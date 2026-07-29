Diagonal Resistance EA

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推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm
由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。

Diagonal Resistance EA

我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。

EA 的核心逻辑可概括为三步：

  1. 捕捉急速行情，反向入场：
    如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情相反方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是均值回归（mean reversion）
  2. 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）：
    入场后若价格继续朝不利方向运行，EA 不会恐慌；它会按设定的时间和距离间隔，在同一方向添加新仓位。每次加仓都会让整个 basket 的平均成本更接近当前价格。因此价格无需回到第一次入场位——即使一个小幅回撤也能挽回整个 basket。
  3. 小幅回撤时获利离场；若回撤不来则保本离场：
    目标很务实：不需要整段行情回吐，只需回吐其中一定的百分比。当价格从峰值回落到该幅度时，所有仓位同时平仓。但如果回撤在 60 分钟内没有出现，EA 就不再等待——它将目标移至 breakeven，价格一触及便不盈不亏地离场。这样，任何交易都不会变成遥遥无期的"希望交易"。


一句话总结："反向做被过度拉伸的行情，必要时摊平成本，小幅反转时获利了结；若反转不来，则无损离场。"此外，保护性过滤器会在最危险的时刻（新闻日、单边动量等）阻止开新仓。

多 EA 同时使用：

可以与其他 EA 一起使用，不会产生冲突。如果您将其他 EA 的 magic number 用逗号分隔填入 Blocking Magic Numbers 字段，当它看到这些 EA 的持仓时就不会进场。跳过进场时，它会向您的移动应用发送通知。此外，如果在信号出现一段时间后其他 EA 的仓位平仓，Diagonal Resistance EA 将开始进场：它表现得就像开过一笔从未触及 TP 的虚拟交易，因此毫不犹豫地再次开仓。它会尝试在最佳位置或相同位置开仓。

开发者说明：

DiagonalResistance EA 内部隐藏了 60 个策略 input。为了用户体验，一切都刻意保持简单——专为"拖上图表即可运行"而设计。您可以开启/关闭 Auto Lot size，让 lot 大小随余额增长自动调整。它根据 equity 设置 lot 大小——因此您也可以利用从 broker 获得的赠金。订单注释 DResEA 不可更改。Prop firm 不会查看注释；此外，在通过 challenge 阶段之前，它们也允许使用 EA。

默认 input 为 XAUUSD 准备！（最低入金 1000$，但也可以从 500$ 开始，因为 2026 年下半年黄金的波动率较低）

用于 Propfirm 时，请关闭 Auto Lot，并在 25,000$ 或以上的余额中测试。

Strategy Type 是什么：

Level Trading:
 经典的 level trading 系统依赖于根据历史高低点绘制的静态水平支撑/阻力线。本 EA 更进一步：它根据价格运动本身的角度和速度动态构建交易水平。

EA 不问"价格以前在哪里停下？"——而是问"这波行情有多陡？"如果价格以不可持续的陡峭角度上涨或下跌——在短时间窗口内运行 1% 或更多——该斜率即被视为一条对角阻力线（diagonal resistance line）：价格在此被拉伸得过快过远，统计上极有可能回撤。

系统中的每个水平都是实时计算的：

  • 基准水平 — 行情的起点；由自动适应市场波动率的滚动窗口检测
  • 入场水平 — 沿行情斜率按百分比间隔排列的阶梯；仓位分布在整个水平区域，而不是堆积在同一价格
  • 目标水平 — 设置在行情的一个测量回撤位上，并随行情延伸实时更新
  • 时间水平 — 若回撤未在设定时间内出现，退出水平将移至 basket breakeven；确保每个周期都有可控的退出

Grid Strategy:
是的，本 EA 使用 grid——但绝不是让 grid 系统声名狼藉的失控类型。内部每一个 grid 机制都被刻意限制：

  • 等 lot grid（无 martingale） — 一个周期内的每笔仓位都以相同 lot 开仓。不加倍、无指数级风险增长。第 5 笔交易与第 1 笔承担完全相同的风险。
  • 基于时间的 breakeven 退出（60 分钟） — 若预期回撤在 60 分钟内未出现，EA 将不再等待盈利，直接将整个 basket 在 breakeven 平仓。任何周期都不会抱着"市场会回头"的希望被无限期挂着。
  • 严格的入场限制 — 每周期最大交易数、入场之间的最短时间与最小价格距离。grid 无法在恐慌中堆积仓位。
  • 单方向、单周期 — 无反向 basket、无锁仓 hedge、无隐藏加仓。图表上看到的就是全部风险敞口。

