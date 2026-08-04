Diagonal Resistance Indi MT4

[ My Channel ] , [ My Products ] , [ ABOUT ME ] 

DiagonalResistanceIndi — 逆势信号指标

DiagonalResistanceIndi 专为 VolumeHedger EA 开发。用于 Gold 的 M1 周期。也适合在不使用 EA 的情况下进行手动交易。
这是一款信号指标，用于检测价格在短时间窗口内出现的异常大幅百分比波动，并在图表上标记该波动的潜在反转点。

工作原理

该指标在 M1 图表上持续扫描一个回溯时间窗口。窗口长度并不固定，而是根据市场波动率（基于 H1 ATR）自动调整。市场平静时窗口变宽，市场活跃时窗口变窄。当价格从窗口内的极值水平起超过设定的百分比阈值时，指标判定该波动已"过度拉伸"，并产生反方向信号：

  • 红色向下箭头 — 大幅上涨后的卖出信号
  • 蓝色向上箭头 — 大幅下跌后的买入信号
  • 黄色箭头 — 如果波动持续，显示加仓（grid）级别
  • 金色圆点 — 逐根K线跟踪当前周期的目标（TP）水平；目标先按波动的既定回撤比例计算，随时间推移逐渐移向保本位。圆点序列结束处即为周期平仓位置。

保障信号质量的过滤器

为减少连续的错误信号，指标应用了周期结束后的等待时间、与上次平仓价格的最小距离要求，以及反方向信号的额外延迟。此外，在某些高波动的日历日期不会产生新信号。

特点

  • 所有信号在K线开盘时生成，之后不会改变（无 repaint）
  • 可选 push 通知：首个信号和/或每个加仓级别
  • 信号保存在独立的 buffer 中；EA 开发者可通过 iCustom 直接读取
  • 专为 M1 图表设计；在 Gold（XAUUSD）上开发和测试，也可用于其他品种

注意：本指标是一种分析工具，本身不构成投资建议。过去的表现并不代表未来的结果，建议结合自身的风险管理来评估交易决策。


关于开发者

开发者是一位拥有 10 年以上经验的软件工程师，出于对金融和数学的热爱，3 年多来专注于构建算法交易机器人。
这些算法和策略并非基于现成方案的"vibe coder"式开发，而是以专业软件工程师的视角构建——优先考虑性能、可靠性和可持续性。
所有物质与非物质收益都会再投入到新的研发（R&D）中，以持续改进产品。
开发者认为，与其纯粹为了商业利益提供机器人，不如尽可能自由地分享它们，从而触达更广泛的用户——由此收集的反馈能让产品更快进化。
每一条用户反馈和建议都被视为产品开发过程中最宝贵的部分。

