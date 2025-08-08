CRT Pro Ultimate Scanner

CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - 전문 패턴 스캐너

개요
CRT Pro Trading EA Ultimate v10은 Helios Technologies가 개발한 고급 멀티 심볼 Expert Advisor로, 지능형 추세 정렬을 갖춘 CRT(통합-조작-분배) 패턴을 감지하고 거래하는 데 특화되어 있습니다. 이 EA는 기관 거래 개념과 스마트 신호 관리를 결합하여 여러 시장에서 고확률 거래 기회를 제공합니다.

주요 기능

추세 정렬 신호 생성
스마트 추세 분석: 지배적인 시장 추세와 일치하는 신호만 생성
다중 타임프레임 확인: 상위 타임프레임 분석을 사용하여 낮은 확률 설정 필터링
적응형 신호 방향: 강세 추세 = 매수 신호만, 약세 추세 = 매도 신호만, 중립 추세 = 양방향 허용

다중 심볼 시장 스캐너
12개 이상의 상품 지원: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, XAUUSD, US30, GER40, US100, UK100 모니터링
실시간 패턴 감지: 모든 구성된 심볼에서 CRT 패턴을 지속적으로 스캔
브로커 심볼 자동 감지: 다양한 브로커의 심볼 명명 규칙에 자동으로 적응

지능형 신호 관리
손절매 쿨다운 시스템: 구성 가능한 쿨다운 기간으로 복수 거래 방지(기본값: 30분)
심볼당 최대 신호 수: 과도한 노출을 방지하기 위해 동시 신호 제한(기본값: 심볼당 2개)
신호 지속성 제어: 구성에 따라 신호가 몇 시간 동안 지속되거나 만료되지 않음
스마트 알림: 속도 제한 경고 및 조용한 모드 옵션

이중 거래 모드
수동 모드: 사용자 실행을 위한 거래 버튼이 있는 신호 생성
자동 모드: 포지션 제한으로 자동으로 거래 실행(최대 3개 동시)
원클릭 모드 전환: 수동 및 자동 거래 간 쉬운 전환

고급 거래 관리
손익분기점 이동: 50% 이익에서 자동으로 손절매를 손익분기점으로 이동
부분 이익 실현: 75% 목표 달성 시 손절매를 25% 이익으로 이동
개별 로트 사이징: 각 심볼에 대해 사용자 정의 가능한 로트 크기
위험 보상 최적화: 최소 1.2:1 위험 보상 비율 보장

전문 대시보드 인터페이스
실시간 모니터링: 모든 심볼, 패턴 및 신호의 실시간 표시
심볼 어드바이저 패널: 추세 편향, 변동성 및 권장 사항이 포함된 선택된 심볼의 상세 분석
성능 추적: 성공률 모니터링 및 거래 통계
반응형 디자인: 다양한 화면 크기에 자동으로 적응

작동 방식

CRT 패턴 감지 프로세스:
단계 1 - 축적: 명확한 지지/저항 수준이 있는 범위 시장 식별
단계 2 - 조작: 범위 위/아래의 유동성 포착(거짓 돌파) 감지
단계 3 - 분배: 패턴 완성 확인 및 진입 신호 생성

추세 정렬 로직:
상위 타임프레임(H4) 이동 평균 및 가격 행동 분석 사용
추세 강도 및 방향 점수 계산
지배적인 추세 편향과 충돌하는 신호 필터링
중립/범위 시장 상황에서 유연성 제공

신호 채점 시스템:
패턴 품질, 범위 크기 및 변동성 평가
세션 타이밍 및 거래량 확인 고려
추세 정렬에 대한 보너스 포인트 추가
점수는 60-100% 범위이며 85% 이상이 높은 신뢰도 신호

구성 옵션

패턴 감지:
ATR 배수의 최소/최대 범위 크기
돌파 민감도 설정
거래량 확인 요구 사항
진입 풀백 비율(기본값: 61.8% 피보나치)

