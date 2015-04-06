Diagonal Resistance EA MT4

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推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm
由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。

Diagonal Resistance EA

我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。

EA 的核心逻辑可概括为三步：

  1. 捕捉急速行情，反向入场：
    如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情相反方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是均值回归（mean reversion）
  2. 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）：
    入场后若价格继续朝不利方向运行，EA 不会恐慌；它会按设定的时间和距离间隔，在同一方向添加新仓位。每次加仓都会让整个 basket 的平均成本更接近当前价格。因此价格无需回到第一次入场位——即使一个小幅回撤也能挽回整个 basket。
  3. 小幅回撤时获利离场；若回撤不来则保本离场：
    目标很务实：不需要整段行情回吐，只需回吐其中一定的百分比。当价格从峰值回落到该幅度时，所有仓位同时平仓。但如果回撤在 60 分钟内没有出现，EA 就不再等待——它将目标移至 breakeven，价格一触及便不盈不亏地离场。这样，任何交易都不会变成遥遥无期的"希望交易"。


一句话总结："反向做被过度拉伸的行情，必要时摊平成本，小幅反转时获利了结；若反转不来，则无损离场。"此外，保护性过滤器会在最危险的时刻（新闻日、单边动量等）阻止开新仓。

多 EA 同时使用：

可以与其他 EA 一起使用，不会产生冲突。如果您将其他 EA 的 magic number 用逗号分隔填入 Blocking Magic Numbers 字段，当它看到这些 EA 的持仓时就不会进场。跳过进场时，它会向您的移动应用发送通知。此外，如果在信号出现一段时间后其他 EA 的仓位平仓，Diagonal Resistance EA 将开始进场：它表现得就像开过一笔从未触及 TP 的虚拟交易，因此毫不犹豫地再次开仓。它会尝试在最佳位置或相同位置开仓。

开发者说明：

DiagonalResistance EA 内部隐藏了 60 个策略 input。为了用户体验，一切都刻意保持简单——专为"拖上图表即可运行"而设计。您可以开启/关闭 Auto Lot size，让 lot 大小随余额增长自动调整。它根据 equity 设置 lot 大小——因此您也可以利用从 broker 获得的赠金。订单注释 DResEA 不可更改。Prop firm 不会查看注释；此外，在通过 challenge 阶段之前，它们也允许使用 EA。

默认 input 为 XAUUSD 准备！（最低入金 1000$，但也可以从 500$ 开始，因为 2026 年下半年黄金的波动率较低）

用于 Propfirm 时，请关闭 Auto Lot，并在 25,000$ 或以上的余额中测试。

Strategy Type 是什么：

Level Trading:
 经典的 level trading 系统依赖于根据历史高低点绘制的静态水平支撑/阻力线。本 EA 更进一步：它根据价格运动本身的角度和速度动态构建交易水平。

EA 不问"价格以前在哪里停下？"——而是问"这波行情有多陡？"如果价格以不可持续的陡峭角度上涨或下跌——在短时间窗口内运行 1% 或更多——该斜率即被视为一条对角阻力线（diagonal resistance line）：价格在此被拉伸得过快过远，统计上极有可能回撤。

系统中的每个水平都是实时计算的：

  • 基准水平 — 行情的起点；由自动适应市场波动率的滚动窗口检测
  • 入场水平 — 沿行情斜率按百分比间隔排列的阶梯；仓位分布在整个水平区域，而不是堆积在同一价格
  • 目标水平 — 设置在行情的一个测量回撤位上，并随行情延伸实时更新
  • 时间水平 — 若回撤未在设定时间内出现，退出水平将移至 basket breakeven；确保每个周期都有可控的退出

Grid Strategy:
是的，本 EA 使用 grid——但绝不是让 grid 系统声名狼藉的失控类型。内部每一个 grid 机制都被刻意限制：

  • 等 lot grid（无 martingale） — 一个周期内的每笔仓位都以相同 lot 开仓。不加倍、无指数级风险增长。第 5 笔交易与第 1 笔承担完全相同的风险。
  • 基于时间的 breakeven 退出（60 分钟） — 若预期回撤在 60 分钟内未出现，EA 将不再等待盈利，直接将整个 basket 在 breakeven 平仓。任何周期都不会抱着"市场会回头"的希望被无限期挂着。
  • 严格的入场限制 — 每周期最大交易数、入场之间的最短时间与最小价格距离。grid 无法在恐慌中堆积仓位。
  • 单方向、单周期 — 无反向 basket、无锁仓 hedge、无隐藏加仓。图表上看到的就是全部风险敞口。

这里的 grid 不是回本赌博——而是一个在严格边界内运行的成本均摊工具。即使平时回避 grid 类别的买家也会看出区别：这是一个系着安全带、装着安全气囊、并配有紧急出口的 grid。


