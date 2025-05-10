HedgingMartingale EA

推荐账户：高杠杆标准账户、ECN、Raw；美分账户；自营交易账户

这个EA是一个将对冲和智能风险管理与马丁格尔策略相结合的交易算法。它被设计为在您无法预测趋势方向的强势市场条件下提供稳定的性能。当使用适当的设置文件时，它可以在任何金融工具上工作。优化结果在外汇、黄金、股票和加密货币等工具上提供了成功的性能。趋向于横盘移动的工具是它的噩梦。它以周期开始交易。在正确的位置开启将开始周期的第一笔交易可以消除风险。因此，各种周期开始进入策略已经被开发并将继续开发。

在买入和卖出方向系统性地开仓。

在亏损后，按照预定义的序列增加手数大小。

通过自动关闭相反方向的仓位来最小化损失。

交易周期示例：

0.02 SELL

0.04 BUY

0.08 SELL

0.16 BUY

0.32 SELL

...

开启的第一笔交易开始一个周期。设置文件中的规则仅适用于这第一笔交易，第一笔交易只能使用冻结功能或仓位限制来停止。当最后一个仓位以盈利关闭时周期结束。但是，如果余额不足或仓位限制已满，可能会出现严重损失。

默认输入是为XAUUSD准备的！ （最低存款6000美元，杠杆500倍）

EA功能



高级交易选项：

第一仓位专用止盈：

您可以通过在第一笔交易中设置较低的止盈来增加获胜的概率。

点差控制：

您可以通过设置最大点差限制来防止糟糕的订单执行。

您可以通过设置最大点差限制来防止糟糕的订单执行。

关键点差：

如果在当前周期中点差扩大过多，EA会冻结周期并在点差恢复正常后立即继续交易。

如果在当前周期中点差扩大过多，EA会冻结周期并在点差恢复正常后立即继续交易。

多货币对和多EA使用功能：

如果您想在有开仓时防止进入新交易，请输入要阻止的EA的魔法数字列表（例如：12345,65431,34123）。

此功能仅用于防止周期的第一笔交易。它还允许其他EA按顺序开启交易。这样，它不会负面影响回撤值。

在新版本中，此功能将如下开发；现在当它进入买入仓位时，将以不阻止另一个工具中的卖出仓位的方式进入交易。此外，如果您不希望它阻止买入->买入或卖出->卖出仓位，这将成为可能。

Blocked Magic Numbers

动态手数乘数：

我们的目标是随着您的资本增加自动增加交易数量，而不是开启交易的手数大小。这使得在不达到经纪商手数限制的情况下管理交易变得更容易。在多EA环境中，建议使用基于净值的模式。

Balance-based

Equity-based

注意：为了使手数计算正确，请将初始余额参数与您的起始余额匹配。

仓位进入策略：

在周期中开启第一个仓位时，为了最大的灵活性提供了多种策略选项。由于在趋势强劲时开始周期将消除风险，因此在这个主题上开发了策略并试图作为选择性列表呈现给您。

Candle Direction + ATR

ADX Indicator

时间权限控制：

趋势强度在一天的每个小时都不同；如果您愿意，可以将交易限制在某些天和时间间隔。 用数字输入您不想交易的天数（例如，1,2,3,4）6和7（星期六，星期日）自动关闭。 按小时交易：以HH:MM–HH:MM格式指定允许的交易时间（例如，03:30–21:30或21:30–03:00）

注意： EA在每个交易日的前75分钟内防止开启周期的第一个仓位。

缺口保护设置：

如果为真，在周末持有交易时，通过在开仓方向的相反方向开启新交易来应用对冲交易。这将防止您在周一醒来时因可能发生的大缺口而亏钱。它在您指定的时间在周一移除对冲交易，并允许您从周期中停止的地方继续。如果对冲交易以盈亏关闭，它将相应地更新原始交易的tp和sl值。

