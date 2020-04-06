NEXA Gold Macro Strategy02 EA
- 专家
- Park Seongcheon
- 版本: 2.0
- 更新: 1 十二月 2025
- 激活: 5
基于 GOLD M15 + M5 的 1:3 自动化交易系统
（包含宏观过滤器 + 波段管理系统）
📌 1. EA 概述
NEXA Gold Macro Strategy02 EA 是专为 黄金（XAUUSD） 自动化交易而设计的专业趋势型EA。
系统采用 M15 确定方向，M5 精准触发信号，并结合 US100、US500、原油(OIL) 的全球风险情绪过滤器，以确保更高胜率。
📌 2. 主要特征
✔ 双时间框架算法 (M15 + M5)
-
EMA8/20、RSI14、ADX 趋势分析
-
M5 触发机制提高入场精度
✔ 宏观过滤系统（Risk-ON / Risk-OFF）
基于 US100 / US500 / OIL 的全球风险指标：
-
Risk-ON → GOLD SELL（做空黄金）
-
Risk-OFF → GOLD BUY（做多黄金）
可有效过滤假信号，大幅降低回撤。
✔ 三阶段波段管理系统
Stage 1: 确认波动结构
Stage 2: 达到 1.5R 时部分平仓 + 移动至 BE（保本）
Stage 3: 0.5R 追踪 → 3R 全部平仓
在黄金快速反转行情中依然保持高安全性。
✔ 强大的风险控制功能
-
每日亏损限制（Daily Loss Limit）
-
点差过滤器
-
连续亏损停止机制
-
每日方向性交易次数限制
📌 3. 回测摘要 (2022–2024)
-
Profit Factor: 1.62 ~ 1.67
-
最大回撤(Drawdown): 18% ~ 19%（稳健模式）
-
Sharpe Ratio: 5.0+（极高稳定性）
-
年交易次数: 40~60 次
-
宏观过滤准确度极高
📌 4. 推荐设置
稳健型（方案A — 推荐）
-
Lots: 0.05
-
MaxDailyLossPercent: 7
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
进攻型（方案B）
-
Lots: 0.1
-
MaxDailyLossPercent: 10
-
MaxTradesPerDirPerDay: 2
超稳健型（方案C）
-
Lots: 0.02
-
MaxDailyLossPercent: 5
-
MaxTradesPerDirPerDay: 1
📌 5. 输入参数结构
-
趋势/触发时间框架
-
时间过滤器
-
ATR / EMA / RSI / ADX 参数
-
基于 1:3 R·R 比例 的 SL/TP
-
波段 Stage 管理
-
宏观过滤器 ON/OFF
-
每日回撤限制
-
点差限制
所有参数均可根据用户需求自由调整。
📌 6. EA 稳定运行的原因
-
完全基于真实市场逻辑
-
宏观方向一致时才入场
-
基于波段结构的 SL/TP
-
可持续的 1:3 RRR
-
稳健的波段管理系统
-
无过度优化（理论驱动结构）
📌 7. 使用条件
-
账户类型：Standard 或 ECN
-
杠杆：1:500 以下
-
交易品种：GOLD / XAUUSD
-
最低存款：200–500 USD
-
图表：附加于 M15
📌 8. 套装内容
-
EA 主程序
-
两款预设文件（稳健型 / 进攻型）
-
PDF 使用说明书
-
技术支持服务
📌 9. 最终说明
此EA兼具 稳定性 + 性能，
能够为黄金(XAUUSD)提供长期可持续的自动化交易解决方案。