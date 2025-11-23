AI ML Lorentzian

概述



洛伦兹距离分类器（Lorentzian Distance Classifier）是一种基于机器学习的交易指标，它使用**洛伦兹距离**作为其在近似最近邻（ANN）框架内的核心度量。该分类器不依赖传统的欧几里得距离，而是将金融价格行为视为发生在“扭曲的”价格-时间空间中（类似于大质量物体弯曲相对论中的时空）。这种方法使得分类器对市场噪音、异常值和事件驱动的失真（FOMC、地缘政治冲击等）更具弹性，从而能够找到欧几里得方法通常会错过的真正有意义的历史类比。

该指标在收盘K线上提供清晰、**不重绘**的信号，并提供即时可用的缓冲区，非常便于在 MetaTrader 4/5 中构建专家顾问（EAs）。



为什么应在交易中使用洛伦兹距离



研究反复表明，在应用于时间序列分类时，尤其是在嘈杂的环境中，洛伦兹距离优于欧几里得、曼哈顿、余弦和许多其他流行的度量。在交易中，突发新闻事件会极大地扭曲正常的价格关系 — 洛伦兹度量自然地解释了这种扭曲，并将历史上相似的事件后模式纳入其“邻域”中，即使它们发生的时间相隔数周或数月，并且处于不同的绝对价格水平。



如何使用 - 快速指南



该指标具有高度可定制性，但使用默认设置在 4H–12H 图表上运行良好（在较低时间周期上也表现不错）。

主要设置：

Source (数据源) → 默认 hlc3 (可以更改为 close, hl2 等)

Neighbors Count (邻居数量) → 1–100 (默认 8) → 分析多少历史相似情况

Max Bars Back (最大回溯周期) → 默认 2000 → ANN搜索的历史深度

Feature Count (特征数量) → 2–5 (默认 5) → 用于分类的技术特征数量

Color Compression (颜色压缩) → 1–10 → 调整K线着色的强度

Volatility Filter (波动率过滤器) → 默认开启

Regime Filter (机制过滤器) → 默认开启 (有助于避免震荡盘整的市场)

ADX Filter (ADX 过滤器) → 可选

Regime Threshold (机制阈值) → 默认 –0.1 (负数 = 略微倾向于避免盘整)

Trade with Kernel (使用核进行交易) → 默认开启

Lookback Window (回溯窗口) → 3–50 (默认 8)

Relative Weighting (相对加权) → 越高 = 适应性越强，越低 = 越平滑

Start Regression at Bar (开始回归的K线数) → 默认 25 (避免图表初期的边缘效应)

K线颜色、预测标签、ATR 偏移等 — 完全可定制

K线收盘后**不重绘**（信号和核线都不重绘）

最适用于 ≤ 4H 的时间周期，因为更高的时间周期通常缺乏足够的历史K线（MT4 限制，日线/周线图约为 1000–1500 根）

所有计算仅在**收盘K线**上执行 → 非常适合实盘交易和回测

特征 (您可以混合 RSI, WaveTrend, CCI20, ADX)：可用五个插槽 — 默认组合 (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) 已针对大多数市场进行了优化。过滤器 (强烈建议保持启用)：核回归 (平滑趋势估计)：显示选项：重要提示：

用于 iCustom 的缓冲区索引 (MT4/MT5 EA 开发)

创建专家顾问时，使用 iCustom() 并指定以下缓冲区索引（请记住偏移 1，因为计算仅在收盘K线上进行）：

Buffer 0 → 核回归线数值 (Kernel regression line value)

Buffer 2 → 趋势方向: +1 = 上涨, -1 = 下跌

Buffer 4 → 信号:

+1 → Buy (做多入场)

+2 → Close Buy (平仓买入)

-1 → Sell (做空入场)

-2 → Close Sell (平仓卖出) Buffer 5 → 原始 ML 预测值 (整数)

示例 (MT5):

double kernel = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);

double direction = iCustom(..., 2, 1);

double signal = iCustom(..., 4, 1);

double prediction= iCustom(..., 5, 1);