신호 관리:
신호 지속 기간(1-24시간 또는 만료 안 됨)
손절매 쿨다운 기간(1-120분)
심볼당 최대 신호 수(1-5)
알림 감소를 위한 조용한 모드

거래 설정:
각 심볼에 대한 개별 로트 크기
최대 자동 거래 수(1-10)
슬리피지 허용 오차
거래 관리 기능 활성화/비활성화

알림:
터미널 경고, 푸시 알림, 이메일 경고
중요한 신호에 대한 사운드 알림
사용자 정의 알림 빈도 제어

위험 관리 기능

내장된 안전 조치:
회로 차단기: 여러 번 실패 후 일시적으로 작업 중단
쿨다운 기간: 손절매 후 과도한 거래 방지
포지션 제한: 심볼당 및 전체 최대 노출 제어
위험 보상 검증: 불리한 거래 설정에 대해 사용자에게 경고

거래 보호:
자동 손절매 및 이익 실현 배치
거래가 진행됨에 따라 동적 손절매 조정
실시간 손익 모니터링
부분 이익 확보를 통한 거래 관리

성능 및 최적화

적응형 기능:
세션 기반 우선순위: 활성 세션 동안 변동성이 높은 심볼 우선순위 지정
변동성 조정: 시장 상황에 따라 매개변수 조정
성능 모니터링: 스캔 시간 및 시스템 효율성 추적
메모리 관리: 연중무휴 24시간 지속적인 운영에 최적화

요구 사항
플랫폼: MetaTrader 5
계정 유형: 모든 계정 유형과 호환
타임프레임: M15에 최적화, H4 추세 확인
최소 잔액: 적절한 위험 관리를 위해 $500 이상 권장
VPS 권장: 24시간 운영 및 안정적인 신호 감지를 위해

중요한 면책 조항
위험 경고: 거래는 상당한 손실 위험을 수반합니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.
보증 없음: 이 EA는 이익을 보장하지 않으며 손실을 초래할 수 있습니다.
테스트 필요: 실거래 전에 데모 계정에서 철저히 테스트하십시오.
시장 조건: 성과는 다양한 시장 조건에서 크게 다를 수 있습니다.
전문가 감독: 시장 조건 및 패턴 거래 개념에 대한 이해가 필요합니다.

포함된 기능: 패턴 감지, 신호 생성, 거래 관리, 성능 추적 및 설정 및 최적화를 위한 지속적인 지원.