由于这个设置，您可以安全地在工作日权限部分包含星期五。

市场休息时间设置：

防止在波动性移动后立即重新开启交易的等待计时器：

After Last Trade Pending Timer：

在最后一个仓位关闭后等待一定数量的蜡烛（例如，H1图表上的6根蜡烛）。

After First Trade Pending Timer：

一旦周期的第一笔交易完成，它就进入新周期的等待状态，延迟周期开始。

一旦周期的第一笔交易完成，它就进入新周期的等待状态，延迟周期开始。

冻结交易系统：

顾名思义，它被设计为冻结周期并重新启动。当您开始一个周期时，如果这个周期在没有获得利润的情况下开启新交易，开启交易的手数大小将增加，因此如果您想将风险转移到下一个进入策略，这是一个有用的选项。例如，如果开启了4笔交易而您不想进一步测试运气，如果您想转移到下一个进入策略，这是您会喜欢的功能。

当您将冻结交易系统设为真时，EA可以执行以下操作：

暂时停止交易并冻结周期。

当条件合适时以相同的手数进展重新启动交易。

开始周期时的趋势方向选项：{跟随趋势，继续相同方向，继续相反方向}

示例：在XAUUSD交易中，进行了4笔交易，手数增长，然后市场假期到来，不期望有移动。如果冻结交易处于活动状态，如果输入了4笔交易的限制 它防止开启更多仓位并在假期后以它留下的最后手数大小重新启动周期。

银行假期保护：

在假期期间，买方-卖方平衡被破坏，可能发生不可预测的横向移动。如果您想禁止在假期前后的某些天在周期中开启第一个仓位，您可以设置多少天不进行交易。

示例：假期前2天或假期后2天不进入交易周期



假期数据库包含2022–2025年间的USD、EUR、GBP、JPY、CAD、CHF、AUD、NZD、CNY假期数据。

动态点数调整：

TP和距离值随着市场价格变化自动调整。特别适合XAUUSD。在进行长期回测时使用可能很有用。

由于5年前图表的1%价值增加或减少不会与今天的点数值匹配，您可以在此功能中找到动态给出输入值如何影响结果的问题的答案。

Baseline Price：参考价格点。

Price Interval：价格变化阈值（例如，200）。

Percentage：当价格改变这个阈值时要应用的比率（例如，10%）。

示例：如果黄金从$3,000上涨到$3,300，距离为1,300点，百分比为10%，距离自动调整为1,430点。

有趣的信息：作为测试的结果，我注意到了这一点。黄金企业声明的黄金盎司成本约为$1600。当前销售价格约为$3200。差价是$1600。当我将价格变化设置设为$200，百分比变化设为13%时，我意识到我找到了最优值。

使用建议

为每个工具优化进入参数：

将距离和止盈值设置为相同或接近（例如：1,200点和900点）。 优化并使用冻结交易功能。 通过将交易后定时器功能设为"True"给市场6–12小时的休息。 为复利余额增长设置动态手数乘数。 在长期测试中测试动态点数功能以进行点数调整（特别是XAUUSD）。 使用银行假期过滤器以避免在糟糕的市场条件下交易。 您可以在多个货币对上安装此EA并使用阻止魔法列表更频繁地进入交易 尝试激活（缺口保护）功能以避免周末缺口

您不需要在外汇工具上进行ATR优化；ATR功能暂时禁用。

仔细计算所需的余额金额。在未来版本中，您需要的余额将被计算并显示在图表上。

关于开发者

他在软件开发职业生涯中完成了10年。作为金融和数学爱好者，他对开发基于算法的交易机器人有着超过2年的热情。他相信自己是他开发的许多算法和策略的架构师并开发了它们，但当他在市场上遇到类似算法时感到失望。尽管如此，他仍然以拥有这种能力为荣继续开发。 他相信免费提供他开发的机器人而不是直接销售它们将更有助于它们的发展。他非常重视您的反馈和建议。





