任何再分发或第三方转售均未经授权且不受支持。只有通过官方平台购买的产品才有资格获得更新、技术支持和产品真实性保障。