이 EA는 소매 거래자를 위해 조정된 고급 기관 거래 개념을 나타냅니다. 성공적인 구현을 위해서는 적절한 교육과 위험 관리가 필수적입니다.
추천 제품
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
유틸리티
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Exact Time
Boris Sedov
유틸리티
Exact Time — detailed time on the seconds chart. The utility shows the opening time of the selected candle. This is necessary when working with seconds charts. For example, it can be used on a seconds chart built using the Seconds Chart utility. Inputs Base corner — the chart corner to which an object Is attached. X distance — the horizontal distance from the chart corner. Y distance — the vertical distance from the chart corner. Text font — font name Font size — font size Color — text color
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
지표
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
지표
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Absolute currency strength for MT5
Radim Kucera
4.25 (4)
지표
Indicator measures strength of each currency in your list. Main idea: It simply iterates through all combinations of pairs and adds difference between open and close in percent. Parameters: List of currencies - what currencies will be calculated (maximum is 8) Calculation type - from which data will be strength calculated Calculation data input - used as input related to calculation type Symbol suffix - used in case of suffix on symbols, e.g: when your symbols look like EURUSDm, EURUSDmicro etc
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
유틸리티
흥미진진한 수동 거래의 세계에 빠져들어 앞으로 펼쳐질 무한한 가능성을 발견해보세요. 귀하의 전문 지식과 시장에 대한 감각을 통해 귀하는 인상적인 성공을 달성하고 포트폴리오를 지속적으로 성장시킬 수 있습니다. 수동 거래를 통해 귀하는 전략과 결정을 통제하고 거래 활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 시장에 대한 심층적인 지식과 다양한 거래 수단에 대한 이해를 통해 기회를 구체적으로 식별하고 수익성 있는 거래를 완료할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 모든 성공적인 거래로 귀하의 계좌 잔고가 증가할 뿐만 아니라 거래자로서의 자신감도 높아집니다. 수동 거래에는 규율, 인내 및 명확한 전략이 필요합니다. 시장 변화에 신속하게 대응하고 이에 따라 포지션을 조정할 수 있어야 합니다. 그러나 이것이 바로 거래의 매력이 있는 곳입니다. 역동성과 언제든지 새로운 거래 기회를 활용할 수 있는 가능성입니다. 수동 거래의 세계에 빠져보고 시장의 매력에 푹 빠져보세요. 용기, 결단력, 명확한 목표를 염
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
유틸리티
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.68 (25)
지표
이 정보 표시기는 계정의 현재 상황을 항상 알고 싶어하는 사람들에게 유용합니다. -   더욱 유용한 지표 표시기는 포인트, 백분율, 통화 단위의 이익뿐만 아니라 현재 쌍의 스프레드와 현재 기간에서 막대가 마감될 때까지의 시간과 같은 데이터를 표시합니다. 차트에 정보선을 배치하는 데는 여러 가지 옵션이 있습니다. 가격 오른쪽(가격보다 뒤에 있음) 코멘트(차트의 왼쪽 상단) 화면의 선택된 모서리에 있습니다. 정보 구분 기호를 선택할 수도 있습니다. | / \ # 이 표시기는 사용하기 쉽고 매우 유익합니다. 설정에서 불필요한 정보 항목을 비활성화할 수 있습니다. 설정 외모의 종류       - 정보 라인 표시 유형. 세 가지 옵션이 있습니다: 가격을 따르세요       - 가격을 따르세요. 댓글로       - 코멘트로; 화면의 선택된 모서리에서       - 화면의 선택한 모서리에 있습니다. 첨부용 그래프 코너       - 화면의 선택한 모서리에서 디스플레이 유형을 선택하는 경우
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
지표
The donchian channel indicator might just be the best fit for you Trading in derivative products such as futures, options, CFD's, forex and certificates contains significant risk. These products are not suitable for every investor. Investors could potentially lose all or more than the original investment. If anything, only money equal to personal risk capital should be used and can be lost without jeopardizing financial security or lifestyle. Partially or fully automated trading programs can
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
지표
이 프로젝트를 좋아한다면 5 스타 리뷰를 남겨주세요. 이 지표는 열리고, 높은, 낮은 및 마감 가격을 지정합니다. 기간과 그것은 특정한 시간대를 위해 조정될 수 있습니다. 이들은 많은 기관 및 전문가에 의해 보는 중요한 수준입니다 상인은 당신이 더 많은 것일 수있는 장소를 알고 도움이 될 수 있습니다 이름 * 사용 가능한 기간: 이전 날. 이전 주. 지난 달. 이전 분기. 이전 연도. 또는: 현재 날. 현재 주. 현재 달. 현재 분기. 현재 년.
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
유틸리티
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