这里的 grid 不是回本赌博——而是一个在严格边界内运行的成本均摊工具。即使平时回避 grid 类别的买家也会看出区别：这是一个系着安全带、装着安全气囊、并配有紧急出口的 grid。


关于开发者

开发者是一位拥有 10 年以上经验的软件工程师，出于对金融和数学的兴趣，过去 3 年多专注于开发算法交易机器人。
他设计算法和策略时，不采用依赖现成方案的"vibe coder"方式，而是以专业软件工程师的视角，优先考虑性能、可靠性和可持续性。
他将获得的所有物质与精神回报全部投入新的研发工作，持续改进产品。
他相信，与其纯粹以商业盈利为目的出售机器人，不如尽可能免费分享，从而触达更广泛的用户群体——由此获得的反馈会让产品进化得更快。
用户的每一条反馈和建议，都被视为产品开发过程中最宝贵的部分。

如果您喜欢我的机器人，并希望及时了解新功能，请加入我的频道： ALGO By H. Furkan OZTURK

评分 10
404 strategy not found
568
404 strategy not found 2026.08.12 15:05 
 

For a free EA, one that shows great backtesting results which so far have been confirmed by a live signal, I normally do not wait for a positive review too long. So here goes. The EA is free, so the profits will pay for the purchase of Huseyin's EA's. Thank you Huseyin, your EA's are truly something different.

abs D
66
abs D 2026.08.09 05:46 
 

1000 dollars gain from 6000 dollar ACCOUNT

Ahmet Fatih
18
Ahmet Fatih 2026.08.07 15:39 
 

First of all, thank you for sharing this EA with us. The backtest results were amazing. I decided to try this EA on a cent account, and the real permorfance has been impressive. It has already made three trades and all of them closed with good profits.

