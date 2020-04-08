Currency Strength Suite
- 指标
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- 版本: 8.70
- 更新: 30 十一月 2025
- 激活: 10
黄金与货币强度套件
专业级7标签仪表盘，提供实时货币强度分析、相关性追踪及基于交易时段的交易情报。零重绘，即时配置。
概述
货币强度套件通过七个专业面板提供全面的多货币分析。系统追踪8种货币及黄金的强度变化，识别相关性，分析交易时段表现，并跨多个时间周期扫描交易机会。
核心功能
实时强度追踪（-10至+10量表），含趋势、动能与波动率指标
东京、伦敦、纽约、悉尼时段表现分析
完整相关性矩阵展示所有货币间关联
多周期货币对扫描器，自动信号分类
缺口、背离与突破检测系统
一键切换所有监控货币对图表
七大分析面板
1. 强度计
实时追踪每种货币强度，包含移动平均趋势、RSI动量及ATR波动率百分比。色彩编码助力即时决策。
2. 时段表现
追踪东京、伦敦、纽约及悉尼时段表现最佳货币。智能排序当前活跃时段。
3. 货币对扫描器
多周期视图（可自定义H1/H4/D1）展示所有货币对强度差异。自动信号分类：强买/卖、中等、反转。点击任意货币对即时切换图表。
4. 分析标签页
高级机会筛选器，配备周期对齐指标。识别三周期一致的高概率交易机会。
5. 相关性矩阵
完整9×9相关性网格（-1.0至+1.0）展示所有货币间关联性。规避重复交易，发掘自然对冲机会。
6. 相关性聚类
滚动行情栏显示相关性最高/最低的前五货币对。即时识别联动货币组合。
7. 设置与信息
完整控制面板：支持警报类型、通知方式（声音/推送/邮件）、活跃交易时段排程及系统诊断。
检测系统
缺口检测：当强度跳升≥3.0点时触发警报（新闻反应、动能转换）
背离检测：识别价格与强度错位（反转信号）
突破检测：当强度突破14根K线高低点≥2.5点时标记
市场状态：自动检测开盘/收盘时段，含周末数据冻结保护
技术基础
统一14根K线计算系统：
- RSI(14) 用于动量分析
- SMA(14) 用于趋势确认
- ATR(14) 用于波动率测量
时间周期：H1（默认）、H4、D1 - 完全可自定义
货币对：美元、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、纽元、加元、黄金
更新频率：5秒（可调1-60秒）
代码识别：自动识别经纪商后缀（.m, .f, .pro, .raw, .c, #）
交易应用场景
强弱对比：交易差异最大的货币对
时段突破：识别时段开盘前的强势货币
背离反转：价格与强度冲突时的逆势交易
相关性套利：交易负相关货币对实现自然对冲
多周期确认：仅在所有周期一致时入场
设置流程
购买 → 通过MT5市场自动安装
附加至任意图表 → 仪表盘自动加载
开始交易 → 所有货币对自动检测
无需手动添加货币对列表。无需下载历史数据。无需经纪商专属配置。
技术要求
MetaTrader 5 3280及以上版本
Windows 10/11或Mac（通过Wine/Parallels运行）
有效交易账户（模拟或实盘）
套餐包含
终身授权的完整7标签仪表盘
10个并发激活许可
终身免费更新
MQL5私信优先支持
技术支持
通过MQL5私信提供终身支持。典型响应时间：24小时
开发方：凤凰环球投资有限公司
© 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。