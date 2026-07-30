Diagonal Resistance Indi

DiagonalResistanceIndi — 逆势信号指标



DiagonalResistanceIndi 专为 VolumeHedger EA 开发。用于 Gold 的 M1 周期。也适合在不使用 EA 的情况下进行手动交易。

这是一款信号指标，用于检测价格在短时间窗口内出现的异常大幅百分比波动，并在图表上标记该波动的潜在反转点。

工作原理



该指标在 M1 图表上持续扫描一个回溯时间窗口。窗口长度并不固定，而是根据市场波动率（基于 H1 ATR）自动调整。市场平静时窗口变宽，市场活跃时窗口变窄。当价格从窗口内的极值水平起超过设定的百分比阈值时，指标判定该波动已"过度拉伸"，并产生反方向信号：

红色向下箭头 — 大幅上涨后的卖出信号

蓝色向上箭头 — 大幅下跌后的买入信号

黄色箭头 — 如果波动持续，显示加仓（grid）级别

金色圆点 — 逐根K线跟踪当前周期的目标（TP）水平；目标先按波动的既定回撤比例计算，随时间推移逐渐移向保本位。圆点序列结束处即为周期平仓位置。

保障信号质量的过滤器

为减少连续的错误信号，指标应用了周期结束后的等待时间、与上次平仓价格的最小距离要求，以及反方向信号的额外延迟。此外，在某些高波动的日历日期不会产生新信号。

特点



所有信号在K线开盘时生成，之后不会改变（无 repaint）

可选 push 通知：首个信号和/或每个加仓级别

信号保存在独立的 buffer 中；EA 开发者可通过 iCustom 直接读取

专为 M1 图表设计；在 Gold（XAUUSD）上开发和测试，也可用于其他品种

注意：本指标是一种分析工具，本身不构成投资建议。过去的表现并不代表未来的结果，建议结合自身的风险管理来评估交易决策。





关于开发者

开发者是一位拥有 10 年以上经验的软件工程师，出于对金融和数学的热爱，3 年多来专注于构建算法交易机器人。

这些算法和策略并非基于现成方案的"vibe coder"式开发，而是以专业软件工程师的视角构建——优先考虑性能、可靠性和可持续性。

所有物质与非物质收益都会再投入到新的研发（R&D）中，以持续改进产品。

开发者认为，与其纯粹为了商业利益提供机器人，不如尽可能自由地分享它们，从而触达更广泛的用户——由此收集的反馈能让产品更快进化。

每一条用户反馈和建议都被视为产品开发过程中最宝贵的部分。