지표
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
유틸리티
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection (BUY / SELL) Price action pattern re
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
유틸리티
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
지표
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
지표
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
지표
MA Color Candles Indicator MA Color Candles is an indicator for visually displaying market trends by coloring chart candles. It does not add objects or distort price data, instead coloring real candles based on the state of two moving averages. This enables quick trend assessment and use as a filter in trading strategies. How It Works Bullish trend: Fast MA above slow MA, slow MA rising (green candles). Bearish trend: Fast MA below slow MA, slow MA falling (red candles). Neutral state: Candles
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
지표
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
지표
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
유틸리티
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Partial Close Trading Bot
Kithsiri Dhammika Rajapakshage Lasitha Nimesh Rajapaksha
유틸리티
This trading bot is designed for MetaTrader 5 (MT5) to manage open positions effectively by automating partial closures based on a predefined risk-reward ratio. It includes Telegram integration to send notifications directly to your group or channel about trading activities, including entry, stop-loss, and take-profit levels. Key Features : Partial Close Management : Automatically closes a percentage of the trade volume when the target level is reached. Risk-Reward Calculation : Sets profit leve
FREE
Pro Risk Manager MT5
Goran Matev
유틸리티
️ ProRiskManager: Professional Trade Management for MT5 Stop guessing lot sizes. Start trading like a professional. ProRiskManager is a visual trade management tool that calculates perfect position sizes and manages your trades automatically. Set your risk percentage once, focus on your strategy, and let the EA handle the math. New to ProRiskManager? Read the Complete User Guide (5 min read) Core Features Smart Position Sizing Automatic Lot Calculation: Set your risk % (e.g., 1%) a
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
지표
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
유틸리티
VR 컬러 레벨은 추세선, 직사각형, 텍스트 등의 요소를 사용하여 기술적 분석을 적용하는 사람들에게 편리한 도구입니다. 차트에 직접 텍스트를 추가하고 스크린샷을 찍는 것이 가능합니다. 설정, 세트 파일, 데모 버전, 지침, 문제 해결 등은 다음에서 얻을 수 있습니다. [블로그] 다음에서 리뷰를 읽거나 작성할 수 있습니다. [링크] 버전 [MetaTrader 4] 표시기 작업은 한 번의 클릭 으로 수행됩니다. 이렇게 하려면 선이 있는 버튼을 클릭하세요. 그러면 커서 아래에 추세선이 나타납니다. 그런 다음 커서를 움직여 선 위치 를 선택하고 다시 클릭하여 수정하면 됩니다. 표시기 의 특징은 스타일과 색상의 모든 변경 사항이 자동으로 저장되고 나중에 새로 생성된 모든 그래픽 개체에 적용된다는 것입니다. 이 지표에는 서로 다른 스타일의 추세선을 설정하기 위한 두 개의 독립 버튼, 서로 다른 스타일의 두 개의 독립 직사각형, 자체 스타일이 있는 하나의 텍스트 필드 및 스크린샷 생성용 버튼
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
지표
The TradeQL Indicator is a customizable tool that highlights specific trading patterns on candlestick charts. Users can define patterns through TradeQL queries, which the indicator then applies to the chart, visually representing matches and captured groups. Ideal for identifying complex trade setups in real-time. TradeQL queries are specified using the TradeQL Language. See https://github.com/abdielou/tradeql for more details. This language is expressed as a regular expression. The language al
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
유틸리티
