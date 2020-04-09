CRT Pro Ultimate Scanner

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Scanner Profissional de Padrões





Visão Geral

O CRT Pro Trading EA Ultimate v10 é um Expert Advisor multisímbolo avançado desenvolvido pela Helios Technologies que se especializa em detectar e negociar padrões CRT (Consolidação-Manipulação-Distribuição) com alinhamento inteligente de tendência. Este EA combina conceitos de negociação institucional com gestão inteligente de sinais para fornecer oportunidades de negociação de alta probabilidade em múltiplos mercados.





Características Principais





Geração de Sinais Alinhados com a Tendência

Análise Inteligente de Tendência: Gera apenas sinais que se alinham com a tendência dominante do mercado

Confirmação Multi-Timeframe: Usa análise de timeframes superiores para filtrar configurações de baixa probabilidade

Direção de Sinal Adaptativa: Tendências de alta = Apenas sinais de COMPRA, Tendências de baixa = Apenas sinais de VENDA, Tendências neutras = Ambas as direções permitidas





Scanner de Mercado Multisímbolo

Suporte para 12+ Instrumentos: Monitora EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100

Detecção de Padrões em Tempo Real: Escaneia continuamente padrões CRT em todos os símbolos configurados

Auto-Detecção de Símbolos do Corretor: Adapta-se automaticamente a diferentes convenções de nomenclatura de símbolos do corretor





Gestão Inteligente de Sinais

Sistema de Resfriamento de Stop Loss: Previne negociação de vingança com períodos de resfriamento configuráveis (padrão: 30 minutos)

Máximo de Sinais por Símbolo: Limita sinais simultâneos para prevenir superexposição (padrão: 2 por símbolo)

Controle de Persistência de Sinal: Sinais podem persistir por horas ou nunca expirar baseado na configuração

Notificações Inteligentes: Alertas com limite de frequência e opção de modo silencioso





Modos de Negociação Duplos

Modo Manual: Gera sinais com botões de negociação para execução do usuário

Modo Automático: Executa operações automaticamente com limites de posição (máximo 3 simultâneas)

Mudança de Modo com Um Clique: Alternância fácil entre negociação manual e automática





Gestão Avançada de Operações

Movimento para Breakeven: Move automaticamente o stop loss para o ponto de equilíbrio com 50% de lucro

Realização Parcial de Lucro: Move o stop loss para 25% de lucro ao atingir 75% do alvo

Tamanho de Lote Individual: Tamanhos de lote personalizáveis para cada símbolo

Otimização de Risco-Recompensa: Garante ratios mínimos de risco-recompensa de 1.2:1





Interface de Painel Profissional

Monitoramento em Tempo Real: Exibição ao vivo de todos os símbolos, padrões e sinais

Painel de Consultor de Símbolos: Análise detalhada do símbolo selecionado com viés de tendência, volatilidade e recomendações

Acompanhamento de Desempenho: Monitoramento de taxa de sucesso e estatísticas de operações

Design Responsivo: Adapta-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela





Como Funciona





Processo de Detecção de Padrão CRT:

Estágio 1 - Acumulação: Identifica mercados em range com níveis claros de suporte/resistência

Estágio 2 - Manipulação: Detecta capturas de liquidez (rompimentos falsos) acima/abaixo do range

Estágio 3 - Distribuição: Confirma conclusão do padrão e gera sinais de entrada





Lógica de Alinhamento de Tendência:

Usa média móvel de timeframe superior (H4) e análise de ação de preço

Calcula força da tendência e pontuações de direção

Filtra sinais que conflitam com o viés de tendência dominante

Fornece flexibilidade durante condições de mercado neutras/em range





Sistema de Pontuação de Sinais:

Avalia qualidade do padrão, tamanho do range e volatilidade

Considera timing da sessão e confirmação de volume

Adiciona pontos de bônus por alinhamento de tendência

Pontuações variam de 60-100% sendo 85%+ sinais de alta confiança





Opções de Configuração





Detecção de Padrões:

Tamanho mínimo/máximo do range em múltiplos de ATR

Configurações de sensibilidade de rompimento

Requisitos de confirmação de volume

Ratio de retração para entradas (padrão: 61.8% Fibonacci)





Gestão de Sinais:

Duração de persistência do sinal (1-24 horas ou nunca expira)

Período de resfriamento de stop loss (1-120 minutos)

Máximo de sinais por símbolo (1-5)

Modo silencioso para notificações reduzidas





Configurações de Negociação:

Tamanhos de lote individuais para cada símbolo

Máximo de operações automáticas (1-10)

Tolerância de deslizamento

Habilitar/desabilitar recursos de gestão de operações





Notificações:

Alertas de terminal, notificações push, alertas de e-mail

Notificações sonoras para sinais importantes

Controles personalizados de frequência de notificações





Recursos de Gestão de Risco





Medidas de Segurança Integradas:

Disjuntor: Interrompe temporariamente operações após múltiplas falhas

Períodos de Resfriamento: Previne negociação excessiva após stop losses

Limites de Posição: Controla exposição máxima por símbolo e no geral

Validação de Risco-Recompensa: Alerta usuários sobre configurações de negociação desfavoráveis





Proteção de Operações:

Colocação automática de stop loss e take profit

Ajuste dinâmico de stop loss conforme as operações progridem

Monitoramento de lucro/perda em tempo real

Gestão de operações com garantia de lucro parcial





Desempenho e Otimização





Recursos Adaptativos:

Prioridade Baseada em Sessão: Prioriza símbolos voláteis durante sessões ativas

Ajuste de Volatilidade: Adapta parâmetros baseado nas condições do mercado

Monitoramento de Desempenho: Rastreia tempos de varredura e eficiência do sistema

Gestão de Memória: Otimizado para operação contínua 24/7





Requisitos

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de Conta: Compatível com todos os tipos de conta

Timeframe: Otimizado para M15 com confirmação de tendência em H4

Saldo Mínimo: Recomendado $500+ para gestão adequada de risco

VPS Recomendado: Para operação 24/7 e detecção confiável de sinais





Isenções de Responsabilidade Importantes

Aviso de Risco: A negociação envolve risco substancial de perda. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Sem Garantia: Este EA não garante lucros e pode resultar em perdas.

Teste Necessário: Teste completamente em contas demo antes de negociação ao vivo.

Condições de Mercado: O desempenho pode variar significativamente em diferentes condições de mercado.

Supervisão Especializada: Requer compreensão de condições de mercado e conceitos de negociação de padrões.





Recursos Incluídos: Detecção de padrões, geração de sinais, gestão de operações, acompanhamento de desempenho e suporte contínuo para configuração e otimização.





Este EA representa conceitos avançados de negociação institucional adaptados para traders de varejo. Educação adequada e gestão de risco são essenciais para implementação bem-sucedida.