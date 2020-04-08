Currency Strength Suite

黄金与货币强度套件


专业级7标签仪表盘，提供实时货币强度分析、相关性追踪及基于交易时段的交易情报。零重绘，即时配置。


概述


货币强度套件通过七个专业面板提供全面的多货币分析。系统追踪8种货币及黄金的强度变化，识别相关性，分析交易时段表现，并跨多个时间周期扫描交易机会。


核心功能


实时强度追踪（-10至+10量表），含趋势、动能与波动率指标

东京、伦敦、纽约、悉尼时段表现分析

完整相关性矩阵展示所有货币间关联

多周期货币对扫描器，自动信号分类

缺口、背离与突破检测系统

一键切换所有监控货币对图表


七大分析面板


1. 强度计

实时追踪每种货币强度，包含移动平均趋势、RSI动量及ATR波动率百分比。色彩编码助力即时决策。


2. 时段表现

追踪东京、伦敦、纽约及悉尼时段表现最佳货币。智能排序当前活跃时段。


3. 货币对扫描器

多周期视图（可自定义H1/H4/D1）展示所有货币对强度差异。自动信号分类：强买/卖、中等、反转。点击任意货币对即时切换图表。


4. 分析标签页

高级机会筛选器，配备周期对齐指标。识别三周期一致的高概率交易机会。


5. 相关性矩阵

完整9×9相关性网格（-1.0至+1.0）展示所有货币间关联性。规避重复交易，发掘自然对冲机会。


6. 相关性聚类

滚动行情栏显示相关性最高/最低的前五货币对。即时识别联动货币组合。


7. 设置与信息

完整控制面板：支持警报类型、通知方式（声音/推送/邮件）、活跃交易时段排程及系统诊断。


检测系统


缺口检测：当强度跳升≥3.0点时触发警报（新闻反应、动能转换）

背离检测：识别价格与强度错位（反转信号）

突破检测：当强度突破14根K线高低点≥2.5点时标记

市场状态：自动检测开盘/收盘时段，含周末数据冻结保护


技术基础


统一14根K线计算系统：

- RSI(14) 用于动量分析

- SMA(14) 用于趋势确认

- ATR(14) 用于波动率测量


时间周期：H1（默认）、H4、D1 - 完全可自定义

货币对：美元、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、纽元、加元、黄金

更新频率：5秒（可调1-60秒）

代码识别：自动识别经纪商后缀（.m, .f, .pro, .raw, .c, #）


交易应用场景


强弱对比：交易差异最大的货币对

时段突破：识别时段开盘前的强势货币

背离反转：价格与强度冲突时的逆势交易

相关性套利：交易负相关货币对实现自然对冲

多周期确认：仅在所有周期一致时入场


设置流程


购买 → 通过MT5市场自动安装

附加至任意图表 → 仪表盘自动加载

开始交易 → 所有货币对自动检测


无需手动添加货币对列表。无需下载历史数据。无需经纪商专属配置。


技术要求


MetaTrader 5 3280及以上版本

Windows 10/11或Mac（通过Wine/Parallels运行）

有效交易账户（模拟或实盘）


套餐包含


终身授权的完整7标签仪表盘

10个并发激活许可

终身免费更新

MQL5私信优先支持


技术支持


通过MQL5私信提供终身支持。典型响应时间：24小时


开发方：凤凰环球投资有限公司

© 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。