如果您喜欢我的机器人并希望了解新功能，请加入我的频道： ALGO By H. Furkan OZTURK

推荐产品
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
指标
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
指标
交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 顺势指标又叫CCI指标，CCI指标是 美国 股市 技术分析   家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)于20世纪80年代提出的，专门测量股价、外汇或者贵 金属 交易是否已超出常态分布范围。属于超买超卖类指标中较特殊的一种。波动于正无穷大和负无穷大之间。但是，又不需要以0为中轴线，这一点也和波动于正无穷大和负无穷大的指标不同。 相对强弱指标RSI是根据一定时期内上涨点数和下跌点数之和的比率制作出的一种技术曲线。能够反映出市场在一定时期内的景气程度。由威尔斯.威尔德（Welles Wilder)最早应用于期货买卖，后来人们发现在众多的图表技术分析中，
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
指标
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Bollinger Bandwidth Indicator
Amirhossein Ghasemi Moroodi
指标
经过7年的时间，我决定免费发布一些我自己的指标和EA。 如果您觉得它们有用，请  通过五星评级表达支持！您的反馈将继续带来免费工具！ 也查看我的其他免费工具 这里 _________________________________ 波林格带宽度指标——高级市场波动性分析工具 在MQL4中精心开发的波林格带宽度指标，是一款先进的工具，旨在提升外汇交易分析的水平。它利用波林格带测量波动性的能力，为交易者提供关于市场动态和潜在交易场景的关键洞见。 喜欢这个免费指标吗？请用五星评价来表示支持！您的反馈是我们提供免费工具的动力！ 主要特点： 精准波动性测量 ： 计算波林格带宽度（上带 - 下带）/ 中带，准确评估市场波动性。 市场状况洞见 ： 识别战略性交易所需的高波动性（潜在突破）和低波动性（市场整合）时期。 全面趋势背景 ： 加强对市场趋势的理解，较宽的带表明更大的波动性和潜在趋势强度。 与交易策略集成 ️： 作为各种交易策略的有价值组成部分，尤其是与其他指标结合时，用于细致分析。 使用和信号解读： 设置 ️： 轻松将波林格
FREE
IMA Finder MT4
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
指标
This indicator is designed based on the Moving Origin indicator When the moving origin indicator breaks the price, this indicator gives a signal It is useful for better viewing of signals and analysis on them Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Too many signals Simple and quick settings Easy way to work Settings: period: like moving average settings alarmShow: If you want to receive an alert in Metatrader after receiving the signal, enable this setting alarmS
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
指标
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
This indicator finds Three Drives patterns. The Three Drives pattern is a 6-point reversal pattern characterised by a series of higher highs or lower lows that complete at a 127% or 161.8% Fibonacci extension. It signals that the market is exhausted and a reversal can happen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Customizable pattern sizes Customizable colors and sizes Customizable breakout periods Customizable 1-2-3 and 0-A-B ratios It impl
FREE
Inversion Indicator MT4
Burak Baltaci
指标
-- 简单而有效。 反转指标 - 是什么？ 一种结合超级趋势逻辑与指数曲线技术的趋势跟随叠加指标。它能识别趋势方向，在图表上绘制动态通道，并在趋势反转时发送实时警报。 工作原理 该指标通过ATR与超级趋势因子计算指数基准线。当价格收盘突破该基准线时，确认趋势反转。绿色箭头标记买入趋势启动，红色箭头标记卖出趋势启动。 功能特性： 基于ATR的指数趋势基准线与动态通道 绿色/红色趋势线及填充通道 趋势反转时的买入/卖出箭头信号 内置警报：弹窗、推送通知、邮件、声音 重复警报防护（每根K线仅触发一次警报） 完全可定制：颜色、线条粗细、箭头尺寸、通道宽度 无延迟的简洁图表叠加层 输入参数： 指数速率、超级趋势因子、ATR周期、通道宽度 开关控制：通道填充、箭头、各警报类型 所有视觉元素支持全色系定制 最佳适用场景：任意品种、任意周期。适用于外汇、指数、大宗商品及加密货币图表。
FREE
AdvanceZigZag
Gholamreza Mohammad Mojaveri
5 (1)
指标
AdvaneZigZag Indicator Are you tired of the limitations of the traditional ZigZag indicator? Meet AdvaneZigZag, the ultimate tool to simplify your market structure analysis and enhance your trading strategies. Designed with flexibility and precision in mind, AdvaneZigZag brings you advanced features to navigate the market with confidence. Key Features: 1. Enhanced Flexibility:    - While maintaining the familiar simplicity of the conventional ZigZag indicator, AdvaneZigZag offers superior a
FREE
Show Total TP and SL value
Cengiz Erkoyuncu