关于开发者

开发者是一位拥有 10 年以上经验的软件工程师，出于对金融和数学的兴趣，过去 3 年多专注于开发算法交易机器人。
他设计算法和策略时，不采用依赖现成方案的"vibe coder"方式，而是以专业软件工程师的视角，优先考虑性能、可靠性和可持续性。
他将获得的所有物质与精神回报全部投入新的研发工作，持续改进产品。
他相信，与其纯粹以商业盈利为目的出售机器人，不如尽可能免费分享，从而触达更广泛的用户群体——由此获得的反馈会让产品进化得更快。
用户的每一条反馈和建议，都被视为产品开发过程中最宝贵的部分。

如果您喜欢我的机器人，并希望及时了解新功能，请加入我的频道： ALGO By H. Furkan OZTURK

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XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
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Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
专家
EA Black Dragon 适用于 Black Dragon 指标。智能交易系统根据指标的颜色打开交易，然后可以建立订单网络或使用止损。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 您可以在这里找到所有设置！建议 货币对 EURUSD GBPUSD  时间范围 M15  建议存款 1000 美元或美分  推荐设置 默认设置 输入参数  初始手数 - 初始手数； 手数乘数 - 后续订单的手数乘数； Autolot - 启用/禁用自动手数计算； Autolot size - 启用自动手数时顾问将使用手数的存款金额； 距离 - 订单之间的距离； 最大限度。 Lot - 顾问可以打开的最大手数； 止盈 - 止盈； 止损 - 止损点数； Trail Start - 激活追踪止损点的利润； Trail Distance - 追踪止损将出现在价格的多少距离处； 最大点差 - 开仓和平仓的最大点差； Star Hour - 顾问的开始时间； End Hour - 顾问的结束时间； End T
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
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VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.86 (51)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.73 (132)
专家
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ]     ,  [ Public Chat ] 推荐账户：高杠杆标准账户、ECN、Raw；美分账户；自营交易账户 这个EA是一个将对冲和智能风险管理与马丁格尔策略相结合的交易算法。它被设计为在您无法预测趋势方向的强势市场条件下提供稳定的性能。当使用适当的设置文件时，它可以在任何金融工具上工作。优化结果在外汇、黄金、股票和加密货币等工具上提供了成功的性能。趋向于横盘移动的工具是它的噩梦。它以周期开始交易。在正确的位置开启将开始周期的第一笔交易可以消除风险。因此，各种周期开始进入策略已经被开发并将继续开发。 在买入和卖出方向系统性地开仓。 在亏损后，按照预定义的序列增加手数大小。 通过自动关闭相反方向的仓位来最小化损失。 交易周期示例： 0.02 SELL 0.04 BUY 0.08 SELL 0.16 BUY 0.32 SELL ... 开启的第一笔交易开始一个周期。设置文件中的规则仅适用于这第一笔交易，第一
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Diagonal Resistance EA
OMG FZE LLC
5 (7)
专家
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  ,  [ ABOUT ME ]  ,  [ My Products ] 推荐账户类型：High leverage 及 Standard、ECN、Raw、Cent、Propfirm 由 Huseyin Furkan Ozturk 开发的全新 EA——简单易用，即插即用（plug & play）。请确保您的余额和杠杆充足。建议使用前先进行 backtest。 Diagonal Resistance EA 我已尽量在滑动图片中说明其工作逻辑。 EA 的核心逻辑可概括为三步： 捕捉急速行情，反向入场： 如果价格在最近 40 或 80 分钟内（视波动率而定）移动了 1% 或更多——例如黄金快速上涨——EA 将开立与该行情 相反 方向的交易：上涨时 SELL，下跌时 BUY。核心假设是：短时间内的急速行情通常"被过度拉伸"，其中一部分会被回吐。因此 EA 不追随趋势——它做的是 均值回归（mean reversion） 。 行情若继续延伸，则逐步加仓（grid——无 martingale）： 入场后若价格继续朝不利
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SwapSlap
OMG FZE LLC
4.83 (6)
专家
