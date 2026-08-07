Adaptive VP Gold
- 专家
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- 版本: 1.1
- 更新: 8 八月 2026
- 激活: 5
Adaptive VP Gold 是一款用于黄金交易的自动化 Expert Advisor，主要针对 XAUUSD，并采用自适应市场分析方法。
该策略结合 Volume Profile 分析、市场状态识别、价格行为、波动率、动量以及集成的机器学习过滤系统。
EA 会识别不同的市场环境，并根据当前状态调整入场逻辑。其交易引擎针对回调、突破以及快速行情分别采用不同的交易逻辑。
主要功能：
- 黄金自动化交易系统
- 基于 Volume Profile 的市场分析
- 自动识别市场状态
- 回调和突破入场逻辑
- 快速行情入场模块
- 集成机器学习交易过滤
- 自动 Stop Loss 和 Take Profit 管理
- 基于市场状态的可选附加仓位
- 每个主交易最多增加一个附加仓位
- 无需 DLL
- 无需外部指标
- 无需额外文件
推荐设置：
交易品种：XAUUSD / Gold
时间周期：M1
为了兼容性，EA 可以加载到其他时间周期，但其交易逻辑和参数是专门针对推荐配置开发的。
不同经纪商之间的交易条件可能因点差、执行方式以及交易品种规格而存在显著差异。因此，建议用户在真实账户使用之前，先通过 Strategy Tester 和模拟账户评估该 Expert Advisor 的表现。
交易存在风险。历史结果和回测结果不能保证未来表现.