4 (4)
指标
Are you tired of wasting time trying to figure out the total value of your TP and SL lines on Metatrader charts? Look no further, because we have a solution for you. Introducing our free MT4 indicator that allows you to easily track the total SL and TP of your positions on any corner of your screen. With customizable X-Y parameters and color options, you can personalize your screen to fit your trading style. Say goodbye to the hassle and confusion of monitoring your positions, and make smarter
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
指标
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Timer support for Scalping
Do Thanh Tuan
指标
Forex trading support timer: - This is an indicator that supports a trader's trading process. - Before placing a BUY or SELL order, it is advisable to observe what the current time is like, to get the best position when trading. Function of indicator: - Display information about candle closing time of different timeframes (M1,M5,M15,H1), best used when Scalping. - Show market spreads. - Show TimeZone Trading. - Displays the remaining time of a session.
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
指标
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Adjustable Fractal MT4
Dmitry Timin
4.77 (26)
指标
Adjustable Fractal MT4 is a modification of Bill Williams' Fractals indicator. The fractal consists of a two sets of arrows - up (upper fractals) and down (lower fractals). Each fractal satisfies the following conditions: Upper fractal - maximum (high) of a signal bar exceeds or is equal to maximums of all bars from the range to the left and to the right; Lower fractal - minimum (low) of a signal bar is less or equal to minimums of all bars from the range to the left and to the right. Unlike a s
FREE
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
指标
--- FREE VERSION - WORKS ONY ON EURUSD ------------------------------------------------------------------- This is a unique breakout strategy that is used for determination of the next short term trend/move. The full system is available on MQL5 under the name "Forecast System". Here is the link -->  https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Backtest is not possible, because calculations are done based on the data of all timeframes/periods. Therefore I propose you use the technolo
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
指标
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
TCL Auto Supply and Demand Oscillator
Stratos Digital (PVT) Ltd
指标
Auto Supply and Demand Oscillator is an indicator for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that detects supply and demand zones automatically and displays them as a single oscillator value at the bottom of the chart, instead of drawing rectangles directly on price. Concept Supply zones are price areas where strong selling created a sharp downward move away from a balance area. Demand zones are price areas where strong buying created a sharp upward move. Traditional implementations draw boxes on the
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
指标
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
STM Signal MT4
Aren Davidian
4 (1)
指标