[ LIVE SIGNALS ]  ,  [ My Channel ]  , [ BLOG ]  ,  [ Public Chat ] SWAPSLAP EA 推荐账户：任意、Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（FTMO 等） 由 Huseyin Furkan Öztürk 开发的全新 EA，采用即插即用结构，使用非常简单，富有创意且十分强大。 SwapSlap EA 的工作原理简而言之是基于利用套利交易（carry trade）方法来获取利润。  该方法是一种交易机会，源于投资者因品种之间的利率差异，倾向于在掉期（swap）时间切换方向。通常会优先选择利率较高的一方。 如果预计该货币不会出现异常的价格波动，投资者大多会朝利率较高的一方进行交易。在此期间，便有机会在短时间内通过低买高卖获取利润。EA 内部存在一些过滤器，但为了保持简单，并未将其作为设置项添加。  货币对：EURJPY 所需余额 最低 25$ 。（按 500x 杠杆计算。如果您使用 50x 杠杆，则需相应地调整您的余额） 可调 DD：4% - 8% - 17% - 35% - 52% -
GridTeam EA
OMG FZE LLC
5 (17)
专家
GridTeam EA - 创建您自己的网格机器人 [ Set File ]  ,   [ My Channel ]   ,   [ LIVE SIGNAL ]     ,  [ Public Chat ] 所有指标在一个EA中 — 选择您想要的，优化并在多个货币对上同时运行。掌握完全控制权。自己设置风险管理。 默认值使用RSI指标，根据优化结果进行调整。这不是最佳值。我相信您能找到更好的。 使这个EA美观的特征之一是当equity drawdown下降时，它在1个月内恢复。 增加了另一个用户友好的功能。您不需要等待几个月才能提款。为了避免在等待equity drawdown改善以进行提款时不断检查屏幕，它会向您发送通知。例如，当equity drawdown上升到30%且您无法提款时，当它再次下降到10%以下时，将发送通知建议您可以进行提款。 Indicator List 0 - Custom Indicator (您需要输入Path) 1 - RSI 2 - Bollinger 3 - MACD 4 - Moving Average 5 - Stochastic 6 - CCI 7
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Diagonal Resistance Indi
OMG FZE LLC
指标
[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — 逆势信号指标 DiagonalResistanceIndi 专为 VolumeHedger EA 开发。用于 Gold 的 M1 周期。也适合在不使用 EA 的情况下进行手动交易。 这是一款信号指标，用于检测价格在短时间窗口内出现的异常大幅百分比波动，并在图表上标记该波动的潜在反转点。 工作原理 该指标在 M1 图表上持续扫描一个回溯时间窗口。窗口长度并不固定，而是根据市场波动率（基于 H1 ATR）自动调整。市场平静时窗口变宽，市场活跃时窗口变窄。当价格从窗口内的极值水平起超过设定的百分比阈值时，指标判定该波动已"过度拉伸"，并产生反方向信号： 红色向下箭头 — 大幅上涨后的卖出信号 蓝色向上箭头 — 大幅下跌后的买入信号 黄色箭头 — 如果波动持续，显示加仓（grid）级别 金色圆点 — 逐根K线跟踪当前周期的目标（TP）水平；目标先按波动的既定回撤比例计算，随时间推移逐渐移向保本位。圆点序列结束处即为周期平仓位置。
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Diagonal Resistance Indi MT4
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[ My Channel ]   ,   [ My Products ]  ,  [ ABOUT ME ]   DiagonalResistanceIndi — 逆势信号指标 DiagonalResistanceIndi 专为 VolumeHedger EA 开发。用于 Gold 的 M1 周期。也适合在不使用 EA 的情况下进行手动交易。 这是一款信号指标，用于检测价格在短时间窗口内出现的异常大幅百分比波动，并在图表上标记该波动的潜在反转点。 工作原理 该指标在 M1 图表上持续扫描一个回溯时间窗口。窗口长度并不固定，而是根据市场波动率（基于 H1 ATR）自动调整。市场平静时窗口变宽，市场活跃时窗口变窄。当价格从窗口内的极值水平起超过设定的百分比阈值时，指标判定该波动已"过度拉伸"，并产生反方向信号： 红色向下箭头 — 大幅上涨后的卖出信号 蓝色向上箭头 — 大幅下跌后的买入信号 黄色箭头 — 如果波动持续，显示加仓（grid）级别 金色圆点 — 逐根K线跟踪当前周期的目标（TP）水平；目标先按波动的既定回撤比例计算，随时间推移逐渐移向保本位。圆点序列结束处即为周期平仓位置。
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HedgingMartingale MT4
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4.57 (21)
专家
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] 推荐账户：高杠杆标准账户、ECN、Raw；美分账户；自营交易账户 这个EA是一个将对冲和智能风险管理与马丁格尔策略相结合的交易算法。它被设计为在您无法预测趋势方向的强势市场条件下提供稳定的性能。当使用适当的设置文件时，它可以在任何金融工具上工作。优化结果在外汇、黄金、股票和加密货币等工具上提供了成功的性能。趋向于横盘移动的工具是它的噩梦。它以周期开始交易。在正确的位置开启将开始周期的第一笔交易可以消除风险。因此，各种周期开始进入策略已经被开发并将继续开发。 在买入和卖出方向系统性地开仓。 在亏损后，按照预定义的序列增加手数大小。 通过自动关闭相反方向的仓位来最小化损失。 交易周期示例： 0.02 SELL 0.04 BUY 0.08 SELL 0.16 BUY 0.32 SELL ... 开启的第一笔交易开始一个周期。设置文件中的规则仅适用于这第一笔交易，第一笔交易只能使用冻结功能或仓位限制来停止。当最
