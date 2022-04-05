Smart Grid set EA

智能网格设置 EA 是一款灵活且用户友好的专家顾问，用于在网格中下达挂单。它支持盈亏平衡逻辑、多种追踪止损模式、手动网格设置、可自定义的交易手数以及直观的图表界面。

对于采用网格或平均策略的交易者来说，它是理想的选择。

主要特点
  • 在可自定义的网格中放置买入止损卖出止损订单
  • 支持每个网格级别的单独地块大小
  • 内置追踪止损：经典、按蜡烛高点/低点或按移动平均线
  • 自动盈亏平衡功能
  • 能够为电网设置自定义起始价格
  • 通过屏幕上的按钮手动启动网格
  • 图表上带有按钮和可编辑字段的可视化控制面板
  • 时间框架改变后可选择重新创建订单

加入我们的社区 并在 MQL5 和 Telegram 上分享您的结果、问题和反馈：

输入参数

一般的

  • RecreateOrdersOnTFChange — 当时间范围改变时重新创建网格 ( true / false )
  • CustomBuyStartPrice — 购买网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用）
  • CustomSellStartPrice — 卖出网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用）
  • PlaceOrdersOnAttach — EA 启动时自动放置网格

网格设置

  • numberOfBuyOrders — 网格中的买入订单数量
  • numberOfSellOrders — 网格中的卖单数量
  • LotBuy — 以“/”分隔的手数大小列表，例如 0.01/0.02/0.03
  • LotSell — 卖单批量列表
  • 步骤 — 订单之间的距离（以点为单位）
  • MN — 用于识别 EA 订单的魔幻数字

止损/止盈

  • StopLossPoints — 止损点数（0 = 无止损）
  • TakeProfitPoints — 获利点数（0 = 无获利）

收支平衡

  • UseBreakeven — 启用盈亏平衡函数
  • BreakevenTriggerPoints — 触发盈亏平衡所需的利润（以点数计）
  • BreakevenProfitPoints — 盈亏平衡后保持的利润（以点数计）

追踪止损

  • UseTrailing — 启用追踪止损
  • TrailingMode — 追踪止损模式：
    • NoTrailing — 已禁用
    • 经典 — 标准追踪止损
    • ByCandles — 根据之前的蜡烛图
    • ByIndicator — 基于移动平均线 (EMA)

经典尾随

  • TrailStart — 激活追踪的最低利润点数
  • TrailStep — 尾随的步长
  • TrailDistance — 尾随距离（以点为单位）

尾随蜡烛

  • TrailCandleDelay — 需要使用多少根蜡烛
  • TrailFromHighLow — 偏离蜡烛最高/最低点的点数

基于指标的追踪

  • MA_Period — 基于指标的追踪中使用的 EMA 周期

其他设置

  • 滑点 — 允许的最大滑点
  • NumberOfTry — 订单发送失败时的尝试次数

手动模式

  • ManualBuyPrice — 手动触发购买网格的基准价格
  • ManualSellPrice — 手动触发卖出网格的基准价格

屏幕上的按钮和字段

元素 功能
关闭买入 关闭所有具有指定幻数的买入市场订单。
平仓卖出 关闭所有具有指定幻数的卖出市场订单。
德尔·布伊 删除所有买入挂单（买入止损和买入限价）。
德尔·塞尔 删除所有卖出挂单（卖出止损和卖出限价）。
根据 editBuyPrice 中指定的价格启动购买网格。
根据 editSellPrice 中指定的价格启动卖出网格。
编辑购买价格 输入字段：购买网格的手动起始价格。
编辑售价 输入字段：卖出网格的手动起始价格。
编辑手动订单数量 输入字段：按下买入/卖出按钮时要创建的订单数量。

笔记

  • EA 仅在其所附加的图表上运行。
  • 下订单时会考虑经纪商的限制（ StopLevel ）。
  • 如果发生错误（例如，错误 130 - 无效价格），EA 会自动调整订单价格并重试。

智能网格设置 EA是一款强大的半自动网格交易工具，提供全面的风险控制和现代化的用户界面。