Introducing the Professional Arka STM Signal Indicator With Arka Candle Close Time – 100% Free Version Fast, Accurate, and Unmatched in Identifying Trading Opportunities This indicator is the result of combining advanced price action analysis with specialized market algorithms, delivering clear, timely, and profitable signals. Completely Free – No Installation or Usage Limits ️ An automated trading bot, fully synchronized with it, is also ready to run. The Power of ARKA   STM Si
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
指标
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
EZ Binary GBUS
Tuan Anh Dao
指标
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1 minute. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: LONDON and NEWYORK section Currency pairs: GRB/USD Working time frame: M1 Expiration time: 1 minute. The indicator also shows good results when using the martingale strategy - "Mar
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
指标
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
指标
Smart FVG 指标 MT4 – MetaTrader 4 高级公平价值缺口检测 Smart FVG 指标为 MetaTrader 4 提供专业的公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）检测、监控和告警功能，所有信息都直接显示在图表上。它将基于 ATR 的过滤与结构感知逻辑相结合，帮助你去除噪音、适应流动性，并只保留最关键的不平衡区域，从而做出更加精确的交易决策。 主要优势 精准的 FVG 检测：识别真正的市场低效，而不仅仅是简单的 K 线价格跳空。 基于 ATR 的自适应精度：根据不同市场与周期自动过滤低质量信号。 实时有效性跟踪：当价格填补或突破缺口时，相关区域会被自动延伸、调整或删除。 高度可视化与自定义：可根据任何模板自定义颜色、线型和填充样式。 实用告警功能：对新出现、被填补或被突破的 FVG 提供实时通知。 性能优化：轻量化设计，适合多品种、多周期同时扫描。 工作原理 将指标加载到任意 MT4 品种与时间周期图表上。 算法会扫描历史与实时 K 线，标出当前有效的 FVG 区域。 ATR 逻辑会根据当前波动率和流动性动态调整检测条件。 当价格完全回补缺口
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
指标
Head and Shoulders Pattern Indicator - Your Key to Recognizing Trend Reversals Unlock the power of pattern recognition with the "Head and Shoulders Pattern Indicator." This cutting-edge tool, designed for MetaTrader, is your trusted ally in identifying one of the most powerful chart patterns in technical analysis. Whether you're a novice or an experienced trader, this indicator simplifies the process of spotting the Head and Shoulders pattern, allowing you to make informed trading decisions. Key
FREE
Market Shift and FVG
Cruz Molina William Alberto
5 (2)
指标
MT4 市场结构转变与公平价值缺口 (FVG) 指标 此 MT4 指标可识别市场结构转变和公平价值缺口 (FVG)，为交易者提供潜在的交易机会。它通过移动通知提醒用户注意这些事件，使他们能够快速应对不断变化的市场状况。 主要特点： 市场结构转变检测： 根据高低点突破和相对于平均值的显着蜡烛体大小，识别看涨和看跌的市场结构转变。 在图表上用向上/向下箭头可视化。 公平价值缺口 (FVG) 识别： 根据过去三根蜡烛的价格走势，检测看涨和看跌 FVG。 FVG 在图表上以彩色矩形突出显示。 移动通知： 接收关于市场结构转变和 FVG 形态的实时移动通知，确保您不会错过潜在的交易设置。 可自定义参数： 回顾期 (Lookback Period)： 调整高低点计算的回顾期，以微调指标对市场变化的敏感度。 位移因子 (Displacement Factor)： 控制有效市场结构转变信号所需的最小蜡烛体大小，相对于平均体大小。 最小 FVG 大小 (Minimum FVG Size)： 设置 FVG 被认为显着的最小大小（点数）。 这是一个关键参数，取决于资产和您经纪商的定价。 蜡烛体大小 (Ca
FREE
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
指标
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
指标
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Time To Trade GG MT4
Pham Quoc Gia
3 (1)
指标
Time to Trade Trading timing indicator is based on market volatility through 2 ATR indicators to determine the timing of a transaction. The indicator determines the times when the market has strong volatility in trend. When histogram is greater than 0 (blue) is a strong market, when histogram is less than 0 (yellow) is a weak market. Should only trade within histograms greater than 0. Based on the histogram chart, the first histogram value is greater than 0 and the second histogram appears, this
FREE
Strength
Khurram Mustafa
5 (4)
指标