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HFT Spike Detector
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[ My Products ] , [ My Channel ]   ,  [ LIVE SIGNAL ] HFT Spike Detector HFT Spike Detector 是一款专业的 tick 监控工具，旨在实时分析和测量高频交易（HFT）引发的价格剧烈波动。 其目标是通过数值数据帮助您识别由经纪商引起的异常滑点、流动性缺口以及毫秒级价格跳动。 由于它分析的是实时逐笔数据流和订单执行条件，因此无法通过回测进行准确评估。 您可以购买此EA，并结合现成的参数设置文件（set文件）实现自动化： VolumeHedger EA 工作原理 该 Expert Advisor 会实时分析每一个传入的 tick 数据，并： 价格变化速度 每秒 tick 密度 滑点幅度 同方向微观流动 进行测量并以图表面板形式展示。 因此，您可以看到除点差之外的真实执行质量。 面板显示指标 Slippage 显示监控 tick 中的最大滑点值（以 points 为单位）。 用于检测突发流动性缺口和激进的价格跳动。 Avg Slippage 显示所有传入 tick 的滑点平均值（以 p
Lydians Indicator
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指标
[ 我的频道 ] , [ 我的产品 ] 该指标显示在总体趋势向上或向下移动时，由于瞬时压力导致K线趋势发生变化的点。 当上一根K线满足某些条件时，指标会绘制箭头。 在制定策略时，您可以将连续出现的3-4个箭头解读为潜在的突破信号。 例如，当您看到第4个箭头时，可以考虑开仓交易。 这是一个可靠的工具，可以帮助您预测重要的市场走势并优化交易决策。 简而言之，该指标基于K线形态生成信号： K线为看跌，但上影线超过前一根K线。 K线为看涨，但下影线低于前一根K线。 强信号, 您可以识别信号是否强烈。 在进场交易之前在“Data Window”中检查这一点将提高您的胜率。  当您将此指标与 VolumeHedger EA 一起使用时，您可能会获得非常好的结果，甚至可以使用胜率高达100%的set文件。 
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OMG Trading
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实用工具
[ 我的产品 ] , [ 我的频道 ] OMG Trading Panel 现在您可以直接通过手机控制您的交易面板。将 OMG Trading Tool 安装在您的 MQL VPS 上，在面板全天候 24/7 运行的同时，通过移动版 MetaTrader 5 应用舒适地进行交易。 我还添加了两个实用策略：Smart Margin Protection 和 Grid Strategy。您还可以设置当价格下跌时触发的提醒。 主要功能 通过移动 MT5 远程控制 使用智能手机随时随地控制您的交易工具！只需在评论栏中放置带有特殊命令的挂单，工具将自动执行您的指令。非常适合需要灵活性和移动性的交易者。 命令示例： `omg auto`- 切换自动模式 开/关 `omg auto on` - 启用自动模式 `omg auto off` - 关闭自动模式 `omg profit X` - 将止盈金额设置为 X 美元 `omg points X` - 将止盈设置为 X 点 `omg loss X` - 将止损金额设置为 X 美元 `omg slpoints X` - 将止损设置为 X 点 `
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AI ML Lorentzian
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[ 我的频道 ] , [ 我的产品 ] Lorentzian Distance Classifier 是一款基于机器学习的交易指标，在近似最近邻（ANN）框架中使用洛伦兹距离作为核心度量方式。与传统的欧几里得距离不同，它将金融价格行为视为发生在一个“扭曲的”价格-时间空间中（类似于相对论中巨大物体弯曲时空的方式）。这种方法使分类器对市场噪音、异常值以及事件驱动的扭曲（如 FOMC、地缘政治冲击等）具有更强的鲁棒性，从而能够识别历史上相似的价格走势，而基于欧几里得距离的方法往往难以长期有效捕捉这些模式。 该指标在已收盘K线上提供清晰的 **不重绘** 信号，并提供可直接使用的缓冲区。 功能 你可以组合 RSI、WaveTrend、CCI20、ADX 提供五个槽位 — 默认组合（RSI + WT + CCI + ADX + RSI）已针对大多数市场进行了优化。 过滤器 （强烈建议保持开启）：  波动率过滤器 : 默认开启 市场状态过滤器 : 默认开启（有助于避免震荡横盘行情） ADX 过滤器 : 可选 状态阈值 : 默认 –0.1（负值略微偏向于避开区间震荡市场） 核回归（平滑趋势估计）
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