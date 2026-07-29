Diagonal Resistance EA
- 专家
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OMG FZE LLCTrial Versions:
您可以发送消息以获取 15 天试用版 (VolumeHedger EA for Recommended Brokers)
推荐经纪商:
PUprime (我推荐它以获得最佳性能)
https://puvip.co/EvE3i2
Vantage
- 版本: 2.0
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推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm
由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。
Diagonal Resistance EA
我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。
EA 的核心逻辑可概括为三步：
- 捕捉急速行情，反向入场：
如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情相反方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是均值回归（mean reversion）。
- 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）：
入场后若价格继续朝不利方向运行，EA 不会恐慌；它会按设定的时间和距离间隔，在同一方向添加新仓位。每次加仓都会让整个 basket 的平均成本更接近当前价格。因此价格无需回到第一次入场位——即使一个小幅回撤也能挽回整个 basket。
- 小幅回撤时获利离场；若回撤不来则保本离场：
目标很务实：不需要整段行情回吐，只需回吐其中一定的百分比。当价格从峰值回落到该幅度时，所有仓位同时平仓。但如果回撤在 60 分钟内没有出现，EA 就不再等待——它将目标移至 breakeven，价格一触及便不盈不亏地离场。这样，任何交易都不会变成遥遥无期的"希望交易"。
一句话总结："反向做被过度拉伸的行情，必要时摊平成本，小幅反转时获利了结；若反转不来，则无损离场。"此外，保护性过滤器会在最危险的时刻（新闻日、单边动量等）阻止开新仓。
多 EA 同时使用：
开发者说明：
DiagonalResistance EA 内部隐藏了 60 个策略 input。为了用户体验，一切都刻意保持简单——专为"拖上图表即可运行"而设计。您可以开启/关闭 Auto Lot size，让 lot 大小随余额增长自动调整。它根据 equity 设置 lot 大小——因此您也可以利用从 broker 获得的赠金。订单注释 DResEA 不可更改。Prop firm 不会查看注释；此外，在通过 challenge 阶段之前，它们也允许使用 EA。
用于 Propfirm 时，请关闭 Auto Lot，并在 25,000$ 或以上的余额中测试。
Strategy Type 是什么：Level Trading:
经典的 level trading 系统依赖于根据历史高低点绘制的静态水平支撑/阻力线。本 EA 更进一步：它根据价格运动本身的角度和速度动态构建交易水平。
EA 不问"价格以前在哪里停下？"——而是问"这波行情有多陡？"如果价格以不可持续的陡峭角度上涨或下跌——在短时间窗口内运行 1% 或更多——该斜率即被视为一条对角阻力线（diagonal resistance line）：价格在此被拉伸得过快过远，统计上极有可能回撤。
系统中的每个水平都是实时计算的：
- 基准水平 — 行情的起点；由自动适应市场波动率的滚动窗口检测
- 入场水平 — 沿行情斜率按百分比间隔排列的阶梯；仓位分布在整个水平区域，而不是堆积在同一价格
- 目标水平 — 设置在行情的一个测量回撤位上，并随行情延伸实时更新
- 时间水平 — 若回撤未在设定时间内出现，退出水平将移至 basket breakeven；确保每个周期都有可控的退出
Grid Strategy:
是的，本 EA 使用 grid——但绝不是让 grid 系统声名狼藉的失控类型。内部每一个 grid 机制都被刻意限制：
- 等 lot grid（无 martingale） — 一个周期内的每笔仓位都以相同 lot 开仓。不加倍、无指数级风险增长。第 5 笔交易与第 1 笔承担完全相同的风险。
- 基于时间的 breakeven 退出（60 分钟） — 若预期回撤在 60 分钟内未出现，EA 将不再等待盈利，直接将整个 basket 在 breakeven 平仓。任何周期都不会抱着"市场会回头"的希望被无限期挂着。
- 严格的入场限制 — 每周期最大交易数、入场之间的最短时间与最小价格距离。grid 无法在恐慌中堆积仓位。
- 单方向、单周期 — 无反向 basket、无锁仓 hedge、无隐藏加仓。图表上看到的就是全部风险敞口。
这里的 grid 不是回本赌博——而是一个在严格边界内运行的成本均摊工具。即使平时回避 grid 类别的买家也会看出区别：这是一个系着安全带、装着安全气囊、并配有紧急出口的 grid。
关于开发者开发者是一位拥有 10 年以上经验的软件工程师，出于对金融和数学的兴趣，过去 3 年多专注于开发算法交易机器人。
他设计算法和策略时，不采用依赖现成方案的"vibe coder"方式，而是以专业软件工程师的视角，优先考虑性能、可靠性和可持续性。
他将获得的所有物质与精神回报全部投入新的研发工作，持续改进产品。
他相信，与其纯粹以商业盈利为目的出售机器人，不如尽可能免费分享，从而触达更广泛的用户群体——由此获得的反馈会让产品进化得更快。
用户的每一条反馈和建议，都被视为产品开发过程中最宝贵的部分。
如果您喜欢我的机器人，并希望及时了解新功能，请加入我的频道： ALGO By H. Furkan OZTURK
For a free EA, one that shows great backtesting results which so far have been confirmed by a live signal, I normally do not wait for a positive review too long. So here goes. The EA is free, so the profits will pay for the purchase of Huseyin's EA's. Thank you Huseyin, your EA's are truly something different.