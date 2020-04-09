CRT Pro Ultimate Scanner

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Escáner Profesional de Patrones

Descripción General
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 es un Expert Advisor multisímbolo avanzado desarrollado por Helios Technologies que se especializa en detectar y operar patrones CRT (Consolidación-Manipulación-Distribución) con alineación inteligente de tendencia. Este EA combina conceptos de trading institucional con gestión inteligente de señales para proporcionar oportunidades de trading de alta probabilidad en múltiples mercados.

Características Clave

Generación de Señales Alineadas con la Tendencia
Análisis Inteligente de Tendencia: Solo genera señales que se alinean con la tendencia dominante del mercado
Confirmación Multitemporal: Utiliza análisis de marcos temporales superiores para filtrar configuraciones de baja probabilidad
Dirección de Señal Adaptativa: Tendencias alcistas = Solo señales de COMPRA, Tendencias bajistas = Solo señales de VENTA, Tendencias neutrales = Ambas direcciones permitidas

Escáner de Mercado Multisímbolo
Soporte para 12+ Instrumentos: Monitorea EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100
Detección de Patrones en Tiempo Real: Escanea continuamente patrones CRT en todos los símbolos configurados
Auto-Detección de Símbolos del Bróker: Se adapta automáticamente a diferentes convenciones de nomenclatura de símbolos del bróker

Gestión Inteligente de Señales
Sistema de Enfriamiento de Stop Loss: Previene el trading de venganza con períodos de enfriamiento configurables (predeterminado: 30 minutos)
Máximo de Señales por Símbolo: Limita las señales concurrentes para prevenir sobreexposición (predeterminado: 2 por símbolo)
Control de Persistencia de Señal: Las señales pueden persistir durante horas o nunca expirar según la configuración
Notificaciones Inteligentes: Alertas con límite de frecuencia y opción de modo silencioso

Modos de Trading Duales
Modo Manual: Genera señales con botones de trading para ejecución del usuario
Modo Automático: Ejecuta operaciones automáticamente con límites de posición (máximo 3 concurrentes)
Cambio de Modo con Un Clic: Alternancia fácil entre trading manual y automático

Gestión Avanzada de Operaciones
Movimiento a Punto de Equilibrio: Mueve automáticamente el stop loss a punto de equilibrio al 50% de beneficio
Toma Parcial de Beneficios: Mueve el stop loss al 25% de beneficio al alcanzar el 75% del objetivo
Tamaño de Lote Individual: Tamaños de lote personalizables para cada símbolo
Optimización Riesgo-Recompensa: Garantiza ratios mínimos de riesgo-recompensa de 1.2:1

Interfaz de Panel Profesional
Monitoreo en Tiempo Real: Visualización en vivo de todos los símbolos, patrones y señales
Panel de Asesor de Símbolos: Análisis detallado del símbolo seleccionado con sesgo de tendencia, volatilidad y recomendaciones
Seguimiento de Rendimiento: Monitoreo de tasa de éxito y estadísticas de operaciones
Diseño Responsivo: Se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla

Cómo Funciona

Proceso de Detección de Patrón CRT:
Etapa 1 - Acumulación: Identifica mercados en rango con niveles claros de soporte/resistencia
Etapa 2 - Manipulación: Detecta capturas de liquidez (rupturas falsas) por encima/debajo del rango
Etapa 3 - Distribución: Confirma la finalización del patrón y genera señales de entrada

Lógica de Alineación de Tendencia:
Utiliza media móvil de marco temporal superior (H4) y análisis de acción del precio
Calcula la fuerza de la tendencia y las puntuaciones de dirección
Filtra señales que entran en conflicto con el sesgo de tendencia dominante
Proporciona flexibilidad durante condiciones de mercado neutrales/en rango

Sistema de Puntuación de Señales:
Evalúa la calidad del patrón, el tamaño del rango y la volatilidad
Considera el timing de la sesión y la confirmación de volumen
Agrega puntos de bonificación por alineación de tendencia
Las puntuaciones van de 60-100% siendo 85%+ señales de alta confianza

Opciones de Configuración

Detección de Patrones:
Tamaño de rango mínimo/máximo en múltiplos de ATR
Configuraciones de sensibilidad de ruptura
Requisitos de confirmación de volumen
Ratio de retroceso para entradas (predeterminado: 61.8% Fibonacci)

Gestión de Señales:
Duración de persistencia de señal (1-24 horas o nunca expira)
Período de enfriamiento de stop loss (1-120 minutos)
Máximo de señales por símbolo (1-5)
Modo silencioso para notificaciones reducidas

Configuración de Trading:
Tamaños de lote individuales para cada símbolo
Máximo de operaciones automáticas (1-10)
Tolerancia de deslizamiento
Habilitar/deshabilitar funciones de gestión de operaciones

Notificaciones:
Alertas de terminal, notificaciones push, alertas de correo electrónico
Notificaciones de sonido para señales importantes
Controles personalizados de frecuencia de notificaciones

Características de Gestión de Riesgos

Medidas de Seguridad Incorporadas:
Interruptor Automático: Detiene temporalmente las operaciones después de múltiples fallas
Períodos de Enfriamiento: Previene el sobretrading después de stop losses
Límites de Posición: Controla la exposición máxima por símbolo y en general
Validación de Riesgo-Recompensa: Advierte a los usuarios sobre configuraciones de trading desfavorables

Protección de Operaciones:
Colocación automática de stop loss y take profit
Ajuste dinámico de stop loss a medida que progresan las operaciones
Monitoreo de ganancias/pérdidas en tiempo real
Gestión de operaciones con aseguramiento de beneficio parcial

Rendimiento y Optimización

Características Adaptativas:
Prioridad Basada en Sesión: Prioriza símbolos volátiles durante sesiones activas
Ajuste de Volatilidad: Adapta parámetros según las condiciones del mercado
Monitoreo de Rendimiento: Rastrea tiempos de escaneo y eficiencia del sistema
Gestión de Memoria: Optimizado para operación continua 24/7

Requisitos
Plataforma: MetaTrader 5
Tipo de Cuenta: Compatible con todos los tipos de cuenta
Marco Temporal: Optimizado para M15 con confirmación de tendencia en H4
Balance Mínimo: Se recomienda $500+ para una gestión de riesgo adecuada
VPS Recomendado: Para operación 24/7 y detección confiable de señales

Descargos de Responsabilidad Importantes
Advertencia de Riesgo: El trading implica un riesgo sustancial de pérdida. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Sin Garantía: Este EA no garantiza ganancias y puede resultar en pérdidas.
Prueba Requerida: Pruebe exhaustivamente en cuentas demo antes del trading en vivo.
Condiciones del Mercado: El rendimiento puede variar significativamente en diferentes condiciones de mercado.
Supervisión Experta: Requiere comprensión de las condiciones del mercado y conceptos de trading de patrones.

Características Incluidas: Detección de patrones, generación de señales, gestión de operaciones, seguimiento de rendimiento y soporte continuo para configuración y optimización.

Este EA representa conceptos avanzados de trading institucional adaptados para traders minoristas. La educación adecuada y la gestión de riesgos son esenciales para una implementación exitosa.