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Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.73 (132)
专家
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ]     ,  [ Public Chat ] 推荐账户：高杠杆标准账户、ECN、Raw；美分账户；自营交易账户 这个EA是一个将对冲和智能风险管理与马丁格尔策略相结合的交易算法。它被设计为在您无法预测趋势方向的强势市场条件下提供稳定的性能。当使用适当的设置文件时，它可以在任何金融工具上工作。优化结果在外汇、黄金、股票和加密货币等工具上提供了成功的性能。趋向于横盘移动的工具是它的噩梦。它以周期开始交易。在正确的位置开启将开始周期的第一笔交易可以消除风险。因此，各种周期开始进入策略已经被开发并将继续开发。 在买入和卖出方向系统性地开仓。 在亏损后，按照预定义的序列增加手数大小。 通过自动关闭相反方向的仓位来最小化损失。 交易周期示例： 0.02 SELL 0.04 BUY 0.08 SELL 0.16 BUY 0.32 SELL ... 开启的第一笔交易开始一个周期。设置文件中的规则仅适用于这第一笔交易，第一
FREE
SwapSlap
OMG FZE LLC
4.83 (6)
专家
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  , [ BLOG ]  ,  [ Public Chat ] SWAPSLAP EA 推荐账户：任意、Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（FTMO 等） 由 Huseyin Furkan Öztürk 开发的全新 EA，采用即插即用结构，使用非常简单，富有创意且十分强大。 SwapSlap EA 的工作原理简而言之是基于利用套利交易（carry trade）方法来获取利润。  该方法是一种交易机会，源于投资者因品种之间的利率差异，倾向于在掉期（swap）时间切换方向。通常会优先选择利率较高的一方。 如果预计该货币不会出现异常的价格波动，投资者大多会朝利率较高的一方进行交易。在此期间，便有机会在短时间内通过低买高卖获取利润。EA 内部存在一些过滤器，但为了保持简单，并未将其作为设置项添加。  货币对：EURJPY 所需余额 最低 25$ 。（按 500x 杠杆计算。如果您使用 50x 杠杆，则需相应地调整您的余额） 可调 DD：4% - 8% - 17% - 35% - 52% -
GridTeam EA
OMG FZE LLC
5 (17)
专家
GridTeam EA - 创建您自己的网格机器人 [ Set File ]  ,   [ My Channel ]   ,   [ LIVE SIGNAL ]     ,  [ Public Chat ] 所有指标在一个EA中 — 选择您想要的，优化并在多个货币对上同时运行。掌握完全控制权。自己设置风险管理。 默认值使用RSI指标，根据优化结果进行调整。这不是最佳值。我相信您能找到更好的。 使这个EA美观的特征之一是当equity drawdown下降时，它在1个月内恢复。 增加了另一个用户友好的功能。您不需要等待几个月才能提款。为了避免在等待equity drawdown改善以进行提款时不断检查屏幕，它会向您发送通知。例如，当equity drawdown上升到30%且您无法提款时，当它再次下降到10%以下时，将发送通知建议您可以进行提款。 Indicator List 0 - Custom Indicator (您需要输入Path) 1 - RSI 2 - Bollinger 3 - MACD 4 - Moving Average 5 - Stochastic 6 - CCI 7
FREE
Diagonal Resistance Indi
OMG FZE LLC
指标
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — 逆势信号指标 DiagonalResistanceIndi 专为 VolumeHedger EA 开发。用于 Gold 的 M1 周期。也适合在不使用 EA 的情况下进行手动交易。 这是一款信号指标，用于检测价格在短时间窗口内出现的异常大幅百分比波动，并在图表上标记该波动的潜在反转点。 工作原理 该指标在 M1 图表上持续扫描一个回溯时间窗口。窗口长度并不固定，而是根据市场波动率（基于 H1 ATR）自动调整。市场平静时窗口变宽，市场活跃时窗口变窄。当价格从窗口内的极值水平起超过设定的百分比阈值时，指标判定该波动已"过度拉伸"，并产生反方向信号： 红色向下箭头 — 大幅上涨后的卖出信号 蓝色向上箭头 — 大幅下跌后的买入信号 黄色箭头 — 如果波动持续，显示加仓（grid）级别 金色圆点 — 逐根K线跟踪当前周期的目标（TP）水平；目标先按波动的既定回撤比例计算，随时间推移逐渐移向保本位。圆点序列结束处即为周期平仓位置。
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Diagonal Resistance EA MT4
OMG FZE LLC
专家
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] 推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm 由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。 Diagonal Resistance EA 我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。 EA 的核心逻辑可概括为三步： 捕捉急速行情，反向入场： 如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情 相反 方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是 均值回归（mean reversion） 。 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）： 入场后若价格继续朝不利
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Diagonal Resistance Indi MT4
OMG FZE LLC
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[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — 逆势信号指标 DiagonalResistanceIndi 专为 VolumeHedger EA 开发。用于 Gold 的 M1 周期。也适合在不使用 EA 的情况下进行手动交易。 这是一款信号指标，用于检测价格在短时间窗口内出现的异常大幅百分比波动，并在图表上标记该波动的潜在反转点。 工作原理 该指标在 M1 图表上持续扫描一个回溯时间窗口。窗口长度并不固定，而是根据市场波动率（基于 H1 ATR）自动调整。市场平静时窗口变宽，市场活跃时窗口变窄。当价格从窗口内的极值水平起超过设定的百分比阈值时，指标判定该波动已"过度拉伸"，并产生反方向信号： 红色向下箭头 — 大幅上涨后的卖出信号 蓝色向上箭头 — 大幅下跌后的买入信号 黄色箭头 — 如果波动持续，显示加仓（grid）级别 金色圆点 — 逐根K线跟踪当前周期的目标（TP）水平；目标先按波动的既定回撤比例计算，随时间推移逐渐移向保本位。圆点序列结束处即为周期平仓位置。
