CRT Pro Ultimate Scanner
- Utilitários
- Jonathan Mboya Kinaro
- Versão: 14.0
- Atualizado: 2 outubro 2025
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Scanner Profissional de Padrões
Visão Geral
O CRT Pro Trading EA Ultimate v10 é um Expert Advisor multisímbolo avançado desenvolvido pela Helios Technologies que se especializa em detectar e negociar padrões CRT (Consolidação-Manipulação-Distribuição) com alinhamento inteligente de tendência. Este EA combina conceitos de negociação institucional com gestão inteligente de sinais para fornecer oportunidades de negociação de alta probabilidade em múltiplos mercados.
Características Principais
Geração de Sinais Alinhados com a Tendência
Análise Inteligente de Tendência: Gera apenas sinais que se alinham com a tendência dominante do mercado
Confirmação Multi-Timeframe: Usa análise de timeframes superiores para filtrar configurações de baixa probabilidade
Direção de Sinal Adaptativa: Tendências de alta = Apenas sinais de COMPRA, Tendências de baixa = Apenas sinais de VENDA, Tendências neutras = Ambas as direções permitidas
Scanner de Mercado Multisímbolo
Suporte para 12+ Instrumentos: Monitora EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100
Detecção de Padrões em Tempo Real: Escaneia continuamente padrões CRT em todos os símbolos configurados
Auto-Detecção de Símbolos do Corretor: Adapta-se automaticamente a diferentes convenções de nomenclatura de símbolos do corretor
Gestão Inteligente de Sinais
Sistema de Resfriamento de Stop Loss: Previne negociação de vingança com períodos de resfriamento configuráveis (padrão: 30 minutos)
Máximo de Sinais por Símbolo: Limita sinais simultâneos para prevenir superexposição (padrão: 2 por símbolo)
Controle de Persistência de Sinal: Sinais podem persistir por horas ou nunca expirar baseado na configuração
Notificações Inteligentes: Alertas com limite de frequência e opção de modo silencioso
Modos de Negociação Duplos
Modo Manual: Gera sinais com botões de negociação para execução do usuário
Modo Automático: Executa operações automaticamente com limites de posição (máximo 3 simultâneas)
Mudança de Modo com Um Clique: Alternância fácil entre negociação manual e automática
Gestão Avançada de Operações
Movimento para Breakeven: Move automaticamente o stop loss para o ponto de equilíbrio com 50% de lucro
Realização Parcial de Lucro: Move o stop loss para 25% de lucro ao atingir 75% do alvo
Tamanho de Lote Individual: Tamanhos de lote personalizáveis para cada símbolo
Otimização de Risco-Recompensa: Garante ratios mínimos de risco-recompensa de 1.2:1
Interface de Painel Profissional
Monitoramento em Tempo Real: Exibição ao vivo de todos os símbolos, padrões e sinais
Painel de Consultor de Símbolos: Análise detalhada do símbolo selecionado com viés de tendência, volatilidade e recomendações
Acompanhamento de Desempenho: Monitoramento de taxa de sucesso e estatísticas de operações
Design Responsivo: Adapta-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela
Como Funciona
Processo de Detecção de Padrão CRT:
Estágio 1 - Acumulação: Identifica mercados em range com níveis claros de suporte/resistência
Estágio 2 - Manipulação: Detecta capturas de liquidez (rompimentos falsos) acima/abaixo do range
Estágio 3 - Distribuição: Confirma conclusão do padrão e gera sinais de entrada
Lógica de Alinhamento de Tendência:
Usa média móvel de timeframe superior (H4) e análise de ação de preço
Calcula força da tendência e pontuações de direção
Filtra sinais que conflitam com o viés de tendência dominante
Fornece flexibilidade durante condições de mercado neutras/em range
Sistema de Pontuação de Sinais:
Avalia qualidade do padrão, tamanho do range e volatilidade
Considera timing da sessão e confirmação de volume
Adiciona pontos de bônus por alinhamento de tendência
Pontuações variam de 60-100% sendo 85%+ sinais de alta confiança
Opções de Configuração
Detecção de Padrões:
Tamanho mínimo/máximo do range em múltiplos de ATR
Configurações de sensibilidade de rompimento
Requisitos de confirmação de volume
Ratio de retração para entradas (padrão: 61.8% Fibonacci)
Gestão de Sinais:
Duração de persistência do sinal (1-24 horas ou nunca expira)
Período de resfriamento de stop loss (1-120 minutos)
Máximo de sinais por símbolo (1-5)
Modo silencioso para notificações reduzidas
Configurações de Negociação:
Tamanhos de lote individuais para cada símbolo
Máximo de operações automáticas (1-10)
Tolerância de deslizamento
Habilitar/desabilitar recursos de gestão de operações
Notificações:
Alertas de terminal, notificações push, alertas de e-mail
Notificações sonoras para sinais importantes
Controles personalizados de frequência de notificações
Recursos de Gestão de Risco
Medidas de Segurança Integradas:
Disjuntor: Interrompe temporariamente operações após múltiplas falhas
Períodos de Resfriamento: Previne negociação excessiva após stop losses
Limites de Posição: Controla exposição máxima por símbolo e no geral
Validação de Risco-Recompensa: Alerta usuários sobre configurações de negociação desfavoráveis
Proteção de Operações:
Colocação automática de stop loss e take profit
Ajuste dinâmico de stop loss conforme as operações progridem
Monitoramento de lucro/perda em tempo real
Gestão de operações com garantia de lucro parcial
Desempenho e Otimização
Recursos Adaptativos:
Prioridade Baseada em Sessão: Prioriza símbolos voláteis durante sessões ativas
Ajuste de Volatilidade: Adapta parâmetros baseado nas condições do mercado
Monitoramento de Desempenho: Rastreia tempos de varredura e eficiência do sistema
Gestão de Memória: Otimizado para operação contínua 24/7
Requisitos
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo de Conta: Compatível com todos os tipos de conta
Timeframe: Otimizado para M15 com confirmação de tendência em H4
Saldo Mínimo: Recomendado $500+ para gestão adequada de risco
VPS Recomendado: Para operação 24/7 e detecção confiável de sinais
Isenções de Responsabilidade Importantes
Aviso de Risco: A negociação envolve risco substancial de perda. O desempenho passado não garante resultados futuros.
Sem Garantia: Este EA não garante lucros e pode resultar em perdas.
Teste Necessário: Teste completamente em contas demo antes de negociação ao vivo.
Condições de Mercado: O desempenho pode variar significativamente em diferentes condições de mercado.
Supervisão Especializada: Requer compreensão de condições de mercado e conceitos de negociação de padrões.
Recursos Incluídos: Detecção de padrões, geração de sinais, gestão de operações, acompanhamento de desempenho e suporte contínuo para configuração e otimização.
Este EA representa conceitos avançados de negociação institucional adaptados para traders de varejo. Educação adequada e gestão de risco são essenciais para implementação bem-sucedida.