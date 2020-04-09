CRT Pro Ultimate Scanner

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Escáner Profesional de Patrones





Descripción General

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 es un Expert Advisor multisímbolo avanzado desarrollado por Helios Technologies que se especializa en detectar y operar patrones CRT (Consolidación-Manipulación-Distribución) con alineación inteligente de tendencia. Este EA combina conceptos de trading institucional con gestión inteligente de señales para proporcionar oportunidades de trading de alta probabilidad en múltiples mercados.





Características Clave





Generación de Señales Alineadas con la Tendencia

Análisis Inteligente de Tendencia: Solo genera señales que se alinean con la tendencia dominante del mercado

Confirmación Multitemporal: Utiliza análisis de marcos temporales superiores para filtrar configuraciones de baja probabilidad

Dirección de Señal Adaptativa: Tendencias alcistas = Solo señales de COMPRA, Tendencias bajistas = Solo señales de VENTA, Tendencias neutrales = Ambas direcciones permitidas





Escáner de Mercado Multisímbolo

Soporte para 12+ Instrumentos: Monitorea EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100

Detección de Patrones en Tiempo Real: Escanea continuamente patrones CRT en todos los símbolos configurados

Auto-Detección de Símbolos del Bróker: Se adapta automáticamente a diferentes convenciones de nomenclatura de símbolos del bróker





Gestión Inteligente de Señales

Sistema de Enfriamiento de Stop Loss: Previene el trading de venganza con períodos de enfriamiento configurables (predeterminado: 30 minutos)

Máximo de Señales por Símbolo: Limita las señales concurrentes para prevenir sobreexposición (predeterminado: 2 por símbolo)

Control de Persistencia de Señal: Las señales pueden persistir durante horas o nunca expirar según la configuración

Notificaciones Inteligentes: Alertas con límite de frecuencia y opción de modo silencioso





Modos de Trading Duales

Modo Manual: Genera señales con botones de trading para ejecución del usuario

Modo Automático: Ejecuta operaciones automáticamente con límites de posición (máximo 3 concurrentes)

Cambio de Modo con Un Clic: Alternancia fácil entre trading manual y automático





Gestión Avanzada de Operaciones

Movimiento a Punto de Equilibrio: Mueve automáticamente el stop loss a punto de equilibrio al 50% de beneficio

Toma Parcial de Beneficios: Mueve el stop loss al 25% de beneficio al alcanzar el 75% del objetivo

Tamaño de Lote Individual: Tamaños de lote personalizables para cada símbolo

Optimización Riesgo-Recompensa: Garantiza ratios mínimos de riesgo-recompensa de 1.2:1





Interfaz de Panel Profesional

Monitoreo en Tiempo Real: Visualización en vivo de todos los símbolos, patrones y señales

Panel de Asesor de Símbolos: Análisis detallado del símbolo seleccionado con sesgo de tendencia, volatilidad y recomendaciones

Seguimiento de Rendimiento: Monitoreo de tasa de éxito y estadísticas de operaciones

Diseño Responsivo: Se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla





Cómo Funciona





Proceso de Detección de Patrón CRT:

Etapa 1 - Acumulación: Identifica mercados en rango con niveles claros de soporte/resistencia

Etapa 2 - Manipulación: Detecta capturas de liquidez (rupturas falsas) por encima/debajo del rango

Etapa 3 - Distribución: Confirma la finalización del patrón y genera señales de entrada





Lógica de Alineación de Tendencia:

Utiliza media móvil de marco temporal superior (H4) y análisis de acción del precio

Calcula la fuerza de la tendencia y las puntuaciones de dirección

Filtra señales que entran en conflicto con el sesgo de tendencia dominante

Proporciona flexibilidad durante condiciones de mercado neutrales/en rango





Sistema de Puntuación de Señales:

Evalúa la calidad del patrón, el tamaño del rango y la volatilidad

Considera el timing de la sesión y la confirmación de volumen

Agrega puntos de bonificación por alineación de tendencia

Las puntuaciones van de 60-100% siendo 85%+ señales de alta confianza





Opciones de Configuración





Detección de Patrones:

Tamaño de rango mínimo/máximo en múltiplos de ATR

Configuraciones de sensibilidad de ruptura

Requisitos de confirmación de volumen

Ratio de retroceso para entradas (predeterminado: 61.8% Fibonacci)





Gestión de Señales:

Duración de persistencia de señal (1-24 horas o nunca expira)

Período de enfriamiento de stop loss (1-120 minutos)

Máximo de señales por símbolo (1-5)

Modo silencioso para notificaciones reducidas





Configuración de Trading:

Tamaños de lote individuales para cada símbolo

Máximo de operaciones automáticas (1-10)

Tolerancia de deslizamiento

Habilitar/deshabilitar funciones de gestión de operaciones





Notificaciones:

Alertas de terminal, notificaciones push, alertas de correo electrónico

Notificaciones de sonido para señales importantes

Controles personalizados de frecuencia de notificaciones





Características de Gestión de Riesgos





Medidas de Seguridad Incorporadas:

Interruptor Automático: Detiene temporalmente las operaciones después de múltiples fallas

Períodos de Enfriamiento: Previene el sobretrading después de stop losses

Límites de Posición: Controla la exposición máxima por símbolo y en general

Validación de Riesgo-Recompensa: Advierte a los usuarios sobre configuraciones de trading desfavorables





Protección de Operaciones:

Colocación automática de stop loss y take profit

Ajuste dinámico de stop loss a medida que progresan las operaciones

Monitoreo de ganancias/pérdidas en tiempo real

Gestión de operaciones con aseguramiento de beneficio parcial





Rendimiento y Optimización





Características Adaptativas:

Prioridad Basada en Sesión: Prioriza símbolos volátiles durante sesiones activas

Ajuste de Volatilidad: Adapta parámetros según las condiciones del mercado

Monitoreo de Rendimiento: Rastrea tiempos de escaneo y eficiencia del sistema

Gestión de Memoria: Optimizado para operación continua 24/7





Requisitos

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de Cuenta: Compatible con todos los tipos de cuenta

Marco Temporal: Optimizado para M15 con confirmación de tendencia en H4

Balance Mínimo: Se recomienda $500+ para una gestión de riesgo adecuada

VPS Recomendado: Para operación 24/7 y detección confiable de señales





Descargos de Responsabilidad Importantes

Advertencia de Riesgo: El trading implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Sin Garantía: Este EA no garantiza ganancias y puede resultar en pérdidas.

Prueba Requerida: Pruebe exhaustivamente en cuentas demo antes del trading en vivo.

Condiciones del Mercado: El rendimiento puede variar significativamente en diferentes condiciones de mercado.

Supervisión Experta: Requiere comprensión de las condiciones del mercado y conceptos de trading de patrones.





Características Incluidas: Detección de patrones, generación de señales, gestión de operaciones, seguimiento de rendimiento y soporte continuo para configuración y optimización.





Este EA representa conceptos avanzados de trading institucional adaptados para traders minoristas. La educación adecuada y la gestión de riesgos son esenciales para una implementación exitosa.