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HedgingMartingale MT4
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4.57 (21)
专家
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] 推荐账户：高杠杆标准账户、ECN、Raw；美分账户；自营交易账户 这个EA是一个将对冲和智能风险管理与马丁格尔策略相结合的交易算法。它被设计为在您无法预测趋势方向的强势市场条件下提供稳定的性能。当使用适当的设置文件时，它可以在任何金融工具上工作。优化结果在外汇、黄金、股票和加密货币等工具上提供了成功的性能。趋向于横盘移动的工具是它的噩梦。它以周期开始交易。在正确的位置开启将开始周期的第一笔交易可以消除风险。因此，各种周期开始进入策略已经被开发并将继续开发。 在买入和卖出方向系统性地开仓。 在亏损后，按照预定义的序列增加手数大小。 通过自动关闭相反方向的仓位来最小化损失。 交易周期示例： 0.02 SELL 0.04 BUY 0.08 SELL 0.16 BUY 0.32 SELL ... 开启的第一笔交易开始一个周期。设置文件中的规则仅适用于这第一笔交易，第一笔交易只能使用冻结功能或仓位限制来停止。当最
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HFT Spike Detector
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指标
[ My Products ] , [ My Channel ]   ,  [ LIVE SIGNAL ] HFT Spike Detector HFT Spike Detector 是一款专业的 tick 监控工具，旨在实时分析和测量高频交易（HFT）引发的价格剧烈波动。 其目标是通过数值数据帮助您识别由经纪商引起的异常滑点、流动性缺口以及毫秒级价格跳动。 由于它分析的是实时逐笔数据流和订单执行条件，因此无法通过回测进行准确评估。 您可以购买此EA，并结合现成的参数设置文件（set文件）实现自动化： VolumeHedger EA 工作原理 该 Expert Advisor 会实时分析每一个传入的 tick 数据，并： 价格变化速度 每秒 tick 密度 滑点幅度 同方向微观流动 进行测量并以图表面板形式展示。 因此，您可以看到除点差之外的真实执行质量。 面板显示指标 Slippage 显示监控 tick 中的最大滑点值（以 points 为单位）。 用于检测突发流动性缺口和激进的价格跳动。 Avg Slippage 显示所有传入 tick 的滑点平均值（以 p
Lydians Indicator
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指标
[ 我的频道 ] , [ 我的产品 ] 该指标显示在总体趋势向上或向下移动时，由于瞬时压力导致K线趋势发生变化的点。 当上一根K线满足某些条件时，指标会绘制箭头。 在制定策略时，您可以将连续出现的3-4个箭头解读为潜在的突破信号。 例如，当您看到第4个箭头时，可以考虑开仓交易。 这是一个可靠的工具，可以帮助您预测重要的市场走势并优化交易决策。 简而言之，该指标基于K线形态生成信号： K线为看跌，但上影线超过前一根K线。 K线为看涨，但下影线低于前一根K线。 强信号, 您可以识别信号是否强烈。 在进场交易之前在“Data Window”中检查这一点将提高您的胜率。  当您将此指标与 VolumeHedger EA 一起使用时，您可能会获得非常好的结果，甚至可以使用胜率高达100%的set文件。 
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OMG Trading
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实用工具
[ 我的产品 ] , [ 我的频道 ] OMG Trading Panel 现在您可以直接通过手机控制您的交易面板。将 OMG Trading Tool 安装在您的 MQL VPS 上，在面板全天候 24/7 运行的同时，通过移动版 MetaTrader 5 应用舒适地进行交易。 我还添加了两个实用策略：Smart Margin Protection 和 Grid Strategy。您还可以设置当价格下跌时触发的提醒。 主要功能 通过移动 MT5 远程控制 使用智能手机随时随地控制您的交易工具！只需在评论栏中放置带有特殊命令的挂单，工具将自动执行您的指令。非常适合需要灵活性和移动性的交易者。 命令示例： `omg auto`- 切换自动模式 开/关 `omg auto on` - 启用自动模式 `omg auto off` - 关闭自动模式 `omg profit X` - 将止盈金额设置为 X 美元 `omg points X` - 将止盈设置为 X 点 `omg loss X` - 将止损金额设置为 X 美元 `omg slpoints X` - 将止损设置为 X 点 `
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AI ML Lorentzian
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[ 我的频道 ] , [ 我的产品 ] Lorentzian Distance Classifier 是一款基于机器学习的交易指标，在近似最近邻（ANN）框架中使用洛伦兹距离作为核心度量方式。与传统的欧几里得距离不同，它将金融价格行为视为发生在一个“扭曲的”价格-时间空间中（类似于相对论中巨大物体弯曲时空的方式）。这种方法使分类器对市场噪音、异常值以及事件驱动的扭曲（如 FOMC、地缘政治冲击等）具有更强的鲁棒性，从而能够识别历史上相似的价格走势，而基于欧几里得距离的方法往往难以长期有效捕捉这些模式。 该指标在已收盘K线上提供清晰的 **不重绘** 信号，并提供可直接使用的缓冲区。 功能 你可以组合 RSI、WaveTrend、CCI20、ADX 提供五个槽位 — 默认组合（RSI + WT + CCI + ADX + RSI）已针对大多数市场进行了优化。 过滤器 （强烈建议保持开启）：  波动率过滤器 : 默认开启 市场状态过滤器 : 默认开启（有助于避免震荡横盘行情） ADX 过滤器 : 可选 状态阈值 : 默认 –0.1（负值略微偏向于避开区间震荡市场） 核回归（平滑趋势估计）
筛选:
404 strategy not found
568
404 strategy not found 2026.08.12 15:05 
 