This Small tool allows you to define a time counter in minutes for the closing of your positions according to the number of minutes you have set. For example if you set it to 30 Min, the tool will close each open position after 30 minutes from its opening. The settings ACTIVE: It is to activate the tool and use it to close your positions after the number of minutes defined. MANAGE: you to choose with the symbols managed by the tool. Choose "ALL CURENCY" if you want the system to apply to
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
지표
Multi Currency Strength Dashboard Mini (무료) – MetaTrader 5 통화 강도(Strength) 지표 Multi Currency Strength Dashboard Mini 는 MetaTrader 5 용 무료 인디케이터로, 8개 주요 통화 (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적인 강도를 실시간으로 대시보드 형태로 표시합니다. 목적: 몇 초 만에 강한 통화 와 약한 통화 를 파악하여 워치리스트를 효율적으로 구성하고, 강세 vs 약세 조합의 통화쌍을 더 빠르게 선택하도록 돕습니다. 주요 기능 (Mini 무료 버전) 8개 주요 통화 강도를 한 패널에서 확인. 강도 바(Bar) + 퍼센트 값으로 시각화. 자동 실시간 업데이트(가벼운 갱신). 모든 타임프레임 에서 사용 가능(계산은 선택한 타임프레임 기준). 대부분의 브로커와 호환(일반적인 심볼 접미사 지원). 작동 방식 Market Watch 에서 사용 가능한 주
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.83 (18)
Experts
Trend Catcher EA Pro — 가장 사랑받는 지표 Trend Catcher 를 기반으로, 많은 요청 끝에 마침내 Trend Catcher EA 가 출시되었습니다. 알고리즘 기반 자동매매와 트레이더의 직접 수동 제어를 결합한 차세대 EA. 시장에 대한 완전한 주도권 을 제공합니다. 빠르고, 적응력이 뛰어나며 명확성, 성능, 선택의 자유 를 중요시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. EURUSD 에 대해 실틱(99.9%) 데이터로 최적화 및 검증되었으며, 재도색 없음 / 재계산 없음 / 지연 없음 으로 안정적인 매매를 제공합니다. [사용 설명서, 추천 설정] 및 [테스트된 프리셋] 링크를 확인하세요. 핵심 전략 구성: EA 내부에는 두 가지 거래 모드가 포함되어 있습니다: I. Smart Trend Mode – 한 방향으로만 거래하여 트렌드 모멘텀을 깔끔하고 구조적인 진입으로 따라갑니다. 낮은 리스크, 높은 정확도, 무헤지. II. Dynamic Dual Mode (공격형)
FREE
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
유틸리티
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
유틸리티
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5용 암호화폐 차트 통합 도구 개요 Crypto Charting for MT5는 WebSocket을 통해 실시간 OHLC 차트 데이터를 제공합니다. 여러 거래소를 지원하며 MT5에서 자동으로 데이터가 동기화됩니다. 기능 WebSocket을 통한 실시간 차트 자동 역사 데이터 업데이트 네트워크 중단 시 예약된 동기화 모든 MT5 타임프레임 지원 OHLCV 데이터 지원 전략 테스터 지원 자동 재연결 기능 지원 거래소 Binance, Bybit, OKX, KuCoin, MEXC, Gate.io, Bitget, XT.com 추가 정보 Crypto Ticks 라는 별도 제품에서 틱 데이터와 오더북 정보를 제공합니다. 참고 사항 DLL 미사용, VPS 환경에 적합합니다. Strategy Tester에서는 WebRequest 기능이 작동하지 않습니다. 데모가 필요하신 경우 MQL5의 개인 메시지를 통해 문의하십시오. Full
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
유틸리티
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
유틸리티
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
HYT utility
Sergey Batudayev
유틸리티
HYT(Help Your Trading)   는 두 가지 주요 기술을 사용하여 손실 포지션의   평균을 낮추는 데   도움이 되도록 설계된 도구입니다. 표준 평균화. 추세 방향으로 포지션을 개시하여 헤지하는 방식입니다. 이 도구를 사용하면 매수와 매도 모두에서 여러 방향으로 개설된 여러 포지션을 관리할 수 있습니다. HYT는 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 평균화 방향, 지정된 이익 실현 수준으로 포지션을 마감하는 것을 자동으로 계산합니다. 또한 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 개설하고, 원하는 이익 실현 수준과 초기 로트를 지정하는 옵션도 제공합니다. 사용을 시작   하려면 도구를 차트로 끌어다 놓고, 이익 실현 수준을 설정한 후 "평균화 시작" 버튼을 클릭하면 됩니다. 초기 포지션이 너무 크지 않도록   주의하고, 평균화할 때 도구가 포지션 크기를 늘리므로 추가 비용이 발생할 수 있음을 대비하세요. HYT는   자동 거래   도 가능합니다. 자동 거래가 활성화되면, 도구
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
유틸리티
ATTENTION For a free trial version, visit my website. Manual QUANTUM RiskGuard Management — Your ultimate ally for uncompromising trading. Lot Calculator — Automatic lot size calculation. Quantum — Automatic risk to maximize profits and reduce drawdowns. Automatic Journal — Included and freely downloadable from my website. Automatic Screenshot — Two screenshots: one at entry and one at exit. Partial Profit — Smartly managed partial exits. Smartphone Trading — Place orders from your mobile, mana
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
유틸리티
