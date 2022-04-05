Smart Grid set EA
- 实用工具
- Sergey Batudayev
- 版本: 1.42
- 更新: 25 八月 2025
智能网格设置 EA 是一款灵活且用户友好的专家顾问，用于在网格中下达挂单。它支持盈亏平衡逻辑、多种追踪止损模式、手动网格设置、可自定义的交易手数以及直观的图表界面。
对于采用网格或平均策略的交易者来说，它是理想的选择。主要特点
- 在可自定义的网格中放置买入止损和卖出止损订单
- 支持每个网格级别的单独地块大小
- 内置追踪止损：经典、按蜡烛高点/低点或按移动平均线
- 自动盈亏平衡功能
- 能够为电网设置自定义起始价格
- 通过屏幕上的按钮手动启动网格
- 图表上带有按钮和可编辑字段的可视化控制面板
- 时间框架改变后可选择重新创建订单
输入参数
一般的
- RecreateOrdersOnTFChange — 当时间范围改变时重新创建网格 ( true / false )
- CustomBuyStartPrice — 购买网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用）
- CustomSellStartPrice — 卖出网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用）
- PlaceOrdersOnAttach — EA 启动时自动放置网格
网格设置
- numberOfBuyOrders — 网格中的买入订单数量
- numberOfSellOrders — 网格中的卖单数量
- LotBuy — 以“/”分隔的手数大小列表，例如 0.01/0.02/0.03
- LotSell — 卖单批量列表
- 步骤 — 订单之间的距离（以点为单位）
- MN — 用于识别 EA 订单的魔幻数字
止损/止盈
- StopLossPoints — 止损点数（0 = 无止损）
- TakeProfitPoints — 获利点数（0 = 无获利）
收支平衡
- UseBreakeven — 启用盈亏平衡函数
- BreakevenTriggerPoints — 触发盈亏平衡所需的利润（以点数计）
- BreakevenProfitPoints — 盈亏平衡后保持的利润（以点数计）
追踪止损
- UseTrailing — 启用追踪止损
- TrailingMode — 追踪止损模式：
- NoTrailing — 已禁用
- 经典 — 标准追踪止损
- ByCandles — 根据之前的蜡烛图
- ByIndicator — 基于移动平均线 (EMA)
经典尾随
- TrailStart — 激活追踪的最低利润点数
- TrailStep — 尾随的步长
- TrailDistance — 尾随距离（以点为单位）
尾随蜡烛
- TrailCandleDelay — 需要使用多少根蜡烛
- TrailFromHighLow — 偏离蜡烛最高/最低点的点数
基于指标的追踪
- MA_Period — 基于指标的追踪中使用的 EMA 周期
其他设置
- 滑点 — 允许的最大滑点
- NumberOfTry — 订单发送失败时的尝试次数
手动模式
- ManualBuyPrice — 手动触发购买网格的基准价格
- ManualSellPrice — 手动触发卖出网格的基准价格
屏幕上的按钮和字段
|元素
|功能
|关闭买入
|关闭所有具有指定幻数的买入市场订单。
|平仓卖出
|关闭所有具有指定幻数的卖出市场订单。
|德尔·布伊
|删除所有买入挂单（买入止损和买入限价）。
|德尔·塞尔
|删除所有卖出挂单（卖出止损和卖出限价）。
|买
|根据 editBuyPrice 中指定的价格启动购买网格。
|卖
|根据 editSellPrice 中指定的价格启动卖出网格。
|编辑购买价格
|输入字段：购买网格的手动起始价格。
|编辑售价
|输入字段：卖出网格的手动起始价格。
|编辑手动订单数量
|输入字段：按下买入/卖出按钮时要创建的订单数量。
笔记
- EA 仅在其所附加的图表上运行。
- 下订单时会考虑经纪商的限制（ StopLevel ）。
- 如果发生错误（例如，错误 130 - 无效价格），EA 会自动调整订单价格并重试。
智能网格设置 EA是一款强大的半自动网格交易工具，提供全面的风险控制和现代化的用户界面。