As per name  Strength,  This Indicator is a  affordable trading tool  because with the help of  Popular Developers & Support of M Q L Platform  I have programmed this strategy. I tried to input different types and different periods of Calculation regarding Support Resistance, Trends, Trend lines, Currency Strength, Oversold and Overbought Indications for good results. Furthermore, I have also care about  Adjustable Settings  So Trader can easily get in touch with market in another way also. What
FREE
Reversal 2
Murodil Eminjonov
指标
The "REVERSAL" indicator is a pointer indicator without redrawing and delay. The "REVERSAL" indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in tandem with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on all timeframes. The signal is generated after the candle closes and appears as blue and red arrows. If you reduce the amplitude, then you can trade in the style of scalping
FREE
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.73 (132)
专家
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ]     ,  [ Public Chat ] 推荐账户：高杠杆标准账户、ECN、Raw；美分账户；自营交易账户 这个EA是一个将对冲和智能风险管理与马丁格尔策略相结合的交易算法。它被设计为在您无法预测趋势方向的强势市场条件下提供稳定的性能。当使用适当的设置文件时，它可以在任何金融工具上工作。优化结果在外汇、黄金、股票和加密货币等工具上提供了成功的性能。趋向于横盘移动的工具是它的噩梦。它以周期开始交易。在正确的位置开启将开始周期的第一笔交易可以消除风险。因此，各种周期开始进入策略已经被开发并将继续开发。 在买入和卖出方向系统性地开仓。 在亏损后，按照预定义的序列增加手数大小。 通过自动关闭相反方向的仓位来最小化损失。 交易周期示例： 0.02 SELL 0.04 BUY 0.08 SELL 0.16 BUY 0.32 SELL ... 开启的第一笔交易开始一个周期。设置文件中的规则仅适用于这第一笔交易，第一
FREE
Diagonal Resistance EA
OMG FZE LLC
5 (7)
专家
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] 推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm 由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。 Diagonal Resistance EA 我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。 EA 的核心逻辑可概括为三步： 捕捉急速行情，反向入场： 如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情 相反 方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是 均值回归（mean reversion） 。 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）： 入场后若价格继续朝不利
FREE
SwapSlap
OMG FZE LLC
4.83 (6)
专家
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  , [ BLOG ]  ,  [ Public Chat ] SWAPSLAP EA 推荐账户：任意、Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（FTMO 等） 由 Huseyin Furkan Öztürk 开发的全新 EA，采用即插即用结构，使用非常简单，富有创意且十分强大。 SwapSlap EA 的工作原理简而言之是基于利用套利交易（carry trade）方法来获取利润。  该方法是一种交易机会，源于投资者因品种之间的利率差异，倾向于在掉期（swap）时间切换方向。通常会优先选择利率较高的一方。 如果预计该货币不会出现异常的价格波动，投资者大多会朝利率较高的一方进行交易。在此期间，便有机会在短时间内通过低买高卖获取利润。EA 内部存在一些过滤器，但为了保持简单，并未将其作为设置项添加。  货币对：EURJPY 所需余额 最低 25$ 。（按 500x 杠杆计算。如果您使用 50x 杠杆，则需相应地调整您的余额） 可调 DD：4% - 8% - 17% - 35% - 52% -
GridTeam EA
OMG FZE LLC
5 (17)
专家
GridTeam EA - 创建您自己的网格机器人 [ Set File ]  ,   [ My Channel ]   ,   [ LIVE SIGNAL ]     ,  [ Public Chat ] 所有指标在一个EA中 — 选择您想要的，优化并在多个货币对上同时运行。掌握完全控制权。自己设置风险管理。 默认值使用RSI指标，根据优化结果进行调整。这不是最佳值。我相信您能找到更好的。 使这个EA美观的特征之一是当equity drawdown下降时，它在1个月内恢复。 增加了另一个用户友好的功能。您不需要等待几个月才能提款。为了避免在等待equity drawdown改善以进行提款时不断检查屏幕，它会向您发送通知。例如，当equity drawdown上升到30%且您无法提款时，当它再次下降到10%以下时，将发送通知建议您可以进行提款。 Indicator List 0 - Custom Indicator (您需要输入Path) 1 - RSI 2 - Bollinger 3 - MACD 4 - Moving Average 5 - Stochastic 6 - CCI 7
FREE
Diagonal Resistance Indi
OMG FZE LLC
指标