가입한 모든 채널에서 (개인 및 제한된 채널 포함) 시그널을 바로 MT5로 복사합니다.   이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다. 이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용할 수 있습니다! 사용자 가이드 + 데모  | MT4 버전 | 디스코드 버전 데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오. Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다! Telegram To MT5 특징 여러 채널에서 동시에 신호를 복사합니다. 개인 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다.   (원하는 경우에는 사용할 수 있습니다) 위험 % 또는 고정된 로트로 거래합니다. 특정 심볼을 제외합니다. 모든 신호를 복사할지 또는 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택할 수 있습니다. 모든 신호를 인
Riskless Pyramid Mt5
Snapdragon Systems Ltd
3.5 (2)
유틸리티
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
유틸리티
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
유틸리티
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
유틸리티
Live Forex Signals 사이트 신호에 거래를 위해 설계   https://live-forex-signals.com/en 그리고  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 매개 변수 사용자 이름 및 암호는 사이트에 가입 한 경우 live-forex-signals.com/foresignal.com 구독이 없으면 필드를 비워 둡니다; 댓글 개설 된 거래에 대한 댓글 위험 위험 거래에 대한 예금의 백분율로,위험=0 인 경우,다음 값 많이 사용됩니다 거래에 대한 많은 고정 볼륨 사이트에서 이익을 가져 가라 웹 사이트에서 정지 손실을 사용 빈도신호업데이트고문의 사이트 방문 빈도 분 최대 스프레드무역에 허용되는 최대 스프레드를 거래합니다.스프레드가 더 높으면 보류 중인 주문 세트가 취소됩니다 사용트레일링 사용 후행 정지 트레일링
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
유틸리티
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
유틸리티
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please DON'T BUY this product before TESTING  and watching my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
유틸리티
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Ultimate Trade Copier MT5
BLAKE STEVEN RODGER
5 (2)
유틸리티
This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
유틸리티
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
유틸리티
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite Expert Advisor (EA) on MT5 while executing on prop-firm compliant futures accounts (e.g., Apex, Topstep) that clear via Tradovate. NEW in v2.0: Multi-Symbol Support (Trade Nasdaq, S&P, and Dow from one chart), List-Based Filtering. Click here to read the Full Manual & Setup Guide Key Features Multi-Symbol Control: Manage trades for multiple instruments simultaneously
Smart Position Sizer
Michael Musco
유틸리티
Smart Position Sizer (MT5) Two clicks to map risk, auto-size, and execute with SL/TP prefilled—fast, visual, broker-aware. Built to work beautifully across Forex, Futures, Indices, Metals, and CFD symbols . Why traders love it (by market) Forex Spread-aware sizing (optional): include current spread in risk so your lot size targets net risk. Pip & 5-digit precision: correct pip math on majors/minors; handles mini/micro volume steps automatically. Side-price logic: uses bid/ask correctly for SL/T
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
유틸리티
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
유틸리티
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
제작자의 제품 더 보기
NYOpen Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
Helios NY Open Scalper EA - Professional Volatility Breakout System Helios NY Open Scalper EA is an advanced automated trading system designed to capitalize on the explosive volatility that occurs during the New York market open. The Expert Advisor combines range breakout methodology with Fair Value Gap confirmation to identify high-probability trade setups during one of the most liquid trading sessions of the day. Trading Methodology The EA implements a disciplined approach to trading the N
FREE
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
GoldRush Pro EA - 패턴 인식을 갖춘 고급 골드 트레이딩 시스템 지능형 자동화로 골드 트레이딩을 혁신하세요 GoldRush Pro EA v7.0은 MetaTrader 5에서 골드(XAUUSD) 거래를 위해 특별히 설계된 정교한 자동 거래 시스템입니다. 고급 패턴 인식과 지능형 추세 분석을 결합하여 이 EA는 탁월한 위험 관리를 갖춘 전문가급 거래 자동화를 제공합니다. 주요 기능 및 이점 이중 신호 기술 기본 진입 시스템: 모멘텀, 변동성 및 시장 방향을 기반으로 한 추세 추종 신호 패턴 인식 엔진: 향상된 진입을 위해 6가지 고확률 캔들스틱 패턴 식별 신호 강도 등급: 품질 평가를 위해 각 신호를 1-3으로 평가 스마트 진입 필터링: 최적의 거래 타이밍을 위해 여러 확인 요소 결합 전문 대시보드 인터페이스 실시간 제어판: 로트 사이즈를 직접 편집할 수 있는 완전 인터랙티브 대시보드 실시간 성과 지표: 잔액, 자기자본, 일일 손익 및 승률을 즉시 추적 신호 모니
