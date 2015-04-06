Gold Hunter Pro MT4
- 专家
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Farell Edson MazarinWe offer high-quality products from leading MQL5 developers with over 10 years of industry experience. Our Expert Advisors are based on quantum approach: we combine classical quantitative analysis, mathematical market models, along with AI and neural networks for certain programs.
- 版本: 1.60
- 更新: 15 七月 2026
- 激活: 10
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。
该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。
该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。
定价政策
每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。
当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。
最终价格：1999.99 USD
风险与资金管理
该 EA 支持两种仓位规模计算模式：
- 固定手数 — 使用固定的交易量。
- 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。
在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。
推荐交易条件
- 交易品种：XAUUSD
- 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5
- 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户
- 建议使用稳定的执行环境
- 建议低滑点
- 建议使用 VPS 托管
- 最低杠杆：1:10
- 推荐杠杆：1:100 或更高
输入参数
VOLUME
Money Management — 固定手数或基于风险的手数计算。
Risk — 用于基于风险仓位规模计算的风险值。
Fixed — 用于交易的固定手数。
TRADE
Hedge Mode — 控制对冲功能。
Trade Mode — 允许全部交易、仅做多或仅做空交易。
Stop Loss — 以价格百分比表示的止损距离。
Take Profit — 以价格百分比表示的止盈距离。
Expert Magic Number — EA 交易的唯一标识符。
Expert Comment — 自定义交易注释。
TIME
Auto GMT Offset — 自动检测经纪商 GMT 偏移。
Manual GMT Offset — 手动设置 GMT 偏移。
DST — 夏令时调整。
Trade on Monday-Friday — 按工作日启用或禁用交易。
Session Start / End — 定义允许交易的时间段。
SYSTEM
Plot Levels — 显示计算出的结构性水平。
Stop Trading After Movement — 在满足预设波动条件后暂停交易。
Stop Trading Level — 选择用于暂停逻辑的水平。
Trading Bars — 定义激活后仍允许交易的K线数量。
Gold Hunter Pro 仅通过 MQL5 Market 官方发行。任何再分发或第三方转售均未经授权且不受支持。只有通过官方平台购买的产品才有资格获得更新、技术支持和产品真实性保障。
金融市场交易涉及重大风险。过往表现并不保证未来结果。用户在使用该智能交易系统前，应仔细评估自身账户条件、所选设置以及可接受的风险水平。资金配置应严格符合个人风险承受能力。