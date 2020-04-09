CRT Pro Ultimate Scanner
- Jonathan Mboya Kinaro
- 版本: 14.0
- 更新: 2 十月 2025
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - 专业模式扫描器
概述
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 是由 Helios Technologies 开发的高级多品种专家顾问,专门检测和交易 CRT(盘整-操纵-分配)模式,并具有智能趋势对齐功能。该 EA 将机构交易概念与智能信号管理相结合,在多个市场提供高概率交易机会。
主要功能
趋势对齐信号生成
智能趋势分析:仅生成与主导市场趋势一致的信号
多时间框架确认:使用更高时间框架分析来过滤低概率设置
自适应信号方向:看涨趋势 = 仅买入信号,看跌趋势 = 仅卖出信号,中性趋势 = 允许双向
多品种市场扫描器
支持 12+ 种工具:监控 EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、USDCAD、EURGBP、XAUUSD、US30、GER40、US100、UK100
实时模式检测:持续扫描所有配置品种的 CRT 模式
经纪商品种自动检测:自动适应不同经纪商的品种命名约定
智能信号管理
止损冷却系统:通过可配置的冷却期防止报复性交易(默认:30 分钟)
每个品种的最大信号数:限制并发信号以防止过度暴露(默认:每个品种 2 个)
信号持久性控制:根据配置,信号可以持续数小时或永不过期
智能通知:具有静音模式选项的限速警报
双重交易模式
手动模式:生成带有交易按钮的信号供用户执行
自动模式:自动执行交易,有仓位限制(最多同时 3 个)
一键模式切换:在手动和自动交易之间轻松切换
高级交易管理
盈亏平衡移动:在 50% 利润时自动将止损移至盈亏平衡点
部分获利:在达到 75% 目标时将止损移至 25% 利润
个性化手数设置:每个品种可自定义手数
风险回报优化:确保最低 1.2:1 的风险回报比率
专业仪表板界面
实时监控:实时显示所有品种、模式和信号
品种顾问面板:所选品种的详细分析,包括趋势偏向、波动性和建议
绩效跟踪:成功率监控和交易统计
响应式设计:自动适应不同的屏幕尺寸
工作原理
CRT 模式检测过程:
阶段 1 - 积累:识别具有明确支撑/阻力水平的区间市场
阶段 2 - 操纵:检测区间上方/下方的流动性捕获(假突破)
阶段 3 - 分配:确认模式完成并生成入场信号
趋势对齐逻辑:
使用更高时间框架(H4)移动平均线和价格行为分析
计算趋势强度和方向得分
过滤与主导趋势偏向冲突的信号
在中性/区间市场条件下提供灵活性
信号评分系统:
评估模式质量、区间大小和波动性
考虑交易时段和成交量确认
为趋势对齐添加额外分数
分数范围从 60-100%,85%+ 为高置信度信号
配置选项
模式检测:
ATR 倍数中的最小/最大区间大小
突破敏感度设置
成交量确认要求
入场回撤比率(默认:61.8% 斐波那契)
信号管理:
信号持续时间(1-24 小时或永不过期)
止损冷却期(1-120 分钟)
每个品种的最大信号数(1-5)
减少通知的静音模式
交易设置:
每个品种的个性化手数
最大自动交易数(1-10)
滑点容忍度
启用/禁用交易管理功能
通知:
终端警报、推送通知、电子邮件警报
重要信号的声音通知
自定义通知频率控制
风险管理功能
内置安全措施:
断路器:在多次失败后暂时停止操作
冷却期:防止止损后过度交易
仓位限制:控制每个品种和总体的最大风险敞口
风险回报验证:警告用户不利的交易设置
交易保护:
自动止损和止盈设置
随着交易进展动态调整止损
实时利润/亏损监控
通过部分获利保护进行交易管理
性能与优化
自适应功能:
基于时段的优先级:在活跃时段优先考虑波动性品种
波动性调整:根据市场条件调整参数
性能监控:跟踪扫描时间和系统效率
内存管理:针对连续 24/7 运行进行优化
要求
平台:MetaTrader 5
账户类型:与所有账户类型兼容
时间框架:针对 M15 优化,H4 趋势确认
最低余额:建议 $500+ 以进行适当的风险管理
推荐 VPS:用于 24/7 运行和可靠的信号检测
重要免责声明
风险警告:交易涉及重大亏损风险。过去的表现不能保证未来的结果。
无保证:此 EA 不保证利润,可能导致亏损。
需要测试:在实盘交易之前在模拟账户上进行彻底测试。
市场条件:性能可能在不同的市场条件下有显著差异。
专家监督:需要了解市场条件和模式交易概念。
包含的功能:模式检测、信号生成、交易管理、绩效跟踪以及持续的设置和优化支持。
此 EA 代表了为散户交易者改编的高级机构交易概念。适当的教育和风险管理对于成功实施至关重要。