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — 逆势信号指标 DiagonalResistanceIndi 专为 VolumeHedger EA 开发。用于 Gold 的 M1 周期。也适合在不使用 EA 的情况下进行手动交易。 这是一款信号指标，用于检测价格在短时间窗口内出现的异常大幅百分比波动，并在图表上标记该波动的潜在反转点。 工作原理 该指标在 M1 图表上持续扫描一个回溯时间窗口。窗口长度并不固定，而是根据市场波动率（基于 H1 ATR）自动调整。市场平静时窗口变宽，市场活跃时窗口变窄。当价格从窗口内的极值水平起超过设定的百分比阈值时，指标判定该波动已"过度拉伸"，并产生反方向信号： 红色向下箭头 — 大幅上涨后的卖出信号 蓝色向上箭头 — 大幅下跌后的买入信号 黄色箭头 — 如果波动持续，显示加仓（grid）级别 金色圆点 — 逐根K线跟踪当前周期的目标（TP）水平；目标先按波动的既定回撤比例计算，随时间推移逐渐移向保本位。圆点序列结束处即为周期平仓位置。
FREE
Diagonal Resistance EA MT4
OMG FZE LLC
专家
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] 推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm 由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。 Diagonal Resistance EA 我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。 EA 的核心逻辑可概括为三步： 捕捉急速行情，反向入场： 如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情 相反 方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是 均值回归（mean reversion） 。 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）： 入场后若价格继续朝不利
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.57 (21)
专家
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] 推荐账户：高杠杆标准账户、ECN、Raw；美分账户；自营交易账户 这个EA是一个将对冲和智能风险管理与马丁格尔策略相结合的交易算法。它被设计为在您无法预测趋势方向的强势市场条件下提供稳定的性能。当使用适当的设置文件时，它可以在任何金融工具上工作。优化结果在外汇、黄金、股票和加密货币等工具上提供了成功的性能。趋向于横盘移动的工具是它的噩梦。它以周期开始交易。在正确的位置开启将开始周期的第一笔交易可以消除风险。因此，各种周期开始进入策略已经被开发并将继续开发。 在买入和卖出方向系统性地开仓。 在亏损后，按照预定义的序列增加手数大小。 通过自动关闭相反方向的仓位来最小化损失。 交易周期示例： 0.02 SELL 0.04 BUY 0.08 SELL 0.16 BUY 0.32 SELL ... 开启的第一笔交易开始一个周期。设置文件中的规则仅适用于这第一笔交易，第一笔交易只能使用冻结功能或仓位限制来停止。当最
FREE
HFT Spike Detector
OMG FZE LLC
5 (3)
指标
[ My Products ] , [ My Channel ]   ,  [ LIVE SIGNAL ] HFT Spike Detector HFT Spike Detector 是一款专业的 tick 监控工具，旨在实时分析和测量高频交易（HFT）引发的价格剧烈波动。 其目标是通过数值数据帮助您识别由经纪商引起的异常滑点、流动性缺口以及毫秒级价格跳动。 由于它分析的是实时逐笔数据流和订单执行条件，因此无法通过回测进行准确评估。 您可以购买此EA，并结合现成的参数设置文件（set文件）实现自动化： VolumeHedger EA 工作原理 该 Expert Advisor 会实时分析每一个传入的 tick 数据，并： 价格变化速度 每秒 tick 密度 滑点幅度 同方向微观流动 进行测量并以图表面板形式展示。 因此，您可以看到除点差之外的真实执行质量。 面板显示指标 Slippage 显示监控 tick 中的最大滑点值（以 points 为单位）。 用于检测突发流动性缺口和激进的价格跳动。 Avg Slippage 显示所有传入 tick 的滑点平均值（以 p
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
指标
[ 我的频道 ] , [ 我的产品 ] 该指标显示在总体趋势向上或向下移动时，由于瞬时压力导致K线趋势发生变化的点。 当上一根K线满足某些条件时，指标会绘制箭头。 在制定策略时，您可以将连续出现的3-4个箭头解读为潜在的突破信号。 例如，当您看到第4个箭头时，可以考虑开仓交易。 这是一个可靠的工具，可以帮助您预测重要的市场走势并优化交易决策。 简而言之，该指标基于K线形态生成信号： K线为看跌，但上影线超过前一根K线。 K线为看涨，但下影线低于前一根K线。 强信号, 您可以识别信号是否强烈。 在进场交易之前在“Data Window”中检查这一点将提高您的胜率。  当您将此指标与 VolumeHedger EA 一起使用时，您可能会获得非常好的结果，甚至可以使用胜率高达100%的set文件。 
FREE
OMG Trading
OMG FZE LLC
5 (3)
实用工具
[ 我的产品 ] , [ 我的频道 ] OMG Trading Panel 现在您可以直接通过手机控制您的交易面板。将 OMG Trading Tool 安装在您的 MQL VPS 上，在面板全天候 24/7 运行的同时，通过移动版 MetaTrader 5 应用舒适地进行交易。 我还添加了两个实用策略：Smart Margin Protection 和 Grid Strategy。您还可以设置当价格下跌时触发的提醒。 主要功能 通过移动 MT5 远程控制 使用智能手机随时随地控制您的交易工具！只需在评论栏中放置带有特殊命令的挂单，工具将自动执行您的指令。非常适合需要灵活性和移动性的交易者。 命令示例： `omg auto`- 切换自动模式 开/关 `omg auto on` - 启用自动模式 `omg auto off` - 关闭自动模式 `omg profit X` - 将止盈金额设置为 X 美元 `omg points X` - 将止盈设置为 X 点 `omg loss X` - 将止损金额设置为 X 美元 `omg slpoints X` - 将止损设置为 X 点 `
FREE
AI ML Lorentzian
OMG FZE LLC
指标
[ 我的频道 ] , [ 我的产品 ] Lorentzian Distance Classifier 是一款基于机器学习的交易指标，在近似最近邻（ANN）框架中使用洛伦兹距离作为核心度量方式。与传统的欧几里得距离不同，它将金融价格行为视为发生在一个“扭曲的”价格-时间空间中（类似于相对论中巨大物体弯曲时空的方式）。这种方法使分类器对市场噪音、异常值以及事件驱动的扭曲（如 FOMC、地缘政治冲击等）具有更强的鲁棒性，从而能够识别历史上相似的价格走势，而基于欧几里得距离的方法往往难以长期有效捕捉这些模式。 该指标在已收盘K线上提供清晰的 **不重绘** 信号，并提供可直接使用的缓冲区。 功能 你可以组合 RSI、WaveTrend、CCI20、ADX 提供五个槽位 — 默认组合（RSI + WT + CCI + ADX + RSI）已针对大多数市场进行了优化。 过滤器 （强烈建议保持开启）：  波动率过滤器 : 默认开启 市场状态过滤器 : 默认开启（有助于避免震荡横盘行情） ADX 过滤器 : 可选 状态阈值 : 默认 –0.1（负值略微偏向于避开区间震荡市场） 核回归（平滑趋势估计）
筛选:
无评论
回复评论