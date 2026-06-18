149 USD 价格阶段即将结束

PatternCore 目前仍可以 149 USD 购买。下一个价格阶段为 199 USD。计划标准价格：299 USD。

PatternCore 适用于 MT5 的纯粹形态交易 一个图表。多个市场。由日内形态组成的结构化组合。 无指标堆叠。每笔交易都有止损。高级内部 TP 管理。无网格恢复。无马丁格尔。 PatternCore 是一款多资产智能交易 EA，基于预定义的日内市场行为形态，覆盖 Forex、Nasdaq、Gold 和 Bitcoin。 PatternCore 的关键组成部分之一，是其高级、形态感知的 TP 与盈利管理系统；它旨在根据当前有效的 setup 管理盈利交易，而不是依赖单一通用的固定 TP 模型。 它不会持续生成普通的指标信号，而是等待市场、星期、入场窗口、方向、波动率环境和执行条件与其内部形态之一同时匹配。 PatternCore 面向更偏好选择性、规则化自动交易的交易者，而不是持续交易活动或恢复型风险敞口。只需将它一次性加载到 EURUSD M1，选择组合和风险模式，EA 就会在内部监控已启用的市场。

注意：公开信号是一个实时监控示例，并不一定代表每一个组合配置，尤其不一定代表 Full Portfolio 的风险敞口。

选择性是设计核心

每一个内部形态都与特定市场、星期、入场窗口、方向、波动率环境、止损逻辑和出场行为相关联。

在发送订单之前，PatternCore 会验证所需的形态环境、点差、交易时段、账户类型和执行条件。如果任何必要条件不满足，该 setup 将被跳过。

没有有效的形态环境，就没有交易。 因此，几个小时或个别交易日没有交易可能是正常情况。

PatternCore 的不同之处

常见 EA 方法 PatternCore 方法 普通指标信号 预定义的市场行为形态 同一个 setup 重复应用于多个品种 针对不同市场的组合逻辑和执行规则 连续入场逻辑 只在有效时间与环境窗口内交易 网格、马丁格尔或恢复型加仓摊平 无网格恢复、无马丁格尔、无恢复型摊平 一个通用的入场和出场模型 形态专属入场、高级内部 TP 管理和计划出场

组合配置和建议起始资金

配置 市场和建议起点 Core Portfolio 建议从 300 USD 或等值资金开始

EURUSD、GBPUSD、USDJPY 以及 NAS100 / USTEC / US100 的常见经纪商品种变体。推荐的起始配置，组合总敞口较低。 Full Portfolio 建议从 1200 USD 或等值资金开始

Core Portfolio 市场，加上 XAUUSD / Gold 和 BTCUSD。更广的组合覆盖范围，相比 Core Portfolio 总敞口更高。 Custom Portfolio 取决于所选市场、风险模式和手数设置

可从 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、Nasdaq、XAUUSD / Gold 和 BTCUSD 中手动选择启用的市场。

推荐起步： Core Portfolio 是大多数用户推荐的默认起始配置，因为它让总组合敞口更低，并以更可控的回撤结构为目标。Full Portfolio 增加了 XAUUSD / Gold 和 BTCUSD 敞口，这可能增加机会，但也会自然提高波动性和潜在回撤。

重要： 手动市场开关只在选择 Custom Portfolio 时生效。Core Portfolio 和 Full Portfolio 会忽略这些开关，因为启用市场由所选配置控制。

这些资金数值只是建议起点，不是盈利保证。实际风险取决于经纪商条件、品种规格、杠杆、点差、佣金、市场波动、所选风险模式和手数设置。

核心风险与执行逻辑

每笔交易都使用止损。PatternCore 不使用马丁格尔、网格恢复或恢复型摊平。

领域 实现方式 止损距离 基于 ATR 的止损距离逻辑 仓位规模 Automatic Risk、Risk Percent 或 Fixed Lot，并支持可选的单资产 Custom Lot 覆盖 入场验证 入场前进行点差和交易时段检查 组合控制 重复形态保护和针对不同市场的执行规则 新闻保护 针对选定 USDJPY 敞口默认启用保护 交易管理 形态专属入场、高级内部 TP 管理和计划出场

简单起始设置

设置 建议 加载到图表 EURUSD 图表周期 M1 账户类型 MT5 Hedging 组合 Core Portfolio 风险模式 Automatic Risk 单资产 Custom Lot 输入 0.00（off） 执行环境 建议使用低点差经纪商和 VPS

为了获得可比较的 Strategy Tester 测试，请使用 EURUSD M1、MT5 Hedging 账户、所选组合、可用时使用 Real Ticks，并使用与实盘计划一致的经纪商品种映射。

经纪商品种兼容性

PatternCore 支持其配置市场的常见经纪商品种变体。

常见 Nasdaq 名称： NAS100、USTEC、US100、USTECH、NDX100 和 NASDAQ。

如果准确的可交易品种名称在 Market Watch 中可用，并且品种映射设置正确，则可以使用经纪商后缀和前缀。

主动维护与产品支持

PatternCore 正在主动维护。更新重点包括有意义的形态维护、经纪商品种兼容性、设置清晰度和组合可用性。

版本说明、设置信息、支持品种说明、手册更新和产品公告会发布在上方链接的官方 MQL5 更新频道。支持可通过 MQL5 评论和私信获得。

负责任交易说明