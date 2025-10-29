Smart Trend and Range EA
- 专家
- Cong Wei Jia
- 版本: 1.1
- 激活: 5
实盘信号：https://www.mql5.com/zh/signals/2341050
Smart Trend and Range EA 是一款基于市场结构分析的自动交易程序，设计用于在不同市场状态下执行交易操作。
EA 根据当前价格行为与市场结构特征，在趋势条件和区间条件下采用不同的交易逻辑。
程序不使用马丁、网格、补仓或加仓机制，每笔交易均为独立订单，并在下单时设置止损与止盈参数。
交易逻辑说明
-
当市场结构符合趋势条件时，EA 按趋势方向执行交易；
-
当价格行为进入区间状态时，EA 根据区间波动条件执行交易。
交易逻辑基于价格数据分析，不依赖外部信号或人工干预。
风险与订单管理
-
每笔交易为单独订单；
-
下单时设置止损与止盈；
-
支持固定手数或按资金比例计算交易手数。
回测环境说明
该程序在 MetaTrader 策略测试器中，
使用 XAUUSD（黄金）15 分钟周期，
基于历史 Tick 数据进行回测测试。
推荐测试设置
-
模型：Every tick
-
周期：M15
-
交易品种：XAUUSD
-
初始资金：10,000 USD
-
点差：当前或 ≤5
参数说明
-
UploadSafeMode：false
-
UseServerSLTP：true（当 UploadSafeMode=false 时）
参数用于控制止损止盈的下单方式，具体使用取决于测试或交易环境。