FX Calcuclator
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
Professional Dashboard Calculator for MT5 Overview A comprehensive trading calculator designed for serious Forex traders who need instant risk and position analysis directly on their MT5 charts. This Expert Advisor provides real-time calculations of all critical trading metrics, helping you make informed decisions before entering any trade. Key Features Real-Time Position Analysis Instant calculation of risk amount in account currency Profit potential with precise pip calculations Risk/Reward ra
FREE
Apollo Signals
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
APOLLO SIGNALS EA - PROFESSIONAL COPY TRADING SYSTEM Automatically Broadcast Your Trading Signals to Telegram PRODUCT OVERVIEW Apollo Signals is an Expert Advisor that monitors your MetaTrader 5 trading activity and automatically broadcasts professional signal messages to your Telegram channel or group. Whether you trade manually or use other EAs, Apollo Signals captures every trade with precision timing and formats them into professional signals for your followers. LICENSING & ACTIVATION A
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Experts
Brief Description Advanced dual-strategy Expert Advisor combining grid trading and position management techniques with comprehensive risk management across major currency pairs. Trading Strategy Phoenix Dual Engine is an automated trading system that operates two independent trading engines simultaneously - one for Buy positions and one for Sell positions. This approach allows the EA to execute trades in both market directions while implementing risk control measures. Core Strategy: The EA emp
CRT Professional
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
CRT PRO EA - ADVANCED CANDLE RANGE THEORY TRADING SYSTEM Institutional Smart Money Trading with AMD Framework PRODUCT OVERVIEW CRT Pro EA is a sophisticated Expert Advisor that implements the powerful Candle Range Theory (CRT) trading methodology combined with the AMD Framework (Accumulation, Manipulation, Distribution). This advanced trading system is designed for serious traders who want to capitalize on institutional market movements and smart money concepts through automated or manual trad
QuantumFlow Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
유틸리티
QUANTUM FLOW SCALPER  - High-Frequency Scalping System DESCRIPTION The Quantum Flow Scalper v2.0 is a high-frequency scalping system for MetaTrader 5 that targets small, frequent profits throughout the trading session. The system operates dual scalping engines for buy and sell directions that can capture price movements in both directions simultaneously. SCALPING APPROACH High-Frequency Trading The EA is designed for scalping operations, opening multiple positions throughout the trading day to
Kensei EA
Jonathan Mboya Kinaro
Experts
Kensei EA - Professional Smart Money Trading System Kensei EA is an advanced automated trading system built on Conceptual Retail Trading principles. The Expert Advisor identifies high-probability trade setups by analyzing market structure, liquidity sweeps, and institutional order flow patterns. Trading Methodology The EA implements three proven setups that smart money traders use to enter positions with favorable risk-reward ratios: Opening Range Breakout Strategy The system establishes a price
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변