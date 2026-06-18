PatternCore
- 专家
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Kay Alexander Rabe
- 版本: 2.52
- 更新: 12 八月 2026
- 激活: 10
PatternCore 目前仍可以 149 USD 购买。下一个价格阶段为 199 USD。计划标准价格：299 USD。
PatternCore
适用于 MT5 的纯粹形态交易
一个图表。多个市场。由日内形态组成的结构化组合。
无指标堆叠。每笔交易都有止损。高级内部 TP 管理。无网格恢复。无马丁格尔。
PatternCore 是一款多资产智能交易 EA，基于预定义的日内市场行为形态，覆盖 Forex、Nasdaq、Gold 和 Bitcoin。
PatternCore 的关键组成部分之一，是其高级、形态感知的 TP 与盈利管理系统；它旨在根据当前有效的 setup 管理盈利交易，而不是依赖单一通用的固定 TP 模型。
它不会持续生成普通的指标信号，而是等待市场、星期、入场窗口、方向、波动率环境和执行条件与其内部形态之一同时匹配。
PatternCore 面向更偏好选择性、规则化自动交易的交易者，而不是持续交易活动或恢复型风险敞口。只需将它一次性加载到 EURUSD M1，选择组合和风险模式，EA 就会在内部监控已启用的市场。
官方更新： PatternCore Updates
官方手册： PatternCore Setup Manual
注意：公开信号是一个实时监控示例，并不一定代表每一个组合配置，尤其不一定代表 Full Portfolio 的风险敞口。
选择性是设计核心
每一个内部形态都与特定市场、星期、入场窗口、方向、波动率环境、止损逻辑和出场行为相关联。
在发送订单之前，PatternCore 会验证所需的形态环境、点差、交易时段、账户类型和执行条件。如果任何必要条件不满足，该 setup 将被跳过。
没有有效的形态环境，就没有交易。 因此，几个小时或个别交易日没有交易可能是正常情况。
PatternCore 的不同之处
|常见 EA 方法
|PatternCore 方法
|普通指标信号
|预定义的市场行为形态
|同一个 setup 重复应用于多个品种
|针对不同市场的组合逻辑和执行规则
|连续入场逻辑
|只在有效时间与环境窗口内交易
|网格、马丁格尔或恢复型加仓摊平
|无网格恢复、无马丁格尔、无恢复型摊平
|一个通用的入场和出场模型
|形态专属入场、高级内部 TP 管理和计划出场
组合配置和建议起始资金
|配置
|市场和建议起点
|Core Portfolio
|建议从 300 USD 或等值资金开始
EURUSD、GBPUSD、USDJPY 以及 NAS100 / USTEC / US100 的常见经纪商品种变体。推荐的起始配置，组合总敞口较低。
|Full Portfolio
|建议从 1200 USD 或等值资金开始
Core Portfolio 市场，加上 XAUUSD / Gold 和 BTCUSD。更广的组合覆盖范围，相比 Core Portfolio 总敞口更高。
|Custom Portfolio
|取决于所选市场、风险模式和手数设置
可从 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、Nasdaq、XAUUSD / Gold 和 BTCUSD 中手动选择启用的市场。
推荐起步： Core Portfolio 是大多数用户推荐的默认起始配置，因为它让总组合敞口更低，并以更可控的回撤结构为目标。Full Portfolio 增加了 XAUUSD / Gold 和 BTCUSD 敞口，这可能增加机会，但也会自然提高波动性和潜在回撤。
重要： 手动市场开关只在选择 Custom Portfolio 时生效。Core Portfolio 和 Full Portfolio 会忽略这些开关，因为启用市场由所选配置控制。
这些资金数值只是建议起点，不是盈利保证。实际风险取决于经纪商条件、品种规格、杠杆、点差、佣金、市场波动、所选风险模式和手数设置。
核心风险与执行逻辑
每笔交易都使用止损。PatternCore 不使用马丁格尔、网格恢复或恢复型摊平。
|领域
|实现方式
|止损距离
|基于 ATR 的止损距离逻辑
|仓位规模
|Automatic Risk、Risk Percent 或 Fixed Lot，并支持可选的单资产 Custom Lot 覆盖
|入场验证
|入场前进行点差和交易时段检查
|组合控制
|重复形态保护和针对不同市场的执行规则
|新闻保护
|针对选定 USDJPY 敞口默认启用保护
|交易管理
|形态专属入场、高级内部 TP 管理和计划出场
简单起始设置
|设置
|建议
|加载到图表
|EURUSD
|图表周期
|M1
|账户类型
|MT5 Hedging
|组合
|Core Portfolio
|风险模式
|Automatic Risk
|单资产 Custom Lot 输入
|0.00（off）
|执行环境
|建议使用低点差经纪商和 VPS
为了获得可比较的 Strategy Tester 测试，请使用 EURUSD M1、MT5 Hedging 账户、所选组合、可用时使用 Real Ticks，并使用与实盘计划一致的经纪商品种映射。
经纪商品种兼容性
PatternCore 支持其配置市场的常见经纪商品种变体。
常见 Nasdaq 名称： NAS100、USTEC、US100、USTECH、NDX100 和 NASDAQ。
如果准确的可交易品种名称在 Market Watch 中可用，并且品种映射设置正确，则可以使用经纪商后缀和前缀。
主动维护与产品支持
PatternCore 正在主动维护。更新重点包括有意义的形态维护、经纪商品种兼容性、设置清晰度和组合可用性。
版本说明、设置信息、支持品种说明、手册更新和产品公告会发布在上方链接的官方 MQL5 更新频道。支持可通过 MQL5 评论和私信获得。
负责任交易说明
需要 MT5 Hedging 账户。 PatternCore 会在 Netting 或 Exchange 账户上保持交易禁用。
任何真实交易系统都可能经历亏损交易、横盘阶段和回撤。PatternCore 应该基于有意义的样本量进行评估，而不是只看少数几笔交易。
PatternCore 是经过较长时间开发和完善的结构化组合系统，而不是匆忙制作的信号机器人。它的目标是纪律化执行一个明确的规则化流程，而不是赢得每一笔单独交易。
该 EA 并非为保证每日盈利、恢复型风险或极高风险复利而设计。在实盘使用前，请先在 Strategy Tester 以及使用您的经纪商、品种和所选设置的 demo account 上进行测试。过去表现不保证未来结果。
I started using PatternCore just a few days ago, and it has already paid for its purchase cost! Obviously, I will need to wait and test it over a longer period to get a true picture of its long-term performance. However, for now, I am very satisfied. The bot looks really promising!