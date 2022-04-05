Smart Grid set EA

智能网格设置 EA 是一款灵活且用户友好的专家顾问，用于在网格中下达挂单。它支持盈亏平衡逻辑、多种追踪止损模式、手动网格设置、可自定义的交易手数以及直观的图表界面。

对于采用网格或平均策略的交易者来说，它是理想的选择。

在可自定义的网格中放置 买入止损 和 卖出止损 订单

和 订单 支持每个网格级别的单独地块大小

内置追踪止损：经典、按蜡烛高点/低点或按移动平均线

自动盈亏平衡功能

能够为电网设置自定义起始价格

通过屏幕上的按钮手动启动网格

图表上带有按钮和可编辑字段的可视化控制面板

时间框架改变后可选择重新创建订单

加入我们的社区 并在 MQL5 和 Telegram 上分享您的结果、问题和反馈： MQL5通道

电报频道@AlgoTrader_Sergey

输入参数

一般的

RecreateOrdersOnTFChange — 当时间范围改变时重新创建网格 ( true / false )

CustomBuyStartPrice — 购买网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用）

CustomSellStartPrice — 卖出网格的自定义起始价格（如果 > 0 则使用）

PlaceOrdersOnAttach — EA 启动时自动放置网格

网格设置

numberOfBuyOrders — 网格中的买入订单数量

numberOfSellOrders — 网格中的卖单数量

LotBuy — 以“/”分隔的手数大小列表，例如 0.01/0.02/0.03

LotSell — 卖单批量列表

步骤 — 订单之间的距离（以点为单位）

MN — 用于识别 EA 订单的魔幻数字

止损/止盈

StopLossPoints — 止损点数（0 = 无止损）

TakeProfitPoints — 获利点数（0 = 无获利）

收支平衡

UseBreakeven — 启用盈亏平衡函数

BreakevenTriggerPoints — 触发盈亏平衡所需的利润（以点数计）

BreakevenProfitPoints — 盈亏平衡后保持的利润（以点数计）

追踪止损

UseTrailing — 启用追踪止损

TrailingMode — 追踪止损模式： NoTrailing — 已禁用 经典 — 标准追踪止损 ByCandles — 根据之前的蜡烛图 ByIndicator — 基于移动平均线 (EMA)



经典尾随

TrailStart — 激活追踪的最低利润点数

TrailStep — 尾随的步长

TrailDistance — 尾随距离（以点为单位）

尾随蜡烛

TrailCandleDelay — 需要使用多少根蜡烛

TrailFromHighLow — 偏离蜡烛最高/最低点的点数

基于指标的追踪

MA_Period — 基于指标的追踪中使用的 EMA 周期

其他设置

滑点 — 允许的最大滑点

NumberOfTry — 订单发送失败时的尝试次数

手动模式

ManualBuyPrice — 手动触发购买网格的基准价格

ManualSellPrice — 手动触发卖出网格的基准价格

屏幕上的按钮和字段

元素 功能 关闭买入 关闭所有具有指定幻数的买入市场订单。 平仓卖出 关闭所有具有指定幻数的卖出市场订单。 德尔·布伊 删除所有买入挂单（买入止损和买入限价）。 德尔·塞尔 删除所有卖出挂单（卖出止损和卖出限价）。 买 根据 editBuyPrice 中指定的价格启动购买网格。 卖 根据 editSellPrice 中指定的价格启动卖出网格。 编辑购买价格 输入字段：购买网格的手动起始价格。 编辑售价 输入字段：卖出网格的手动起始价格。 编辑手动订单数量 输入字段：按下买入/卖出按钮时要创建的订单数量。

笔记

EA 仅在其所附加的图表上运行。

下订单时会考虑经纪商的限制（ StopLevel ）。

StopLevel ）。 如果发生错误（例如，错误 130 - 无效价格），EA 会自动调整订单价格并重试。

智能网格设置 EA是一款强大的半自动网格交易工具，提供全面的风险控制和现代化的用户界面。



