CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - プロフェッショナルパターンスキャナー





概要

CRT Pro Trading EA Ultimate v10は、Helios Technologiesが開発した高度なマルチシンボルエキスパートアドバイザーで、インテリジェントなトレンドアライメントを備えたCRT(統合-操作-分配)パターンの検出と取引を専門としています。このEAは、機関投資家の取引コンセプトとスマートシグナル管理を組み合わせ、複数の市場で高確率の取引機会を提供します。





主な機能





トレンドアライメント型シグナル生成

スマートトレンド分析:支配的な市場トレンドに沿ったシグナルのみを生成

マルチタイムフレーム確認:上位タイムフレーム分析を使用して低確率セットアップをフィルタリング

アダプティブシグナル方向:強気トレンド = 買いシグナルのみ、弱気トレンド = 売りシグナルのみ、中立トレンド = 両方向許可





マルチシンボル市場スキャナー

12以上の銘柄サポート:EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHF、AUDUSD、USDCAD、EURGBP、XAUUSD、US30、GER40、US100、UK100を監視

リアルタイムパターン検出:すべての設定済みシンボルでCRTパターンを継続的にスキャン

ブローカーシンボル自動検出:異なるブローカーのシンボル命名規則に自動的に適応





インテリジェントシグナル管理

ストップロスクールダウンシステム:設定可能なクールダウン期間でリベンジトレードを防止(デフォルト:30分)

シンボルあたりの最大シグナル数:過剰エクスポージャーを防ぐために同時シグナルを制限(デフォルト:シンボルあたり2)

シグナル持続性制御:設定に基づいて、シグナルは数時間持続するか、有効期限なし

スマート通知:レート制限付きアラートとクワイエットモードオプション





デュアルトレーディングモード

手動モード:ユーザー実行用のトレードボタン付きシグナルを生成

自動モード:ポジション制限付きで自動的にトレードを実行(最大3つの同時ポジション)

ワンクリックモード切替:手動取引と自動取引の簡単な切り替え





高度なトレード管理

ブレイクイーブン移動:50%利益時にストップロスを自動的にブレイクイーブンに移動

部分利益確定:75%目標達成時にストップロスを25%利益に移動

個別ロットサイジング:各シンボルのカスタマイズ可能なロットサイズ

リスク・リワード最適化:最低1.2:1のリスク・リワード比率を保証





プロフェッショナルダッシュボードインターフェース

リアルタイム監視:すべてのシンボル、パターン、シグナルのライブ表示

シンボルアドバイザーパネル:トレンドバイアス、ボラティリティ、推奨事項を含む選択シンボルの詳細分析

パフォーマンス追跡:成功率の監視と取引統計

レスポンシブデザイン:異なる画面サイズに自動的に適応





動作原理





CRTパターン検出プロセス:

ステージ1 - 蓄積:明確なサポート/レジスタンスレベルを持つレンジング市場を特定

ステージ2 - 操作:レンジの上下での流動性捕獲(偽のブレイクアウト)を検出

ステージ3 - 分配:パターン完了を確認し、エントリーシグナルを生成





トレンドアライメントロジック:

上位タイムフレーム(H4)移動平均とプライスアクション分析を使用

トレンド強度と方向スコアを計算

支配的なトレンドバイアスと矛盾するシグナルをフィルタリング

中立/レンジング市場条件下で柔軟性を提供





シグナルスコアリングシステム:

パターン品質、レンジサイズ、ボラティリティを評価

セッションタイミングとボリューム確認を考慮

トレンドアライメントにボーナスポイントを追加

スコアは60-100%の範囲で、85%以上が高信頼性シグナル





設定オプション





パターン検出:

ATR倍数での最小/最大レンジサイズ

ブレイクアウト感度設定

ボリューム確認要件

エントリーのプルバック比率(デフォルト:61.8%フィボナッチ)





シグナル管理:

シグナル持続時間(1-24時間または無期限)

ストップロスクールダウン期間(1-120分)

シンボルあたりの最大シグナル数(1-5)

通知削減のためのクワイエットモード





トレーディング設定:

各シンボルの個別ロットサイズ

最大自動トレード数(1-10)

スリッページ許容範囲

トレード管理機能の有効化/無効化





通知:

ターミナルアラート、プッシュ通知、メールアラート

重要なシグナルのサウンド通知

カスタム通知頻度コントロール





リスク管理機能





組み込みセーフティ対策:

サーキットブレーカー:複数の失敗後に一時的に操作を停止

クールダウン期間:ストップロス後の過剰取引を防止

ポジション制限:シンボルごとおよび全体の最大エクスポージャーを制御

リスク・リワード検証:不利なトレード設定についてユーザーに警告





トレード保護:

自動ストップロスとテイクプロフィット設定

トレードの進行に伴う動的なストップロス調整

リアルタイム損益モニタリング

部分利益確保によるトレード管理





パフォーマンスと最適化





アダプティブ機能:

セッションベースの優先順位:アクティブセッション中にボラティリティの高いシンボルを優先

ボラティリティ調整:市場状況に基づいてパラメータを適応

パフォーマンスモニタリング:スキャン時間とシステム効率を追跡

メモリ管理:24時間365日の継続運用に最適化





必要条件

プラットフォーム:MetaTrader 5

アカウントタイプ:すべてのアカウントタイプに対応

タイムフレーム:M15に最適化、H4トレンド確認

最低残高:適切なリスク管理のため$500以上を推奨

VPS推奨:24時間365日の運用と信頼性の高いシグナル検出のため





重要な免責事項

リスク警告:取引には重大な損失リスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

保証なし:このEAは利益を保証せず、損失をもたらす可能性があります。

テストが必要:ライブトレーディングの前にデモアカウントで徹底的にテストしてください。

市場状況:パフォーマンスは異なる市場状況によって大きく異なる場合があります。

専門家の監督:市場状況とパターントレーディングコンセプトの理解が必要です。





含まれる機能:パターン検出、シグナル生成、トレード管理、パフォーマンス追跡、およびセットアップと最適化のための継続的なサポート。





このEAは、リテールトレーダー向けに適応された高度な機関投資家取引コンセプトを表しています。成功した実装には、適切な教育とリスク管理が不可欠です。