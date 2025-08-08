CRT Pro Ultimate Scanner
- 유틸리티
- Jonathan Mboya Kinaro
- 버전: 14.0
- 업데이트됨: 2 10월 2025
- 활성화: 5
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - 전문 패턴 스캐너
개요
CRT Pro Trading EA Ultimate v10은 Helios Technologies가 개발한 고급 멀티 심볼 Expert Advisor로, 지능형 추세 정렬을 갖춘 CRT(통합-조작-분배) 패턴을 감지하고 거래하는 데 특화되어 있습니다. 이 EA는 기관 거래 개념과 스마트 신호 관리를 결합하여 여러 시장에서 고확률 거래 기회를 제공합니다.
주요 기능
추세 정렬 신호 생성
스마트 추세 분석: 지배적인 시장 추세와 일치하는 신호만 생성
다중 타임프레임 확인: 상위 타임프레임 분석을 사용하여 낮은 확률 설정 필터링
적응형 신호 방향: 강세 추세 = 매수 신호만, 약세 추세 = 매도 신호만, 중립 추세 = 양방향 허용
다중 심볼 시장 스캐너
12개 이상의 상품 지원: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100 모니터링
실시간 패턴 감지: 모든 구성된 심볼에서 CRT 패턴을 지속적으로 스캔
브로커 심볼 자동 감지: 다양한 브로커의 심볼 명명 규칙에 자동으로 적응
지능형 신호 관리
손절매 쿨다운 시스템: 구성 가능한 쿨다운 기간으로 복수 거래 방지(기본값: 30분)
심볼당 최대 신호 수: 과도한 노출을 방지하기 위해 동시 신호 제한(기본값: 심볼당 2개)
신호 지속성 제어: 구성에 따라 신호가 몇 시간 동안 지속되거나 만료되지 않음
스마트 알림: 속도 제한 경고 및 조용한 모드 옵션
이중 거래 모드
수동 모드: 사용자 실행을 위한 거래 버튼이 있는 신호 생성
자동 모드: 포지션 제한으로 자동으로 거래 실행(최대 3개 동시)
원클릭 모드 전환: 수동 및 자동 거래 간 쉬운 전환
고급 거래 관리
손익분기점 이동: 50% 이익에서 자동으로 손절매를 손익분기점으로 이동
부분 이익 실현: 75% 목표 달성 시 손절매를 25% 이익으로 이동
개별 로트 사이징: 각 심볼에 대해 사용자 정의 가능한 로트 크기
위험 보상 최적화: 최소 1.2:1 위험 보상 비율 보장
전문 대시보드 인터페이스
실시간 모니터링: 모든 심볼, 패턴 및 신호의 실시간 표시
심볼 어드바이저 패널: 추세 편향, 변동성 및 권장 사항이 포함된 선택된 심볼의 상세 분석
성능 추적: 성공률 모니터링 및 거래 통계
반응형 디자인: 다양한 화면 크기에 자동으로 적응
작동 방식
CRT 패턴 감지 프로세스:
단계 1 - 축적: 명확한 지지/저항 수준이 있는 범위 시장 식별
단계 2 - 조작: 범위 위/아래의 유동성 포착(거짓 돌파) 감지
단계 3 - 분배: 패턴 완성 확인 및 진입 신호 생성
추세 정렬 로직:
상위 타임프레임(H4) 이동 평균 및 가격 행동 분석 사용
추세 강도 및 방향 점수 계산
지배적인 추세 편향과 충돌하는 신호 필터링
중립/범위 시장 상황에서 유연성 제공
신호 채점 시스템:
패턴 품질, 범위 크기 및 변동성 평가
세션 타이밍 및 거래량 확인 고려
추세 정렬에 대한 보너스 포인트 추가
점수는 60-100% 범위이며 85% 이상이 높은 신뢰도 신호
구성 옵션
패턴 감지:
ATR 배수의 최소/최대 범위 크기
돌파 민감도 설정
거래량 확인 요구 사항
진입 풀백 비율(기본값: 61.8% 피보나치)
신호 관리:
신호 지속 기간(1-24시간 또는 만료 안 됨)
손절매 쿨다운 기간(1-120분)
심볼당 최대 신호 수(1-5)
알림 감소를 위한 조용한 모드
거래 설정:
각 심볼에 대한 개별 로트 크기
최대 자동 거래 수(1-10)
슬리피지 허용 오차
거래 관리 기능 활성화/비활성화
알림:
터미널 경고, 푸시 알림, 이메일 경고
중요한 신호에 대한 사운드 알림
사용자 정의 알림 빈도 제어
위험 관리 기능
내장된 안전 조치:
회로 차단기: 여러 번 실패 후 일시적으로 작업 중단
쿨다운 기간: 손절매 후 과도한 거래 방지
포지션 제한: 심볼당 및 전체 최대 노출 제어
위험 보상 검증: 불리한 거래 설정에 대해 사용자에게 경고
거래 보호:
자동 손절매 및 이익 실현 배치
거래가 진행됨에 따라 동적 손절매 조정
실시간 손익 모니터링
부분 이익 확보를 통한 거래 관리
성능 및 최적화
적응형 기능:
세션 기반 우선순위: 활성 세션 동안 변동성이 높은 심볼 우선순위 지정
변동성 조정: 시장 상황에 따라 매개변수 조정
성능 모니터링: 스캔 시간 및 시스템 효율성 추적
메모리 관리: 연중무휴 24시간 지속적인 운영에 최적화
요구 사항
플랫폼: MetaTrader 5
계정 유형: 모든 계정 유형과 호환
타임프레임: M15에 최적화, H4 추세 확인
최소 잔액: 적절한 위험 관리를 위해 $500 이상 권장
VPS 권장: 24시간 운영 및 안정적인 신호 감지를 위해
중요한 면책 조항
위험 경고: 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.
보증 없음: 이 EA는 이익을 보장하지 않으며 손실을 초래할 수 있습니다.
테스트 필요: 실거래 전에 데모 계정에서 철저히 테스트하십시오.
시장 조건: 성과는 다양한 시장 조건에서 크게 다를 수 있습니다.
전문가 감독: 시장 조건 및 패턴 거래 개념에 대한 이해가 필요합니다.
포함된 기능: 패턴 감지, 신호 생성, 거래 관리, 성능 추적 및 설정 및 최적화를 위한 지속적인 지원.
이 EA는 소매 거래자를 위해 조정된 고급 기관 거래 개념을 나타냅니다. 성공적인 구현을 위해서는 적절한 교육과 위험 관리가 필수적입니다.