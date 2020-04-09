CRT Pro Ultimate Scanner

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Профессиональный Сканер Паттернов





Обзор

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - это продвинутый мультисимвольный Expert Advisor, разработанный Helios Technologies, который специализируется на обнаружении и торговле паттернами CRT (Консолидация-Манипуляция-Распределение) с интеллектуальным выравниванием тренда. Этот EA объединяет концепции институциональной торговли с умным управлением сигналами для предоставления высоковероятных торговых возможностей на различных рынках.





Ключевые Особенности





Генерация Сигналов с Выравниванием по Тренду

Умный Анализ Тренда: Генерирует только те сигналы, которые соответствуют доминирующему рыночному тренду

Подтверждение на Нескольких Таймфреймах: Использует анализ старших таймфреймов для фильтрации установок с низкой вероятностью

Адаптивное Направление Сигнала: Бычьи тренды = только сигналы BUY, Медвежьи тренды = только сигналы SELL, Нейтральные тренды = Разрешены оба направления





Мультисимвольный Сканер Рынка

Поддержка 12+ Инструментов: Мониторинг EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100

Обнаружение Паттернов в Реальном Времени: Непрерывное сканирование паттернов CRT по всем настроенным символам

Автоопределение Символов Брокера: Автоматически адаптируется к различным соглашениям о наименовании символов брокера





Интеллектуальное Управление Сигналами

Система Охлаждения после Stop Loss: Предотвращает мстительную торговлю с настраиваемыми периодами охлаждения (по умолчанию: 30 минут)

Максимум Сигналов на Символ: Ограничивает одновременные сигналы для предотвращения переэкспозиции (по умолчанию: 2 на символ)

Контроль Постоянства Сигнала: Сигналы могут сохраняться в течение часов или никогда не истекать в зависимости от конфигурации

Умные Уведомления: Оповещения с ограничением частоты и опцией тихого режима





Два Режима Торговли

Ручной Режим: Генерирует сигналы с торговыми кнопками для выполнения пользователем

Автоматический Режим: Автоматически выполняет сделки с ограничением позиций (максимум 3 одновременно)

Переключение Режима Одним Кликом: Легкое переключение между ручной и автоматической торговлей





Продвинутое Управление Сделками

Перемещение в Безубыток: Автоматически перемещает стоп-лосс в безубыток при 50% прибыли

Частичная Фиксация Прибыли: Перемещает стоп-лосс на 25% прибыли при достижении 75% цели

Индивидуальный Размер Лота: Настраиваемые размеры лотов для каждого символа

Оптимизация Риск-Вознаграждение: Обеспечивает минимальное соотношение риск-вознаграждение 1.2:1





Профессиональный Интерфейс Панели Управления

Мониторинг в Реальном Времени: Живое отображение всех символов, паттернов и сигналов

Панель Советника по Символам: Детальный анализ выбранного символа с трендовым смещением, волатильностью и рекомендациями

Отслеживание Производительности: Мониторинг успешности и статистика торговли

Адаптивный Дизайн: Автоматически адаптируется к различным размерам экрана





Как Это Работает





Процесс Обнаружения Паттерна CRT:

Этап 1 - Накопление: Определяет флэтовые рынки с четкими уровнями поддержки/сопротивления

Этап 2 - Манипуляция: Обнаруживает захваты ликвидности (ложные пробои) выше/ниже диапазона

Этап 3 - Распределение: Подтверждает завершение паттерна и генерирует сигналы входа





Логика Выравнивания по Тренду:

Использует скользящую среднюю старшего таймфрейма (H4) и анализ ценового действия

Рассчитывает силу тренда и оценки направления

Фильтрует сигналы, которые конфликтуют с доминирующим трендовым смещением

Обеспечивает гибкость во время нейтральных/флэтовых рыночных условий





Система Оценки Сигналов:

Оценивает качество паттерна, размер диапазона и волатильность

Учитывает время сессии и подтверждение объема

Добавляет бонусные баллы за выравнивание по тренду

Оценки варьируются от 60-100%, при этом 85%+ являются высоконадежными сигналами





Параметры Конфигурации





Обнаружение Паттернов:

Минимальный/Максимальный размер диапазона в кратных ATR

Настройки чувствительности пробоя

Требования подтверждения объема

Коэффициент отката для входов (по умолчанию: 61,8% Фибоначчи)





Управление Сигналами:

Продолжительность сохранения сигнала (1-24 часа или никогда не истекает)

Период охлаждения стоп-лосса (1-120 минут)

Максимум сигналов на символ (1-5)

Тихий режим для уменьшения уведомлений





Настройки Торговли:

Индивидуальные размеры лотов для каждого символа

Максимум автоматических сделок (1-10)

Допустимое проскальзывание

Включение/отключение функций управления сделками





Уведомления:

Терминальные оповещения, push-уведомления, email-оповещения

Звуковые уведомления для важных сигналов

Пользовательские элементы управления частотой уведомлений





Особенности Управления Рисками





Встроенные Меры Безопасности:

Автоматический Выключатель: Временно приостанавливает операции после множественных неудач

Периоды Охлаждения: Предотвращает избыточную торговлю после стоп-лоссов

Лимиты Позиций: Контролирует максимальную экспозицию на символ и в целом

Проверка Риск-Вознаграждение: Предупреждает пользователей о невыгодных торговых установках





Защита Сделок:

Автоматическое размещение стоп-лосса и тейк-профита

Динамическая корректировка стоп-лосса по мере развития сделок

Мониторинг прибыли/убытка в реальном времени

Управление сделками с частичным обеспечением прибыли





Производительность и Оптимизация





Адаптивные Функции:

Приоритет на Основе Сессии: Приоритет волатильным символам во время активных сессий

Корректировка Волатильности: Адаптирует параметры на основе рыночных условий

Мониторинг Производительности: Отслеживает время сканирования и эффективность системы

Управление Памятью: Оптимизировано для непрерывной работы 24/7





Требования

Платформа: MetaTrader 5

Тип Счета: Совместим со всеми типами счетов

Таймфрейм: Оптимизирован для M15 с подтверждением тренда на H4

Минимальный Баланс: Рекомендуется $500+ для надлежащего управления рисками

VPS Рекомендуется: Для работы 24/7 и надежного обнаружения сигналов





Важные Оговорки

Предупреждение о Риске: Торговля связана со значительным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Нет Гарантии: Этот EA не гарантирует прибыль и может привести к убыткам.

Требуется Тестирование: Тщательно тестируйте на демо-счетах перед реальной торговлей.

Рыночные Условия: Производительность может значительно варьироваться в различных рыночных условиях.

Экспертный Надзор: Требует понимания рыночных условий и концепций торговли паттернами.





Включенные Функции: Обнаружение паттернов, генерация сигналов, управление сделками, отслеживание производительности и постоянная поддержка для настройки и оптимизации.





Этот EA представляет собой продвинутые концепции институциональной торговли, адаптированные для розничных трейдеров. Надлежащее образование и управление рисками необходимы для успешной реализации.