For a free EA, one that shows great backtesting results which so far have been confirmed by a live signal, I normally do not wait for a positive review too long. So here goes. The EA is free, so the profits will pay for the purchase of Huseyin's EA's. Thank you Huseyin, your EA's are truly something different.

abs D
66
abs D 2026.08.09 05:46 
 

1000 dollars gain from 6000 dollar ACCOUNT

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87126
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.10 13:41
I am glad to hear ❤️
CLOXY777
24
CLOXY777 2026.08.08 18:47 
 

用户没有留下任何评级信息

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来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.10 13:41
you too ❤️
Ahmet Fatih
18
Ahmet Fatih 2026.08.07 15:39 
 

First of all, thank you for sharing this EA with us. The backtest results were amazing. I decided to try this EA on a cent account, and the real permorfance has been impressive. It has already made three trades and all of them closed with good profits.

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87126
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:48
I am glad to hear ❤️
Zhalgaskali Ussengaliyev
801
Zhalgaskali Ussengaliyev 2026.08.06 19:22 
 

The Expert Advisor is performing well in testing. I’m trading on a demo account, and if everything goes smoothly, I’ll switch to a live account.

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87126
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:48
I wish steady profits ❤️
Markus Peter Hohmann
1628
Markus Peter Hohmann 2026.08.06 16:50 
 

I'm very impressed with this EA. So far, it has closed all trades successfully, and I'm also very impressed with its risk management. I also enjoy your posts, Huseyin. They are always very informative and thought-provoking. Thank you so much for offering your EAs at such affordable prices and for constantly coming up with new ideas. A truly creative mind, I must say. Kudos!

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87126
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:47
I am really happy to hear ❤️
JPH Schouten
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JPH Schouten 2026.08.06 14:28 
 

Have this EA running on 4 live accounts now. It works great! All profitable. I have lots of confidence in Huseyin, since he is an enthusiastic ea and indicator developer with lots of dedication and knowledge. I also use his other EA's, volumehedger and hedgingmartingale. They give me large profits everyday. Very reliable. Test this EA and the others yourself. You will be surprised how profitable they are. And the support is quick!

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87126
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:47
I am really happy to hear ❤️😌
lisi 7887
1816
lisi 7887 2026.08.06 07:44 
 

A great robot. It's good on the tests! I'll bet on real money!!!!

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87126
来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.09 05:47
I am reall appreciated ❤️😌
Andy R.
18
Andy R. 2026.08.03 13:15 
 

用户没有留下任何评级信息

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来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.08.03 13:17
Thank you for honest words 🙏🏻 i hope you like it soon and update your review 🧿
poonforce
93
poonforce 2026.07.30 13:00 
 

用户没有留下任何评级信息

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来自开发人员的回复 Huseyin Furkan Ozturk 2026.07.30 13:43
I am reall appreciated ❤️😌
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