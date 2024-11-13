Coppy Master MT5
- 实用工具
- Sergey Batudayev
- 版本: 2.10
- 激活: 5
Coppy Master MT5是一种在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易的工具。支持双向复制：
从 MT5 到 MT4，从 MT4 到 MT5，以及同类型的账户之间。
为了正确操作，所有终端必须在一台计算机或 VPS 上启动。
要复制到 MetaTrader 4，需要单独版本的产品 - Coppy Master MT4 。
主要功能：
- 连接类型
主模式和接收器模式。可以灵活配置发送和接收订单的逻辑。
- 订单管理
复制市场和挂单。同步平仓，支持部分平仓、交易逆转、止损/获利修改。
- 使用符号
支持前缀和后缀。排除/包含个别字符。能够为资产分配自定义名称。
- 限制和风险控制
限制每天的交易数量、每天的最大亏损、停止复制的余额水平。
- 音量设置
使用固定手数、百分比风险、乘数。复制之前检查 SL 和 TP。
- 检查信号
控制重复订单、限制一个交易符号的交易数量、按订单类型进行过滤。
- 时间过滤器
能够设置复制交易的可接受时间段。
- 通知
终端通知、推送消息和电子邮件提醒。
优点：
- 终端之间的最小延迟（从 0.5 秒开始）。
- 可以从一个帐户复制到多个帐户，反之亦然。
- 与 Windows 和 VPS 兼容。
- 处理所有类型的订单。
- 正确处理交易的部分和同步关闭。
Coppy Master MT5 专为需要稳定且可定制的机制来管理多个交易账户的用户而设计。
hi, iv been using this tool for a month and it works perfect, rellay happy with it. thanks sergey . been really easy to lern to use.