[ LIVE SIGNALS ] , [ My Channel ] , [ ABOUT ME ] , [ My Products ]



推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm

由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。

Diagonal Resistance EA

我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。

EA 的核心逻辑可概括为三步：

捕捉急速行情，反向入场：

如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情相反方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是均值回归（mean reversion）。 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）：

入场后若价格继续朝不利方向运行，EA 不会恐慌；它会按设定的时间和距离间隔，在同一方向添加新仓位。每次加仓都会让整个 basket 的平均成本更接近当前价格。因此价格无需回到第一次入场位——即使一个小幅回撤也能挽回整个 basket。 小幅回撤时获利离场；若回撤不来则保本离场：

目标很务实：不需要整段行情回吐，只需回吐其中一定的百分比。当价格从峰值回落到该幅度时，所有仓位同时平仓。但如果回撤在 60 分钟内没有出现，EA 就不再等待——它将目标移至 breakeven，价格一触及便不盈不亏地离场。这样，任何交易都不会变成遥遥无期的"希望交易"。



一句话总结："反向做被过度拉伸的行情，必要时摊平成本，小幅反转时获利了结；若反转不来，则无损离场。"此外，保护性过滤器会在最危险的时刻（新闻日、单边动量等）阻止开新仓。

多 EA 同时使用：

可以与其他 EA 一起使用，不会产生冲突。如果您将其他 EA 的 magic number 用逗号分隔填入 Blocking Magic Numbers 字段，当它看到这些 EA 的持仓时就不会进场。跳过进场时，它会向您的移动应用发送通知。此外，如果在信号出现一段时间后其他 EA 的仓位平仓，Diagonal Resistance EA 将开始进场：它表现得就像开过一笔从未触及 TP 的虚拟交易，因此毫不犹豫地再次开仓。它会尝试在最佳位置或相同位置开仓。

开发者说明：

DiagonalResistance EA 内部隐藏了 60 个策略 input。为了用户体验，一切都刻意保持简单——专为"拖上图表即可运行"而设计。您可以开启/关闭 Auto Lot size，让 lot 大小随余额增长自动调整。它根据 equity 设置 lot 大小——因此您也可以利用从 broker 获得的赠金。订单注释 DResEA 不可更改。Prop firm 不会查看注释；此外，在通过 challenge 阶段之前，它们也允许使用 EA。

默认 input 为 XAUUSD 准备！（最低入金 1000$，但也可以从 500$ 开始，因为 2026 年下半年黄金的波动率较低） 用于 Propfirm 时，请关闭 Auto Lot，并在 25,000$ 或以上的余额中测试。

Strategy Type 是什么：

经典的 level trading 系统依赖于根据历史高低点绘制的静态水平支撑/阻力线。本 EA 更进一步：它根据价格运动本身的角度和速度动态构建交易水平。

EA 不问"价格以前在哪里停下？"——而是问"这波行情有多陡？"如果价格以不可持续的陡峭角度上涨或下跌——在短时间窗口内运行 1% 或更多——该斜率即被视为一条对角阻力线（diagonal resistance line）：价格在此被拉伸得过快过远，统计上极有可能回撤。

系统中的每个水平都是实时计算的：

基准水平 — 行情的起点；由自动适应市场波动率的滚动窗口检测

— 行情的起点；由自动适应市场波动率的滚动窗口检测 入场水平 — 沿行情斜率按百分比间隔排列的阶梯；仓位分布在整个水平区域，而不是堆积在同一价格

— 沿行情斜率按百分比间隔排列的阶梯；仓位分布在整个水平区域，而不是堆积在同一价格 目标水平 — 设置在行情的一个测量回撤位上，并随行情延伸实时更新

— 设置在行情的一个测量回撤位上，并随行情延伸实时更新 时间水平 — 若回撤未在设定时间内出现，退出水平将移至 basket breakeven；确保每个周期都有可控的退出

Grid Strategy:

是的，本 EA 使用 grid——但绝不是让 grid 系统声名狼藉的失控类型。内部每一个 grid 机制都被刻意限制：

等 lot grid（无 martingale） — 一个周期内的每笔仓位都以相同 lot 开仓。不加倍、无指数级风险增长。第 5 笔交易与第 1 笔承担完全相同的风险。

— 一个周期内的每笔仓位都以相同 lot 开仓。不加倍、无指数级风险增长。第 5 笔交易与第 1 笔承担完全相同的风险。 基于时间的 breakeven 退出（60 分钟） — 若预期回撤在 60 分钟内未出现，EA 将不再等待盈利，直接将整个 basket 在 breakeven 平仓。任何周期都不会抱着"市场会回头"的希望被无限期挂着。

— 若预期回撤在 60 分钟内未出现，EA 将不再等待盈利，直接将整个 basket 在 breakeven 平仓。任何周期都不会抱着"市场会回头"的希望被无限期挂着。 严格的入场限制 — 每周期最大交易数、入场之间的最短时间与最小价格距离。grid 无法在恐慌中堆积仓位。

— 每周期最大交易数、入场之间的最短时间与最小价格距离。grid 无法在恐慌中堆积仓位。 单方向、单周期 — 无反向 basket、无锁仓 hedge、无隐藏加仓。图表上看到的就是全部风险敞口。

这里的 grid 不是回本赌博——而是一个在严格边界内运行的成本均摊工具。即使平时回避 grid 类别的买家也会看出区别：这是一个系着安全带、装着安全气囊、并配有紧急出口的 grid。





关于开发者

开发者是一位拥有 10 年以上经验的软件工程师，出于对金融和数学的兴趣，过去 3 年多专注于开发算法交易机器人。

他设计算法和策略时，不采用依赖现成方案的"vibe coder"方式，而是以专业软件工程师的视角，优先考虑性能、可靠性和可持续性。

他将获得的所有物质与精神回报全部投入新的研发工作，持续改进产品。

他相信，与其纯粹以商业盈利为目的出售机器人，不如尽可能免费分享，从而触达更广泛的用户群体——由此获得的反馈会让产品进化得更快。

用户的每一条反馈和建议，都被视为产品开发过程中最宝贵的部分。